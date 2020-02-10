DHA YURT BÜLTENİ - 3

Kar fırtınası deniz üzerinden böyle geldi

Artvin Hopa 'da deniz üzerinden gelen yoğun kar fırtınasının hızlandırılmış görüntüsü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Resmi Twitter Hesabından yayınlandı. Görüntüler büyük ilgi çekti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

ARTVİN

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Kızılırmak'ta yüzen buz adacıkları oluştu

SİVAS'ta, etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle Kızılırmak kısmen dondu. Nehrin yüzeyinde yüzen buz adacıkları oluştu.

Sivas'ta kar yağışı sonrası soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklığının meteroloji verilerine göre sıfırın altında eksi 15 derece olarak ölçüldüğü kentte her yer buzla kaplandı. Türkiye'nin en uzun nehri olan ve Sivas'ın İmranlı ilçesinden doğan Kızılırmak soğuk hava nedeniyle kısmen buz tuttu. Donan nehrin kent merkezinden geçen bölümünde yüzen buz adacıkları oluştu.

Öte yandan kent genelinde kar yağışı nedeniyle köy ve mezralardan oluşan 290 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Kızılırmak görüntüsü

-Yüzen buz adacıkları

-Detaylar

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

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Görme engelli damattan eşine: O benin gökkuşağım

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde kuaför Gamze Güzel (20) ile görme engelli Kadir Kaşlı'nın (25) dünya evine girdiği düğün, aşkın engel tanımadığını bir kez daha gözler önüne serdi. Davetli akınına uğrayan düğünde çift, karşılıklı davul çalarak eğlendi.

Bozyer Mahallesi'nde yaşayan Kadir Kaşlı, 2013 yılında av sırasında tüfekten çıkan saçmaların gözlerine isabet etmesi sonucu görme yetisini kaybetti. Fethiye Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde santral görevlisi olarak çalışan Kaşlı, geçen yıl tedavi için merkeze gelen kuaför Gamze Güzel ile tanıştı. Arkadaşlıkları aşka dönüşen Kaşlı ve Güzel, evlenmeye karar verdi. Ailelerinden izin alan çift, Esenköy Düğün Salonu'nda düzenlenen törenle dünya evine girdi. Davetli akınına uğrayan düğünde büyük coşku yaşanırken, çiftin bazı yakınlarının gözyaşlarını tutamadığı gözlendi. 'Aşk engel tanımaz' dedirten düğünde genç çift, karşılıklı davul çalarak uzun süre oynadı.

'O BENİM GÖKKUŞAĞIM'

Damat Kadir Kaşlı, eşiyle birbirlerini çok sevdiklerini söyledi. Eşinin ailesinin de engelli olduğunu anlatan Kaşlı, tüm engelleri ortadan kaldırarak dünya evine girdiklerini kaydetti. Gözlerine bir kaza sonucu kaybettiğini aktaran Kaşlı, "Eşim empati yaptı. Her insanının başına gelebileceğini söyledi. Kendi anne babası da engelli, o yüzden bu duruma alışık. Her şey yolunda. Gamze yanımda olduğu sürece hiçbir soyun yok. O benim gökkuşağım" dedi.

Herkesin bir engelli adayı olduğunu anlatan Gamze Kaşlı ise eşini ömür boyunca seveceğini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Gelin ve damada takı takılmasından görüntü

-Çiftin misafirlerle fotoğraf çekilmesi

-Tebrikleri kabul eden çiftin görüntüsü

-Çiftin oyun oymasından görüntü birlikte davul çalan çiftin görüntüsü

-Çift ile röportaj

Haber- Kamera: Ergün TOS/ FETHİYE (Muğla),

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Servis midibüsünde yangın; öğrenciler tahliye edildi

BURDUR'da, seyir halindeki öğrenci servis midibüsünün motor kısmında yangın çıktı. Şoför, yangını fark edince aracı yol kenarına çekip, öğrencileri indirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Burdur merkez Çallıca köyünden Kozluca köyüne 30 öğrenci götüren Orhan Aktaş yönetimindeki 15 C 0063 plakalı servis midibüsünün motor bölümünde, saat 08.00 sıralarında, Kozluca köyü kavşağında yangın başladı. Aracın motorundan duman geldiğini fark eden Aktaş, yol park edip, öğrencileri indirdi. İhbarla bölgeye Burdur merkez, Kemer ve Karamanlı ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekipler tarafından büyümeden kontrol altına alınıp, söndürüldü. Öğrenciler başka araçla okullarına gönderilirken, midibüste hasar meydana geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Otobüsten çıkan duman

İtfaiyecilerin müdahalesi

Yolda bekleyen arabalar

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Bolu Dağı'nda kar durdu, ulaşım rahatladı

BOLU,- BOLU Dağı'nın TEM ve D-100 Karayolu geçişlerinde 3 gündür aralıksız süren kar yağışının durmasıyla ulaşım rahatladı.

Kentte perşembe gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, bu sabah etkisini kaybetti. Bolu Dağı'nın TEM ve D-100 Karayolu geçişlerinde, kar yağışının kesilmesiyle ulaşım rahatladı. Karayolları ekipleri, özellikle yol kenarlarında biriken kar yığınlarını temizleyerek tüm şeritleri ulaşıma açık hale getirdi. Kar yağışı nedeniyle en fazla sorun yaşanan D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde ulaşım normale döndü. TIR ve kamyon geçişlerine kapatılan Bolu Dağı'nda ulaşım normale döndü. Araçlar, tamamen açılan yollardan rahatlıkla geçti. Ayrıca yolda oluşabilecek buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yoldan görüntüler

-Araçların geçişleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Süt kutularından uyuşturucu çıktı

KOCAELİ'de, uyuşturucu maddeleri süt kutuları içerisinde gizleyerek piyasaya süren ve uyuşturucu ticaretine aracılık ettikleri belirlenen 20 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi. Uyuşturucu maddeleri süt kutuları içerisinde gizleyerek piyasaya süren 12 kişi Kocaeli ve İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Bir başka operasyonda uyuşturucu ticaretine aracılık ettiği tespit edilen 8 kişi daha yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 28 kilo 660 gram esrar, 3 bin 438 adet sentetik hap, 1183 adet uyuşturucu hap, 184 adet exacty uyuşturucu hap, 3 adet sikke ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 20 kişi Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

-Şüphelilerin adliyeye çıkarılması

-Ele geçirilen uyuşturucuların fotoğrafı

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),