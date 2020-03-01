DHA YURT BÜLTENİ-3

Meriç üzerinden Yunanistan 'a geçmek için Doyran köyüne akın ediyorlar

TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden yola çıkıp Edirne 'ye gelen göçmenler, sınır kapılarını kapatan Yunanistan'a, Doyran köyünden Meriç Nehri'ni lastik botla aşarak geçişlerini sürdürüyor.

Türkiye 'nin göçmenlere kapıları açmasının ardından Edirne'den Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenlerin hareketliliği sürüyor. Yunanistan'ın Pazarkule Sınır Kapısı'nı kapatmasının ardından göçmenler, bu ülkeye geçebilmek için Meriç Nehri'ni kullanıyor. Sınırın sıfır noktasında bulunan Doyran köyünden lastik botla Meriç Nehri'ni aşan göçmenler, Yunanistan tarafına geçiyor.

Gaziantep ve İstanbul'dan gelen içlerinde 7 aylık bir bebekle çocukların olduğu bir aile bota binemeyince geceyi Doyran yakınlarında yol kenarındaki tarlada geçirdi. Zor bir gece geçirdiklerini ifade eden göçmenler, Pazarkule Sınır Kapısı'na giderek oradan Yunanistan'a geçmek istediklerini ifade etti.

YÜRÜYEREK GİDİYORLAR

Pakistanlı bir grup göçmen ise Doyran köyü yakınlarında Meriç Nehri kenarında yürürken görüntülendi. Yunanistan'a nasıl geçeceklerini bilmediklerini ifade eden göçmenler ellerindeki eşyalarla yürüyerek gözden kayboldu.

BOTLA GEÇMEK İÇİN BEKLİYORLAR

Doyran'da dünden bu yana Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçen göçmenlerin olduğunu öğrenen diğer göçmen grupları da Doyran köyü yakınlarındaki alanlarda bekliyor. Çocuk, yaşlı, kadınların da olduğu göçmenler ısınmak için ateş yakıyor. Onlar da botla Yunanistan'a geçmek istediklerini ifade ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Tarlada bekleyen göçmenler

-7 aylık bebeğin görüntüsü

-Yürüyen Pakistanlı göçmenler

-Ateş yakarak ısınan göçmenler

-Muhabir anonsları (Semih Çalışkan)

-Detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Semih ÇALIŞKAN- Mehmet YİRUN- Can EROK-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE, -

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Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule'ye geçişler kapatıldı

TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin Edirne'ye gelişleri bugün de sürüyor. Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na giden karayolu, polis tarafından araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin, Edirne'ye gelişleri sürüyor. İstanbul'dan taksi, otobüs ve trenlerle Edirne'ye gelen göçmenlerin sayısı her geçen saat artıyor. Edirne'de polis ekipleri, göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule Sınır Kapısı'na giden karayolunu, bu sabah yaklaşık 1 kilometre mesafede araç ve yaya trafiğine kapattı. Karayolu kapatılmadan gelen son göçmen grup ise, ıslıklarla sınır kapısına doğru ilerledi. Yunanistan askerleri Kastanies Sınır Kapısı'nı yaya ve araç trafiğine kapattığı için yüzlerce göçmen, tampon bölgede bekliyor.

Sınır hattını önceki gün otobüsler ile kapatan Yunanistan askerleri, dün sabah ise tel örgüler çekmişti. Pazarkule Sınır Kapısı önü ve çevresindeki tel örgüler arkasında bekleyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler ile Yunan askerleri arasında dün zaman zaman gerginlik yaşandı. Yunanistan askerleri, tel örgüleri aşmak isteyen göçmenleri gaz bombası atarak dağıtmaya çalıştı.

Görüntü Dökümü

-İzin verilen son grubun ıslık çalarak koşması

-Polislerin yönlendirmesi

-Bölgedeki alınan önlemleri

-Göçmenlerden detaylar

Farklı güzergahlardan giden göçmenler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Serdar ALTINTEPE-Cemal YURTTAŞ/EDİRNE,

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Palandöken'in zirvesine dev Türk bayrağı çektiler

ERZURUM'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı arama kurtarma ekipleri, şehit askerler için Palandöken Kayak Merkezi'ne dev Türk bayrağı astı. Erzurum Kayak Kulübü öğrencileri de Palandöken'in zirvesinden Türk bayrağı ile kayarak indiler.

İl Jandarma Komutanlığı'nın Palandöken Kayak Merkezi'nde konuşlandırılan arama kurtarma ekipleri, İdlib'de Esad rejiminin Türk askerlerine yaptığı hain saldırıyı kınamak ve şehit askerleri anmak için Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Palandöken'in zirvesine Türk bayrağı astı. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2300 rakımındaki Gondol-Lift istasyonun bulunduğu alana çekilen Türkiye'nin en uzun zipline hatlarından olan sisteme çıkan ekipler, kar yağışı altında metrelerce yükseklikteki çelik halata dev Türk bayrağı astı. Erzurum kent merkezinden de görülen ay-yıldızlı bayrak drone ile görüntülendi.

Jandarma timleri yerden yakaşık 30 metre yükseklikteki çelik halata Türk bayrağı asarken Erzurum'un en köklü kulüplerinden biri olan Erzurum Kayak Kulübü öğrencileri de Ejder Zirvesi'nden açtıkları Türk bayrağı ile kayarak indi. "Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atan sporcular kulüp binası önünde saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Jandarma tarafından Türk bayrağının asılması

-Kayak Kulüsbü öğrencilerin Türk bayraklı inişi

-Kayak Kulübü öğrencilerin istiklal marşını okuması

Haber-Kamera: Turgay İPEK/ ERZURUM, -

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Evsiz adam parktaki bankta ölü bulundu

ANTALYA'da 60 yaşlarında, adının 'Kadir' olduğu bilinen evsiz, parkta uzandığı bankta ölü bulundu.

Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 67 Sokak'taki Büklüdere Parkı içerisinde sabah saatlerinde temizlik yapan belediye işçileri, bankta bir kişinin hareketsiz yattığını görünce polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, başucunda boş kolonya şişesi bulunan 60 yaşlarındaki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri incelemenin ardından evsiz kişinin cansız bedeni Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Temizlik işçisi Kamber Karasoy, parkta temizlik yaparken hareketsiz gördüğü kişiyi uyandırmaya çalıştığını, uyanmadığını görünce öldüğünden şüphe ederek polisi aradığını belirtti.

Parkın bitişiğinde börekçi dükkanı bulunan Muzaffer Demir de 3 çocuk babası, adının da Kadir olduğunu bildiği kişiyi dün parkta güneşlenirken gördüğünü ifade ederek, "Alkol aldığını biliyoruz. Zaman zaman kendisine börek verirdik. Üzgünüm" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cesetten görüntü

Cesedin başındaki ayakkabı ve kolonya şişesinden görüntü

Temizlik işçilerinden görüntü

Temizlik işçisi ile ceset başında röp

Cesetten ve ambulansın gelişinden görüntü

Sağlık ekiplerinin cesedin başına gelmesinden görüntü

Sağlık ekiplerinin ceset üzerindeki çalışmasından görüntü

Bir vatandaşın cesedin başına gelip bakması

Cesedi bulan temizlik işçisinin yüzünden yakın plan görüntü

Cesedin üzerinin örtülmesi

Esnaf Muzaffer Demir röp

Olay yeri incelemenin görüntüsü

HABER-KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA,

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Domaniç'te kar ve sis ulaşımı etkiliyor

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Domaniç-İnegöl yolu Kocayayla Geçidi'nde kar yağışı ve sis nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor. Karayolları ekipleri kar küreme araçları ve greyderlerle yolu açık tutabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, yoğun kar yağışının olduğu Domaniç dağ yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, ölen ya da yaralanan olmadı.

Görüntü dökümü:

-Kaza yapan araçlar

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ(KÜTAHYA)-DHA