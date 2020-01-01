DHA YURT BÜLTENİ - 3

Adana'da sahte içki operasyonu

Adana'da kent genelinde yaptığı denetimlerde 581 şişe sahte içki ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde sante içki operasyonu düzenledi. Yapılan baskınlarda piyasada sürülmek üzere 581 şişe sahte içki, 4 bin 500 paket kaçak sigara, 3 bin 650 uyarıcı hap, 18 elektronik sigara, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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İş yerlerinde yapılan sahte içki araması

İçkilerden görüntüler

Bandrolü yırtık içkiler

İş yerinin asma tavanına saklanmış içkilerin çıkarılması

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Adana'da uyuşturucu ticaretine 7 tutuklama

Adana'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Aralık günü, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 350 polisin katılımıyla şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda, 25 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 18 şüpheli gözaltına alındı, 8 kilo 700 gram esrar ve 165 gram eroin ele geçirildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi

Adli tıp girişi ve tabelası

Bidon ve poşete konulmuş esrardan fotoğraflar

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Karga, pazar tezgahındaki cevizleri yerken görüntülendi

Çanakkale'de bir karganın pazar tezgahına konup, kırılmış cevizleri yemesi, ilginç görüntüler oluşturdu. Tezgahın sahibi Sadi Öner, "Karga herhalde tezgahımıza abone olacak. Biz de her şeyimizi herkesle paylaşmaya hazırız" dedi. O anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Ahmet Peker ise, "Kargalar, primatlardan sonra en akıllı hayvanlardan biridir" diye konuştu.

Çanakkale'de pazar alanında yaşanan olay, görenleri şaşırttı. Bir karga pazarda satışa sunulan cevizlerin bulunduğu tezgaha kondu. Vatandaşların satın almadan önce tadına bakabilmeleri için kabukları kırılmış olan cevizleri yemeye başlayan karga, ilgi gördü. O anlar, Ahmet Peker tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Esnafın şaşkınlıkla izlediği ve çeşitli yorumlar yaptığı, gülüşmelere neden olan anlarda ceviz yemeye devam eden karga, kaçma girişiminde dahi bulunmadı. Esnaf da karnını doyurmaya çalışan karganın ürkmemesi için titiz davrandı.

'BİZİM TEZGAHA ABONE OLACAK'

Karganın ceviz tezgahına geldiğini belirten Sadi Öner, "Karga açık olan cevizlerden yemeye başladı. Biz de şaşkınlıkla o anları izledik. Kargayı kovmadık. Daha sonra kargaya buğday taneleri de verdik. Onları da yedi. Rahatı iyiydi. Ama kendisini gören insanlar kalabalıklaşınca kaçtı. Karga herhalde bizim tezgahımıza abone olacak. Biz her şeyimizi herkesle paylaşmaya hazırız. Kargaların akıllı hayvanlar olduğu söyleniyor. Herhalde bu da akıllı bir karga. Bir sürü tezgah var. Başka yerde ceviz var ama nedense bizim tezgaha geldi. Demek ki ona da faydalı, insanlara da faydalı. Buyursun gelsin, herkese kapımız açık" dedi.

'KARGALAR, PRİMATLARDAN SONRA EN AKILLI HAYVANLAR'

Cevizleri yiyen karganın cep telefonu ile görüntüsünü çeken Ahmet Peker ise şöyle konuştu:

"Biz burada oturuyorduk. Sadi ağabeyin tezgahında açık olan cevizler vardı. Karga geldi, cevizlerden yemeye başladı. Kalabalık olmasına rağmen kimseden ürkmedi. Biz de onu seyrettik. Bir süre sonra kalabalıktan ürktü. Biliyorsunuz kargalar aynı zamanda 10 ila 20 insanı tanıyabilen hayvanlardır. Uzun ömürlü olmalarıyla bilinirler. Kargalar 80-100 yaşına kadar yaşayabilir. Kargalar aynı zaman alet kullanabilen hayvanlardır. Alamayacağı bir yerler de herhangi bir gıdası varsa, eğer yemek istiyorsa bunları alet kullanmak suretiyle alıp, karnını doyurabilen hayvanlardır. Kargalar, primatlardan sonra en akıllı hayvanlardan biridir. Hatta biraz da kindar olduğu söylenir. İnsanlar eğer yavrularına zarar vermek gibi bir şeyler yaparlarsa, onlara karşı kin besleyip, belli bir zamanda onları bekledikten sonra üstlerine karşı pike yapmak kaydıyla korkutabiliyorlar."

Görüntü Dökümü

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-Ceviz tezghahında cep telefonu ile çekilmiş ceviz yerken karga görüntüsü.

-Kargalardan görüntü.

-Ceviz tezgahı sahibi Sadi Öner ve ceviz tezgahından görüntü.

-Sadi Öner ile röp.

-Ceviz tezgahında ceviz yiyen karganın görüntüsünü çeken Ahmet Peker ile röp.

Haber-Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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Vali Şıldak: Salda'da yapılan çevre operasyonudur

Burdur Valisi Hasan Şıldak, 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak bilinen Salda Gölü'nün korunması ve tanıtılması için yapılan uygulamaların gölü yok olmaktan kurtardığını belirterek, "Bu amaçla yapılan çalışmalar tam bir çevre operasyonuydu" dedi.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Salda Gölü'nün 2019'un marka değeri olarak ön plana çıktığını söyledi. Kentte turizm değerlerini arttırmak amacıyla daha fazla çalışmalar yaptıklarını belirten Vali Şıldak, "Altyapı hizmetlerini, sosyal hizmetleri geliştirerek, hizmet iyileştirmesi yaparak, tanıtıma önem vererek bölgenin hem tarihi hem kültürel yapısını daha bilinir hale getirdik. Bunların sonucunda da Burdur'a gelen ziyaretçi sayısında çok ciddi yükselmeler görüldü" dedi.

SALDA GÖLÜNÜ 1 MİLYON 400 BİN KİŞİ GEZDİ

Salda Gölü'nün başlı başına 2019'da marka olan bir değer olarak öne çıktığını kaydeden Vali Şıldak, şunları söyledi:

"Salda'da alınan tedbirler, yapılan çalışmalar, valiliğimiz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği önemli uygulamalar adeta gölü yok olmaktan kurtardı. Orada yapılan gerçek bir operasyondu. Bir çevre operasyonuydu aslında. Bu da çevresel değerlerin korunması, gölün ve çevresinin turizme açılma faaliyetlerinin tamamen koruma ön plana alınarak gerçekleştirilmesiydi. Gölün doğal özelliklerinin bozulmasına müsaade edilmeyeceğini defalarca vurguladık. Bütün çalışmalarımızı bu çerçevede yürüttük. Vatandaşımız, esnafımız, turizmle meşgul olan insanlarımız da farkettiler ki, Burdur turizmde yeni bir adres, yeni bir destinasyon oldu. Önümüzdeki senelerde bunun sonuçlarını çok daha iyi bir şekilde göreceğiz. Bu çıta yükselecek. Yatırımcılarımıza, bilhassa Burdurlu iş insanlarımıza bu sektörde, turizm alanında yatırım yapması önerimizi tekrarlıyoruz. 2019'da bunu sık sık vurguladık. 2020'de bunun gerçekleştiğini görmek istiyoruz. 2019'da Burdur'a 1,5 milyonun üzerinde ziyaretçi geldi. Salda Gölü'nü 1 milyon 400 bin kişi ziyaret etti."

Görüntü Dökümü

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-Salda Drone görüntüleri

-Vali Şıldak'ın açıklamaları

-Sagalassos Drone görüntüleri

-Vali Şıldak'ın açıklamaları

-Salda Drone görüntüleri

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

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Vali Şıldak görev başındaki personelin yeni yılını kutladı

Burdur Valisi Hasan Şıldak 2019'un son gününde devlet hastanesi acil servisi, 112 Çağrı Merkezi ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek görev başındaki personelin yeni yılını kutladı.

Vali Hasan Şıldak, yılın son gününde çeşitli kurumları ziyaret ederek görev başındaki personelini yeni yılını kutladı. Cumhuriyet Meydanındaki görevli polislerin yeni yılını kutlayan Vali Şıldak, burada gazetecilere yaptığı açıklamada yılın son gününü kentte sakin geçtiğini belirtti. Vali Şıldak, "Kolluk kuvvetlerimizin yaptığı çalışmaları yerinde incelemek, arkadaşlarımıza destek olmak ve 24 saat esasına göre görev yapan sağlık personelimizi ziyaret ederek onların yeni yıllarını kutluyoruz" dedi.

Şıldak "İlimizde yeni yılın, yılbaşı gecesinin huzur ve güven içinde geçirilebilmesi, vatandaşlarımızın güvenliklerinin, trafik düzeninin sağlanması açısından aldığımız tedbirler uygulanıyor. Tüm vatandaşlarımızın yeni yılını tebrik ediyoruz. Onlara 2020 sağlık, huzur, bereket, başarı ve hayırlar getirsin. Ülkemize ve bütün insanlığa barış ve huzur getirsin" dedi.

2019'un genel itibarıyla Burdur'da sakin geçtiğini aktaran Vali Şıldak, "2019'da bizi en çok üzen trafik kazaları oldu. Trafik kazalarında gerek ilimizde yaşayan vatandaşlarımızdan gerekse transit olarak geçiş yapan vatandaşlarımızdan hayatını kaybedenler oldu. Bütün eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına rağmen ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de kısmi olarak azalış göstermesine rağmen ölümlü ve yaralanmalı kazaları sıfırlayamıyoruz" diye konuştu.

Vali Şıldak, daha sonra devlet hastanesi acil servisi, 112 Çağrı Merkezi, İl Jandarma Komutanlığı, polis uygulama noktası, polis merkezi amirliği ziyaret ederek görev başındaki personelin yeni yılını kutladı. Vali Şıldak'a İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılınç da eşlik etti.

Görüntü Dökümü

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-Vali Şıldak'ın görevli personelin yeni yılını kutlaması

-Vali Şıldak'ın açıklamaları

-Detay

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

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Antalya, futbol kampı turizminde rekora hazırlanıyor - (TEKRAR)

Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, Avrupa'dan Asya'ya çok sayıda ülkeden futbol takımının Antalya'ya geleceğini belirterek, "Nisan sonuna kadar 3 bin kamp sayısına ulaşıp, rekor kırmayı hedefliyoruz" dedi.

Turizmin başkenti olarak nitelendirilen Antalya, spor turizminde de dünyanın önemli destinasyonları arasında yerini aldı. Aralık- mart döneminde futbol takımlarının hazırlık kampı çalışmalarına ev sahipliği yapacak Antalya, Süper Lig, alt ligler ve yurt dışından gelecek futbol takımlarını ağırlayacak. İklimi, FIFA kriterlerine sahip sahaları, teknik imkanları ve otellerde sunulan yüksek kalite hizmetle spor turizminin gözdesi haline gelen Antalya'da, bu sezon futbol takımlarının 3 bin civarında kamp faaliyeti gerçekleştirmesi hedefleniyor.

KUZEY KORE, ÇİN, JAPONYA

Yaklaşık 200 futbol sahasında hazırlıkların tamamlandığı Antalya'ya, 20 Aralık'tan itibaren futbol takımları kampa gelmeye başladı. Almanya, Hollanda, Danimarka, Belçika, Çekya, Bulgaristan, Romanya, Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Çin, Kuzey Kore ve Japonya başta olmak üzere Uzak Doğu'dan Kuzey Avrupa'ya çok sayıda takım Antalya'da kamp yapacak.

200 SAHADA HAZIRLIK TAMAMLANDI

Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, Antalya'da futbolun yanı sıra golf, kano, bisiklet, ragbi, tenis gibi farklı branşlarda kamp faaliyetleri gerçekleştirildiğini anlattı. Futbol takımlarının kamp dönemi öncesi 200 civarında sahada hazırlık çalışmalarının tamamlandığına değinen Yaşacan, Antalya'nın bu yıl 15 milyon turist sayısını aşarak rekor kırdığını hatırlattı.

Kamp turizminde tüm hazırlıkların tamamlandığını ve futbol takımlarının gelmesinin beklendiğini belirten Yaşacan, "Önce Türk takımları, sonra Avrupa'dan Asya'ya çok sayıda ülkeden futbol takımı gelecek. Nisan sonuna kadar 3 bin kamp sayısına ulaşıp, rekor kırmayı hedefliyoruz. Bu sene Antalya rekorlar yılı olacak. Kuzey Kore'den bile takım Antalya'ya kamp yapmaya gelecek. Tenis, golf, yüzme, bisiklet gibi farklı branşlarla da spor turizminde daha büyük rekorlar kırmayı istiyoruz. Antalya'da 200 civarında futbol sahamız hazır ve takımlarımızı bekliyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Sahaların drone görüntüsü

-Sahalar hazırlanırken görüntüler

-Cevredeki otellerin görüntüsü

-Recep Şamil Yaşacam ile röp

-Detaylar

Haber: Tolga YILDIRIM- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA

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