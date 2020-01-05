DHA YURT BÜLTENİ - 3

Araçların aküsünü çalan 3 kişi yakalandı

Konya 'da 4 aracın aküsünü çalan Deniz D. (35) ile oğlu Ramazan D. (16) ve arkadaşı Hasan T. (32) polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Meram ilçesinde son günlerde farklı noktalarda park halindeki 4 aracın aküsü çalındı. Bunun üzerine Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan ekipler, şüphelilerin Deniz D., oğlu Ramazan D. ve arkadaşı Hasan T. olduğunu belirledi. Şüpheliler, dün akşam saatlerinde Hacı Fettah Mahallesi Karakurt Caddesi'nde gözaltına aldı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

Sağlık kontrolünden çıkartılması

Hırsızlık anı güvenlik kamerası

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA -

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Kar, Kapadokya'da güzel görüntüler oluşturdu

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden, Peribacaları ile ünlü Kapadokya'da, kar yağışı güzel görüntüler ortaya çıkardı. Yerli turistler, beyaza bürünen peribacaları önünde fotoğraf çekindi.

Nevşehir'de önceki gün etkili kar yağışı, Kapadokya'da, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri beyaza bürüdü. Hafta sonu nedeniyle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve Mersin'den gelen yerli turistler kar yağışı sonrası güzel görüntülerin çıktığı bölgede fotoğraf çekindi. İstanbul'dan arkadaşlarıyla Kapadokya'ya gelen Güray Güral, "Kapadokya'ya yeni gelmemize rağmen çok beğendik. Arkadaşlarımızın tavsiyesi ile geldiğimiz Kapadokya muhteşem bir yer. Hava şartlarından dolayı bazı aktiviteleri yapmak zor olsa da bölgenin masalsı bir güzelliği var" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Uçhisar kalesinden genel ve detay görüntü

-Uçhisar Cevizli mevkinden genel ve detay görüntü

-Turistlerin hatıra fotoğrafı çektirmesi

-Mersinden gelen bir tatilci Nişanlısını omuzuna alarak hatıra fotoğrafı çektirmesi

-Bölgeden genel ve detay görüntü

NEVŞEHİR- DHA

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Erzincan'da 200 köy yolu ulaşıma kapalı

Erzincan ve çevresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 200 köy yolu ulaşıma kapandı. Özel idare ekipleri hava şartlarına bağlı olarak karla mücadele çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürüyor.

Erzincan'da iki gündür etkili olan yağışlı hava köylerde ulaşımı olumsuz etkiliyor. Refahiye'de 60, Tercan'da 10, Çayırlı'da 5, Kemaliye'de 50, Kemah'ta 30, İliç'te 42, Otlukbeli ve Üzümlü'de 3 olmak üzere toplam 200 köy yolu ulaşıma kapandı. Erzincan İl Özel İdaresi kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılabilmesi için 8 greyder, 2 dozer, 4 bıçaklı kamyon, 5 kepçe olmak üzere 19 ekiple karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yolu kapalı köyden drone ile görüntü

-Yol açma çalışmalarından genel detay görüntü

-TIR sürücüsünün açıklaması

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

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Serik'te ebeveynlere yönelik söyleşi

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen 'Çocukluktan Ergenliğe Mükemmel Ebeveynlik Arayışı' konulu söyleşide Prof. Dr. Selçuk Şirin ebeveynlerle buluştu.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir AVM'de 'Çocukluktan Ergenliğe Mükemmel Ebeveynlik Arayışı' konulu söyleşi düzenlendi. Söyleşide Prof. Dr. Selçuk Şirin, katılımcı ebeveynlere çocuğun doğumundan itibaren yapılması gerekenleri anlattı. ABD'den bu söyleşi için özel olarak gelen Selçuk Şirin, bir saate yakın söyleşinin sonunda ayakta alkışlandı. Bazı ebeveynler de Şirin ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Program öncesi gazetecilere açıklama yapan Selçuk Şirin, amacının çocukları en güzel şekilde geleceğe hazırlamak olduğunu söyledi. Bunun için dünya genelinde ciddi bir rekabet ortamı olduğunu belirten Şirin, "Herkes çocuklarını iyi yetiştiriyor ki önümüzdeki dönemde bu yüzyılda dünya ile rekabet edebilen müthiş bir fırsatımız var. Şu an okullarda okuyan 18 yaş altı kuşağı iyi yetiştirebilirsek dünyada 21'inci yüzyılda Türkiye yüzyılı olma fırsatımız var. Bunun için bütün alt yapımız hazır. Vizyonumuz hazır. Yeter ki isteyelim. Ben de bugün burada bunun nasıl olması gerektiği üzerine ebeveynlere evde çocuğun doğumundan itibaren ne yapmamız lazım onu anlatacağım. Bu anlamda en önemli nokta şu. Çocuklar doğduktan itibaren ilk 3 yılda beyinlerinin yüzde 90'ı gelişiyor. O beyinlerin en hızlı değiştiği o 3 yıllık dönemde çocuklarımıza ne yaparsak bir ömür boyu o yatırımın karşılığını alacağız. O yüzden çocuklar doğar doğmaz onlarla oynayalım. Onlarla konuşalım ve onlara kitap okuyalım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Konferanstan görüntüler

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK,

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