DHA YURT BÜLTENİ - 3

Kız arkadaşının evini şaşırıp, başka daireye 11 el ateş etti

ADANA'da, kendisini terk eden kız arkadaşı Ülker Ş. (26) barışma teklifini reddedince sinirlenen Abdullah T. (27), alkol alıp genç kadının oturduğu apartmana gitti. Ülker Ş.'nin oturduğu evi şaşıran Abdullah T. başka daireye 11 el ateş edip kaçtı.

Olay, 9 Şubat'ta Seyhan İlçesi Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Abdullah T. kendisini terk eden kız arkadaşı Ülker Ş. ile barışmak istedi. Bunun kabul etmeyen genç kadına öfkelenen Abdullah T. alkol alıp ruhsatsız tabancayla Ülker Ş.'nin yaşadığı rezidansa gitti. Burada daireleri karıştıran şüpheli Ülker Ş.'nin evi yerine alt kattaki komşusu Fatem Ş.'nin (46) dairesinin giriş kapısına 11 el ateş edip kaçtı. Kimsenin yaralanmadığı olayda Abdullah T. kaçtı.

BİR BAŞKA EVE SALDIRDI

Şüpheli Abdullah T., daha sonra arkadaşı Yusuf K. (26) ve imam nikahlı yaşadığı Çilem K. (24) ile birlikte iddiaya göre, Çilem K.'yı taciz eden Sadim K.'nın Aydınlar Mahallesi'nde bulunan evine gitti. Burada da, Sadim K.'nın evine 3 el ateş edip otoparkta bulunan bir otomobile de zarar verdi. Olayın ardından Gasp Büro Amirliği ekipleri, saldırıların meydana geldiği yerdeki güvenlik kameralarını inceledi. Sadim K.'nin evine açılan ateşin kayda girdiği saptandı. Polis, şüpheliler Abdullah T., Çilem K. ve Yusuf K.'yı suç aleti tabancayla kısa sürede yakaladı.

Emniyette sorguları tamamlanan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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Zanlıların apartmana girmesi

Apartmandan çıkışları

Bir otomobile ellerindeki silahla vurmaları

Zanlıların gidişi

Zanlıların adli tıp biriminden çıkarılması

Polis araçlarına bindirilmeleri

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Doktoru ve öğretmeni darp eden 3 kişiye hapis cezası

İZMİR'in Bornova ilçesinde, Yunus Emre Aile Sağlık Merkezi'nde, hastayı görmeden ilaç yazamayacağını söyleyen Doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu ile onu korumak isteyen öğretmen Ali Türk'ün darbe dilmesiyle ilgili görülen davada karar açıklandı. Sanıklardan Mürşit Yılmaz 7 yıl 2 ay, Mehmet Yılmaz 3 yıl 3 ay ve Muharrem Yılmaz da 2 yıl hapis cezası alırken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve cezanın adli para cezasına çevrilmesine yer olmadığına karar verdi.

Olay, geçen sene 29 Mart Cuma günü saat 16.00 sıralarında Mevlana Mahallesi, 29 No'lu Yunus Emre Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Dr. Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu'na başvuran Güler Yılmaz isimli kadın iddiaya göre, hasta olduğunu söylediği eşi için ilaç yazdırmak istedi. Dr. Yoğurtçuoğlu, hastayı görmeden ilaç yazmasının hukuken mümkün olmadığını söyledi. Bunun üzerine kadın, hakaretler yağdırarak odadan çıktı. Bir süre sonra sağlık merkezine gelen Güler Yılmaz'ın eşi Mürşit Yılmaz, doktora saldırarak vurmaya başladı. Mürşit Yılmaz ve yanında bulunan amcasının oğlu Muharrem Yılmaz, sağlık merkezindekilerin ve çevredeki lokanta ile eczanede çalışanların müdahalesiyle önlendi. Bu sırada hastanenin önüne gelen kamyonetten inen ve aralarında Mehmet ile Müslüm Yılmaz'ın da olduğu 4 kişilik grubun gelmesiyle Mürşit ve Muharrem Yılmaz, tekrar Yoğurtçuoğlu'na ve esnafa saldırdı. Dr. Yoğurtçuoğlu'nun burnu kırılırken, bu sırada Dr. Elif Çağlayan'ın yanında bulunan eşi sosyal bilgiler öğretmeni Ali Türk'ün de kafatasında zedelenme meydana geldi.

Dr. Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu ve öğretmen Ali Türk'ün şikayeti üzerine soruşturma başlatan polis, Mürşit, Muharrem, Mehmet ve Müslüm Yılmaz'ı gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede savcılık tarafından serbest bırakıldı. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nün de Mürşit Yılmaz ve diğer 3 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından tekrar gözaltına alınan şüphelilerden Müslüm Yılmaz hariç 3'ü, 2 Nisan'da tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, İzmir 21'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Geçen sene 30 Mayıs'ta görülen ilk davada, Mürşit Yılmaz, "Ben konuşmak için doktorun yanına gittim. Ancak bana ters davrandı ve 'ulanlı' cümleler kurdu. Boğazıma yapıştı ve yumruk attı. Yaşanılanlardan ötürü çok üzgünüm ve pişmanım" dedi.

27 Haziran'da görülen ikinci duruşmada dinlenen tanıklardan, Yunus Emre Sağlık Merkezi'nde hemşire olarak çalışan Elif M. ve Gizem Ö., Mürşit Yılmaz'ın elinde metal bir eşya gördüklerini, ilk başta bununla saldırmaya çalıştığını, ancak vurmayı başarıp başaramadığını görmediklerini söyledi. Daha sonra söz alan Mürşit Yılmaz da, elinde anahtar olduğunu, ancak anahtarla vurmadığını belirtti. Tanıkların dinlenmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Mürşit Yılmaz'ın tahliyesine karar vererek, davayı erteledi.

SANIKLARA CEZA YAĞDI

Davanın görülen son duruşmasında ise sanıklardan Mürşit Yılmaz, hem Dr. Yoğurtçuoğlu'na hem de Ali Türk'e yönelik işlediği suçlardan toplamda 7 yıl 2 ay, Mehmet Yılmaz toplamda 3 yıl 3 ay, Muharrem Yılmaz da 2 yıl hapis cezası aldı. Hakim, sanıkların duruşmalar esnasındaki davranışlarını ve olayın işleniş şekli göz önünde bulundurarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve cezanın adli para cezasına çevrilmesine yer olmadığına karar verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Olayın güvenlik kamerası görüntüleri

Haber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,

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Çatak-Bahçesaray karayolundaki çığ temizleme çalışmaları devam ediyor

VAN'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 142 yerleşim birimi ile ulaşım sağlanamazken, Van Valiliği, 3 gündür çığ nedeniyle kapanan Çatak- Bahçesaray karayolundaki çığ temizleme çalışmaları ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Van-Bahçesaray karayolunda bir itfaiye erinin kayıp olduğu bölgeye giden ekiplerin yapacağı değerlendirme sonrası çalışma yapılıp, yapılmayacağına da karar verileceği belirtildi.

Van ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 43 mahalle ve 99 mezrada ulaşım sağlanamıyor. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı kentte, gece hava sıcaklığı eksi 30 dereye kadar düşüyor. Bir itfaiye erinin kayıp olduğu Çatak- Bahçesaray karayolunun iki ayrı noktasına düşen çığların temizlenmesi için çalışmalar aralıksız sürüyor. Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, düşen çığlardan birinin temizlendiği belirtilerek şu bilgilere yer verildi:

"Karayolları ekipleri 24 saat esasıyla yaptıkları çalışmalarda Çatak-Bahçesaray karayolu Yapılı mezrası çıkışındaki çığı temizleyerek, Yukarı Narlıca Mahallesi'ne ulaştı. Aşırı soğuklar ve zor şartlara rağmen yol açma çalışmalarını sürdüren ekipler, Van-Bahçesaray karayoluna 4-5 Şubat tarihinde düşen çığ bölgesine ulaşmaya çalışıyor. Jandarma, Van, Muş, Erzurum AFAD ekipleri, UMKE, meteoroloji ve karayollarından teknik keşif heyeti ve kurtarma ekipleri bölgeye hareket etti. Çığ bölgesine ulaşılması halinde yapılacak inceleme ve değerlendirme sonrası çığ altında kalan itfaiye erini arama çalışmasına başlanacak. Çaldıran ilçemizde yurda yasa dışı yollardan girdiği ve donarak hayatını kaybettiği ihbarı alınan 13 düzensiz göçmenin bulunduğu bölgede de jandarma hava şartlarının uygun olması halinde arama tarama faaliyeti yapacak. İhtiyaç halinde Van'dan bölgeye takviye kurtarma ekipleri sevk edilecek."

Haber Kodu : 200211215

Haber Kodu : 200211214

Behçet DALMAZ/VAN,

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Adana'da evsizler otele yerleştirildi

ADANA Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, hava sıcaklığını sıfırın altına düştüğü kentte sokakta yaşayanları otele yerleştirdi.

Soğuk havanın etkili olmasıyla birlikte, otogar ve köprü altlarında yaşayan 5 kişi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından otele yerleştirildi. Ayrıca, giyim ve gıda yardımı yapıldı. Vakıf yetkilileri, uygulamanın devam edeceğini bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polisin otogarda kalan vatandaşla konuşması

Çantası ile birlikte araca bindirilmesi

Araçtaki vatandaşlar

Aracın gidişi

Otogarın içinden genel görüntüler

Otogar tabelası

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA,

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Kozcağız Deresi taştı, yol ulaşıma kapandı

BARTIN'ın Kozcağız beldesinde etkili olan yağmur Kozcağız Deresi'nin taşmasına neden oldu. Dere kenarındaki Kozcağız-Kumluca yolu, su altında kalarak, ulaşıma kapandı.

Kentte devam eden kar yağışının sonrasında dün gece etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Metrekareye 24,5 kilogram yağış düştü. Yüksek kesimlerdeki karları eriten yağmur, Bartın Irmağı'nın kolu olan Kozcağız Deresi üzerinde Kozcağız Barajı'nın inşa edildiği alanda taşkına yol açtı. Dere kenarındaki Kozcağız-Kumlucu beldeleri arasında ulaşımı sağlayan yol, su altında kaldı. Yaklaşık 100 metrelik bölümü suyla kaplanan yol, ulaşıma kapandı. Jandarma ekibi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri yolda önlem alarak, sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi.

Arıt deresinin taşması nedeniyle Kabagöz, Akçalı, Tabanözü, Epçiler Hasanlar Alibaş ve Sipahiler köyüne giden köprüler sular altında kalırken, vatandaşlar alternatif yollara yönlendirildi. Bartın kent merkezinden geçen ırmağın debisinin yükselmesi nedeniyle Çağlayan Piknik alanı sular altında kaldı. Piknik alanı girişine şerit çekilerek, araç ve yaya geçişine kapatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ekiplerden görüntü

-Kozcağız Barajından detay

-Araçların beklemesi

-Ekiplerin inceleme yapması

-Su altında kalan yoldan görüntü

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

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Hurda otobüs eğitim atölyesine dönüştü

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki bir ilkokulun yöneticileri, satın aldıkları hurda otobüsü, 'Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Beceri ve Tasarım Atölyesi'ne dönüştürdü. Projeyle öğrencilerin derslerine daha iyi adapte olması hedefleniyor.

İbrahim Zeki Emgin İlkokulu yöneticileri, eğitim için beğenilen bir çalışmaya imza attı. Okul yöneticileri geçen yıl temmuz ayında Ankara Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğü'nden 9 bin 940 TL bedelle kullanılmayan bir yolcu otobüsü satın aldı. Urla'dan Kuşadası'na getirilen hurda otobüsün önce koltukları söküldü, sonra iç kaplaması yenilendi. Sökülen koltukların yerine masa ve sandalyeler ile elektrik, elektronik ve havalandırma sistemleri yerleştirildi. Dışı beyaza boyanarak öğrenciler için atölyeye dönüştürülen otobüs, tavanına eklenen güneş panelleri ile de kendi enerjisini üretir hale getirildi. 'Mimar Sinan Tasarım ve Beceri Atölyesi' ismi verilen otobüste öğrenciler şimdi fen, teknoloji, el sanatları, temel becerileri kazanma, ahşap ve metal atölye çalışmaları yapıyor.

'HAYALİMİZ GERÇEK OLDU'

İbrahim Zeki Emgin İlkokulu Müdürü Muzaffer Cesur, "Hayalimizi gerçeğe dönüştürdüğümüz için çok mutluyuz. Proje sayesinde öğrencilerin okula ve derslerine daha iyi adapte olacağını düşünüyor ve hedefliyoruz. Haziran ayında atölyede yapılan çalışmaların yer alacağı bir sergi açacağız. Bize destek veren İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, öğretmenler ve velilere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Otobüsten görüntü

Öğrenciler otobüste çalışırken görüntü

İbrahim Zeki Emgin İlkokulu Müdürü Muzaffer Cesur ile röp.

Haber- Kamera: Eşber OKAYER/ KUŞADASI, (Aydın),

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Lokanta işletmesici kız kendini çocuklara adadı

ORDU'nun Fatsa ilçesinde lokanta işleten Melisa Şanlı (23) sabahın erken saatlerinde açtığı iş yerinden kalan zamanlarında yardıma muhtaç ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Şu ana kadar yaklaşık on bin çocuğa giysi, gıda ve kırtasiye yardımında bulunan Şanlı kendini çocuklara adadı.

Fatsa ilçesinde yaşayan bekar Melisa Şanlı, sabah 5'te işlettiği lokantasını açıyor, iş çıkışı ise yardıma muhtaç çocuklu ailelere yardım ediyor. Çocuklarla bir araya geldiği zamanlarda kostüm giyerek oyunlar oynayan Şanlı, çocuklar için düzenlediği konserlerle de dikkat çekiyor. Çocukların yararına kampanyalar başlattığını söyleyen Şanlı, "İlçe ilçe gezerek organizasyonlar düzenliyoruz, çabalıyoruz ve çok ter döküyoruz. Sabah 5'te lokantamı açıyorum ve akşam kaçta kapattığım belli değil. Bu iş yerinin bulaşığıyla, yemeğiyle ve servisiyle tek başıma ilgileniyorum ama akşam dışarı çıkınca bütün yorgunluğumu unutuyorum. Çünkü yardıma muhtaç ailelerle görüşüyorum, hayvanlara mama dağıtımı yapıyorum ve eve gittiğim zaman yastığa kafamı rahatça koyabiliyorum. Zaten bu dükkanı açma sebebim de çocuklardırö diye konuştu.

GİYDİĞİ KOSTÜMLERLE İLGİ ÇEKİYOR

İhtiyaç sahibi insanları bizzat evlerine giderek tespit etmeye çalıştıklarını aktaran Şanlı, "Ailelerin neye ihtiyacı var bunların üzerinde duruyoruz. Ona göre yardım götürüyoruz. Kimseden maddi destek almıyoruz. Süper kahraman veya palyaço kıyafeti giyerek gittiğim evlerde çocukların iyi vakit geçirmeleri için elimden geleni yapıyorum. Beni görünce korkan, sevinen ve sempatik bulan çocuklar oluyor" dedi.

Destek sağladığı 10 binin üzerinde çocuğa rağmen ihtiyaç sahibi milyonlarca çocuk olduğunu düşündüğünü söyleyen Şanlı, "Sabahtan akşama kadar da dükkanda olduğum için akşamları bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Kendi işletmemde kazandığım parayı dükkanın gider masraflarını karşıladıktan sonra alacağım yardım malzemelerine harcıyorum" ifadelerinde bulundu

Görüntü Dökümü:

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- Melisa Şanlı'nın iş yerinde çalışmasından detaylar

- Yardım için aldığı hediyeleri kutuya koyması

- Yardıma muhtaç bir ailenin çocuklarına hediyeler vermesi

- Melisa Şanlı röportajı

- Detaylar

(SURE: 04.39 DK) (BOYUT: 521 MB)

Haber-kamera: Nurcan ŞANLI, Zeynep Irmak ÖCAL/ORDU,

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Osmaniye 'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde, kış şartlarında zorluk yaşayan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nce, Bahçe-Hasanbeyli ilçeleri arasındaki Gökçedağ mevkiinde yoğun kar örtüsünün olduğu 1460 rakımda yaban hayatının desteklemesi kapsamında yemleme çalışması yapıldı. Çalışamaya; müdürlük personelinin yanı sıra Osmaniye Belediyesi, Osmaniye Av Spor ve Avcılık Derneği, Osmaniye Doğayı ve Yaban Hayatını Koruma ve Geliştirme Derneği üyeleri de katıldı. Ekiplerin araçlarla getirdiği, 300 kilo buğday, 200 kilo lahana, marul ve karnabahar ile 50 kilo kuru köpek maması doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürü Fatih Güvercin, ilde ağır kış şartlarının yaşandığını belirterek, "Buradaki yaban hayvanlarını desteklemek, kışı rahat geçirmeleri amacıyla yemleme yaptık. Memeli hayvanlar için Osmaniye Belediyemiz tarafından sağlanan lahana, marul, karnabahar gibi ürünleri bıraktık. Ayrıca köpek maması olan kuru mama tilkiler için bırakıldı. Bölgede yoğun tavşan ayak izlerini gördük, onlar da marul lahanalardan yiyecekler. Kuşlar için ise ağaç diplerine buğday bıraktık ki rahat bir şekilde beslenmesini yaparak doğada yaşamlarını devam ettirebilsinler" diye konuştu.

Osmaniye Doğayı ve Yaban Hayatını Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Veteriner Hekim Bünyamin Akın da, yemleme faaliyetlerinin düzenli bir şekilde gerçekleştirildiğini söyleyerek, "Bölgemizde milli parklar şubesi ve belediyemiz bu konuda gerekli hassasiyeti göstermekteler. Çünkü, buradaki tilkiler yerleşim yerlerine inerse kuduz yayma ihtimalleri var. Bu yüzden bu çalışmalara düzenli olarak devam etmekteyiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yemlerin araçlardan alınması

Yem çuvallarını alan görevlinin omzunda taşıması

Kar üstünde çuvalları omuzlarında taşıyarak ağaçların arasında ilerlenmesi

Buğdayların ağaçların dibine atılması

Yemleme çalışmasından detaylar

Lahana marul karnabaharın bırakılması

DKMP Osmaniye Şube Müdürü Fatih Güvercin ile röportaj

Doğayı ve Yaban Hayatını Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Bünyamin Akın işle röp.

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/ OSMANİYE