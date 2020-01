DHA YURT BÜLTENİ - 3

Karla kaplı yolda TIR'ın savrulma anı görüntülendi

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, karla kaplı yolda rampa aşağı inen TIR, kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. O anlar, yoldaki otomobildekiler tarafından cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.

Sorgun'da dün akşam etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Mükremin köyü yakınlarında rampa aşağı inen TIR, karla kaplı yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Sağo sola savrulan TIR, yol dışına çıktı. O anlar, karşı yönden gelen otomobilde bulunan kişiler tarafından cep telefonunun kamerasıyla kaydedildi. Görüntüyü çeken kişinin, "İnşallah uçmaz. Dayı dikkat et" dediği duyuldu. TIR şoförünün kazadan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

HABER: Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat),

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeye 30 yıl hapis

KONYA'da 2 yıl boyunca lise öğrencisi kız kardeşi H.E.'ye (16) 'cinsel istismarda' bulunan ve hamile bırakan R.E. (31), 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 56 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan ağabeye verilen 45 yıl hapis cezası, TCK'da süreli hapis cezalarına verilecek cezanın 30 yıldan fazla olamayacağının yer alması nedeniyle 30 yıl olarak belirlendi..

Lise 2'nci sınıf öğrencisi H.E., geçen yıl mart ayında, kaldığı öğrenci yurdundan karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürüldü. Yapılan kontrolde hamile olduğu ve doğumun yaklaştığı anlaşılan H.E., sezaryen ameliyatına alındı. Karında sıvı yutması nedeniyle öldüğü belirlenen bebek ameliyatta alındı. Hastane yetkililerin bilgi vermesi üzerine savcılık tarafından başlatılan soruşturmada ifadesine başvurulan H.E., 2017 yılından beri ağabeyi R.E.'nin cinsel istismarına uğradığını anlattı.

HAMİLELİĞİ BİLMESİNE RAĞMEN İSTİSMARA DEVAM ETMİŞ

H.E., yarıyıl tatili için eve gittiğinde ağabeyinin, yine cinsel istismarda bulunmak istediğini bu sırada karnının şişkinliğini görüp, hamile olduğunu anladığını söyledi. Liseli kız, buna rağmen kendisine cinsel istismarda bulunmaya devam eden ağabeyinin hamileliğiyle ilgili, "Merak etme, ben halledeceğim bir şekilde" dediğini, korktuğu için de yaşadıklarını kimseye söyleyemediğini kaydetti. Gözaltına alınan R.E., sorgusunda kız kardeşine cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti. R.E., tutuklanırken, H.E. devlet korumasına alındı.

BEBEK AĞABEYİN ÇIKTI

Soruşturma kapsamında R.E. ile kız kardeşinden alınan DNA örnekleri, Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı'nda ölü bebekten alınan DNA örnekleriyle karşılaştırıldı. Hazırlanan raporda, bebeğin R.E.'den olduğu belirlendi.

56 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Savcılık tarafından ağabey hakkında, 'zincirleme bir şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismar' suçundan 56 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın iddianamesinde; H.E.'nin, 2017 yılının Ağustos ayında öz ağabeyi R.E.'nin cinsel istismarına uğradığı, aradan 4- 5 gün geçtikten sonra R.E.'nin tekrar cinsel istismara kalkıştığı, H.E.'nin de ağabeyinin yine kendisine güç kullanacağını düşünerek, karşı gelmediği ifade edildi. H.E.'nin, haftada 1- 2 kez evde kimse yokken ağabeyi R.E.'nin cinsel istismarına uğradığı, korktuğu ve kendisini zorlayacağını düşündüğü için tepki göstermediği, liseye başladığı dönemde hafta sonları yurttan evine geldiğinde ağabeyinin cinsel istismarına uğradığı ve bu olayları korktuğu için kimseye anlatamadığı belirtildi.

'MERAK ETME, BEN HALLEDERİM' DEMİŞ

Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan R.E., kız kardeşiyle 1 kez ilişkiye girdiğini, olay günü alkollü olduğu için hatırlamadığını, kız kardeşiyle ilişkilerinin gayet iyi olduğunu, veli toplantılarına kendisinin gittiğini öne sürdü. Mahkemede, ilişki için kız kardeşini zorlamadığını iddia eden R.E., "Kız kardeşimin bana karşı koyup koymadığını hatırlamıyorum. O hamileyken ilişkiye girmedim. Kimden hamile olduğunu bilmiyorum. Kız kardeşim sadece benimle ilişkiye girdiğini, başka kimseyle ilişki yaşamadığını, benden hamile kaldığını ve ne olacağını sordu. Ben de 'Merak etme, ben hallederim bir şekilde' dedim" diye konuştu.

KIZ KARDEŞ VE ANNE- BABA ŞİKAYETÇİ OLMADI

H.E. ise ağabeyinden şikayetçi olmadı. Olaydan bilgilerinin olmadığını söyleyen anne K.E. ile baba S.E. de oğullarından şikayetçi olmadıklarını bildirdi.

YASADA ÜST SINIR 30 YIL

Mahkeme heyeti dün görülen karar duruşmasında R.E.'ye 'çocuğa nitelikli cinsel istismar' suçundan 16 yıl hapis cezası verdi. Suçun kız kardeşine yönelik birden fazla ve cebir kullanılarak işlenmesinden dolayı ceza 54 yıla kadar çıkartıldı. İyi hal indirimiyle de 45 yıla indirildi. Ancak mahkeme heyeti, Türk Ceza Kanununun 61'nci maddesinin 7'nci fıkrasında yer alan 'Süreli hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı bu madde hükümlerine göre belirlenen sonuç ceza, otuz yıldan fazla olamaz' maddesi gereği cezayı 30 yıla düşürdü.

Afganlı genci zorla otomobile bindirip parasını alan 3 kişi tutuklandı

AKSARAY'da bisikletiyle evine giden Afganistan uyruklu Abdul Baqı Amamı (31)'in önünü kesip, dövüp zorla bindirdikleri otomobilde 350 lirasını aldıktan sonra araçtan atan 3 kişi tutuklandı. Polis , olaya karışan Afganistan uyruklu Erech S.'yi (32) yakalamak için çalışmasını sürdürüyor. Olay anı da güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Olay, 16 Ocak Perşembe günü saat 01.10 sıralarında Hacıhasanlı Mahallesi Kalealtı Caddesi'nde meydana geldi. Abdul Baqı Amamı, akrabasını ziyaret ettikten sonra evine gitmek için bisikletiyle yola çıktı. Bir süre ilerledikten sonra önü bir otomobille kesildi. Araçtan inen 3 kişi Amamı'ya saldırıp dövdü. Ardından da zorla araca bindirip, hızla olay yerinden uzaklaştı. Saldırganlar Amamı'nın cebindeki 350 lirayı aldıktan sonra seyir halindeki araçtan atıp kaçtı. Kanlar içinde kalan Amamı, çevredekilerden yardım istedi. Çağrılan ambulansla Aksaraş Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Amamı, tedavi altına alındı.

Polis te Amamı'nın ifadesi doğrultusunda çalışma başlattı. Olay anının görüntülendiği güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis saldırganların Mehmet Özkan Çağlak (21), Mehmet Ali Irmak (26), Rıdvan Özdemir (25) ve Afganistan uyruklu Erech S. olduğu saptadı. Ardından dün yapılan operasyonda şüphelilerden Çağlak, Irmak ve Özdemir gözaltına alındı. 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis, kaçan Erech S.'nin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

Çorabından 5,45 gram uyuşturucu çıktı, tutuklandı

ADANA'da, 5,45 gram uyuşturucu ile yakalanan Eyüp Can Bol (22), tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulama yaptı. Teknik ve fiziki takip ile kimliği belirlenen Eyüp Can Bol, yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin, çoraplarının içinde 5,45 gram uyuşturucu bulundu. Bol, sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

Bahçedeki konteyner kundaklandı

BURDUR'da Kışla Mahallesi'ndeki arazide bulunan konteyner kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı. İtfaiyenin müdahale ederek söndürdüğü yangın sonrası konteyner kullanılamaz hale geldi.

Burdur'da pazarcılık yapan Ali Demiröz'e ait Kışla Mahallesi'nin alt kısmındaki arazide bulunan konteyner, dün saat 23.00 sıralarında kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerce yakıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Burdur Belediyesi'ne bağlı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle konteyner kullanılamaz hale geldi.

Bahçesindeki iki konteynerden birisini patates ve soğan deposu olarak kullandığını, diğerinde ise kişisel eşyalar bulunduğunu söyleyen Ali Demiröz, "Yazın çoluk çocuk gelip, oturuyoruz. Bahçemizi ekip dikiyoruz. Dün geldiğimde patates ve soğanların konteynerinin kapısını açık buldum. Bana zarar vermek istemişler. Bugün de kontrol etmek için geldiğimde dumanların tüttüğünü gördüm. İtfaiye ve 155'i aradım" dedi.

Demiröz, yangından dolayı yaklaşık 25 bin lira zararının olduğunu yapan kişi ya da kişilerden şikayetçi olduğunu söyledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Karın ağrısı şikayetiyle geldiği hastanede iç organlarının ters yerde olduğunu öğrendi

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, karın ağrısı şikayetiyle geldiği hastanede, iç organlarının ters tarafta olduğunu öğrenen 53 yaşındaki Şükrü Karacan büyük şaşkınlık yaşadı. Safra kesesindeki taşların ameliyatla alınması ve doktorların iç organlarının ters yerde olmasının sağlığı açısından bir olumsuzluk yaratmadığını söylemesi üzerine Karacan, rahat bir nefes aldı.

Alaşehir'de otobüs şoförlüğü yapan Şükrü Karacan, geçen 6 Ocak'ta karın ağrısı şikayetiyle Alaşehir Devlet Hastanesi Genel Cerrah Polikliniği'ne başvurdu. Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Güvenç Diner tarafından muayene edilen ve gerekli tahlilleri yapılıp, röntgen filmleri çekilen Karacan'a safra kesesinde taş olduğu teşhisi konuldu. Ancak, muayene de doktorları şaşırtan şey Karacan'ın iç organlarının yerinin diğer insanlara göre ters yerde olması oldu. Genel Cerrah Diner, durumu hastasına anlattı. Büyük şaşkınlık yaşayan Karacan, "Kalbimin sağda olduğunu askerde öğrenmiştim ama diğer organlarımın da ters yerde olduğunu yeni öğrendim. Doktorumun sağlığım açısından bir sakıncası olmadığını söylemesi beni rahatlattı" dedi.

Karacan'ın safra kesesindeki taşlar, ameliyatla alınıp, sağlığına kavuşması sağlandı.

Alaşehir Devlet Hastanesi Genel Cerrah Uzmanı Dr. Güvenç Diner, "Karın ağrısı şikayetiyle gelen hastanın ameliyatı için yaptığımız tetkikler sonucu iç organlarının ters yerlerde olduğunu fark ettik. Karaciğer normal yerleşimi yeri olan sağda değil, solda olduğu için biz bu ameliyatı özellikli ameliyatlar sınıfına soktuk ve hastamız hastanemizde kolesistektomi operasyonu yaptık. Karaciğer ve safranın solda olması, bizim açımızdan nadir görülen ve ameliyat tekniğimizin rutini dışında olan bir durumdu. Ancak, buna rağmen ameliyatı yapıp, hastamızı sağlığına kavuşturup, taburcu ettiğimiz için mutluyuz" dedi.

Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Kadir Gem de ameliyatın başarı bir şekilde hastanelerinde yapılabilmesinin kendileri açısından gurur verici bir durum olduğunu söyledi. Ameliyatla sağlığına kavuşan Şükrü Karacan'ın iç organlarından safra kesesi ve karaciğer normalde sağda olması gerekirken solda; kalp ve dalağı normalde solda olması gerekirken, sağda bulunuyor.

Ege Denizi'nde yasak avlanan balıkçı kendini savundu, diğer balıkçılar ise tepki gösterdi

EGE Denizi'nde ruhsata aykırı avcılık yapan ve Sahil Güvenlik botundan kurtulmak için pervanesine halat atıp atlatmaya çalışıp, kovalamacanın sonunda yakalanan balıkçı Turhan Ceylan, kendini savundu. 'Dur' ikazından sonra bir süre yola devam ettikleri ancak çekilen görüntülere rağmen kaçmadıklarını iddia eden Ceylan, "Biz yasal olan bir takımla çıktık. Teknemizin ruhsatı vardı ama balık avlamak için teknede bulunan takımın ruhsatı yoktu. Denize ağ atmamıştık" dedi. Ege Bölgesi Gırgır Balıkçıları Derneği ve İzmir Deniz Ürünleri Avcılar Birliği Başkanı Mehmet Aksoy ise, kaçak avcılığın balıkçılığa zarar verdiğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatıyla Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Türkiye genelinde su ürünleri denetimi sürüyor. Bu kapsamda, geçen pazartesi gecesi İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü uhdesindeki 'Reis bey' isimli kontrol botu, ruhsata aykırı avcılık yapan 'Üstün' isimli balıkçı teknesini tespit etti. İçinde 6 kişinin bulunduğu balıkçı gemisine kontrol amaçlı yaklaşan bot, üzerinde olmaması gereken gırgır ağ olduğu şüphesiyle 'dur' ihtarında bulundu. Uyarıya rağmen sığlık alana kaçarak denetimden kurtulmak isteyen balıkçılar, sahil güvenlik botuna halat bırakarak hareket etmelerine engel olmaya çalıştı. Halattan kurtulunca balıkçı gemisine atlayan görevli personel gemiyi zorla durdururken, balıkçı gemisi sahibine 7 bin 500 TL'lik cezai işlem uygulandı. Kovalamacanın sonunda yakalanan balıkçı Turhan Ceylan, kendini savundu. Dur ikazından sonra bir süre yola devam edip durduklarını söyleyen Ceylan, "Biz yasal olan bir takımla çıktık. Teknemizin ruhsatı vardı ama balık avlamak için teknede bulunan takımın ruhsatı yoktu. Denize ağ atmamıştık. Aniden biz seyir halindeyken karşımıza çıktılar. Bize 'Dur' ikazında bulundular, biz de biraz gidip durduk. Kaçamayacağımız için mecburen durduk. Daha sonra kontroller yapıldı. 7 bin 500 TL'lik para cezası yazıp ağlarımıza el koydular. Biz baba mesleği olan balıkçılığa devam edeceğiz. Bizim teknemiz ruhsatlı tekne. Çekilen videolarda bizim konuştuklarımız duyulmuyor, hiçbiri alınmamış. Bize göre hiçbir şeyi açıklamadılar. Ben daha önce ceza yemedim. Ufak tefek illa ki olmuştur ama böyle bir olay ilk defa başımıza geldi" diye konuştu.

BALIKÇILAR YASAK AVLANMAYA TEPKİ GÖSTERDİ

Yaşanan olay sonrasında, Egeli balıkçılardan ise Ceylan gibi kaçak avlananlara tepki gösterdi. Ege Bölgesi genelinde çok fazla kaçak tekne bulunduğunu söyleyen Ege Bölgesi Gırgır Balıkçıları Derneği ve İzmir Deniz Ürünleri Avcılar Birliği Başkanı Mehmet Aksoy, "Şahsi yatıyla dahi şebeke çekip avlanan oluyordu. Yeni getirilen kanun bizim için çok iyi oldu çünkü bu tekneler resmi balıkçılara zarar veriyor. Kaçak balıkçılıkla haksız kazanç elde ediliyor. Şimdi yeni çıkan yasalar ruhsatlı balıkçıları da zorlayacak olsa da, bizleri çok memnun etti. Denize çıkacak olan tekne balık avcı teknesi olmalı. Kurallara uymayan yapılan avlanma, biz resmi balıkçılara zarar veriyor. Yasa dışı balıkçılar bizlerin de ağlarına zarar veriyor. Kurallara uyulmazsa para cezası, ruhsata el koyma, tekneye el koyma gibi cezalar uygulanıyor. Büyük bir tekne kural dışı avlanırsa kendi kendini idam ediyor. Ruhsatlıya da ruhsatsıza da kontrol geldiği için biz bu yasadan memnunuz. Hep beraber denizlerimizi koruyacağız" diye konuştu.

'CAYDIRICI BİR GÜÇ YOKTU'

Ege Bölgesi Gırgır Balıkçılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve ayın zamanda balıkçılık yapan Süleyman Cambaz, "Bölgemizde caydırıcı bir güç olmadığı için önüne gelen tekne alıp avlanmaya çıkmıştı. Yeni çıkan yasalarla birlikte bu durum değişti. Sürdürülebilir balıkçılıkta kaçak avcıların çok büyük zararı var. Ege Bölgesi'nde de Türkiye'nin diğer bölgelerinde de kaçak avcılık var yeni yasalarla gerçek balıkçılar ve kaçak balıkçılar birbirinden ayrılacak. Hiçbir arkadaşımızın bu duruma düşmesini istemeyiz ama eğer ortada böyle bir durum varsa bu konuda yapılacak bir şey yok. Sevindirici tarafı bu olayın iki tarafa da zarar vermemesi oldu" şeklinde konuştu.

Rize'deki trafik kazaları mobesede

RİZE'de geçen yıl meydana gelen trafik kazaları, mobese kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde geçen yıl meydana gelen trafik kazalarına ilişkin görüntüleri paylaştı. Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan görüntülerde; kavşalta hız kurallarını ihlal ederek karşı yönden gelen otomobilin duramayarak başka bir otomobile çarparak savrulduğu, yolda yürüyen kişinin otomobilin çarparak havaya fırlatması, bir otomobilin kontrolünü kaybederek karşı şeride geçmesi, yaya geçidinde yürümeye çalışan 2 yaşlı kişiye de bir motosikletin duramayarak çarpması gibi kazalar yer aldı.

Görüntülerde sürücücülerin kaza anları trafik kurullarının yok sayılması sonucunda neler olabileceğini de gözler önüne serdi.

Acemi kapkaçcıyı, elektirikli motosikleti ve gözlüğü ele verdi

ADANA'da, dönercide paketçi olarak çalışan Muhammet T. (22), sokakta yürüyen Nemide Ö.'nün (30) içinde 50 lira ve cep telefonu olan çantasını alıp kaçtı. Güvenlik kameralarına yakalanan Muhammet T.'yi elektirikli motosikleti ve gözlüğü ele verdi.

Olay, Seyhan İlçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet T. arkadaşıyla birlikte sokakta yürülen Nemide Ö.'yü içinde 50 lira para ve cep telefonu olan çantasını alarak elektirikli motosikletiyle kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvernlik kameralarının incelemeye aldı. Polisler, kapkaçcının elektirikli bisikletli ve gözlüklü olduğunu saptadı. Elektirikli motosikletle kapkaç yapılamacağının ve aracın arkasında sepet olduğunu gören polisler, şüphelinin paketçi olabileceği üzerinde durdu. Olayın meydana geldiği bölgedeki bir dönerciye giden polisler, gözlüklü çalışan olup olmadığını sorarak, güvenlik kamerası görüntülerini işyeri sahibine gösterdi. İşyeri sahibinin görüntülerdeki kişinin Muhammet T. olduğunu ve elektirikli motosikletin işyerine ait olduğunu söylemesi üzerine şüpheli gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Muhammet T. tutuklandı.

Sömestir tatilinde soğuk havada termal keyfi

AFYONKARAHİSAR'da, sömestir tatilini fırsat bilen ve şifalı sularda dinlenme ortamı arayanların akın ettiği termal oteller, yüzde 100'e yakın doluluk oranı yakaladı. Zafer Termal Otelciler Derneği (ZAFTODER) Başkanı Ali Gümüşhan, "Halen rezervasyonlar devam ediyor. Misafirlerimizin de konaklama ve hizmet noktasındaki memnuniyet oranı yüzde 92 seviyesine ulaştı" dedi.

Jeotermal su kaynakları ve 5 yıldızlı otelleriyle yılın her döneminde tatilciler için farklı keyifler ve deneyimler sunan Afyonkarahisar, sömestir tatilini fırsat bilenlerin tatil keyfini doyasıya çıkardığı merkezlerden biri haline geldi. Afyonkarahisar'daki soğuk havaya rağmen termal tesislere gelen tatilciler, sıcak su havuzlarında keyif yaptı.

Bursa'da oturan ve sömestir için Afyonkarahisar'ı tercih eden Ali Ferik (43), "Sömestir tatili ve iş stresinden kurtularak birkaç gün de olsa tatil yaparak dinlenme imkanı bulmak için Afyonkarahisar'ı tercih ettik. Gayet hoş ve güzel bir tatil imkanı bulduk, tesisin hizmetlerinden de memnun kaldık. Herkese de tavsiye edebileceğim hoş ve güzel bir tatil olanağı bulduk. Etrafta kar olmasına rağmen havuza girebiliyorsunuz. Havuza girerken hafif bir üşüme oluyor ama gayet de keyifli" dedi.

Sömestir tatili için ailesiyle Afyonkarahisar'a gelen ortaokul öğrencisi Kaan Ferik, tatilin keyfini doyasıya çıkardı. Kaan Ferik, "Bence otel çok güzel, soğuk kış ortamında havuza girmek çok iyi geliyor. Geceleri yatağıma uzandığımda da rahat bir uyku uyuyabiliyorum" diye konuştu.

Aslen Karadenizli olan ancak İstanbul'da oturan Şevket Kılıç (48), kış mevsiminde termal suya girmenin bir deneyim olduğunu söyledi. Kılıç, şöyle dedi:

"Ben bir Karadenizliyim ve şu an hava sıcaklığı eksi 2 derece, dün de hafif kar yağışı vardı. Bence insanların böyle bir deneyimi yaşamak için böyle yerleri tercih etmeleri lazım. Sağlık turizminden ziyade farklı bir heyecan. Sağlık turizminin de önemi var ama eksi 2 derece ve hatta geceleri eksi 7'ye çıkan havuzda farklı deneyim yaşadık. Afyonkarahisar, tarihiyle, doğasıyla, termal suyuyla insanların farklı deneyim yaşamaları için ideal bir şehir. Herkesin de bu deneyimi yaşamasını tavsiye ederim. Tek handikabı ise ulaşım. İstanbul'dan hızlı tren olsaydı çok daha iyi olurdu."

ZAFTODER Başkanı Ali Gümüşhan da sömestirin başlamasıyla termal otellerdeki son duruma ilişkin bilgi verdi. Gümüşhan, "Sömestir tatili başladı ve Afyonkarahisar'a sömestir tatili dolayısıyla ilgi oldukça fazla. Sömestir tatilinin ilk haftasında olmamıza rağmen il genelindeki tüm otellerimiz yüzde 100'e yakın doluluk oranı yakaladı. İkinci hafta için yapılan rezervasyonlar düşünüldüğünde de yaklaşık yüzde 98'ler seviyesinde doluluğa ulaşmış durumdayız. Halen rezervasyonlar devam ediyor ve yüzde 100'e ulaşacağımızı düşünüyoruz" dedi.

Sömestir dolayısıyla otellerde çocuklar ve aileler için farklı aktivitelerin de organize edildiğini aktaran Gümüşhan, "Misafirlerimizin tatil imkanının yanı sıra, gün içerisinde eğlenmelerini sağlamak adına animasyonlar, aktivite ve eğlenceler organize ediyoruz. Misafirlerimizin de konaklama ve hizmet noktasındaki memnuniyet oranı yüzde 92 seviyesine ulaştı. Misafirlerimizden zaman zaman memnun olmayanlar oluyor ancak bizim hedefimiz yüzde 100'e ulaşmak" diye konuştu.

