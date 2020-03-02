DHA YURT BÜLTENİ - 3

Ağrı 'da, gümrük müdürlüğü servis aracına roketli saldırı

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait zırlı servis aracına roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralananlar olduğu belirtilirken, sınır kapısına giden yol, güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı.

İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na 3 kilometre uzaklıkta bulunan TIR parkı yakınlarında, sabah saatlerinde, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait zırhlı servis midibüsüne roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda servis aracının tekeri isabet alınrken, araç boş araziye sürüklendi. Saldırı ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, ve jandarma ekipleri ile arama- kurtarma personeli sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Sınır kapısına giden yol, güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerle çıkan çatışmanın sürdüğü bildirildi.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olayla ilgili Twitter hesabından yatığı açıklamada, "Bu sabah 08.50'de Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca atılan roket aracın ön tekerine isabet etti. Çarpmadan dolayı yaralanmalar var. Teröristler takip edilip kıstırıldı. Şu an çatışma devam ediyor" dedi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Selahattin KAÇURU/ DOĞUBAYAZIT, Ağrı

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Kayseri'de, Mehmetçik için 'zafer' duası

KAYSERİ'de, Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için sabah namazında, camilerde Fetih Suresi okunarak, dua edildi.

Suriye'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için kentteki camilerde sabah namazı öncesi Fetih Suresi okundu. Merkez Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi'ndeki Ahmet-Ayşe İnci Camisi'ne gelenler, harekata katılan askerler için dua etti. Şehitler için de Kur'an-ı Kerim okundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Fetih Suresi'nin okunması

-Cemaatten detaylar

-Dua edilmesi

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Muhammed KISIR/ KAYSERİ

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Tokat'ta öğrenciler, şehitler için bayrak açıp dua etti

TOKAT'ın Zile ilçesinde lise öğrencileri, İdlib şehitleri ve Bahar Kalkanı operasyonuna katılan askerler için bayrak açarak, dua etti.

Zile Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde toplanan öğrenciler, şehitler ve İdlib operasyonlarına katılan askerler için önce Kur'an-ı Kerim okudu. Ardından dua ederek büyük ebatlarda Türk bayrağı açtı.

Dualarla destek olmaya çalıştıklarını dile getiren Zile Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ümit Karslı, "Dua müminin silahıdır düsturu gereğince biz de buradan askerlerimize destek olmak istiyoruz. Askerlerimiz bilsinler ki arkalarında onları seven, onlara dua eden kardeşleri var. Bütün amacımız, derdimiz bu. Bizler rahat uyuyalım diye değil, geride kalanların ülkenin kalkınması, ilerlemesi adına daha rahat çalışalım diye cephede olan askerlerimizin gözleri arkada kalmasın. Onlar işlerine baksınlar, biz de burada işimizi yapalım ve onlara dua edelim. Asıl temel düşüncemiz bu" diye konuştu.

Öğrenciler ise bu günlerde vatan, millet, bayrak, asker sevgisi konusunda en önemli dersi aldıklarını dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Okuldan görüntü

-Kuran okunması ve dua edilmesi

-Açılan bayrak

-Müdürürn konuşması

Haber-Kamera: Yaşar Erkan İÇEN/ZİLE (Tokat),

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Babasını çektiği acıları görünce cihaz geliştirdi

DÜZCE Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Elif İnce (17), kanser teşhisi konulan babasının damarlarının incelmesi sonucu yaşadığı sorunları görünce damarları görüntüleyen cihaz geliştirdi. Elif İnce, cihazı geliştirmek istediğini söyledi.

Düzce Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Elif İnce'nin, 2018 yılında kanser teşhisi konulan babası kemoterapi tedavisi görmeye başladı. Tedavi ilerledikçe İnce'nin babasının damarları inceldi ve sağlık çalışanları damarlarını bulmak konusunda zorluk yaşamaya, baba ise acı çekmeye başladı. Elif İnce ise babasının bu durumu karşısında damarların daha kolay bulunması için bir cihaz geliştirmeye karar verdi. BİLSEM'e giden ve araştırmalar yapan Elif İnce, tamamen amatör malzemelerle yaptığı cihaz sayesinde vücutta incelen damarlar dahil tüm damarları görüntülemeyi başardı. Elif İnce cihazın geliştirilmesi için çalışma başlattı.

Cihazla ilgili açıklama yapan Elif İnce, "2018 yılında babama kanser teşhisi konuldu. O günden beri hastanelere sık sık gidip geliyorum. Kemoterapi aldığı dönemde damarları çok inceldiğinden hemşirelerin uygun damarı bulmakta sıkıntı yaşadığını fark ettim. Bunun üzerine BİLSEM'e geldiğimde beyin fırtınası yapmaya başladık. Biraz literatür taraması yaptığımda fark ettim ki kanımızdaki hemoglobin kızılötesi ışığı soğuruyormuş. Bizde görünür ışığı engelleyerek, kamerada ufak bir değişiklik yaptık. Kızılötesi ışınlarla damarların daha net görünmesini sağladık." dedi.

İnce, cihazın geliştirilmesi için daha kaliteli malzemelere ihtiyacı olduğunu belirterek, "Kullandığımız malzemeler çok amatör malzemeler. Klasik her yerde bulunacak bir webcam, herhangi bir elektronik mağazasından aldığımız kızılötesi led kullanarak gerçekleştirdik. Biz elimizdeki imkanlarla istediğimiz kalitede elbette ki kaliteli görüntü alamıyoruz. Tam netliği sağlayamadık. Ancak HD kameralarla daha kaliteli filtrelerle ve ledlerle çalışabilirsem çok daha iyi görüntüler alabilirim" diye konuştu.

"GÖZLÜK OLARAK TASARLAMAK İSTİYORUM"

Elif İnce geliştirdiği cihazı gözlük olarak tasarlamak istediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"İlerleyen aşamalarda bunu taşınabilir ve gözlük haline getirmeyi planlıyoruz. Çünkü şu hali ile benim elime odaklı ve ben bunu hareket ettiremiyorum ama ileride gözlük haline getirdiğimde birebir hastanelerde kullanılabilecek. Özellikle onkoloji ve çocuk bölümlerinde kullanılmasını istiyoruz. Çünkü kanser hastalarında damarlar inceldiği için hemşireler damarları bulmakta zorluk çekiyorlar. Çocuklarda da vücut gelişimleri bizim seviyemizde olmadığı için hem çocuklar acı çekiyor hem de hemşirelerin üzerine yük biniyor. Kim olursa olsun karşısında ki insanın acı çekmesini istemez. Bizde istemiyoruz, o yüzden bu projeyi geliştirdik."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Geliştirilen cihazdan görüntü

Cihazdan alınan damar görüntüleri

Cihazı geliştiren öğrencinin cihazı tanıtması

Cihazı geliştiren öğrenci ile röp v detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE,

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Alanya fuarlarda tanıtılıyor

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde turizm sezonunun gelecek yıllar için daha da iyileşmesi adına turizmciler 2020 yılı turizm sezonu için kolları sıvadı. Alanya Turizm ve Tanıtma Vakfı (ALTAV) ile Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) yurt içi fuarların yanı sıra yurt dışı fuarlarında da ilçeyi tanıtıyor.

Başta Rusya'da yaşanan ekonomik sıkıntılar ve Suriye'deki savaş durumu nedeniyle ülkeye gelecek tatilci sayısının düşme olasılığını göz önüne alarak turist sayısını yükseltmeyi amaçlayan Alanyalı turizmciler dünya çapında yapılan fuarlarla imaj tazelemek için çalışıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019-2020 yılı içerisinde katılacakları turizm fuarlarının sayısını düşürürken, tanıtım çalışmaları çerçevesinde Alanya Turizm ve Tanıtma Vakfı, Turizm Bakanlığı işbirliğiyle başta İskandinav ülkelerinde yapılan fuarlar olmak üzere, Polonya, Hollanda, Rusya, Almanya, Litvanya gibi tatil için Türkiye'yi seçen ülkelerden oluşan 10 ülkede 11 fuara katılıyor. Turizm sezonunun açılmasına 1 ay kalmasına rağmen turizmciler ilçeyi tanıtmaya devam ediyor. 2020 tanıtım çalışmalarında 2019 Ekim ayında başlayan turizmciler TT Warsaw (Polonya), Vakantıebeurs Utrecht (Hollanda), Matka Helsinki (Finlandiya), Adventure 2019 Vilnius (Litvanya), EMITT (İstanbul), Baltour Riga (Letonya) ve IFT Belgrad (Sırbistan) fuarlarına katıldı. Fuarda kurulan Alanya stantlarında ilçenin doğal güzellikleri yanı sıra, tatil kampanyaları ve tarihi katılımcılara tanıtılıyor.

İZLENİMLER İYİ

Bu yılki Kültür ve Turizm Bakanlığı takvimde yer alan tüm fuarlara katılarak Alanya'yı tanıtmaya çalıştıklarını belirten Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, katıldıkları fuarlardaki yoğunluktan memnun olduklarını söyledi. Dahaoğlu, "Kasım ayından itibaren biz ALTAV olarak birçok fuara katıldık. Bunların başlangıcı İngiltere Londra'da gerçekleşen fuardı. Hemen akabinde Polonya Fuarı ve Hollanda Fuarı ile devam ettik. Fuarlardan almış olduğumuz izlenimler çok iyiydi. Zira 2020'de güzel bir rekor kırılacağı üzerinde hem tur operatörleri hem acentelerden alıp, burada otelci arkadaşlarımızla paylaştık. En son geçen hafta Sırbistan Fuarı oldu. Fuara katılım maksimum düzeydeydi. Sırbistan pazarı da her yıl Türkiye için artan alternatif pazarlarımızdan bir tanesi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Fuarlardan görüntüler

RÖP: Mehmet Dahaoğlu

HABER: Engin ANAK- KAMERA: Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya),