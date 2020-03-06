DHA YURT BÜLTENİ - 3

Kadınlara şifreli isim takan fuhuş çetesi adliyede

BURSA merkezli 3 ilde düzenlenen, kadınlara şifreli isim takan fuhuş çetesinin çökertildiği operasyonda gözaltına alınan 36 kişiden fuhşa zorlanan 22 kadın, emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla 14 kişi ise adliyeye sevk edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yapan ve yaptıranlara yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarda; 5'i kadın 13 kişinin fuhuş şebekesi kurduğunu, kadınları fuhşa zorladıklarını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Bursa merkezli Sakarya ve Ankara'daki 12 farklı adrese, dün eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5'i kadın 13 kişi ile birlikte fuhşa zorlandıkları belirlenen 20 kadın, gözaltına alındı. Operasyonu derinleştiren ekipler, fuhşa zorlanan 2 kadın ve fuhuş şebekesinden olduğu öğrenilen 1 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramalarda; 2 ruhsatsız tabanca ve oyuncak ayı içine saklanmış 55 bin lira ve 3 bin dolar ile birlikte çok sayıda cinsel gücü artırıcı hap ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin, müşterilerle telefon görüşmelerinde şifreli konuştukları, müşterilerin 'Şeker var mı?' diye sorarak, anlaştıkları öğrenildi.

Emniyete getirilen 22 kadın, sağlık kontrolü ve alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Kadınları fuhşa zorladığı iddiasıyla 5'i kadın 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Zanlıların adliyeye sevk edilmesinden detaylar

-Ele geçirilen paralardan detaylar

Haber: Mehmet İNAN -Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

==============================

Otomobil park halindeki kamyona çarptı; baba ve oğlu öldü

HATAY'ın Belen ilçesinde park halindeki kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Nuri Aslan (81) ile yanındaki oğlu Erhan Aslan (29) yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde Belen ilçesi Gedik Mahallesi'nde meydana geldi. İskenderun yönüne giden Nuri Aslan yönetimindeki 31 LU 295 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yolun sağında park halindeki kamyona çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Nuri Aslan ve oğlu Erhan Aslan, yaralandı. Gelen polisler ve çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Ancak baba ve oğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Olay yerindeki kalabalık

TIR ve otomobilden görüntü

Parçalanan otomobilden detay

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay),

=============================

Ordu'dan 40 özel harekat polisi, Edirne'ye gitti

ORDU'da görevli 40 Özel Harekat polisi, göçmen yoğunluğunun yaşandığı Yunanistan sınırında güvenliği sağlamak için Edirne'ye gitti.

Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa ülkelerine gitmek için yola çıkan göçmenlerin Edirne'ye akını sürerken, Yunanistan sınırında bin Özel Harekat polisinin görevlendirileceği açıklandı. Bu kapsamda Ordu Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü bünyesindeki 40 polis, bölgede görevlendirildi. Özel Harekat polisleri, Ordu Valiliği önünde bekleyen otobüse binerek, Edirne'ye doğru yola çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Özel harekat polislerinden detaylar

-Arkadaşlarıyla vedalaşan polislerden detaylar

-Detaylar

Haber-Kamera: Ahmet BAYRAK/ORDU

==============================

El Kaide operasyonunda 8 kişi adliyede

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, terör örgütü El Kaide'nin HAD grubuna yönelik operasyonda örgüte elaman kazandırdıkları belirlenerek gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü El Kaide'nin HAD grubunun Karamürsel'de faaliyet gösterdiğini belirledi. Örgüte elaman kazandırdıkları tespit edilen 8 kişi polisin operasyonu ile yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 kişi bugün sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

-Adliye önünden detaylar

Haber-Kamera-Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/ İZMİT

=============================

İdlibli Ali Bekir, 6 kardeşine topladığı plastik atıklarla bakıyor

SURİYE'de uzun bir zamandan beri Esad rejiminin havadan ve karadan bombaladığı, dün gece ise ateşkesin ilan edildiği İdlib kentinde, 6 kardeşine güç koşullarda bakmaya çalışan Muhammed Ali Bekir (24), çöpten topladığı plastik atıkları marketlere satıyor. Ali Bekir, çöplükte kendisi gibi plastik atık toplayan 3 kişinin hastalanarak öldüğünü söyledi.

Esad yönetiminin uzun bir zamandan beri havadan ve karadan bombaladığı, dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği zirvenin ardından ateşkesin ilan edildiği İdlib'de halk, zor koşullar altında yaşamını sürdürüyor. Evine ekmek götürmekte güçlük çeken ve daha önce bir işletmede ulaştırma görevlisi olarak çalışan Muhammed Ali Bekir, işe yarar materyalleri toplayarak ailesinin geçimini sağlamaya çalışıyor. Annesi, babası ve 6 kardeşine bakan Ali Bekir, çöplerin arasından bulup çıkarttığı plastikleri marketlere vererek karşılığında ekmek alıyor. Kendisi gibi çöpte plastik toplayan 3 kişinin hastalanarak öldüğünü söyleyen Ali Bekir, eve ekmek götürmek için bu işi yapma mecburiyetinde olduğunu söyledi. Muhammed Ali Bekir, şunları söyledi:

"Çöplerden plastik atıkları topluyorum. Topladığım plastikleri marketlere ekmek karşılığında veriyorum. Burada iş olmadığı için aç kalmamak ve eve ekmek götürmek için bunu mecburen yapıyorum. Çöpte bunları toplarken sürekli hasta oluyorum. Burada benim gibi çöp toplayan çocuklardan 3'ü, çöplerden dolayı hastalanarak öldü. Hastalık ve ölüm riski olmasına rağmen mecburen bunu yapmak zorundayım. Çünkü başka bir iş kapısı yok şu an."

'BURADA SAVAŞ VAR, İŞ YOK'

Muhammed Ali Bekir gibi çöplerden ekmeğini kazanmaya çalışan onlarca kişi daha var. Bunlardan Yasin Samir Amke (19) de ailesine ekmek götürmek için bunu yapmaya mecbur olduğunu ifade etti. "Her gün buraya gelip çöpten işe yarar eşya bulmaya çalışıyorum" diyen Amke, "Daha çok plastik toplayıp marketlere veriyorum. Burada savaş var, iş yok. Bunu yapmak zorundayım. Aileme ekmek götürmek için mecburum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

İdlib atık merkezi

Muhabir Mehmet Mucahit Ceylan'ın anonsu

Dökülmesi için gelen atıklar

Atıklarda plastik materyal toplayanlar

Muhammed Ali Bekir'in röportajı

Yasin Samir Amke'nin röportajı

Genel ve detay görüntüler

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN - Kamera: Mustafa KANLI/İDLİB (SURİYE),

=============================

Menice, Ereğli'deki ailesine kavuştu: Yunanistan'a asla gitmek istemiyorum, Türkçe öğretmeni olmak istiyorum

EDİRNE'den anne- babası ve kardeşleriyle geçtiği Yunanistan'da güvenlik güçlerince yakalanan Afgan ailenin kızı Menice Arapzade (10) Konya'nın Ereğli ilçesine kavuştu. Annesi ve kardeşlerine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Menice, "Bir daha Yunanistan'a asla gitmek istemiyorum. Ereğli'de yeni bir hayata başlayıp derslerimde başarılı olup, Türkçe öğretmeni olmak istiyorum." dedi.

Afgan Arapzade ailesi, bir grup göçmenle Edirne'deki Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçti. Ancak 3'ü çocuk 5 kişilik aile, Yunanistan'da güvenlik güçlerine yakalandı. Arapzade ailesinden anne- baba ve 2 çocuğu araca bindirilirken, ailenin 10 yaşındaki kızları Menice de başka göçmenlerin bulunduğu araca bindirildi. Bu sırada ailesiyle bağlantısı kopan Menice, beraberinde olduğu göçmenlerle Türkiye'ye geri gönderildi. Menice'nin ailesinin kaybettiğini DHA'nın duyurmasının ardından Edirne Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün de devreye girmesiyle küçük kız, babası Seyid Arapzade ile buluştu.

EREĞLİ'DEKİ AİLESİNE KAVUŞTU

Edirne'den otobüsle yola çıkan Menice ve babasını Seyid Arapzade'yi Ereğli otogarında Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Osman Tezcan karşıladı. Ardından evlerine geçen Menice, 7 günlük ayrılığın ardından ablası ve annesine kavuştu. Diğer kardeşleri Hamit (14) ve Kerime Arapzade'nin (11), okulda olduğu belirtildi.

Baba Seyid Arapzade, kızına kavuştuğu için mutlu olduğunu, kavuşmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Kendisinin ailesine kavuşmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerine başlayan Menice, tekrar Yunanistan'a gitmek istemediğini belirtti. Menice, şunları söyledi:

"Bir daha Yunanistan'a asla gitmek istemiyorum. Ereğli'de yeni bir hayata başlayıp derslerimde başarılı olup, Türkçe öğretmeni olmak istiyorum. Herkese tekrar teşekkür ederim."

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Osman Tezcan de Arapzade ailesine hem maddi, hem de psikolojik destek verileceğini belirtti.

Görüntü Dökümü

----------------

Menice ve babasının otobüsten inmesi

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü'nün karşılaması

Evlerine gitmesi

Evlerinin önünde beklemeleri

Röportaj

Genel ve detay

Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA

===============================

Antalya Fashion Week'te Mehmetçiğe asker selamlı destek

ANTALYA'da bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Antalya Fashion Week 2020, 3 moda tasarımcısının ilkbahar- yaz koleksiyonunun tanıtıldığı defileyle başladı. Türk bayrağının yansıtıldığı ekran önünde asker selamı vererek, İdlib'de Bahar Kalkanı Harekatı'nı gerçekleştiren Mehmetçiğe destek olan mankenler, ayakta alkışlandı.

Merkezi Antalya'da bulunan EMY Organizasyon&Ajans tarafından bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Antalya Fashion Week 2020, 3 modacının defilesiyle başladı. 5 Mart'ta başlayan ve 7 Mart'a kadar sürecek moda günlerinin ilk akşamında Burcu Kandemir, Serpil Dinç ve Haktan Bucke'nin 2020 ilkbahar- yaz koleksiyonları tanıtıldı. 5 yıldızlı otelde yapılan defilede moda tasarımcısı Haktan Bucke imzasını taşıyan 'beachwear- kokteyl' koleksiyonunu tanıtan mankenlerin giydikleri mayo, bikini ve plaj elbiseleri göz doldurdu.

Ünlü isimler Ece Begüm Yücetan, Gizem Yıldırım ve Bürde Aslan'ın yanı sıra 30 manken podyumda yürüdü. Serpil Dinç ve Burcu Kandemir'in koleksiyonlarını izleyen modaseverler, cep telefonlarının kameralarıyla defilenin her anını kaydetti, sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı.

EKRANDA TÜRK BAYRAĞI

Finalde tasarımcı Serpil Dinç'in abiye ve gece kıyafetlerinin tanıtımının ardından led ekrana yansıtılan Türk bayrağı önünde asker selamı veren mankenler, İdlib'de Bahar Kalkanı Harekatı'nı gerçekleştiren Mehmetçiğe desteklerini gösterdi. Mankenlerin asker selamının üzerine ayağa kalkan Antalyalılar, alkışlarıyla Mehmetçiğe gönderilen mesaja eşlik etti.

'ASKERİMİZİN YANINDAYIZ'

Gecenin organizasyonunu yapan Emy Organizasyon&Ajans Kurucusu Eda Meltem Yılmaz, "3 gün sürecek etkinliğimizin ilk gününde buradan tüm askerlerimize selam gönderdik, onların yanında olduğumuzu hissetmelerini istedik" dedi.

Moda tasarımcısı Serpil Dinç ise "Kadının özgür ruhunu düşünerek tasarladığım yeni koleksiyonum tanıtıldı. Defilemin finalinde ise mankenlerin asker selamıyla bütün salon tek yürek oldu" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

-Defileden genel, yakın plan görüntüler

Mankenlerden yakın planlar

Finalde asker selamı veren mankenlerden görüntü

Asker selamı sırasında ayağa kalkarak alkışlayanlar

RÖP1: Eda Meltem Yılmaz röportaj

RÖP2: Serpil Dinç röportaj

RÖP3: Bürde Aslan röportaj

HABER- KAMERA: İbrahim LALELİ/ANTALYA,

=================