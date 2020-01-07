DHA YURT BÜLTENİ-3

Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış can aldı, 1 kişi de kayıp (2)

8 YÜK GEMİSİ BAĞSAK KOYU'NA YANAŞTI

Akdeniz'de şiddetli sağanak yağış ve fırtına nedeniyle 8 yük gemisi, Mersin'in Silifke ilçesinin Taşucu Limanı ile Boğsak Koya arasındaki bölgeye yanaştı. Yağış ve fırtınadan etkilendiği belirtiline gemiler, koya demir attı. Öte yandan fırtına nedeniyle denizde dalga yükselirken, kıyıya da selin sürüklediği ağaç parçaları vurdu. Bazı vatandaşlar, sahildeki ağaçları yakacak olarak toplandı. Ayrıca Sarıyadın ilkokulu/ortaokulu ve Kırobası ilkokulu/ortaokulunda bir gün süreyle eğitime ara verildi.

MUT'TA OTOMOBİL, DEREYE UÇTU: 1 KİŞİ KAYIP

Mersin'in Mut ilçesinde, dün akşam, Ali Büyükgüdük yönetimindeki 42 J 9555 plakalı otomobil, iddiaya göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, dereye uçtu. İhbarla olay yerine gelen AKUT ekipleri, dereye uçan otomobildeki Büyükgüdük'ü yaralı olarak kurtardı. Büyükgüdük, beraberindeki Yunus Gök'ün ise derede akıntıya kapılıp, kaybolduğunu söyledi. Bunun üzerine bölgede Gök için arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Bugün sabaha kadar sürdürülen çalışmalara, şiddetli yağmur sonrası meydana gelen taşkın nedeniyle ara verildi. Ekipler, arama- kurtarma çalışmasına gün içinde tekrar başlanacağını belirtti.

Görüntü Dökümü

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Taşucu limani önünden görüntüler

Selin sürüklediği ağaç parçalarından görüntüler

Çamlıyayla ilçesinden kar görüntüleri

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Atike CEYLAN KAÇAR-Okan ÇALIŞKAN/MERSİN,

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Uyuşturucuyu özendirici paylaşımlarda bulunan 8 kişiye gözaltı

Adana'da, sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde kullanımını özendirici paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen 8 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Adana'da polis ekipleri, sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde kullanımını özendirici paylaşımlarda bulunan kişilere yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, ekiplerin, demir kapılarını koç başlarıyla kırarak girdikleri evler, özel eğitimli narkotik köpekleriyle didik didik arandı. Yapılan aramalarda sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde kullanımını özendirici paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Soruşturma kapsamında 3 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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Özel harekat polislerinden görüntü

Polislerin baskın yapılan evin önüne gelmesi

Polislerin koç başı kapıya vurması

Kapının açılmasının ardından ekiplerin eve girmesi

Uzun namlulu silahla güvenlik önlemi alan özel harekat polisi

Özel harekat polislerinin baskın yapılan bir diğer eve yürümesi

Polislerin 'Aç kapıyı' diye bağırması

Polislerin eve girmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

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Telefon dolandırıcıları, bu kez polise, kendilerini komiser olarak tanıttı

Konya'da telefon dolandırıcıları Yakup Aslan (24) ve Velid Ayaka (30), dolandırmaya çalıştıkları kişi polis memuru çıkınca kısa sürede yakayı ele verdi. 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün merkez Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi'nde meydana geldi. Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı Velid Ayaka ile Yakup Aslan, telefonla aradığı kişiye kendini komiser olarak tanıtıp, terör örgütü FETÖ tarafından hesaplarının ele geçirilmeye çalışıldığını söyledi. Aranan kişi polis memuru olunca, dolandırılmak istendiğini anlayıp, hesabında yüklü miktarda parasının olduğunu belirtip ne yapması gerektiğini sordu. Velid Ayaka da verdiği adrese parayı getirmesini istedi. Polis memuru, diğer mesai arkadaşlarına durumu bildirdi. Buhara Mahallesi'ndeki verilen adrese giden polis memuru içinde kağıt olan poşeti, belirtilen yere bıraktı. Para sandıkları poşeti almaya gelen Velid Ayaka ve arkadaşı Yakup Aslan, pusu kuran diğer polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Çeşitli suçlardan daha önce poliste kayıtları olan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

Sağlık kontrolünden çıkartılması

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA

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İnşaatın 5'inci katından düşen işçi öldü

Burdur'da çalıştığı inşaatın 5'inci katından düşerek ağır yaralanan işçi Hakan Çinpolat (29), hastanede yaşamını yitirdi.

Burdur merkez Bozkurt Mahallesi'nde yapımı devam eden inşaatta soğuk demirci ustası olarak çalışan Hakan Çinpolat, bugün saat 08.00 sıralarında dengesini kaybederek, 5'inci kattan düşerek ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Hakan Çinpolat, ambulansla götürüldüğü Burdur Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Hakan Çinpolat'ın cenazesi aynı hastanenin morguna konuldu. Hakan Çinpolat'ın cenazesinin savcının incelemesinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'a götürüleceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şantiye tabelası

İnşaattan

Hastane dış görünüş

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Alaşehir'de kar mesaisi

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinin özellikle yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, ulaşımı zorlaştırdı. Belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolların kapanmasının önüne geçti.

Alaşehir'de dün (pazartesi) başlayan kar yağışı, bugün de sürdü. Bazı bölgelerde kar kalınlığı, 30 santimetreyi aştı. Yüksek kesimde yer aldığı için en çok etkilenen Horzumalayaka, Horzumkeserler, Serinyayla, Çamlıbel, Dağhacıyusuf, Kestanederesi, Çarıktekke, Çarıkbozdağ ve Evrenli mahallerinin yollarında, kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıldı. Yapılan çalışmalar sayesinde, herhangi bir olumsuzluğun olmadığı belirtildi. Alaşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu, "Ekiplerimizin çalışmalarıyla halen kapalı yolumuz bulunmamaktadır. Amacımız yollarımızı açık tutarak, vatandaşlarımızı mağdur etmemek. Şu an itibariyle kapalı yolumuz bulunmuyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, kötü hava koşullarının hayatı olumsuz etkilememesi için gece boyunca çalışmalarını sürdüreceklerdir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yol açma çalışmaları

Tuzlama çalışmaları

Haber- Kamera: Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa),

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Bitlis'te köy çocuklarına 'Verem' anlatıldı

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü ve Verem Savaş Dispanserliği tarafından köy çocuklarına verem hastalığı hakkında bilgi veriliyor.

Bitlis'te 'Verem Eğitim ve Propaganda Haftası' nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bitlis merkeze bağlı Kireçtaşı Köyü İlkokulu'na gelen Verem Savaş Dispanserliği'nde görevli Dr. Elif Ergün, köy çocuklarına verem hastalığı ve alınması gereken tedbirleri anlattı. Dr. Ergün, verem hastalığı ile ilgili bilgilendirme yapmayı amaçladıklarını belirterek, "Bu kapsamda okullara, halk eğitim merkezlerine, cezaevleri ve sağlık kuruluşlarına gidiyoruz ve şimdiye kadar yaklaşık 3 bin kişiye ulaştık. Bilgilendirmelerimizde kısaca 'verem hastası nedir, tedavi süreçleri nelerdir' diye bilgiler aktarıyoruz. Ayrıca tedavi olunduğu sürede korkulacak bir hastalık olmadığını da aktardık. Bu hastalıkla ilgili ilaçlar Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak veriliyor. Veremle ilgili şüpheli gördüğümüz bölgelerde taramalar yapıyoruz. Verem hastası olan kişilerin yakınlarını çağırıp ücretsiz olarak taramalar uygulayıp, koruyucu tedaviler veriyoruz. Talep eden isteyen herkese de veremle ilgili taramalarımızı yapıyoruz. Verem hastalığına yakalanan bir kişi korkmamalıdır. Çünkü bu hastalığın günümüzdeki ilaçlarla tedavisi hemen hemen yüzde yüz mümkündür" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Köy okulundan görüntü

-Okula gelen sağlık kiplerinden detay

-Sınıftaki öğrencilerden görüntü

-Hastalık hakkında yapılan bilgilendirmelerden detaylar

-Dr. Elif Ergün ile röportaj

-Genel ve özel detaylar

Haber: Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/ BİTLİS