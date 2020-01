DHA YURT BÜLTENİ-3

Akaryakıt hırsızları tutuklandı

ADANA'da 2 kamyonetten bin litre akaryakıt çalan 1'i Suriyeli, 2 kişi tutuklandı.

Olay, Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesi'nde meydana geldi. Park halindeki kamyonetlerin yakıt kilit kapaklarını kıran şüpheliler toplamda bin litre akaryakıt çaldı. Araç sahiplerinin ihbarı üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde şüphelilerin kullandıkları kamyonetin plakası saptandı. Kimlikleri saptanan, 'hırsızlık' suçundan sabıkalı Mustafa K. (34) ve Suriyeli Muhammed El Ş. (28) yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Soğuktan donan köpeği kalp masajı ile hayata döndürdü

Erzurum'da sokakta baygın halde donmak üzere olan köpeği fark eden Göktuğ Ulusu, köpeği sıcak bir yere aldıktan sonra kalp masajı yaparak hayata döndürdü.

Olay, gece saatlerinde Şükrü Paşa mahallesi Sanayi Caddesinde meydana geldi. Göktuğ Ulusu ile Kemal Namık Kaplan, cadde üzerinde bulunan bir lokantada yemek yedi. Yemek sonrasında dükkandan çıkan iki genç, kapının önünde baygın halde bir köpeğin yattığını fark etti. Hava sıcaklığını eksi 15 derece olduğu saatlerde, köpeğin soğuktan donmak üzere olduğunu gören iki genç, köpeği ısınması için içeriye alıp kalorifer peteğinin yanına koydu. Köpeğin nefes alamadığını fark eden Göktuğ Ulusu, köpeğe kalp masajı yapmaya başladı. Sıcak bir yer ve kalp masajının ardından kendine gelen köpek, iki arkadaş tarafından koruma altına alındı.

Annesini ve ağabeyini aynı hastalıktan kaybetti; ilik nakli olabilmek için 250 bin liraya ihtiyacı var

Bursa'da, 21 yıl önce Myelodisplastik Sendrom (MDS) adlı kemik iliği hastalığına yakalanan 1 çocuk annesi Selda Güneş (29), hayata tutunmak için destek bekliyor. Annesini ve ağabeyini de yıllar önce aynı hastalıktan kaybeden Güneş, Almanya'dan kendisine yüzde 50 uyumlu donör bulunduğunu ancak nakil sonrası tedavi için gerekli 250 bin lirasının olmadığını ve maddi imkansızlıkların tedavisine engel olduğunu belirterek, yetkililerden yardım istedi.

İnegöl'de yaşayan evli, 1 çocuk annesi Selda Güneş, 8 yaşındayken kemik iliği yetmezliği hastalığı olarak bilinen MDS hastalığına yakalandı. Güneş, aynı hastalık nedeniyle 2001 yılında annesini, 2002 yılında da ağabeyini kaybetti. Güneş için bugüne kadar 7 ilik bulundu, fakat uyumlu olmadığı için nakil yapılamadı. İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavisi süren Selda Güneş için yeni bir umut doğdu ve Güneş'e Almanya'dan yüzde 50 uyumlu donör bulundu. Sonunun annesi ve ağabeyi gibi olmasını istemediğini belirten Selda Güneş, maddi imkansızlıkların tedavisine engel olmaya başladığını söyledi. Güneş, nakil işleminden sonra iki yıl boyunca sürecek tedavi için harcanacak 250 bin TL için yardımseverlerden yardım istedi.

"YARDIM EDENLERE ÖMRÜM BOYUNCA DUACI OLURUMö

Eşinin durumu hakkında bilgiler veren Selda Güneş'in kocası Muzaffer Güneş(30), "Benim eşim kan kanseri, lösemi hastası. Şuanda nakil süreci var. Yüzde 50 donör bulundu. İzmir Ege Üniversitesine nakil edilecek. 1998'den beri kendisinde bu hastalık var. Annesi ve ağabeyi bu hastalıktan dolayı vefat etti. Kız kardeşi nakil oldu 5 yıl önce kurtuldu. Bu anlamda eşime güveniyorum. Eşimin her konuda yanındayım. Biz de çalışan biri olduğumuz için elimizden her şey gelmiyor, yetişemiyorum. Ben eşim için elimi taşın altında koydum, bir miktarda olsa insanlar da taşın altına elini koyarsa sevinirim. Herkesten Allah razı olsunö dedi.

"HAYATIM BOYUNCA MASKE İLE YAŞAMAK İSTEMİYORUMö

3 yıldır kendisine uyumlu ilik aradıklarını belirten Selda Güneş, "21 yıldır MDS hastasıyım. 1998'den beri tedavi görüyorum. Son 3 yıldan beri artık gidişat iyi olmadığı için ilik nakline başvuruldu. 3 yıldır ilik nakli arayışındaydık. Daha önce bulundu ama yeterli doku bulunamadığı için bekletildi. Şuanda yüzden 50'lik riskli oranla bir ilik bulundu. Bu iliğin ileride ki aşamasında maddi manevi açıdan bize zorluğu olacağı için bir kampanya başlattık. Şuanda yaşayabiliyorum ama ömrüm boyunca kan alarak yaşamak istemiyorum. Hayatım boyunca bu maske ile yaşamak istemiyorum, korkular ile yüzleşmek istemiyorumö dedi.

"ÇOCUĞUMU DÜŞÜNEREK HAYATA TUTUNABİLİRİMö

MDS hastalığından annesi ile ağabeyini kaybettiğini söyleyen Güneş, "Bir kız kardeşim var o da aynı hastalıktandı. Rabbim onu bize bağışladı. İnatla bu hastalığı yendi, bende en az onun kadar inatçı olup bu hastalığı yenmek istiyorum. Bir oğlum var altı yaşında. Onun büyüdüğünü görmek istiyorum. Evladım için ne olursa olsun yaşamak istiyorum. Oğlumun bir hayali var; birlikte tatile gitmek. Ben tatile gidemiyorum. İyileşince oğlum bir köpek istiyor onu alıp tatile gitmek istiyorum. İnsanların bir yaşama duygusu vardır yaşamak ister, nefes alır. Ben nefes almaktan ötesini istiyorum. Çok neşeli bir insanım. Bu zaman kadar hayatımda hastalığımı hiç kafama takmadım. Bu hastalıktan iyileşen birçok insan gördüm. Destekçimiz çok herkes çok yardımcı oluyor. Kardeşim gibi bende başarabileceğimi umut ediyorum. Biraz inat olup da en fazla çocuğumu düşünerek tekrardan hayata tutunabileceğimi düşünüyorum. Bu yüzden vatandaşlarımızdan yardımcı olmalarını, benim yanımda olmalarını istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, hükümetimizden, belediye başkanlarımızdan Allah razı olsun her şekilde yanımdalar ama bu süreçte maddi açıdan desteklerini bekliyorum. Bana bir yardım eli uzatırlarsa belki onlara karşılık veremeyebilirim ama ömrüm boyunca duacıları olabilirimö şeklinde konuştu.

250 BİN LİRA DESTEK BEKLİYOR

Yapılacak olan nakil işleminin riskli olduğunu belirten Selda Güneş, "Doktorun bize söylediği 200-250 bin TL civarı. Devletimiz her şeyimi karşılıyor. Sadece 2 yıl boyunca ve 2 yıldan sonrası özel bakıma ihtiyacım var. İzmir'de yaşamam gerekiyor. Buradaki düzenimin aynısı orada da olması lazım. Evim müsait ama burada bir şey olursa İzmir'e gidene kadar her şey çok geçmiş olabilir. Şuan ki nakil riskli bir nakil. Rabbim büyük belki uyum sağlar ama benim elimde bir fırsatım var. Bunu bir kere olsun değerlendirmek istiyorum. Bu şansımı değerlendireceğim. Benim vatandaşlarımıza sözüm var; bunu daha öncede yaşamıştık hala yaşıyoruz. Kök hücre nakli hiçbir insanı ölüme götürmez. En ufak bir tüp bağışı ile bilmediğiniz insanlara hayat verebilirsiniz. Çoğu insan korkuyor; o kişiye nakil verirsem ölürsem, hastalık geçer diye. Öyle bir şey yok. Hiç tanımadığınız bir çocuğa, anne veya babaya can verebilirsiniz. Lütfen bilemediğiniz insanlar bile olsa, bir insana bir can verebilirsiniz. Ben çok zorlandım, inşallah başkaları zorlanmazö diye konuştu.

BEN ANNEMİ ÇOK SEVİYORUM, ONDAN AYRILMAK İSTEMİYORUM

Annesinin durumu hakkında duygularını paylaşan Selda Güneş'in oğlu Mert Güneş(6), "Ben annemi çok seviyorum, ondan ayrılmak istemiyorum. Annemin yaşamasını istiyorumö dedi.

Bitlis'te 257 köy yolu ulaşıma kapandı

BİTLİS'te dün başlayan, gece de etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 257 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte dün öğlenden sonra başlayan ve gece boyunca etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte kar kalınlığı 60 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 1,5 metreye ulaştı. Kar yağışının bugün akşam saatlerinde bölgeyi terk edeceği belirtilirken, hava sıcaklığının ise eksi 15 dereceye kadar düşeceği belirtildi. Kar nedeniyle 257 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için 9 ayrı şantiyede 70 iş makinesi ve 90 personelle çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

Gaziantep'te motosiklet ve güvercin hırsızları yakalandı

GAZİANTEP'te, motosiklet ve güvercin çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Şahinbey ilçesinde, geçen hafta bir evin çatısındaki güvercinler ile bir sokakta park halinde olan motosiklet çalındı. 2 hırsızlık olayı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonunda motosikleti çalan şüpheli, kimliği tespit edilerek yakalandı. İsmi açıklanmayan şüpheli, tutuklandı.

Güvercinlerin çalınmasıyla ilgili yapılan araştırmada ise, iki şüphelinin gece yarısı güvercinleri poşetlere koyarak, götürdükleri belirlendi. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler, adreslerine düzenlenen baskınla yakalandı. Çalınan güvercinler sahibine teslim edilirken, şüpheliler sevk edildikleri adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaçak kazıda bulunan lahit mezar, Kayseri Kalesi'nde sergileniyor

KAYSERİ'de 2018 yılında oto yıkama dükkanının bahçesinde yapılan kaçak kazıda bulunan Roma dönemine ait kral lahit mezarı, Kayseri Kalesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde sergilenmeye başlandı.

Polis ekipleri, 10 Mart 2018 tarihinde Melikgazi ilçesi Gültepe Mahallesi Gelincik Sokak'ta bulunan oto yıkama dükkanına operasyon düzenledi. İş yeri sahibi V.U'yu (44), 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçundan gözaltına alındı. İş yerinin bahçesinde yapılan aramada tünel bulundu. Tünelin devamında ise kaçak kazıda bulunduğu belirlenen 1700 yıl öncesine ait lahit ortaya çıkarıldı. Lahitin içinden 6 kişiye ait insan kemikleri, kafatasları, gözyaşı şişesi ve bilezik çıktı. Roma dönemine ait olduğu belirlenen lahit, Müze Müdürlüğü'ne kaldırıldı. Lahit mezar, Ocak ayı başında Kayseri Kalesi Kültür ve Sanat Merkezi'ne getirildi. Lahit mezar, bu ay başından bu yana sanat merkezinin bahçesinde sergileniyor.

Bodrum'daki sokak ve caddelerde bakım onarım çalışması

BODRUM Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan turizm sezonu öncesi sorumluluk alanlarında bakım, onarım ve imalat çalışmalarına devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, turizm bölgelerindeki çalışmalarına hız verdi. Osman Nuri Bilgin, Neyzen Tevfik ve Adnan Menderes Caddelerinde traverten kaldırım çalışmalarında sona yaklaşıldı. Traverten kaldırım çalışmalarının ilk etabı, geçtiğimiz turizm sezonu öncesi tamamlanmıştı. Çalışmalar tamamlandığında toplam 10 bin 563 metrekare traverten kaldırım döşemesi, 4 bin 369 metre traverten bordür taşı döşemesi, 1300 metre engelli yürüyüş yolu ve 1044 metrekare beton bordür araç park yeri yapılmış olacak. Kaldırım çalışmalarının tamamlanmasının ardından Adnan Menderes Caddesi'nde asfalt çalışmaları başlayacak. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Önder Batmaz çalışmaları yerinde inceleyerek, ekiplerden bilgi aldı. Ekipler ayrıca bozulan kaldırım ve yürüyüş yollarındaki çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan Bodrum genelinde asfalt yama, beton yol, parke yol, kaldırım yapım çalışmalarını da aralıksız sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, özellikle Karaova bölgesinde başlattıkları geniş kapsamlı çalışmalara devam ediyor.

