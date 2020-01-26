DHA YURT BÜLTENİ-3

Manisa 'da gece boyunca peş peşe depremler meydana geldi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabaha kadar 1.5 ile 4.1 büyüklüğünde 115 artçı sarsıntı hissedildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 20.49'da 4.1 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7.90 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 4.1 büyüklüğün ardından gece saatler 01.01'i gösterirken 4.0 büyüklüğünde yerin 2.3 derinliğinde bir deprem daha meydana geldi. Vatandaşların bir kısmı deprem sırasında sokağa ve açık alanlara çıktı. Artçıların azalmasını ardından vatandaşlar yeniden evlerine döndü. Gece boyunca Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde sabaha kadar büyüklüğü 1.5 ile 4.1 arasında değişen 115 artçı hissedildi. Herhangi bir can ya da mal kaybı olmaması yüreklere su serpti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Depremden etkilenen Musalar ve Selçikli Mahalleri'nden görüntü

-Depremden etkilenen Kırkağaç'ın Karakurt Mahallesi'nden görüntü

-Evlerine giremeyen vatandaşlardan görüntü

-Yıkılan evlerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

(Haber - Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

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Hakkari'de karla mücadele

Hakkari'de, yoğun kar yağışıyla kapanan 14 köy ve 39 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele ekipleri, çalışmalarını yürütüyor.

Kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 14 köy ve 39 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının kent merkezinde 30 santimetre, yüksek kesimlerde ise 1 metreye ulaştığı belirtildi. Kardan kapanan köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, yoğun çalışma yürütüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hakkari İl Özel idare ekiplerine bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışması

Karla mücadele çalışmasından genel ve detaylar

Haber: Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ,

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Sürsürü'de, 38'inci saatte 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Elazığ depreminde yıkılan Sürsürü Mahallesi'ndeki binanın enkazında kaldığı belirtilen 9 kişiden 3'ünün, 38 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan, cuma günü saat 20.55'te meydana gelen, Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğündeki depremde, Elazığ merkezdeki Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında 17 kişi kaldı. Ekipler, depremin meydana geldiği andan itibaren enkazda başlattıkları arama çalışmalarında 3 kişinin cansız bedenine ulaşırken, 5 kişi ise yaralı olarak çıkardı. 9 kişinin enkaz altında kaldığı Sürsürü Mahallesi'ndeki enkazda arama çalışmaları yürüten ekipler, bugün saat 11.00 sıralarında 3 kişiye ulaştı. Enkazdan çıkarılan 3 kişinin, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, yaşamınıı yitirdiği belirlendi. Bina enkazında kalan 6 kişiye ulaşma çalışmaları sürdürülüyor.

Mücahit YOLCU- Emrah KIZIL/ELAZIĞ,

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Mustafa Paşa Mahallesi'nde, enkazdaki kadın aranıyor (2)

ENKAZDAN ÇIKARILDI

Elazığ merkezdeki Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın altında kalan Sakine Düşmez'e (65) ekipler, saat 11.30 sıralarında ulaştı. 38,5 saat sonra enkaz altından çıkarılan Düşmez, sağlık görevlilerince hastaneye götürüldü.

Hasan KIRMIZITAŞ/ELAZIĞ,

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Demre'den depremzedelere yardım eli

Antalya'nın Demre ilçesinden depremzedeler için toplanan sebzeler tırla bölgeye gönderildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve Malatya'yı da etkileyen depremin sabahında Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu, Belediye Başkanı Okan Kocakaya, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gümrükçü ve Demre Komisyoncular Derneği Başkanı Fahri Duran deprem bölgesine turfanda sebze gönderilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu. Ardından Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gümrükçü, Komisyoncular Derneği Başkanı Fahri Duran belediye ekipleri birlikte kampanyayı yürüttü. Demreli üreticiler, Demre Toptancı Hali'ndeki komisyoncular, tüccarlar ve ihracatçılar yapacakları sebze bağışını bildirdi. Tüm bağışçılar, sebzeleri paketleyerek, belediye ekiplerine teslim etti. Ekipler araçlarla sebzeleri tıra taşıdı.

Tıra domates, biber, kapya, Demre sivrisi, dolma, Macar dolma, acı kapya, Şili türü biberler, kabak ve salatalıktan oluşan yaklaşık 100 bin lira değerinde 24 ton turfanda sebze yükledi. Tır dün akşam saatlerinde Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gümrükçü, Demre Komisyoncular Derneği Başkanı Fahri Duran, belediye meclisi üyeleri ve belediye çalışanları tarafından deprem bölgesine gönderildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gümrükçü, "Elazığ'da meydana gelen depremin derin üzüntüsü içindeyiz. Onların acısı bizim acımız. Onların yanında olabilmek için tüccarlarımızın, komisyoncularımızın ve Demre halkının yardımları ile oluşturduğumuz yardım tırını onlara gönderiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Tırın önden görünümü

Sebzelerin getirilişi ve yüklenmesi

Tırın önünde ekip

Tırın hareket edişi

Tırın yol alışının hava görüntüsü

Röportaj

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/DEMRE,

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İzmit'te, Elazığ'daki depremzedelere yardım kampanyası

17 Ağustos Depremi'nin yaşandığı İzmit'te, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından bölgeye gönderilmek üzere yardım kampanyası başlatıldı.

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, 17 Ağustos 1999 Depremi'nde büyük hasar yaşayan ve kayıplar veren İzmit'te de yardım kampanyası başlatıldı. İzmit Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyasında, 2 gün boyunca vatandaşlardan toplanan gıda, giyim, battaniye, çocuk bezi gibi ürünler Elazığ'daki depremzedelere gönderilecek.

Başlatılan yardım kampanyasına kısa sürede çok büyük destek olduğunu ifade eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Çok duyarlı vatandaşlarımız, gönülden destek vermek isteyen insanlarımız o kadar yoğun mesajlar aldık ki sonrasında bu kampanyayı başlattık. Gerçek ihtiyaçları tespit edebilmek için deprem bölgesindeki arkadaşlarımızdan destek aldık ve kaymakamla görüştük. Bize daha çok kışlık ürünlerin ihtiyacı olduğu söylendi. Biz de ona dayalı olarak bir kampanya başlattık. Bugün ve yarın akşam geç saatlere kadar burada çalışacağız ve yardımlar almaya devam edeceğiz, sonrasında da TIR'ımız hazır ve göndereceğiz. Elimizdeki geldiği kadarıyla orada kış koşullarında insanlarımız üşümesinler diye hayatlarını, yaşamlarını kolaylaştırmak adına çalışmalarımızı devam ettireceğizö dedi.

Elazığ'da yaşanan depremin ardından, 17 Ağustos Depremini ve o dönem yaşadıkları sıkıntıları hatırladıklarını ifade eden Birgül Acar, "Biz iki gündür, 17 Ağustos Depremi'nde yaşadıklarımızı yeniden yaşıyor gibiyiz. Gece ve gündüzümüz karıştı, çok üzüntülüyüz. Elazığ'dakileri en iyi biz anlıyoruz. Bizim onlardan bir farkımız vardı hava sıcaktı, onların şartları şu an çok daha zor hava çok soğuk. Allah yardımcıları olsun, elimizden ne geliyorsa onları yapmaya çalışıyoruz ama yaşadıkları acı çok büyük. Hepsinin acısını en derinden biz de yaşıyoruz Allah yardımcıları olsunö dedi.

"ELAZIĞ DEPREMİNİ TELEVİZYONDAN DUYUNCA KENDİ YAŞADIKLARIMIZI HATIRLADIKö

Aldığı atkı, bere gibi ürünleri yardım kampanyasına bağışlayan Muzehher Yıldız, şöyle konuştu:

"Daha çok yardım yapmak isterdim ama elimizden bu geldi. El işi stantlarında çalışıyorum oradan ne bulduysam atkı, şapka gibi ürünler getirdim. 17 Ağustos Depremi'nde aynı şeyleri yaşadığımız için onları çok iyi anlıyoruz. Bizim evimiz yıkılmamıştı ama bulunduğumuz mahallede birçok komşumuz evsiz kalmıştı, birçok komşumuzu da kaybettik. Allah kimseye bir daha yaşatmasın. Elazığ'da yaşanan depremi duyduğumuz gece eşimle beraber uyuyamadık, kendi yaşadıklarımızı hatırladık. Televizyonu açıp depremi gördüğümüzde eşimle beraber ikimizi de sabaha kadar uyku tutmadı, orada olmak onlara yardım etmek istedik. Elazığ'daki kardeşlerimiz cesaretli olsunlar. Herkes elinden geleni yaparsa el birliğiyle her şeyi kurtarabilirizö

YARDIM KOLİSİNDEN ÇIKAN MESAJ DUYGULANDIRDI

Elazığ'daki deprem bölgesine gönderilmek üzere toplanan yardım kolilerinin üzerine yazılan bir not, duygulu anlar yaşattı. Acar Ailesi tarafından yazılan 'Yıkanmış ve ütülü bebek, çocuk ve yetişkin kıyafeti vardır. Depremi en ağır şekilde yaşayan insanlar olarak yanınızdayız. Acınız acımız. Geçmiş oIsun' notu, yardım standında duygulu anlar yaşanmasına neden oldu.

Görüntü Dökümü

-Yardımların toplandığı alandan görüntüler

-İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile röportaj

-Yardım kampanyasına destek olan vatandaşlarla röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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Adana'da bin 380 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da polisin düzenlediği operasyonda, bin 380 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili H.B. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, sahte içki imal edenlere yönelik çalışma başlattı. Polis, merkez Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi'nde sahte içki üretimi yapıldığını belirledi. Ekipler, adrese yaptığı operasyonda, fermente edilmiş halde 180 litresi satışa hazır toplamda bin 380 litre sahte içki ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan H.B. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polis ekiplerinin arama yapması

Varillerin içerisindeki kaçak içki görüntüsü

Haber: Rüşan Anıl ATAR - Kamera: ADANA,

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Elazığ'da 6 katlı 2 bloklu binanın çökmeden önceki fotoğrafları (tekrar)

Elazığ'da 6.8 büyüklüğündeki depremde Gezin Mahallesi'nde bulunan 6 katlı 2 bloklu Mavi Göl Apartmanı çöktü. Çöken apartmanın bir süre önce çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

MİRAÇ HAYATINI KAYBETTİ, ANNESİ TEDAVİYE ALINDI

Elazığ'da dün saat 20.55'te merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki deprem sırasında Maden ilçesine bağlı Gezin Mahallesi'ndeki 6 katlı 2 bloktan oluşan Mavi Göl Apartmanı yıkıldı. Binada oturan 5 kişi enkaz altında kaldı. AFAD ekipleri, depremzedeleri kurtarmak için çalışma başlattı. Depremin hemen ardından Rabia Göğdemir yaralı kurtarıldı. Saat 00.30 sıralarında ise Maviye Buğdaylı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Saatler 08.10'u gösterdiğinde, bu kez hamile eşi ve çocuğuyla enkaz altında kalan Meriç Dişli'ye ulaşıldı. Yaralı olarak kurtarılan Meriç Dişli hazır bekleyen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Meriç Dişli'nin sağ çıkarılması, eşi ve oğlu ile ilgili umutları artırdı. Ekiplerin yaptığı titiz çalışmayla, Pınar Dişli ve oğlu Miraç'ın da yeri belirlendi. Saat 09.10'da 6 aylık hamile Pınar Dişli, yaralı kurtarıldı. 8 dakika sonra ise ekipler, bu kez oğlu Miraç'a ulaştı. Yaralı anne ve oğlu, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Miraç Dişli, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Anne ve oğluna ulaşılmasının ardından binanın enkazında yapılan çalışmalar sonlandırıldı.

ÇÖKEN BİNANIN DAHA ÖNCE ÇEKİLEN LARI

Bu arada çöken 6 katlı 2 bloktan oluşan Mavi Göl Apartmanının daha önce çekilen fotoğrafları ortaya çıktı. A ve B bloktan oluşan ve çok sayıda dairenin bulunduğu binanın altında ise iş yerlerinin olduğu görülüyor. Binanın çevresindeki yapıların ise sağlam kalması dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

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-Binanın çökmeden önceki fotoğrafları

-Binanın çökmeden sonraki fotoğrafları

Mehmet İlkay ÖZER - İstanbul DHA

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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Elazığ Sürsürü'de dilek apartmanının çökmeden önceki fotoğrafları (tekrar)

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Sürsürü Mahallesi'nde bulunan Dilek Apartmanı'nın çökmeden önceki fotoğrafları ortaya çıktı.

Dilek Apartmanının enkazında arama yapan ekipler 8 kişinin cansız bedenine ulaştı, 20 kişiyi ise sağ kurtardı. Ekipler, enkaz altında oldukları belirlenen 9 kişiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. 4 katlı 2 bloktan oluşan Dilek apartmanının çökmeden önceki fotoğraflarında oldukça yıpranmış bir yapı olduğu görülüyor.

Görüntü Dökümü

-Apartmanın çökmeden önceki fotoğrafları

-Çökmeden sonraki drone fotoğrafları

Mücahit YOLCU -DİYARBAKIR -DHA

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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Akrabalarının sahip çıkmadığı yaşlı adamın bakımını komşusu yapıyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 metrekarelik barakada tek başına oturan ve yürüyemediği için bakıma muhtaç olan olan Remzi Polat'ın (82) bakımını, komşusu Erdem Belen yapıyor.

Eşi ve oğlu öldükten sonra Zonguldak'ın Ereğli ilçesinden 20 yıl önce Manavgat'a gelen ve bir süre baharatçılık yaptıktan sonra işleri bozulan ve işçi olarak çeşitli yerlerde çalışan Remzi Polat, 6 metrekarelik barakada yaşam mücadelesi veriyor. İşitme güçlüğü yaşayan, çok zor konuşan ve bir süredir rahatsızlığı nedeniyle yürüyemediği için yardıma muhtaç hale gelen yaşlı adama, komşusu Erdem Belen sahip çıktı.

Sadece süt ve meyve suyu içen, herhangi bir şey yemeyen Remzi Polat'ın her şeyiyle ilgilenen kamyon şoförü Erdem Belen, "Ben kendi babama böyle bakmadım. Ne yapayım, sokağa mı atayım? Devletin sahip çıkmasını bekliyoruz ama kimse sormuyor. Ben kamyonla şehir dışına mal götürmüştüm, Remzi Polat rahatsızlığı sebebiyle 3 gün hastanede kaldı, hastanedekiler, cuma günü ambulansla getirip, buraya bırakıp gitmiş" dedi.

'BENİM ONUNLA İŞİM BİTTİ'

Remzi Polat'ın 10 sene kadar önce, birileri tarafından kandırılarak yabancı uyruklu kadınla evlendirildiğini ve kadını bir daha görmediğini söylediğini anlatan Remzi Belen, "Hatta ben eşini de aradım. 'Sen Remzi Polat'ın neyi olursun' dedim. 'Eşiyim' dedi. 'Bu adamla neden ilgilenmiyorsun' deyince, 'Ben neden ilgileneyim, benim onunla 6 sene oldu işim bitti' dedi. Kadın yabancı asıllıymış, Antalya'da yaşıyor. Bu adam şimdi evli, adam burada, eşi orada" diye konuştu.

'BİZ İLGİLENMEYİZ'

Remzi Polat'ın SGK emeklisi olduğunu anlatan Erdem Belen, Zonguldak Ereğli'de 5 kız kardeşinin olduğunu söyleyerek, "Emekli, 4-5 kardeşi varmış. Biraz önce yine aradık, 'Biz ilgilenmeyiz, orada ne olursa olsun' diyorlar. Aslen Karslıymış ama kardeşleri Zonguldak Ereğli'de oturuyor. Az önce eniştesini aradım, hastanede 3 gün yatınca getirmişler. Eniştesi bana 'Neden getirmişler, hastane neden sahip çıkmıyor? Almayacaktın, neden aldın?' dedi. Bu denir mi? Senin kayınbiraderin. Bir oğlu ve eşi varmış, ölmüşler. Bir evlatlık kız almış, o da 'Aman beni aramayın' diyor" dedi.

'SÜREKLİ YANINDA OLAMIYORUM'

Yaşlı adamın hiçbir ihtiyacını kendisinin gideremediğini belirten Erdem Belen, "Bir şey yemiyor zaten, sadece süt ve meyve suyu içiyor. Ben sürekli yanında olamıyorum. Günde 2-3 defa uğramaya çalışıyorum. Ben uğrayamadığım zaman çocuklar geliyor. Her 2 günde bir yıkamaya gayret gösteriyoruz. Günlük temizliğini ve bakımını yapıyoruz. Bugün temizliğini yaptım" dedi.

'GÖZ GÖRE GÖRE ÖLECEK'

Kendisiyle bir akrabalık bağı olmadığı için yasal işlemleri konusunda zorluklar yaşadıklarını da anlatan Erdem Belen, "Remzi ağabeye devletin sahip çıkması gerekiyor. Ama şimdiye kadar hiçbir devlet yetkilisi 'ne oluyor' diye bize sormadı. Hatta 3 gün hastanede kalmasının ardından, getirip buraya bırakıp gitmişler. Biz burada bir yere kadar bakabiliriz. Yoksa bu adam burada göz göre göre ölecek" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Barakadan genel görüntü

Yaşlı adamın görüntüsü

Erdem Belen'in açıklaması

Erdem Belen'in yaşlı adamla konuşması

Yaşlı adama süt içirilmesi

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),