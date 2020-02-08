DHA YURT BÜLTENİ - 3

Bozcaada 'ya yapılacak bazı seferler iptal edildi

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesine olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada- Geyikli arasındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Duyuruda, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 10.00, Geyikli'den Bozcaada'ya saat 11.00'deki feribot seferlerinin yapılamayacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çanakkale Boğazında sefer yapan feribotlardan görüntü.

-Feribot iskelesinden görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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Akhisar'da 4.0 büyüklüğünde deprem

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde bu sabah, 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, bugün saat 08.39'da, merkez üssü Akhisar'ın Gökçeahmet ve Dingiller Mahallesi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Hafif şekilde hissedilen ve tedirginlik yaratmayan deprem, yerin 7.01 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Akhisar merkezli son 1 haftada 4.6, 4.3, 4.8, 4 ve 4 büyüklüklerinde 5 deprem meydana gelmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sokaktan görüntü

Haber- Kamera: Barış GEZİCİ/ AKHİSAR (Manisa),

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Alkollü sürücünün jandarmayı tehdit ettiği o anlar kamerada

SİNOP'ta, alkollü olduğu gerekçesiyle yol kontrolü sırasında ehliyetine el konulan sürücü A.K., kendisine ceza yazan jandarma ekiplerine, 'Yazın yazın, bakalım kimin şekli daha büyük. Amcam MHP ilçe başkanı' dediği görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.

Olay, 4 Şubat günü akşam saatlerinde Boyabat ilçesinde meydana geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yol üzerine uygulama yaptığı sırada, şüphe üzerine durdurdukları 55 PB 339 plakalı araç sürücüsü A.K., 100 promilin üzerinde alkollü çıktı.

'KİMİN ŞEKLİ DAHA BÜYÜK GÖRECEĞİZ'

Ehliyetine el konulan A.K., cezai işlem uygulayan jandarma ekibine, "Öyle bir dünya yok, sen boş konuşuyorsun. Burada rahatsınız tabi. Yolda duba yok, bir şey yok. Beni kafanıza göre durduruyorsunuz. Benim amcam MHP İlçe Başkanı, kimin şekli daha büyük göreceğiz. O cezalar bir bir size geri dönüyor mu dönmüyor mu göreceğiz. Kimin şekli daha büyükmüş o zaman göreceğiz" dediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Boyabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.K.'ya 'Alkollü araç kullanmak' ve 'Görevli memura mukavemet' suçundan işlem yaptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise tepki çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sosyal medyaya yansıyan cep telefonu görüntüleri

Haber: Tayfur KARA, Deniz ÖZEN/SİNOP,

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Konya 'da yağan kar, ölümlü kazaya neden oldu

KONYA'da, dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı, yerini buzlanma ve fırtınaya bıraktı. Olumsuz hava şartları nedeniyle bağlantı yolları zaman zaman araç trafiğine kapatıldı. Konya-Antalya karayolunda meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, otomobilin ibresinin 170'te takılı kaldığı belirlendi.

Merkez ve ilçelerde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası yollarda oluşan buzlanma nedeniyle Konya-Afyonkarahisar, Konya-Antalya, Konya-Isparta ve Konya-Ankara yolu zaman zaman araç trafiğine kapatıldı. Yollarda geniş güvenlik önlemi alan polis, özellikle büyük araç geçişlerine izin vermedi.

İBRE 170'TE TAKILI KALDI

Konya-Antalya karayolunun 30'uncu kilometresinde, dün saat 22.00 sıralarında kaza meydana geldi. Sezer Çetinkaya (36) yönetimindeki 34 AEY 903 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak önünde giden TIR'a çarptı. Kaza sonrası araç içerisinde sıkışan Çetinkaya için olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yapılan müdahale sonrası Çetinkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilin ibresinin ise 170'te takılı kaldığı görüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Polisin karayollarında önlem alması

Kaza yapan araçtan detaylar

Sürücüler ile yapılan röportajlar

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA

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Sadaka kutularını çaldı, 'Alkollüydüm, hatırlamıyorum' dedi

KONYA'da, 2 ayrı iş yerindeki sadaka kutularını çalan İsmail Karabel (34) polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı. Karabel ifadesinde, "Alkollüydüm. Çaldığımı hatırlamıyorum" dedi.

Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, geçen ocak ayında Selçuklu ilçesindeki bir kırtasiye dükanından, Meram ilçesinde de bir köfteciden sadaka kutularının çalınması üzerine araştırma başlattı. 2 iş yerinin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, hırsızlık şüphelisinin 'yaralama' ve 'uyuşturucu' gibi suçlardan 5 kaydı bulunan İsmail Karabel olduğunu tespit etti.

Karabel, gözaltına alındı. İfadesinde, "Alkollüydüm. Çaldığımı hatırlamıyorum" dediği öğrenilen Karabel, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Karabel'in hırsızlık anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

Hırsızlık anlarını gösteren güvenlik kamera görüntüsü

Adliyeden detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA

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Kayseri'de kar etkili oldu

KAYSERİ'de etkili olan yoğun kar yağışı ile birlikte kent merkezi beyaza büründü.

Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı şehir merkezinde etkili oldu. Vatandaşlar güne karla uyandı. Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sabah işe giden vatandaşlar kar nedeniyle yürümekte zorlandı. Belediyeye bağlı ekipler, kaldırımlarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Yeraltı çarşısı merdivenleri kaygan zemin nedeniyle kapatılırken, vatandaşlar yürüyen merdivenleri kullandı. Kar yağışının ise, gece saatlerine kadar sürmesinin beklendiği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cumhuriyet Meydanından kar görüntüleri

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA

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