DHA YURT BÜLTENİ - 3

Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya öldü

DİYARBAKIR'ın merkez Yenişehir ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı Mahmut Cankurt (65), yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde, Elazığ yolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. H.G.'nin kullandığı 01 ADR 911 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Mahmut Cankurt'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Cankurt'u görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Cankurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Mahmut Cankurt'un cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü. Otomobil sürücüsü H.G. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hastaneden detay

Morgdan detay

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

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Adana'da uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama

ADANA'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 1'i Afganistan uyruklu, 5 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Tespit edilen adreslere yapılan eş zamanlı baskında, 3'ü Afganistan uyruklu 12 kişi yakalandı. Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda toplam 146 gram bonzai, 13 uyuşturucu hap, 825 gram esrar, 920 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu satışından elde edilen 71 bin 390 liraya el kondu.

Emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i Afganistan uyruklu 5 kişi tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi

Ele geçirilen uyuşturucular

SÜRE: 01'10" BOYUT: 129 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Sivas'ta eğitime kar engeli

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeni ile okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Zara ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Sivas'ta İmranlı ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü. İlçe sakinleri yollarda yürümekte güçlük çekerken sürücüler de zor anlar yaşadı. Esnaflar karla kapanan iş yerlerinin önünü açmakta güçlük çekti. İlçe Kaymakamlığı, etkili olan kar yağışı nedeniyle, kapalı köy yolları ve oluşabilecek buzlanma olaylarını dikkate alınarak okulları bugün geçerli olmak üzere 1 gün süre ile tatil etti. Bir günlük tatilin ilçe genelinde geçerli olduğu belirtildi. İl genelinde ise kar nedeniyle 202 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

ZARA'DA TAŞIMALI EĞİTİME TATİL

Kar yağışı ayrıca Zara ilçesinde de hayatı olumsuz etkiledi. İlçede gece saatlerinde etkili olan kar yağışı köy yollarını ulaşıma kapattı. İlçe Kaymakamlığı ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda taşımalı eğitime 1 gün ara verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İmranlı ilçesinden görüntüler

-Oluşan kar birikintileri

-Araç ve yaya trafiği

Haber-Kamera: Yasin KIRAS/İMRANLI(Sivas),

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Karlıova'da eğitime kar engeli

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün için ara verildi.

Karlıova'da yoğun kar yağışı etkili olurken, kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Karlıova'dan görüntüler

Karla kaplı yollar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kemara: Serkan BİNGÖL/KARLIOVA(Bingöl),

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Plastik kovadaki 15 kilo eroini 'Bozo' buldu

VAN'ın Merkez İpekyolu ilçesinde, polisin operasyon düzenlediği evde narkotik köpeği 'Bozo' ile yapılan aramada, plastik kova içine gizlenen 15 kilo 390 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesine bağlı Yalı Mahallesi'ndeki eve, eroin olduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, evde narkotik köpeği 'Bozo' ile arama yapıldı. Aramada, evde plastik kova içine gizlenen 15 kilo 390 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan V.G. ve F.G., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. V.G. ile F.G., çıkarıldığı mahkemece mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

POLİS KAMERASI

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-Evde narkotik köpek 'Bozo' ile arama yapılması

-Aramadan detaylar

-Plastik kovada bulunan eroin

-Eroit paketlerini çıkan polis

-Eroinden görüntü

-Eroinin önünde poz veren narkotik köpek 'bozu'

Orhan AŞAN/VAN,