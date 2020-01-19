DHA YURT BÜLTENİ-3

Karda mahsur kalan Besna'yı hastaneye, karla mücadele ekipleri yetiştirdi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde üzerine çaydanlıktaki kaynar suyun dökülmesi sonucu yaralanan Besna Arslan'ı (11) hastaneye götüren kamyonet, köy yolunda kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Karla mücadele ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu ulaşılan Arslan, hastaneye kaldırıldı.

Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 1 metreye ulaştığı Yüksekova ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Dedeler köyünde yaşayan Besna Arslan, sobanın üzerinde bulunan çaydanlıktaki kaynar suyun üstüne dökülmesi sonucu yaralandı. Ailesi, iki ayağında yanıklar oluşan Besna Arslan'ı hastaneye götürmek üzere kamyonetle yola çıktı. Ancak kar ve tipi nedeniyle kamyonet köy yolunda mahsur kaldı.

Ailenin ihbarı üzerine karla mücadele ekipleri, bölgeye hareket etti. Yaklaşık 3 saatlik zorlu bir çalışmanın ardından aileye ulaşan ekipler, Besna Arslan'ı alarak Yüksekova Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.

Besna Arslan'ın abla Züleyha Arslan, "Kardeşimi pansuman için Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürmek için yola çıktık. İçerisinde bulunduğumuz araç, köy yolunda kar ve tipi nedeniyle kara saplandı. Durumu karla mücadele ekiplerine bildirdik. Bölgeye gelen karla mücadele ekiplerinin yolu açmasıyla hastaneye ulaştık. Bizi kurtardıkları için ekiplere çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Bu arada, Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 90 köy ve 191 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmasının aralıksız devam ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yoldan çıkan araç

-İş makinesinin yol açması

-İş makinesinin yardımıyla hayat bağlanarak kara saplanan kamyonetin çıkarılması

-Araç içinde bulunan hasta Besna Arslan

-Yanan ayaklarından detaylar

-İş makinesinin aracı kardan çıkartılmasından detaylar

-Başka bir aracın kardan çıkarılması

-Besnanın ablası Züleyha Arslan ile röportaj

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA, (Hakkari)-

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Yanlış tedavi nedeniyle sakat kaldığı iddia edilen Güney bebek, destek bekliyor

Bursa'da kalp hastası olarak dünyaya gelen Güney Karaoğul (2), iddiaya göre özel bir hastanede uygulanan yanlış tedavi yüzünden bacağının yanmasıyla sakat kaldı. Çocuğunun tedavi masrafları için evini satan Şaban Karaoğul, artık masrafların altından kalkamadığını belirterek, yetkililerden yardım istedi.

İnegöl'de oturan Şaban ve Dilan Karaoğul çiftinin, 2018 yılında dünyaya gelen çocukları Güney'in yapılan sağlık kontrolünde kalbinde 3 delik bulunduğu belirlendi. Güney bebek, önce Bursa'ya ardından ise İstanbul'da özel bir hastaneye sevk edildi. Şaban Karaoğul'un iddiasına göre, oğluna İstanbul'daki özel hastanede yanlış tedavi uygulandı. Sol bacağına takılan serumun damar yerine, derisine takılmasıyla bacağının şişip, deri çekilmesiyle iç yanma oluşması sonucu Güney bebek sakat kaldı. Tedavisi uzadıkça beslenme ve solunum sıkıntısı çeken Güney bebeğin ailesi, sorumlulara dava açmaya hazırlanıyor.

SAHİBİ OLDUĞU EVİN KİRACISI OLDU

Baba Şaban Karaoğul, oğullarının 2 yıl süren tedavisi için yaklaşık 300 bin TL harcadı. Evini satan ve daha sonra aynı evde kiracı olmak zorunda kalan Karaoğul, çocuğunun tedavisi ile ilgilenmesi gerektiği için işsiz kaldı. Hastanede uygulanan yanlış tedavi nedeniyle mağdur olduklarını belirten Şaban-Dilan Karaoğul çifti, yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyor.

'OĞLUM GÖZÜMÜN ÖNÜNDE HER GÜN KÖTÜLEŞİYOR'

Oğlunun doğuştan kalp hastası olduğunu belirten Dilan Karaoğul, "Doğum anında çocuğun kalbinde rahatsızlık varmış. Özel bir hastaneye sevk edildik. 2-3 ay tedavisi devam etti. Daha sonra normal servise çıktık. Serumu yanlış taktıkları için çocuk tekrar yoğun bakıma alındı. 10 ay hastanede yatıp kalktık. Daha sonra çocuğum makinelere bağlandı. Hala tedavisi devam edecek ve ameliyatları var. Yemek yiyemiyor, su içemiyor, konuşamıyor. Yaşıtlarından geride büyüyor. Makineler ile yatıp kalkıyor. Televizyon açıyoruz, ona bile bakamıyor" dedi.

'OĞLUMUZUN SAĞLIĞINI GERİ İSTİYORUZ'

Bebeğinin durumunu anlatan Dilan Karaoğul, "Dışarı hiç çıkamıyoruz. Gündüzleri ben bakıyorum, geceleri eşim bakıyor. Kusma, öksürme olduğunda ani müdahale edilmesi gerekiyor. Yetkililer bizim gibi hasta aileleri görsünler, tedavilerini üstlensinler. Bu çocuk makineler ile mi hayatını sürdürecek? Eşim şu anda evde. 2 gün işe gidiyor, 4 gün çocukla uğraşıyor. Kontrol olunca İstanbul'a gidip geliyor. 2 gün bir yerde çalıştı, çocuk hortumları çıkardı eve çağırdık. Patronu, sen ancak kendi işinle uğraşırsın diyerek işten çıkardı. Çocuğum normal arabaya binemiyor. Hastaneye götürmek için bile ambulans çağırmak zorunda kalıyoruz" diye konuştu.

'BİZİ TEHDİT EDİYORLAR'

Tedavi ve medikal malzemelerin ücretleri nedeniyle evlerini sattıklarını belirten Şaban Karağul ise, "Üçüncü ayda çocuğun yanlış tedaviden dolayı ayağını yaktılar. Çocukta kalp rahatsızlığı olduğu için kaldıramadı, kalbi durdu, havale geçirdi ve sol tarafında hissizlik oluştu. Ayağı diğer ayağına göre kısa kaldı. Ayağından dolayı uzun süre yoğun bakımda kaldı. Yanlış tedavi nedeniyle ayağı yanınca, doktorlar bizi aradı 'merak etmeyin iz bile kalmaz' dediler. Yoğun bakımda görmeye gidince bacağını bize göstermediler. 7 ay çocuğumuzun ayağını görmedik. Servise çıkınca ayağını gördük. Taburcu edip bizi 5 cihazla eve gönderdiler. Taburcu edilmeden tedavileri üstleneceklerini söylediler. Ben dava açacağımı söyledim, onlar da 'Eğer dava açarsanız bir iğne bile kullanırsak ücret çıkarırız' dediler. 2 yıldır hastanelere gidip geliyoruz. Kendi evimizi sattık. Şu anda kendi evimizde kiracıyız. 300 bin TL'ye yakın paramız gitti, halen gidiyor. Artık altından kalkamıyoruz. Çocuğun 16 parça medikal malzemesi var. Parasız olmuyor. yetkililerden destek bekliyoruzö dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Güney bebekten görüntüler

-Güney bebeğin anne ve babasıyla röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,

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İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda ilk defa kaplan doğdu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı ailesine yeni bir üye daha eklendi. Bir ay önce dünyaya gelen dişi kaplan, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda doğan ilk kaplan olma özelliği taşıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvan sayısı ve tür çeşitliliği her geçen gün artıyor. 138 tür ve 2680 hayvana ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı'na yeni bir üye daha eklendi. 6 Aralık tarihinde İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda bulunan dokuz yaşındaki Kartal ve altı yaşındaki Nazlı'nın yavrusu olarak dünyaya gelen dişi kaplan, parkta doğan ilk kaplan olma özelliğini taşıyor.

Anne kedigillerin hamilelik döneminden itibaren çevreden kopuk bir şekilde, güven içerisinde yavruyu büyütmesini sağlayan dambox uygulaması, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yavru kaplan ve annesi Nazlı için uygulanıyor. Bu uygulama sayesinde yavrusunu güven içerisinde besleyen anne ve yavru, kameralar aracılığıyla 24 saat boyunca kesintisiz gözetim altında tutuluyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yavru kaplanla annesinin izleme kamerası görüntüsü

Emzirirken görüntü

Yavru kaplanının normal kamerayla çekilmiş görüntüsü

İZMİR,

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Üretici kadınlar e-ticaretle buluşuyor

Mersin'de GİKA Girişimci Kadınlar Projesi kapsamında üretici kadınların e-ticaret yapmaları için tablet bilgisayar dağıtıldı.

Mezitli Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen törene Belediye Başkanı Neşet Tarhan, rotaryenler ve üretici kadınlar katıldı. Yurtdışından hibe destek alan proje kapsamında kadınlara, 'Girişimcilikte elektronik ticaret', 'Girişimci kadınlar için pazarlama stratejileri', 'Elektronik ticarette hukuki sorumluluklarımız', 'Elektronik ticarette mali yükümlülükler ve sorumluluklarımız', 'Girişimci kadınlar için marka oluşturma', 'Tanıtımda sosyal medya kullanımı' ve 'Bankalardan mikrokredi ve kamu kurumlarından hibe destek alabilme imkanları' konularında eğitim verildi. Eğitim sürecini başarı ile tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan 136 kadına e-ticaret yapmaları için tablet bilgisayar dağıtıldı. E-ticarete başlayan kadınlar internet üzerinden ürünlerini pazarlayabilecek. Üretici kadınlar için açılan site aynı zamanda 3 büyük e-ticaret sitesi ile entegre olacak ve kadınlar ürünlerini bu siteler üzerinden de satabilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Eğitime katılan kadınlardan görüntü

-Törenin yapıldığı salondan görüntü

-Kadınlara tablet verilmesi

-Tablet alan kadınlar ile röp

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

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Gasp parasıyla saç boyatıp, alem yaptılar

ANTALYA'da, besicilik yapan Rıza M.'yi sokakta darbedip, 10 bin lirasını gasbeden 2'si kadın, 4 kişi, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin parayla iki gün alem yaptığı, kadın şüphelilerden birinin kuaföre gidip saçını boyattığı ortaya çıktı.

Olay, 15 Ocak günü sabaha karşı Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Zonguldak'ta besicilik yapan Rıza M., beslediği koyunları Antalya'da 10 bin liraya sattı. Zonguldak'a gideceği otobüsü kaçıran Rıza M., bir marketten içki aldı. Bu sırada Rıza M.'nin montunun göğüs cebindeki para destesini gören Yasemin B., durumu arkadaşları İkbal B., Resul Yüzer ve Emrullah Demircanoğlu'na söyledi. Market çıkışından itibaren Rıza M.'yi takip eden şüpheliler, önce yankesicilik yöntemiyle 100 lirasını aldı. Bununla yetinmeyen şüpheliler, sokakta takip ettikleri Rıza M.'yi darbettikten sonra cebindeki parayı alıp, kaçtı.

Rıza M. olaydan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine gelen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Rıza M.'nin verdiği bilgiler doğrultusunda 2 kişiyi gözaltına aldı. Alkolün etkisindeki Rıza M.'nin yanlış ifade verebileceği ihtimalini değerlendiren polis, içki aldığı marketin güvenlik kameralarını inceleyince gerçek şüphelilerin İkbal B., Resul Yüzer, Yasemin B. ve Emrullah Demircanoğlu olduğunu belirledi. Bunun üzerine gözaltındaki 2 kişi serbest bırakıldı.

Muratpaşa ve Kepez ilçesinde operasyon düzenleyen polis, 4 şüpheliyi yakaladı. Sağlık kontrolü sonrasında Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, ifadelerinde suçlamaları kabul etti. Şüphelilerin, gasbettikleri 10 bin lirayı 4'e bölüp paylaştığı, daha sonra uyuşturucu alıp iki gün boyunca alem yaptığı, kalan parayla elbise ve uyuşturucu aldığı, Yasemin B.'nin paranın bir kısmıyla saçını boyattığı ortaya çıktı.

Polisteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, 'gasp, yağma ve yankesicilik yöntemi ile hırsızlık' suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Resul Yüzer ile Emrullah Demircanoğlu tutuklanırken, İkbal B. ile Yasemin B. serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Emniyet dış plan görüntü

Şüphelilerin çıkarılması

Güvenlik kamerası görüntüsü

HABER: Bülent TATOĞULLARI- KAMERA: Tolga YILDIRIM/ANTALYA,