DHA YURT BÜLTENİ - 3

Depremin ardından Elazığ 'da ders zili çalındı

ELAZIĞ'da 24 Ocak'ta meydana gelen depremin ardından eğitime verilen ara bugün çalınan ders ziliyle son buldu.

Merkez üssü Sivrice ilçesinde meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ'daki okullarda eğitime ara verildi. Eğitime verilen aranın ardından bugün çalınan ders ziliyle 515 okulda 126 bin 276 öğrenci ve 8 bin 895 öğretmen eğitim öğretime başlayarak ders başı yaptı.

Elazığ'da depremin ardından yapılan ilk ders için Sürsürü Mahallesi'ndeki Vali Lütfullah Bilgin İlkokulu'nda İl Milli Eğitim Müdürü Veyzi Gürtürk'ın katılımıyla tören düzenlendi. Törende konuşan Göktürk, eğitim dönemi boyunca deprem tatbikatının yapılacağını ve öğrencilerin deprem konusunda sürekli eğitileceğini söyledi.

24 Ocak'taki depremde hayatını kaybeden 41 kişiden biri de Vali Lütfullah Bilgin İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Muhammet Salih Civelek'ti. Civelek, sınıfında arkadaşları ve öğretmenleri tarafından anıldı. Anmada, Civelek'in oturduğu sıra üzerine fotoğrafı bırakılıp, sınıf arkadaşları tarafından karanfiller konuldu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Mehmet Mucahit CEYLAN-Selim KAYA/ELAZIĞ,

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Kadir Şeker için 'sosyal araştırma raporu' hazırlandı

KONYA,- KONYA'da, sevgilisi Ayşe D.'yi (35) döven Özgür Duran'ı(32), müdahale etmek istediği sırada kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker (20) hakkında, yakın çevresinden alınan bilgiler ile 'sosyal araştırma raporu' hazırlandı. Şeker'in mont ve sırt çantasında yapılan kriminal incelemeye dair raporun ise henüz tamamlanmadığı bildirildi.

Olay, 5 Şubat akşamı meydana geldi. İddiaya göre, 4 ay önce Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Ayşe D. evden çıkıp olayın yaşandığı parka geldi. Duran peşinden geldiği kadını park ortasında dövmeye başladı. Bu sırada olayı görüp müdahale eden Kadir Şeker, çıkan arbede sırasında Özgür Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kadir Şeker'in suçta kasıtlı olup olmadığının belirlenmesi için 'sosyal araştırma raporu' hazırlandı. Tutuklu Şeker'in liseyi okuduğu Akşehir ile ailesinin yaşadığı Ilgın'da, yakın çevresine sorular sorularak hazılanan raporda, Kadir Şeker'in, efendi, yardımsever bir kişiliği olduğu, en küçük bir tartışma dahi yaşamadığı yönünde bilgiler elde edildiği kaydedildi. Şeker'in bindiği araçlarda, kadın ve yaşlı yolcu gördüğünde ayağa kalkıp yer verdiği, aile üyelerinin suça meyilli olmadığı, ağabeyi ile eğitimlerine çok önem verdikleri ve okullarında başarılı oldukları ifade edildi.

Öte yandan Şeker'in kriminal incelemeye gönderilen mont ve sırt çantasıyla ilgili istenilen raporun henüz tamamlanmadığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kadir Şeker'in adliyeye sevk edilmesi

Haber- Kamera: KONYA

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Ticaret için gittiği Suriye'de YPG'liler kaçırdı

ADANA'dan 5 yıl önce ticaret yapmak için gittikleri Suriye'nin Halep kentinde eşi ve 4 çocuğuyla birlikte YPG'li teröristlerce kaçırılan ve Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra Türkiye'ye dönen Necmiye Gök, o dönem Bağdat'taki bir kampta tutulduğunu öğrendiği eşi Mehmet Gök'ten bir daha haber alamadı. Suriye'de 1 çocuğunu da kaybeden Necmiye Gök, eşinin yurda getirilmesi için yardım istiyor.

Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Gök (43), 2015 yılında eşi Necmiye Gök (34) ve çocukları Ahmet Şamil (14), Mustafa Hanzala (12), Huzeyfe (11) ve Hatice Gök (2) ile birlikte ticaret yapmak için Suriye'nin Halep şehrine gitti. Gök Ailesi, Suriye'deki iç savaşın şiddettinin artması üzerine 2016 yılında, Türkiye'ye dönme kararı aldı. Mayadin'e, oradan da Mümbiç'e geçen aile, Çobanbey'e ulaştığında ise YPG'li teröristlerce kontrol noktasında durduruldu.

AYRI KAMPLARA GÖTÜRÜLDÜLER

Teröristlerce alıkonulan Necmiye Gök çocuklarıyla birlikte Tel Abyad'taki kampa, Mehmet Gök ise başka bir kampa götürüldü. Burada işkence gördüğünü öne süren Necmiye Gök, açlık ve soğuktan 2 yaşındaki kızı Hatice'yi kaybetti. Necmiye Gök, eşinin yolladığı mektup ile Bağdat kentindeki bir cezaevinde olduğunu öğrendi.

BARIŞ PINARI HAREKATI SAYESİNDE KURTULDU

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce 9 Ekim 2019'da bölgedeki terör unsurlarını temizleyerek güvenli bölgeyi sağlamak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda, YPG'li teröristlerin geri çekilmesiyle kampın kapıları açıldı. Necmiye Gök ve 3 çocuğu Türkiye'ye dönerken, Mehmet Gök'ten haber alınamadı. Gök Ailesi, Mehmet Gök'ün Türkiye'ye getirilmesi için devletten yardım bekliyor.

'EŞİMİN HAYATINDAN ENDİŞE DUYUYORUZ'

Çatışmaların şiddetlendiği sırada DEAŞ terör örgütünün yoğun olduğu bölgeden bir kaçakçıya 6 bin dolar para vererek Türkiye'ye doğru yola çıktıklarını söyleyen Necmiye Gök, teröristlere yakalanmalarının ardından YPG kamplarında yaşadıklarını anlattı. Tel Abyad'daki kampta koşulların çok kötü olduğunu belirten Necmiye Gök, "Kamp çok soğuktu, işkence görüyorduk. Aç bırakıyorlardı, dövüyorlardı. Oradaki herkesi DEAŞ'lı zannederek kamplara götürdüler. Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra YPG'liler kaçtı, bize de kapıları açtılar. Eşimden ise en son haber aldığımda Bağdat'taydı. Ondan sonra bir daha haber alamadık. Orada ne için tutuluyor bilmiyoruz. Canından endişe duyuyoruz. Her yere başvurduk ancak bir geri dönüş alamadık. Eşimin getirilmesini istiyorumö diye konuştu.

'OĞLUMU ÇOK ÖZLEDİM'

Mehmet Gök'ün annesi Hatice Gök ise (64), oğlundan uzun zamandır haber alamadığını ve onu çok özlediğini belirterek, "Çocuğumun buraya gelmesini istiyoruz. Geçen seneden beri gitmediğimiz yer kalmadı. Ne bir telefon, ne bir mektup hiçbir haber alamıyoruz. Önce Allah'tan, sonra devletten yardım istiyoruz. Çocuğum buraya gelsinö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Muhabir Nuri Pir'in anonsu

Necmiye Gök ile röportaj

Hatice Gök ile röportaj

Mehmet Gök'ün fotoğrafından detay

Gök ailesinden görüntü

Mehmet Gök'ün çocuklarından görüntüler

Haber-Kamera: Rüşan Anıl ATAR - Nuri PİR/ADANA,

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Polisleri görünce aracını terk edip kaçan sürücü saklandığı kümeste yakalandı

KONYA'da polisin rutin uygulama yaptığını gören sürücü S.Ö., aracını park edip kaçtı. Durumu fark eden poliste S.Ö.'yü saklandığı kümeste yakaladı. Polise, araç kullanıp kullanmadığını ispat etmelerini isteyen ve alkollü olduğu belirtilen S.Ö.'ye 'sürücü belgesi geçici olarak geri alındığı halde araç kullanmak', 'polisin 'Dur' ikazına uymamak', 'alkolmetre cihazına üflememek', 'sürücü belgesiz araç kullandırtmak' suçlarından toplam 8 bin 750 lira para cezası uygulandı, otomobili de trafikten men edildi.

Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri geçen cumartesi günü kentin farklı noktalarında rutin yol kontrol uygulaması yaptı. Sürücüler tek tek durdurulup, kimlik ve alkol kontrolü yapıldı.

POLİSİ GÖRÜNCE ARACINI TERK EDİP KAÇTI

Polis, kontrol noktasına yaklaşık 100 metre kala bir sürücünün, aracını park edip kaçtığını fark etti. Bunun üzerine ekipler kaçan kişinin peşinden koştu. Yapılan aramada sürücü S.Ö. oradaki bir binanın kümesinde saklanırken yakalandı. Gözaltına alınan S.Ö., "Benim arabadan haberim yok. Ben hiçbir şey kullanmıyordum, orada oturuyordum" dedi. Polis alkol metreyi üfletmek isteyince S.Ö., "Ben araç kullanmıyordum orada oturuyordum niye üfleyeceğim? Araç başında beni gördüğünüz mü? Var mı kamera kaydığınız? Üflemiyorum. Kimseden kaçmadım. Ben araç falan da kullanmıyordum" dedi.

Park ettiği 42 ADJ 273 plakalı aracında yapılan aramada içki şişesine rastlandı. Gözaltına alınan S.Ö. hakkında 'Sürücü belgesi geçici olarak geri alındığı halde araç¸ kullanmak, polisin 'Dur' ikazına uymamak, alkolmetre cihazına üflememek, sürücü belgesiz araç kullandırtmak' suçlarından toplam 8 bin 750 lira para cezası uygulandı. Otomobili de trafikten men edildi. S.Ö. de polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polisin diğer sürücüleri kontrol etmesi

Kaçan sürücüyü aramaları

_Kaçan sürücünün yakalanması

Alkolmetreyi üflememesi

Polise direnmesi

aracın arama yapılması

Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK/ KONYA

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Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 13 gözaltı

MERSİN'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yasadışı bahis oynatıldığı bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde operasyon düzenledi. Kentte 10 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 10 cep telefonu, 11 bilgisayar ile yasa dışı bahisten elde edilen 3 bin TL ele geçirildi. Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden 5'i serbest kalırken C.G., D.A., N.C., Y.E., S.İ., M.T., H.B. ve O.A ise adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Zanlılar emniyetten çıkartılırken

-Zanlılar araca bindirilirken

-Aracın gidişi

-Bilgisayarlar götürülürken

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,

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Çiçek alan öğrencinin cep telefonunu çaldılar

ADANA'da, 14 Şubat'ta seyyar satıcıdan çiçek alan Ümmü Gülsüm Y.'nin (20) montunun cebindeki cep telefonunu çalan 2 şüpheli, yakalandı.

Olay, Seyhan İlçesi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyyar satıcıdan çiçek alan Ümmü Gülsüm Y.'yi gören hırsızlar, genç kızın montunun cebine elini sokup, cep telefonunu aldı. Bir süre sonra telefonunun çalındığı fark eden Ümmü Gülsüm Y., polisi aradı. Bölgeye gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kimliğini tespit etti. Çeşitli suçlardan çok sayıda sabıkaları bulunan Murat S. (21) ve Zeki A. (20), yakalandı. Şüphelilerden Zeki A.'nın denetimli serbestlikle açık cezaevinden 1 ay önce çıktığı öğrenildi. Çaldıkları cep telefonunu 500 liraya satan şüpheliler, sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi. Bulunan cep telefonu, sahibine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Zanlıların çiçek alan kız öğrenciyi fark etmesi

Zanlının öğrencinin montunun cebinden telefonu alması

Olay yerinden uzaklaşmaları

Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi

Adli tıp birimi tabelası

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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9'uncu kattan atlayarak yaşamını yitirdi

ADANA'da kızıyla birlikte yaşayan Yıldız Ö. (87), 9'uncu kattaki dairenin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 07.45 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi 77038 sokaktaki 11 katlı apartmanda meydana geldi. Kızıyla birlikte yaşadığı öğrenilen Yıldız Ö., iddiaya göre 9'uncu katta bulunan dairenin penceresine dayadığı merdivene çıkarak, kendisini apartman boşluğuna bıraktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince yapılan kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan Yıldız Ö.'nün birçok sağlık problemi bulunduğu ve bundan dolayı psikolojisinin bozulduğu iddia edildi. Yaşlı kadının cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yerdeki cesetin üzeri örtülü görüntüsü

Apartmandan pan görüntü

Kızının olay yerinde görüntüsü

Olay yerindeki polis ekipleri

Polis aracı

Haber-Kamera: Rüşan Anıl ATAR- Gökhan KESKİNCİ/ADANA,