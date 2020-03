DHA YURT BÜLTENİ - 3

Avrupa 'dan getirilen 859 kişi, İzmit 'teki 4 yurda yerleştirildi (2) - Yeniden

AVRUPA'nın 9 ülkesinden koronavirüs nedeniyle mahsur kalıp, özel uçuşlarla Türkiye 'ye getirilen 859 kişi, İzmit'teki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait 4 öğrenci yurduna yerleştirildi.

Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'ya geçici olarak giden veya bu ülkelerde öğrenci olan Türk vatandaşları, koronavirüs salgını nedeniyle mahsur kaldı. Bu kişiler özel uçuşlarla Türkiye'ye getirildi. İstanbul'da inen uçaklardan alınan yolculardan 859'u, güvenlik önlemleri altında sabahın erken saatlerinde İzmit'e getirildi. Vatandaşlar, daha önceden kendileri için hazırlanan 4 KYK yurduna yerleştirildi.

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Ali Fuat Cebesoy Yurdu'na 354, Şerife Gelin Yurdu'na 200, Canfeda Hatun Yurdu'na 191, Gazi Süleyman Paşa Yurdu'na ise 114 kişinin konaklanmasının sağlandığı belirtildi. Yurtların çevresinde de önlem alındığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Bu süre boyunca yurt binasında ve çevresinde gerekli önlemler titizlikle alınacak ve vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları Valiliğimizin koordinasyonunda ilgili kurumlarımızın işbirliği içerisinde karşılanacaktır. Yurtta kalan vatandaşlarımızın takipleri ise uzman sağlık personeli tarafından yapılacaktır. Bu yurtlardaki öğrencilerimiz geçici olarak diğer KYK yurtlarına yerleştirilmişlerdir. Öğrencilerimize gösterdikleri sabır ve anlayıştan ötürü teşekkür ediyoruz. Yurt dışı temaslı vatandaşların 14 gün süreyle izole edilmesi ülkemizde tedbir amaçlı uygulanan bir zorunluluk olup, vatandaşlarımızın endişe etmesini gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir.ö

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli)

Alaşehir'de don olayına karşı üzüm bağlarında üreticiler nöbete başladı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, 16-20 Mart tarihlerinde arasında yaşanabilecek don olayına karşı bağlarında nöbet tutan üzüm üreticileri, ateş yakıp, damla sulama yaparak önlem almaya başladı.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, geçen 16 Mart'ta üreticilere gönderdiği SMS ile 5 gün süreyle gece saatlerinde don olayı yaşanabileceği belirtip, bu süre içeresinde önlem almaları yönünde uyardı. Bunun üzerine üreticiler, geceleri üzüm bağlarının başında nöbet tutmaya başlayıp, damlama sulamalarını açtı. Atadan kalma tekniklerden olan lastik ve saman yakarak don olayına karşı önlem almaya çalıştı. Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, bağlarında lastik yakarak önlem alan üreticilerinden Osman Birol ve Himmet Cura'yı ziyaret edip, bilgi aldı.

Erkenci bir üzüm türü olan 'Süperior Seedless' bağlarındaki asmaların filizlerinin 10 santime kadar ulaştığına dikkati çeken üreticilerden Osman Birol, "Hava sıcaklığının olası bir sıfırın altına düşmesi durumunda don olayı yaşanabilir. Bu da filizlenmeye başlayan bağlarımıza zarar verebilir. Don olayına karşı bağlarımızı koruyabilmek için atadan kalma yöntemlerden biri olan lastik ve saman yakıyoruz. Ayrıca damla sulamalarımızı da açıp önlem almaya çalışıyoruz" dedi.

Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk de "Meteorolojiden aldığımız bilgilere göre 16-20 Mart tarihleri arasında hava sıcaklıkları geceleri sıfırın altındaki seviyelerde olacak. Üreticimiz ateş yakarak bu don olanın önüne geçmeye çalışıyor. Ancak, bunun esas teknik yönü, damla sulama suyunu ve sprinklerini açmalarıdır. Tabi ki alınacak önlemlerden en önemlisi ise tarım sigortası yatırmaları" diye konuştu.

Haber - Kamera: Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa)

14 bin 809 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

ANTALYA'da bir eve düzenlenen operasyonda, zemine gömülü bir bidon içersinde 14 bin 809 adet ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Antalya Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, O.H. adlı kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve Yeşildere Mahallesi'nde bir evde sakladığı yönünde bilgiye ulaşıldı. Eve yapılan operasyonda O.H. yakalanırken, yapılan aramada, evin zeminine gömülü bir bidon içersinde 14 bin 809 adet ecstasy hap ele geçirildi. O.H. hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan işlem yapıldı.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen O.H., sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: ANTALYA

Nöbetçi eczanede 'şeffaf branda' ile koronavirüs önlemi

ANTALYA'da nöbetçi eczane, koronavirüs önlemi olarak tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı, şeffaf brandayla ayırdı. Müşteriler, alınan önlemden dolayı eczane çalışanlarına teşekkür etti.

Muratpaşa ilçesinde, nöbetçi eczanenin koronavirüse karşı aldığı önlem görenleri şaşırttı. Eczane çalışanları, kendilerini ve müşterilerini korumak amacıyla tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf branda ile ayırdı. Maske ve eldiven takarak mesailerine devam eden çalışanlar, müşteriler ile ilaç ve para alışverişini de brandada açtıkları deliklerden yaptı. Eczane çalışanları, önlemi oluşan yoğunluk nedeniyle aldıklarını söyledi.

İlk anda şaşıran müşteriler de aldıkları önlem nedeniyle eczane çalışanlarına teşekkür etti.

Rahatsızlığı nedeniyle eczaneye ilaç almaya gelen Mehmet Kütmeç, "Eczaneye girdiğimde çok şaşırdım. Sonra salgın nedeniyle alınan bu önlem çok mantıklı geldi. Umarım diğer yerlere de örnek olur. Tedbiri elden bırakmamak gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Çay ocakları kepenk kapatıp sandalyelerini zincirledi

TÜRKİYE Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında işletmelerin kapatılması kararını desteklediklerini, ancak esnafın mağdur edilmemesi için borçların ertelenmesi gerektiğini söyledi. Yasağa uyan çay ocakları ise sandalyelerini birbirine zincirleyip servisi kapattı.

İçişleri Bakanlığı, 'koronavirüs tedbirleri' kapsamında 16 Mart Pazartesi günü 81 il valiliğine genelge gönderdi. Bu kapsamda dün saat 24.00 itibarıyla tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonu, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici süreliğine durduruldu.

Kararla birlikte bugün sabah saatlerinde Antalya kent merkezinde birçok işletme açılmazken sadece esnafa çay servisi yapan çay ocakları ile lokantaların açık olduğu görüldü. Çay ocakları işletme girişindeki sandalye ve masalarını toplayıp müşteri kabul etmezken lokantaların ise boş olduğu dikkati çekti.

'BORÇLAR ERTELENSİN' TALEBİ

Türkiye genelinde 115 oda ve 125 bin üyeye sahip kahvehane, kıraathane, internet kafe ve çay bahçeleri, düğün salonlarını temsil eden Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, alınan önlemleri desteklediklerini ifade etti. 125 bin esnaf adına konuştuğunu kaydeden Ağaoğlu, kepenk kapatan esnafın maddi zorluk çektiğini ve bu konuda destek beklediklerini söyledi. Vatandaşa hizmet ettiklerini, bu zor günlerde önceliklerinin maddi kaygı olmadığını, ancak ödenmesi gereken borçlar ve senetler olduğunu hatırlatan Başkan Ağaoğlu, "Herkes birbirine yardımcı olsun. Esnaf ayakta kalmalı. Banka borcu, kirası, elektrik, su borcu, tedarikçi firmalar, herkes anlayışlı olmalı. 125 bin üyemize sabırlı olmalarını tavsiye ediyorum. Hükümetimizden özellikle esnafımızın bu borçlarının 2-3 ay ötelenmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Bazı esnafın kendisini arayarak 'Biz kapalıyız ama dünya markası büyük işletmeler neden açık?' diye sorduğunu kaydeden Ağaoğlu, "AVM'lerdeki dünya markalarının açık olmasına tepki gösteren esnafımız var. Onlar da kapalı olursa herkese eşit davranıldığı görülür. Gıda maddesi satan yerler, esnaf lokantalarının açık olması normal, ihtiyaç var" dedi.

SATIŞLAR DÜŞTÜ

Müşteri kabul etmediklerini ve sadece esnafa çay servis ettiklerini ifade eden 12 yıllık çay ocağı işletmecisi Nedim Dengiz, kendi çapında koronavirüse karşı önlem aldı. Yüzüne maske takıp eline eldiven takan Dengiz, çayın yanında mutlaka ambalajlı kesme şeker verdiğini söyledi. Masa ve sandalyeleri de kaldırıp vatandaşa hizmet vermeyi durdurduğunu kaydeden Dengiz, "Temastan kaçınıyoruz. Servisimizi hijyenik yapıyoruz. Satışımızda çok düşüş oldu. Kira ve masraflarımızı karşılayamaz olduk. Devletimizden bu konuda destek bekliyoruz" diye konuştu. Yasak kapsamı dışında olduğu için hizmet vermeye devam eden lokanta sahibi Merve Makta da (33), "Ne yazık ki bu karar alındığından bu yana iş yapamıyoruz. Normalde gün içinde iki defa menü çıkarırdık. Şu anda kimse yok" dedi.

Eczaneye gidip ilaç aldığını belirten Bürol Tolan, kıraathaneye gitmek istediğini ancak kapalı olduğunu görünce eve gitmek üzere geri döndüğünü söyledi. Kapatılma kararını desteklediğini belirten Tolan, yasağın sağlık için iyi bir adım olduğunu söyledi. Lokantada yemek yediğini ve lokantalar dışında her yerin kapatılması gerektiğini belirten Kemal Vatansever ise kararın yerinde olduğunu belirtti.

============================

Özel halk otobüslerine ücretsiz dezenfekte işlemi

ANTALYA'da bir akaryakıt istasyonu özel halk otobüslerini koronavirüse karşı ücretsiz dezenfektasyon işlemi yapıyor. İstasyonda aynı zamanda 3 TL karşılığında araç içerisinin dezenfekte edilebileceği 'hijyen matik' bulunuyor.

Dünya genelinde binlerce kişinin enfekte olduğu koronavirüse karşı alınan önlemler artıyor. Antalya'da 3 şubesi bulunan Mevlana Petrol firması gündemde bulunan koronavirüse karşı bir uygulamaya başlattı. Firma 3 şubesinde de gün içerisinde binlerce vatandaşın kullandığı özel halk otobüslerine ücretsiz şekilde dezenfektasyon işlemi uyguluyor. Ayrıca firma kendi geliştirdiği 'hijyen matik'leri de vatandaşların kullanımına sundu. 3 TL karşılığında vatandaşlar kendi araçlarını dezenfekte edebiliyor.

Firmanın yönetim kurulu üyesi Salih Yılmaz, koronovirüsten toplum olarak herkesin etkilendiğini, bu nedenle de kendilerince gerekli önlemleri almaya çalıştıklarını söyledi. Yılmaz, "Bizde firma olarak hem çalışanlarımız hem de vatandaşlarımız için gerekli önlemler aldık. Tüm istasyonlarımızda gerekli dezenfektasyon işlemlerini yapmaktayız. Hijyenmatik adı altında 3 istasyonumuza üniteler kurduk. Kendi kişisel sağlığımız kadar araçların bakımı da oldukça önemli. Bunlar tamamen kamusal yarar için yapılmış önlemlerdir. Biz firma olarak vatandaşlarımızın sağlığına çok önem veriyoruz. Biz virüsün en çok üreyebileceği ortam olarak halk otobüslerini düşünüyoruz. Bu yüzden firma olarak, halk otobüslerini 3 istasyonumuzda da ücretsiz olarak dezenfekte ediyoruz" dedi.

İstasyona gelen özel halk otobüsleri, özel kıyafet giyen çalışanlar tarafından dezenfekte edildi.

