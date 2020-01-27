DHA YURT BÜLTENİ-3

Sürsürü'de, enkazda kalan 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

ELAZIĞ Sivrice merkezli 6.8'lik depremde yıkılan, Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek Sitesi'nin enkazından 2 kişiyi kurtarma çalışmaları, sürdürülüyor.

Elazığ 'ın Sivrice ilçesi merkezli, cuma günü saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası başlatılan arama- kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek Sitesi enkazının altında olduğu tespit edilen 2 kişi, AFAD, JAK, UMKE ve itfaiye ekiplerince kurtarılmaya çalışılıyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Can ÇELİK/ELAZIĞ, -

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40 günlük bebeği kapı önüne bıraktı, 'Babasına ders vermek istedim' dedi

ADANA'da Ayşe E., 40 günlük kızı Masal'ı kundaklayıp, dini nikahla birlikte yaşadığı Celal Y.'nin erkek kardeşinin kapısının önüne bırakarak, kaçtı. Polisin, kundağa bıraktığı nottaki telefon numarasından ulaştığı Ayşe E., emniyette verdi. Celal Y.'nin, birlikteliklerinden olan kızı Masal ve kendisi ile ilgilenmediğini öne süren Ayşe E., ders vermek için bebeği kapı önüne bıraktığını söyledi.

Kentte, masaj salonunda çalıştığı öğrenilen Ayşe E. ile Celal Y., dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. Çiftin bu birliktelikten Masal adını verdikleri kız çocukları dünyaya geldi. Bir süre sonra Celal Y., iddiaya göre, Ayşe E. ve çocuğu ile ilgilenmemeye başladı. Bunun üzerine Ayşe Y., 40 günlük kızı Masal'ı, Celal Y.'nin erkek kardeşinin, Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğu Mahallesi'ndeki evinin önüne bırakarak, kaçtı. Alışverişten döndüğünde, kapının önünde kundaklanmış Masal'ı gören erkek kardeş, polise haber verdi. İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Masal bebeğin annesini, kundağa bıraktığı kağıttaki telefon numarasından arayan polis, "40 günlük bebek bırakılır mı? Sen nasıl bir annesin? Kocanla arandaki problemleri böyle mi çözüyorsun?" dedi.

Masal bebek, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Bebeğin anne ve babası ise ifadeleri alınmak üzere emniyete çağrıldı. Celal Y., Adana'da olmadığı için emniyete gelmezken, Ayşe E. ise polise ifade verdi. Celal Y.'nin kendisi ve bebeğiyle ilgilenmediğini öne süren Ayşe E., ders vermek için Masal'ı kapılarının önüne bıraktığını söyledi. Halen hastanede olan Masal bebek, ailesinin kabul etmemesi durumunda Sevgi Evleri'ne yerleştirilecek.

Görüntü Dökümü

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Polisin bebeğin annesi ile telefonda konuşması

Polisin bebeği alması

Bebekten detay

Bebeğin ambulansa alınması

Polisin yetkiliye bilgi vermesi

Bebeğin bırakıldığı evden görüntü

Ambulansın görüntüsü

SÜRE: 02'29" BOYUT: 275 mb

Rüşan Anıl ATAR/ADANA, -

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Bitlis'te kardan kapanan 257 köy yolu, ulaşıma açıldı

BİTLİS'te, geçen hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 257 köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerince hafta sonu yapılan yoğun çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldı.

Kent merkezi ve çevresinde, geçen hafta aralıklarla kar yağışı etkili oldu. Merkezde kar kalınlığının 60 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 1,5 metreye ulaşmasıyla 257 köy yolu, ulaşıma kapandı. Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için yoğun çalışma başlatıldı. Yağışın durmasının ardından hafta sonu yapılan çalışmalarla köy yolları kardan temizlenerek, ulaşıma açıldı.

Tatvan ilçesine bağlı Kokarsu köyü ve mezralarında sürdürülen karla mücadele çalışmalarını inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdulllah Geylani, 24 saat esasına göre çalışıldığını söyledi. 257 köy yolunun ulaşıma açıldığını belirten Geylani, "Vatandaşlarımızın bu durumdan olumsuz etkilenmemesi için ilimiz merkez ve ilçelerinde 9 ünitemizde, 70 iş makinesi ve 90 personelle çalışmalarımızı 24 saat esasına göre sürdürüyoruz. Karla mücadele çalışması yaparken en büyük sıkıntıyı ise asılsız ihbarlarda yaşıyoruz. Gerçek ihbara ulaşmada sıkıntı yaşamamak için yapılan hasta ihbarlarını 112 ekiplerimiz ile teyit ettirerek çalışma başlatıyoruz. 2 bin 341 kilometrelik bir yol ağımız var. Kışın başından bugüne kadar yaklaşık 10 bin kilometrelik yolda karla mücadele çalışması yaptık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Köy yolundan detaylar

-Köy yolunu açan greyderden detaylar

-Köy yolundaki çalışmalardan görüntüler

-Ekiplerin çalışmalarından detay görüntüler

-İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdullah Geylani ile röportaj

-Özel ve genel detaylar

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

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Drift yapan ambulansa soruşturma başlatıldı

VAN İl Sağlık Müdürlüğü, drift yaparken görüntülenen ambulansın, Hakkari iline bağlı olduğunun tespit edildiğini, Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü'nce inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Van 'da geçtiğimiz günlerde kameralara yakalanan bir ambulans, kar içinde drift yaparken görüntülendi. Görüntünün bazı yayın organlarında yayımlanmasının ardından harekete geçen Van İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı ön incelemede, görüntülerin Van'da çekildiğini ancak ambulansın Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı olduğunu tespit etti. Van İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı açıklamayla, Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü'nce inceleme ve soruşturma başlatıldığını bildirdi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Ambulansın Hakkari iline bağlı olduğu tespit edilmiştir. Gerekli soruşturmanın başlatılması için Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü ile gerekli koordine sağlanmıştır. Ambulans, Hakkari 112'ye bağlı Şemdinli ekibi ile 24 Ocak 2020 tarihinde Van iline hasta getirmiş olup, sevk dönüşünde 30 AB 531 plakalı ambulansın saat 11.13-11.18 aralığında, Van-Başkale-Hakkari sınırı civarı bölgede uygunsuz hareketlerde bulunulduğu tespit edilmiştir. Söz konusu durumun Van 112 ekipleri ve ambulanslarıyla ilgisi bulunmamaktadır. Söz konusu olayla ilgili Sağlık Bakanlığımız talimatıyla Hakkari İl Sağlık Müdürlüğünce inceleme ve soruşturma başlatılmıştır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Drift yapan ambulans

Gülay KUYUCU/VAN,-

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Ağa takılan martı kurtarıldı

İzmir'de denize atılan bir ağa takılan martı, Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Narlıdere ilçesindeki İnciraltı Kent Ormanı açıklarında bir martının denize atılan ağa takıldığını gören vatandaşlar, Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Botu personeli, martının olduğu yere kısa sürede ulaştı. Titiz bir çalışmayla martı, takıldığı ağdan kurtarıldı. Sağlığının iyi olduğu görülen martı, daha sonra doğal yaşama bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

(Sahil Güvenlik kamerası)

Martıdan ve ekiplerden görüntü

Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: İZMİR,

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