DHA YURT BÜLTENİ - 3

İran 'a giden TIR şoförlerinde 'koronavirüs' tedirginliği

TÜRKİYE'nin sınır komşusu İran'da, koronavirüs nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden İran'a açılan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir dizi önlemler alınmaya başlandı. İran'a gitmek zorunda kalan TIR sürücüleri, tedirginlik yaşadıklarını söyledi.

Tüm dünyada endişeye neden olan koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin sınır komşusu İran'da koronavirüsle ilgili şüpheli vaka sayısı 750, pozitif vaka sayısı 18 ve ölenlerin sayısı ise 5'e yükseldi. Yaşanan ölümlerin ardından İran'a açılan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir dizi tedbirler alındı. Gürbulak Gümrük Müdürlüğü çalışanları, gümrük işlerinde plastik eldiven, maske ve dezenfektan kullanmaya başladı. İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyenler, pasaport kontrolünden önce sınır kapısında görevlendirilen 1 doktor ve 3 hemşire tarafından sağlık taramasından geçiriliyor. Sınırda ateş, öksürük, burun akıntısı gibi hastalık belirtisi olan yolcular içeriye alınmamaya başlandı. Gürbulak sınır kapısında benzer bir vaka önceki gün içeriye alınmadı. Sınır kapısına ayrıca termal kamera kurulacak. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri de gümrük personeline koronavirüs tedbirleri konusunda eğitim verecek.

Kum kentinde yaşanan ölüm olaylarını duyduğunu söyleyen İranlı TIR sürücüsü, maske takılması, ellerin sürekli yıkanması yönünde uyarılar yapıldığını söyledi. İran'dan gelen bir başka sürücü de hayatın normal akışında devam ettiğini bildirdi.

İran'a yük götüren Türk sürücüler ise koronavirüs nedeniyle tedirginlik yaşadıklarını belirtti. Sürücüler, "Tedirginiz, korkmuyor değiliz. Bizim görevimiz bu, yükü almışız yerine teslim etmek zorundayız" dediler.

Şoförlerden Nurettin Altuğ ise İran üzerinden Irak'a yük götürdüğünü ifade etti. Altuğ, "Bizim için biraz düşünceler var o yönde. Elimizden geldiğince korunmaya, arabamızdan çıkmamaya, dışarıda yemek yememeye çalışıyoruz. İnsan tabi endişeleniyor ailesi için en azından kendisi için olmasa da getirip aileme bulaştırmak sıkıntısı var" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Gürbulak sınır kapısındaki TIR kuyruğundan detay

-Gürbulak sınır kapısından detay

-Hümeyra Pardeli'nin anonsu

-Tır şoförleri ile röp.

-Sınır kapısından giriş çıkış yapan tırlardan detay

-Hümeyra Pardeli'nin anonsu

Haber: Hümeyra PARDELİ - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

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Ağrı'da kasap, şarküteri ve aktarlar denetlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan gıda denetimleri kapsamında, Ağrı'da denetimler sürüyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kasap, şarküteri, bakkal ve aktarlar ile büfeleri denetledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan gıda denetimleri, Ağrı'da devam ediyor. Pazartesi günü süt ve süt ürünleri üreten iş yerlerini kontrol eden ekipler, salı günü et ve et ürünleri işleten iş yerlerini inceledi. Gıda denetim seferberliği kapsamında ekmek ve unlu mamulleri üreten iş yerlerini denetimden geçiren ekipler, kasap ve şarküteri, bakkal, takviye edici gıda satış yerleri, aktarlar, market, büfeleri tek tek kontrol etti. Okul kantinleri, yemekhanelerinin ardından ekipler cumartesi günü de lokanta-restoran, dönerci, fast-food gibi toplu tüketim yerlerini kontrol edecek.

Ekiplerle birlikte denetimlere katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Engin, "Denetim seferberliği programı ile ürünlerin içerik ve etiket bilgilerinde bakanlığımızın kayıt ve onay numarasının olup olmadığına bakılıyor. Üretim ve tüketim tarihlerine ilişkin bilgiler ve uygun koşullarda muhafaza edilip edilmediği inceleniyor. Ayrıca işletmelerin asgari düzeyde teknik ve hijyen şartlarını sağlayıp sağlamadığı yerinde tespit ediliyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Gıda kontrol görevlilerin marekete gelmeleri

-Et ve süt ürünleri reyonlarını gezmesi

-Lokantanın mutfak bölümünü gezmeleri

Haber-Kamera: Servet ARSLAN/ AĞRI,

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FETÖ şüphelisi polisleri, komiser yardımcılığı sınavındaki hatalı soru ele verdi

ADANA merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen çoğu ihraç, 26 komiser yardımcısından 11'i tutuklandı. Şüphelilerin 2009'daki komiser yardımcılığı sınavında hatalı olan sorunun doğru kabul edilen 4 şıkkının yerine yanlış olan 'E' şıkkını, yine çok zor olan bir soruda da doğru şıkkı işaretledikleri anlaşıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2009'daki komiserlik sınavında başarılı olan çoğu KHK ile ihraç edilen 29 polis hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kararın ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri 18 Şubat'ta, Adana merkezli 11 ilde sabahın erken saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. 4'ü halen görevde olan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

HATALI SORU ELE VERDİ

Şüphelilerin 2009'da girdikleri komiser yardımcılığı sınavındaki çıkan bir soruda hepsinin 'E' şıkkını işaretledikleri ortaya çıktı. O dönem sorunun hatalı olduğu, 'A,B,C,D' şıklarının doğru kabul edildiği şüphelilerin ise yanlış olan, 'E' şıkkını işaretlediği öğrenildi. Şüphelilerin yine, çok zor olan bir soruda da doğru şıkkı işaretledikleri anlaşıldı. Yapılan incelemede 18 kişinin örgütünü gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı da tespit edildi. Şüpheliler sınavdan önce soruların örgüt üyeleri tarafından kendilerine verildiğini iddia etti.

Mahkemeye sevk edilen 26 şüpheliden 11'i tutuklandı, 15 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 3 kişinin arandığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi

Adli tıp birimi girişi ve tabelası

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Tırnakçılık yöntemiyle 100 TL çaldı

Konya'da çocuklarıyla birlikte pastaneye gelen bir kadın tırnakçılık yöntemiyle 100 TL çaldı. Olay anı ise güvelik kameralarına yansıdı.

Olay, Selçuklu İlçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesi Güzeldere Caddesi üzerinde bulunan bir pastanede meydana geldi. İddiaya göre, çocukları ile müşteri gibi pastaneye gelen bir kadın, pasta alma bahanesiyle kasaya yaklaştı. İki tane pasta alacağını söyleyen şüpheli, hesabı önceden ödemek istedi ve kasada duran Fadim Gözen'e (42) 200 lira verdi. Gelen para üstünün eksik olduğunu söyleyen şüpheli kadın, tırnakçılık yöntemiyle 100 lirayı cüzdanını altına sakladı. Şüphelinin iş yerinden ayrılmasının ardından kasada 100 lira eksik olduğunu fark eden ve güvenlik kameralarını inceleyen Gözen, polise giderek şikayetçi oldu. Olay anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kadının alışveriş yapması

Kadının tırnakçılık yapması

Pastaneden detaylar

Fadim Gözen röportaj

Haber-Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA

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Maskeli, silahlı soygun, güvenlik kamerasında

ADANA'da kiraladıkları otomobil ile gittikleri marketten, iş yeri sahibini av tüfeğiyle etkisiz hale getirip 120 sigara ve 4 bin 500 lirayı alan maskeli 4 soyguncu, yakalandı. Güvenlik kamerasınca görüntülenen soyguncuların kiraladıkları otomobilin rüzgarlığı ele verdi.

Olay, 19 Şubat gecesi Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'ndeki markette yaşandı. İş yeri sahibi Hasan Ö.'nün (29) tek başına olduğu markete ellerinde av tüfeği bulunan maskeli 4 kişi girdi. Hasan Ö.'yü "Hareket edersen ölürsün, canını seviyorsan akıllı dur" diyerek, tehdit eden şüpheliler, 120 paket sigara ve bir laptop ile kasadaki 4 bin 500 lirayı alıp kaçtı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İhbar üzerine araştırma başlatan Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, yüzlerinde maske olması nedeniyle kimliklerini tespit edemediği şüphelileri bulmak için bölgedeki 100 güvenlik kamerasının görüntülerini inceledi. Görüntülerden şüphelilerin, camlarında rüzgarlık bulunan beyaz renkli plakasız otomobille kaçtıkları saptandı. Marka ve modeli belirlenen otomobili bulmak için kentteki oto kiralama firmalarıyla irtibata geçildi. Otomobilin plakasının 01 ADR 870 olduğu belirlendi. Plaka Takip Sistemi (PTS) üzerinden aracın tüm geçiş güzergahları belirlendi. Oto kiralama firmasındaki güvenlik kamerası görüntüleri ile marketteki görüntüler eşleştirildi. Böylelikle eşkalleri ortaya çıkan şüphelileri, oto kiralama firması yetkilisi, polisin yönlendirmesiyle 'evrakta eksik bulunduğu' gerekçesiyle iş yerine çağırdı. 2 saat sonra firmaya gelen Muhammet Emin S. (19) ve Kadir E. (20) yakalandı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda suç ortakları E.S. (17) ve Emircan Y. (18) de gözaltına alındı.

4 şüpheli sorgularında "Alkol ve uyuşturucu içmiştik. Paramız bitmişti, kiraladığımız araçla soyabileceğimiz bir market aradık. Aracın plakalarını söktük. Aracı arka sokağa bıraktık. Olaydan sonra hızlı bir şekilde kaçıp, üzerlerimizi değiştirdik" dedi. Polis çalınan 120 paket sigara ile paranın 2 bin 500 lirasını bulup, market sahibine teslim etti. 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Zanlıların ellerinde silahlarla markete girmesi

Hırsızın kasaya bakması

Raftaki sigaraları bavula doldurmaları

Masa üzerindeki laptopu çalmaları

Hırsızların kaçması

Farklı açıdan güvenlik kamera görüntüsü

Market sahibine silah çekmeleri

Emniyet müdürlüğü tabelası

Zanlıların emniyet binasından çıkarılması

Kullandıkları otomobilden genel ve detay görüntü

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Kars Barajı buzulları andırıyor

KARS'ta dondurucu soğuklar nedeniyle yüzeyi tamamen buzla kaplanan Kars Baraj Gölü adeta buzulları andırdı.

Dondurucu soğukların yaşamı olumsuz etkilediği Doğu Anadolu Bölgesi'nde, dere, çay ve barajlar dondu. Geçtiğimiz yıl faaliyete geçirilen Kars Barajı da buzdan nasibini aldı. Suların dalga anında buz tutmasıyla ortaya ilginç görüntüler çıktı. Buzulları andıran baraj gölündeki buzulları andıran görüntüler oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Barajdan genel ve detaylar

Buzulları andıran görüntüler

İlginç görüntüler

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,

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Kaza yapıp öldüğü söylenen kafe sahibini, eşinin eski nişanlısı dövdürtmüş

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, motosiklet kazasında yaralandığı söylenerek götürüldüğü hastanede hayatını kaybeden kafeterya sahibi Mehmet Gülay 'ın (39), eşinin eski nişanlısı tarafından tutulan 3 şüpheli tarafından dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Gülay'ın eşi ve 3 şüpheli tutuklanırken, azmettirici olduğu öne sürülen eski nişanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Tutuklanan şüphelilerden Emine Gülay'ın yakınları, şüphelilerin adliyeden çıkarılması sırasında gazetecilere saldırdı.

Manavgat'ta 31 Ocak akşamı, motosiklet kazasında yaralandığı iddiasıyla eşi ve bir komşusu tarafından devlet hastanesine götürülen kafeterya sahibi Mehmet Gülay, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Olayın olduğu saatlerde kaza kaydı olmadığını belirleyen Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 'cinayet' şüphesiyle çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, kazanın olduğu ileri sürülen yerden aynı saatlerde 2 kişinin koşarak uzaklaştığını tespit etti. Mobese kameralarını da izleyen polis, 3 kişi olduklarını belirlediği şüphelilerin aynı gün otomobille Manavgat'a giriş yaptıklarını, Hacıobası kontrol noktasında durdurulduklarını ve şüphe üzerine kimlik kontrollerinin yapıldığını belirledi. Şüphelilerin, olaydan 10 dakika sonra ise Manavgat'tan ayrıldığı ortaya çıktı. Polis, şüphelilerin kimlikleri ile adreslerini belirledi.

Takibe alınan şüphelilerden E.A., 18 Şubat Salı günü Kayseri Havalimanı'ndan Gürcistan'a kaçacağı esnada yakalandı. Diğer şüpheliler S.Y. ve E.A. ile kendilerini Manavgat'a getiren otomobilin sahibi de yakalandı. Gözaltına alınan S.Y., E.A. ve E.A. ile adı açıklanmayan araç sahibi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

'ELİNİZE SAĞLIK, GÜZEL İŞ YAPTINIZ'

Şüphelilerden E.A., ifadesinde 1 yıldır tanıdığı Erol Ö.'nün 28 Ocak günü, "Manavgat'ta kuzenim var, kocası ona şiddet uyguluyor ve aldatıyormuş" dediğini, kendisinin de "Biz şahsa bir ayar veririz" yanıtını verdiğini anlattı. Erol Ö.'den 7 bin lira aldığını, arkadaşı E.A.'ya 3 bin lira, S.Y.'ye de 300 lira verildiğini ifade eden E.A., Manavgat'a geldiklerini, Erol Ö.'nün kendilerine ölen kocanın adres bilgilerini WhatsApp mesajı ile gönderdiğini anlattı. E.A. ifadesinde, şunları söyledi:

"S.Y., Mehmet Gülay'ın çalıştırdığı kafenin yanında gözcü olarak bekledi. Ben de E.A. ile Mehmet Gülay'ın ikametine giderek, balkon altında beklemeye başladım. Maktul iş yerinden ayrılırken S.Y. telefonla haber verdi. Mehmet Gülay, 31 Ocak günü saat 01.20 sıralarında apartman önüne geldiği zaman elimde bulunan sopa ile önce omzuna, sonra kafasına vurdum. Bu sırada şahıs yere düştü. Biz de hemen toparlanarak geldiğimiz araçla geri dönüşe geçtik. Azmettiren Erol Ö. telefonla arayarak, 'Elinize sağlık, güzel iş yaptınız, şahısta herhangi bir sıkıntı yokmuş, eşi eve çıkarmış' dedi. Kayseri'ye döndükten 10- 12 gün sonra Erol Ö.'den Mehmet Gülay'ın öldüğünü öğrendim. Bunun üzerine yurt dışına kaçırması için yardım istediğim Erol Ö., 'Gürcistan'a geç, arkadaşlar seni orada karşılayacak, sana her ay para göndereceğim' dedi. Gürcistan'a gitmek üzere Kayseri Havalimanı'na geldiğimde yakalandım. Çok pişmanın benim amacım öldürmek değildi."

BİR SÜRE NİŞANLI KALIP AYRILMIŞLAR

Erol Ö.'nün Emine Gülay ile sık sık telefonla görüştüğü, olaydan 1 gün sonra Fransa'ya gittiği belirlendi. Yapılan araştırmada Erol Ö.'nün Emine Gülay ile uzaktan akraba oldukları, 1999 yılında bir süre nişanlı oldukları daha sonra ayrıldıkları tespit edildi. Fransa'ya giden Erol Ö.'nün 2005 yılında Fransız bir kadınla evlendiği, son zamanlarda Emine Gülay ile sosyal medya üzerinden haberleştikleri ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin aralarında birbirlerine eşlerini şikayet ettiği, Emine Gülay'ın eşinden dert yanarak,"Beni aldatıyor, bana şiddet uyguluyor" dediği belirtildi.

Erol Ö.'nün 14 Aralık'ta Fransa'dan Manavgat'a geldiği, Emine Gülay'ı alarak Aksaray'a götürdüğü, 27 Aralık'ta Emine Gülay'ın tek başına geri geldiği tespit edildi.

4'Ü DE TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında Mehmet Gülay'ın eşi Emine Gülay da gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler, dün adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından sorgulanan şüphelilerden otomobilin sahibi serbest bırakılırken, Emine Gülay, S.Y., E.A. ve E.A. 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erol Ö. hakkında ise Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Manavgat adliyesinden görüntü

Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

Şüphelilerin adliyeden çıkarılması

Şüphelilerin yakınlarının gazetecilere saldırması

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),

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Yüz nakilli Recep Sert ile eşi Esma Sert'ten ayrılık kararı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Türkiye'nin 5'inci yüz nakillisi Recep Sert ile eşi Esma Sert, 6 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Boşanma kararı aldıklarını sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla duyuran Esma Sert, "İkimiz de çok yorulduk. Geçmişten bu zamana kadar yaşadıklarımız bizi çok yordu ve yıprattı. Evet çok sevdik, çok severek evlendik. Biz arkadaş olarak kalma, bundan sonra yolumuza bu şekilde devam etme kararı aldık" dedi.

İnegöl'de temizlemeye çalıştığı tüfeğin ateş alması sonucu ağır şekilde yaralanan ve yüzü tanınmayacak hale gelen Recep Sert'i Türkiye gündemine taşıyan operasyon 18 Temmuz 2013 tarihinde Antalya'da gerçekleşti. Sert'e Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından yüz nakli yapıldı. Beyin ölümü gerçekleşen Polonyalı turist 43 yaşındaki Andrzej Kucza'nın yüz ve çenesi, Sert'e, başarılı bir operasyonla nakledildi.

Türkiye'de yüz naklinde 5'inci, çene naklinde ise ilk olan Recep Sert, uzun süreli tedavisi sırasında çalışmaya da başladığı Akdeniz Üniversitesi'nde, böbrek nakli olan ablasına refakat eden Esma Akyurt ile tanıştı. İkili arasındaki arkadaşlık kısa sürede aşka dönüşünce, hastaneden taburcu edilen Recep Sert ile Esma Akyurt, 21 Aralık 2014 tarihinde İnegöl'de evlendi. Kına töreni, düğünü büyük ilgi çeken çift, bir süre sonra da kız bebeklerini kucaklarına aldı.

CEZAEVİNDEN EVİNE DÖNDÜ

Türkiye'nin 5'inci yüz nakillisi Recep Sert, geçen yılın Ekim ayında, Bilecik'te bir iş yerine silahlı saldırı düzenlediği gerekçesiyle eşi Esma Sert'in de aralarında bulunduğu 3 kişiyle birlikte gözaltına alındı. Güvenlik kameralarından tespit edilen Recep Sert ile 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Recep Sert ve eşi Esma Sert, tutuklanarak Bilecik Cezaevi'ne konuldu. Genç kadın bir süre sonra serbest bırakıldı. Cezaevinde rahatsızlanınca Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne getirilen Recep Sert, yaklaşık 15 gün süren tedavisinin ardından Antalya Kapalı Cezaevi'ne nakledildi. Yargılandığı davada ise denetimli serbestlik yasasından yararlanarak tahliye edildi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

İnegöl'ün Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan Recep ve Esma Sert, 6 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Esma Sert, sosyal medya hesabından dün akşam yayınladığı mesajda, yaşanan süreçte çok yorulduklarını, yıprandıklarını, arkadaş olarak kalmaya ve yollarına bu şekilde devam etmeye karar verdiklerini yazdı. Esma Sert, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İkimiz de çok yorulduk. Geçmişten bu zamana kadar yaşadıklarımız bizi çok yordu ve yıprattı. İnanın dışarıdan hiçbir şey göründüğü gibi olmuyor. İçinde bambaşka şeyler yaşanıyor. Evet çok sevdik, çok severek evlendik. Çok güzel günler yaşadık. Bu sıkıntılı zamanların yanında da bizim dünya güzeli bir kızımız oldu. Recep yaşamadığı mutluluğu benimle yaşadı. Biz arkadaş olarak kalma, bundan sonra yolumuza bu şekilde devam etme kararı aldık. Kızımız için ikimiz de elimizden geleni yapacağız. Recep kötü biri değil, bizim bu kararı alma nedenimiz başka sebepler. İsteyen istediğini düşünebilir. Bugüne kadar kimseyi takmadım, bu saatten sonra da takmam. Bundan sonra Recep de her konuda benim yanımda bende onun yanındayım, arkadaş olarak."

ARŞİV GÖRÜNTÜLER

Haber: Erol AKKIR/ANTALYA,

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Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs devrildi: 2 yaralı

BURSASPOR taraftarlarını taşıyan otobüs, Erzurum'un Aşkale ilçesinde devrildi. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Aşkale ilçesi Tepebaşı geçidinde meydana geldi. TFF 1'nci Lig'de mücadele eden takımlarının Erzurumspor ile oynayacağı maçı izlemek için kente gelen Bursaspor taraftarlarını taşıyan 16 AHL 409 plakalı otobüsün şoförü, önündeki TIR'a çarpmamak için manevra yaptı. Yoldaki buzlanmanın da etkisiyle otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Aşkale İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle kapanan karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Otobüsün yoldan kaldırılmasının ardından yaklaşık yarım saat sonra yol yeniden ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Taraftaların devrilen otobüsün etrafında toplanması

-Devrilen otobüsten detay

-Kayan Tır ve kamyonlardan detay

-Karayolları ekiplerinin çalışması

-Tarfik ekiplerin detay

Haber-Kamera: ERZURUM,