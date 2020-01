DHA YURT BÜLTENİ - 3

Manisa 'da artçı depremler sürüyor

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ederken vatandaşların endişeli bekleyişleri sürüyor. Aydın, İzmir, Denizli, Çanakkale, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Yalova, İstanbul ve Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyısındaki yerleşim yerlerinden hissedilen depremler sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girerken dün saat 16.18'den bugün saat 10.42'ye kadar merkez üssü Manisa'nın Akhisar, Kırkağaç ve Yunusemre ilçeleri olan toplam 243 sarsıntı yaşanırken, can ve mal kaybı meydana gelmedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi (AFAD) verilerine göre, Manisa'da ilk sarsıntı dün saat 16.18'de meydana geldi. Richter ölçeğine göre 3.0 büyüklüğündeki bu depremin ardından en küçüğü 1.00, en büyüğü ise 4.2 çok sayıda artçı sarsıntı da yaşandı. Saat 22.22'deki merkez üssü Akhisar ilçesi Musalar Köyü olan 5.4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Zeminden 6.98 kilometre derinlikte meydana gelen bu deprem korkuttu. 3 dakika sonra bu kez merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi olan saat 22.25'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Bu depremler Aydın, İzmir, Denizli, Çanakkale, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Yalova, İstanbul ve Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyısındaki yerleşim yerlerinden hissedildi. Art arda meydana gelen bu depremlerin hissedildiği bölgelerde vatandaşlar arasında endişe ve paniğe neden oldu. Vatandaşlar sarsıntı ile birlikte sokaklara ve açık alanlara çıktı. Korkudan evlerine giremeyenler geceyi yaktıkları ateşin başında geçirdi.

4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Depremin merkez üssü Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sarsıntı sırasında 3 kişinin balkon ya da pencere gibi yüksek yerden atlamaları sonucu yaralandığını, 1 kişinin ise panik atak sonucu hastanede tedaviye alındığını söyledi. Başkan Dutlulu, ilçede ve depremin merkez üssü Musalar köyünde bazı evlerin duvarlarının yıkıldığını ve bazı binalarda da çatlaklar oluştuğunu belirtirken, vatandaşların ise panik halinde olduğunu kaydetti. Başkan Dutlulu, depremde yaralananların ayakta tedavi edildiklerini belirtip, çadır ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Depremin ardından Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise 5 metruk binanın yıkıldığı, bazı mahallelerde bulunan binalarda da kısmi çatlaklar oluştuğu tespit edildiği belirtildi. Valiliğin açıklamasında AFAD ekipleri tarafından durum tespit çalışmalarına devam edildiği de vurgulandı.

İKİ KIRSAL MAHALLEYE BİRER ÇADIR KURULDU

Dün saat 16.18'den bugün saat 10.42'ye kadar toplam 243 sarsıntının yaşandığı Manisa'da yöre halkı soğuk havaya rağmen evlerine giremezken, Belediye'nin girişimiyle Kızılay tarafından gönderilen 2 çadır Akhisar'ın kırsal Musalar ve Selçikli Mahalleleri'ne AFAD ve UMKE ekipleri tarafından kuruldu. Ayrıca, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından mercimek çorbası, Kızılay tarafından da temel gıdalar, mahalle halkına dağıtıldı.

Diyarbakır'da terör operasyonunda 2 ton 379 kilo esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR'ın Lice ve Hani ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 2 ton 379 kilo esrar ele geçirildi. Teröristlerin kullandığı, biri malzeme saklamak amacıyla toprak altında tamamı sac metalden yapılmış sığınak olmak üzere 7 yaşam alanı kullanılmaz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Lice ve Hani ilçeleri kırsalında 20 Ocak Pazartesi günü başlatılan 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Polat Özbek ve Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Dolat' operasyonları tamamlandı. Operasyon bölgelerinde güvenlik güçlerince yapılan aramada bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan, 3 kış sığınağı, 3 gözetleme mevzi ve teröristlerce malzeme veya uyuşturucu saklamak amacıyla toprak altında tamamı sac metalden yapılmış sığınak şeklinde depo tespit edildi. Sığınaklarda 500 litrelik su deposu, el yapımı patlayıcı düzenekleri ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi. Malzemeler imha edilirken, sığınaklar ve depo kullanılamaz hele getirildi.

Operasyonun narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında ise arazide çalılar ve kayalıklar arasına gizlenmiş ve üzerleri kuru ot ve brandayla kapatılmış çuvallar içerisinde 2 ton 379 kilo esrar ele geçirildi.

Sınav kaygısı için aldığı ilaç, vücudunu yakıp, görme yetisini kaybettirdi

Antalya'da sağlık meslek lisesi öğrencisi Hikmet Mina Kara'nın (17), sınav stresini yenmek için gittiği hastanede verilen ilacın yan etkisiyle vücudunda yanıklar ile morluklar oluştu. Görme yetisini de kaybeden Hikmet Mina, yoğun bakımda tedaviye alınırken, anne Burcu Sargın (39), hastane ile doktoru Sağlık Bakanlığı'na şikayet etti. İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı.

Beden Eğitimi Öğretmeni Burcu Sargın'ın 3 çocuğundan biri olan sağlık meslek lisesi öğrencisi Hikmet Mina Kara, üniversite sınavına hazırlandığı dönemde kaygı yaşamaya başladı. Sınav stresi nedeniyle uyku düzeni bozulan ve panik atak geçiren liseliyi anne Sargın, 20 gün önce özel bir hastanedeki psikiyatri uzmanı O.E.'ye muayene ettirdi. Kara'ya 'bipolar duygulanım bozukluğu ve uyum bozukluğu' teşhisi koyan doktor O.E., ilaçlı tedavi önerdi. Reçete yazan O.E., ilaç dozunun düzenli olarak artırılacağını söyledi.

Eczaneden aldıkları ilacı söylenen dozda kullanıp, daha sonra artıran Hikmet Mina'nın vücudunda, bir süre sonra kızamık benzeri kabarcıklar ve morluklar oluştu. Geçen hafta bir anda tüm vücudu kabarıp su toplayan genç kız, hastaneye götürüldü.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Mina Kara'ya 'Stevens Johnson Sendromu' (Cilt ve mukoza zarının ilaç veya enfeksiyona karşı ciddi şekilde reaksiyon gösterdiği nadir görülen ciddi bir rahatsızlık) teşhisi konuldu. Hikmet Mina Kara yoğun bakıma alınırken, anne Burcu Sargın'a, kullanılan ilacın yan etki yaptığı ve kızının vücudunda ikinci derece yanığa neden olduğu söylendi.

ANNE BAKANLIĞA ŞİKAYET ETTİ

Anne Burcu Sargın bir yandan yoğun bakımda yatan kızının tedavisini takip ederken, diğer yandan O.E.'nin görev yaptığı hastanenin yetkilileriyle görüştü. Kendisine ilacın yan etkilerine ilişkin bilgi verilmediğini öne süren Sargın, hastane yönetimi ile psikiyatrist O.E.'yi Sağlık Bakanlığı'na şikayet ett.

GÖZLERİ KÖR OLDU

Kızının çevresi tarafından çok sevilen biri olduğunu ve bu durumu hak etmediğini söyleyen Sargın, gözyaşları içinde şöyle konuştu:

"Hayati tehlikesi var. Yanık, iç organlarına kadar geldi. Her gün ağlıyorum. Gözlerini kaybetti, şu an görmüyor. Her gün kitap okuyorum kızıma. Sadece eliyle tepki veriyor. Dudaklarının her yeri yara, yemek yiyemiyor ve mamayla besleniyor. Çocuğumun karnesini bile alamadım. Tedavi süreci çok uzun. Üç, altı ay arasında tedavisi devam edecek. Kızım ambulans hemşiresi olacaktı, hayalleri vardı."

Kızının yeniden ayağa kalkıp iyileşmesi için sevenlerinden dua isteyen anne, Hikmet Mina'yı yoğun bakımdaki yatağında videoya kaydetti. Videoda, annesinin "Nasılsın?" diye sorduğu Hikmet Mina, "İyiyim, yatçaz kalkçaz iyileşeceğim, yanınıza geleceğim. Hepinizi çok seviyorum" yanıtını veriyor.

İl Sağlık Müdürlüğü'nün olayla ilgili inceleme başlattığı açıklandı.

FETÖ elebaşının en yakınındaki Bekmezci ve Akif Sarı adliyede

Kadir ÖZEN/İZMİR, - İZMİR Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin aylar süren çalışmasıyla yakalanan FETÖ/PDY'nin üst düzey isimlerinden Yusuf Bekmezci ve örgütün Karşıyaka eyalet imamı Akif Sarı, adliye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Ege Bölgesi ve İzmir'deki ana finansörleri ile tepe yöneticileri ve önde gelen iş insanları ile sözde imam- ağabeylerini konu alan soruşturma dosyası kapsamında aranan, FETÖ/PDY'nin sözde Karşıyaka eyalet imamı Akif Sarı'nın yeri TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edildi. Takibe alınan Sarı, Bornova'da örgütün sözde Çiğli eyalet imamı Fatih Mehmet Arslan ile buluştu. Bunun üzerine ekipler, Arslan'ı da takibe aldı. Yapılan takipte, Fatih Mehmet Arslan'ın yaklaşık 3 ay boyunca Çiğli'de bulunan lüks bir siteden yalnızca market alışverişi için dışarıya çıktığını belirledi. Aylar süren takibin ardından ekipler, eve operasyon düzenledi. Operasyonda, aynı soruşturma kapsamında aranan Yusuf Bekmezci, Sarı ve Arslan gözaltına alındı. 2016 yılından bu yana aranan Bekmezci'nin, örgüt elebaşı Gülen'in en yakınlarından biri olduğu ve 'kadim abi-irşatçı' olarak nitelendirildiği tespit edildi.

Derinleştirilen soruşturma kapsamında Yusuf Bekmezci'nin, FETÖ'nün sözde yöneticilerinden olduğu ve geçmiş yıllarda 22 kez ABD'ye gidip örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e çeşitli bilgi ve belgeler götürüp, Pensilvanya'dan aldığı bilgileri de Türkiye'ye getirdiği ortaya çıktı. Örgüte üye olmak suçundan geçen yıl Mayıs ayında tutuklanan Sinop eski Emniyet Müdürü Şeref Aytekin'in de kayınpederi olan Bekmezci'nin evinde yapılan aramalarda 11 cep telefonu ele geçirildi. Telefonlar, incelenmek üzere Siber Suçlarla Mücadele ekiplerine teslim edildi. FETÖ şüphelisinin yaklaşık 3 ay önce de kalça ameliyatı olduğu belirtildi.

SÜREKLİ İNKAR ETTİ

Geçen yıllarda 22 kez Amerika Birleşik Devletleri'ne gidip, Pensilvanya'da bulunan örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile Türkiye'deki örgüt üyeleri arasında 'kurye' olduğu ortaya çıkan Bekmezci, sorgusunda bu ziyaretlerin iş amaçlı olduğunu söyledi. FETÖ/PDY'nin örgüt yapılanmasında 'il, bölge, ülke imamlarının sözde üzerinde 'manevi konum'da bulunan, 'Kadim abi' ve 'irşatçı' olarak tanınan ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in en yakınları arasında yer aldığı belirtilen Yusuf Bekmezci, Karşıyaka'da piyasa değeri 2 milyon TL olan bir sitedeki dairede yakalanırken, evde yapılan aramada 11 cep telefonunun yanı sıra 41 bin 446 Amerikan Doları ile 66 bin 625 TL ele geçirildi. Bekmezci sorgusunda, suçlamaları inkar etti.

Geçmiş yıllarda Gülen için, "Yanına vardım ayak uçlarını gördüm, içimden böyle bir his kabardı. Üstüne bir atladım, beni itti. Eli ellerime değdi. Yüksek voltlu bir cereyana kapılmışım gibi titredim. O heyecanla atladım üzerine, pazularından tuttum. Çektim kendime, boyunlarını, gözlerini öptüm. O zaman daha da acayipleştim. Ben alacağımı aldım, manevi bir gevşeme olunca ben de bıraktım" ifadelerini kullandığı belirtilen Bekmezci'nin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesinde, "Kendisiyle geçmiş yıllarda İzmir'de bir Kuran kursu kurduk. Fetullah Gülen'i severim. Ona terörist diyemem, çünkü hiçbir terör faaliyetini görmedim" dediği belirtildi.

Bekmezci'nin, aynı evde yakalandıkları Karşıyaka eyalet imamı Akif Sarı'yı tanımadığını ve Sarı'nın o akşam misafirliğe geldiğini söylediği de belirtildi. FETÖ'nün terör örgütü olduğunu kabul etmeyen Bekmezci'nin, "Bank Asya'ya hiç para yatırmadım ve hesabım da yoktu. Çocuklarım da cemaat okullarında okumadı" diye ifade verdiği belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Fatih Mehmet Arslan, yakalandığı gün sevk edildiği adliyede tutuklandı. Bu sabah ise, Bekmezci ve Sarı adliyeye sevk edildi.

Yangında balkona sığınan kadını itfaiye kurtardı

ANTALYA'da bir evde çıkan yangında yalnız yaşayan Ayşe Sert (50), yürüme güçlüğü nedeniyle evden çıkamayınca balkona sığındı. İtfaiyenin yangını söndürmesinin ardından Sert kurtarıldı.

Yangın, Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi 205 Sokak üzerindeki 4 katlı Fatma Uysal Apartmanı'nın en üst katındaki dairede meydana geldi. Evde yalnız yaşayan Ayşe Sert salonda oturduğu sırada, iddiaya göre mutfaktan duman yükselmeye başladı. Ayaklarındaki rahatsızlık nedeniyle yürümekte güçlük çeken Uysal, yangın çıktığını görünce güçlükle salonun balkonuna çıkıp komşularından yardım istedi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ve sağlık görevlisi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangın merdiveniyle ulaştıkları evin balkonundan yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Balkondaki Ayşe Sert'e ilk müdahaleyi yapan itfaiye ekipleri, koluna girip başına da itfaiye erinin kaskını taktıkları Sert'i apartmanın merdivenlerinden indirip sağlık görevlilerine teslim etti. Dumandan etkilendiği görülen Sert, tedavisinin yapılması için hastaneye götürüldü.

Diğer yandan çevrede toplanan kalabalığın yangını ve yapılan çalışmaları ellerindeki cep telefonlarıyla görüntülediği dikkati çekti.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

