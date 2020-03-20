DHA YURT BÜLTENİ - 3

Halıcı cinayetinde 2 şüpheli tutuklandı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, Coşkun Küçük'ün (26), halı dükkanına tabancayla ateş açılması sonucu hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'situtuklandı. Tabancayı ateşlediği belirlenen K.Y.'nin, Küçük ile önceden husumetli olduğu ve kavga ettikleri öğrenildi.

Olay, geçen 15 Mart'ta saat 14.30 sıralarında, Gümüşpala Mahallesi 7020 Sokak'taki halı dükkanında meydana geldi. Coşkun Küçük dükkanda olduğu sırada, otomobille gelen kişilerce iş yerine tabancayla ateş açıldı. Mermilerin isabet ettiği Küçük, kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar otomobille kaçtı. Silah seslerini duyan esnafın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Küçük, çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Küçük, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bekar olduğu öğrenilen Küçük'ün cesedi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki otopsi işlemleri sonrasında yakınlarının teslim aldığı Küçük'ün cenazesi, defnedildi.

OLAYDAN SONRA İLETİŞİME GEÇMEMİŞLER

Olayın ardından, polis ekipleri saldırganların kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından, şüphelilerin eşkalleri tespit edildi. Yapılan baskınlarda K.Y., Y.Y., E.T. ve M.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin, yakalanmamak için olayın hemen ardından ayrı ayrı kaçtıkları ve aynı evde kalmadıkları, birbirleriyle iletişime de geçmedikleri öğrenildi. Tabancayı ateşlediği belirlenen K.Y.'nin, Küçük ile önceden husumetli olduğu ve kavga ettikleri ortaya çıktı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Emniyete götürülen şüphelilerden K.Y.'nin, buradaki sorgusunda suçunu itiraf ettiği bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.Y. ve Y.Y. tutuklanırken, M.G. ve E.T.'nin adli kontrolle serbest bırakıldığı, M.G.'ye elektronik kelepçe takılmasına karar verildiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

4 şüphelinin adliyeye sevk edilmesinden görüntü

Olay yerinden arşiv görüntüsü (15 Mart Pazar)

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK, Davut CAN - Kamera: İZMİR,

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Kamyonetin marşpiyel boşluğunda 7 kilo metamfetamin ele geçirildi

VAN'ın Edremit ilçesinde şüphe üzerine bir kamyonette narkotik köpeği 'Bozo' ile yapılan aramada, ön tekerler davlumbaz altındaki marşpiyel boşluğuna gizlenmiş 7 kilo 780 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturdukları uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Araçta narkotik köpeği 'Bozo' ile yapılan aramada, ön sağ ve sol teker davlumbaz altındaki marşpiyel boşluğuna gizlenmiş 7 kilo 780 gram metamfetamin ele geçirildi. Kamyonet sürücüsü Ö.D. gözaltına alındı.

Ö.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kamyonette yapılan aramalar

-Narkotik köpeği Bozo'nun uyuşturucu araması

-Kamyonet marşpiyel boşluğunun sökülmesi

-Metenfetaminin bulunması ve teşhir edilmesi

VAN, -

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Adanalı kemancının müzik performansını mahalle sakinleri sokakta dinledi

KORONAVİRÜS nedeniyle insanlar evlerinde kalarak önlem alırken, Adana'da yaşayan keman sanatçısı Uğur Yıldırım, evinin balkonuna çıkarak mahalle sakinlerine moral sağlamak için müzik performansı sergiledi. Mahalleliler ise salgını önlemek amacıyla evlerinde kalmak yerine sokağa çıkarak Yıldırım'ın performansını dinledi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı genelgesiyle birçok iş yeri faaliyetini durdururken, özel işletmelerin birçoğu da personelini evden çalışmaya yönlendirdi. Hastalıktan en çok etkilenen Avrupa ülkelerinde insanlar balkonlarında şarkı söylerken, bu etkinliğe bir örnek de Adana'dan geldi. Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı duyuruyla vatandaşların mümkün olduğunca evden çıkmaması istenirken, merkez Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi'nde yaşayan keman sanatçısı Uğur Yıldırım, evinin balkonuna çıkarak mahalle sakinlerine müzik performansı sergiledi. Mahalle sakinlerinin evlerinin balkonuna çıkarak şarkılara eşlik edip cep telefonlarıyla bu anları ölümsüzleştirdi.

CAMIMIZA TAŞ ATIP, İSTEKTE BULUNANLAR OLUYOR'

Ülke olarak zorlu bir süreçten geçildiğini, bu süreçte bakanlıkların aldığı kararların doğru bulduğunu ifade eden Uğur Yıldırım, "Konserlerimiz, sahnelerimiz iptal edilse de insanların evden çıkmaması gerekiyor. Biz de hem 18 Mart dolayısıyla şehitlerimizi anmak hem de insanlara moral sağlamak açısından böyle bir program yapmaya karar verdik. Çok da güzel tepkiler aldık. Örneğin evimizin camına taş atıp, kağıda yazarak istek gönderenler oldu. Bu zor süreçte insanları mutlu etmek bizi de mutlu ediyor. Bugünden itibaren programlarımıza devam etmek istiyoruz"diye konuştu.

'İNSANLARI EVDE KALMAYA, MÜZİKLE UĞRAŞANLARI ÜRETMEYE DAVET EDİYORUM'

Özel bir kolejde müzik öğretmenliği de yapan Yıldırım, koronavirüs nedeniyle okulların tatil edilmesinden dolayı öğrencilerini özlediğini ifade ederek, "Zor bir süreçten geçiyoruz ancak bu sürecin üstesinden geleceğimize inanıyorum. Ben de herkesi evde kalmaya, müzikle uğraşanları da üretmeye davet ediyorum. Diğer müzisyen arakadaşlarımız da benzer programlar düzenliyor. Bu tarz etkinlikleri yapmalıyız"dedi.

'MÜZİĞİ DUYUNCA GELDİM'

Müzik performansını dinlemek için otomobiliyle Yıldırım'ın evinin önüne gelen Gönül Karabekiroğlu ise, "Ben de evden çıkmamaya çalışıyorum. Bugün işim vardı, çıkmak zorunda kaldım. Evlerimizi dezenfekte ediyoruz, insanlarla mümkün olduğunca irtibat kurmamaya çalışıyorum. Müziği duyunca buraya geldimö ifadelerini kullandı.

'MÜZİĞİ DUYUNCA EVDEN ÇIKTIM'

Üniversite öğrencisi Merve Şimşek de Yıldırım'ın performansını duyunca iki dakikalığına evden çıkmaya karar verdiğini belirterek, "Ben de uzun süredir evden çıkmıyorum. Aslında herkesin evde olması gerekiyor. İki gündür evden dinliyordum. Bugün biraz hava almak istediğim için evden çıktım. Dinledikten sonra evime geri döneceğim. İnsanlarda bir karamsarlık var. Müzik dinlemek iyi geldi. Umarım devam eder"diye konuştu.

POLİS UYARDI

Öte yandan bir vatandaşın gürültü olduğu gerekçesiyle ihbarda bulunmasıyla Yıldırım'ın evine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yüksek ses sebebiyle uyarılan Yıldırım, performansını sonlandırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Uğur Yıldırım'ın balkondaki keman gösterisi

Bir vatandaşın müziğin ritimiyle sokakta oynaması

Uğur Yıldırım ile röp.

Uğur Yıldırım'ın müzik aletleriyle detay görüntüleri

Balkondaki müzik performanslarından görüntüler

Maske ve eldiven takan gençlerin sokakta müziği dinlemesi

Telefonlarının kamerası ile çekim yapmaları

Balkonlarda müziği dinleyip ritim tutan gençler

Otomobiliyle Yıldırım'ın evinin önüne gelen Gönül Karabekiroğlu'nun görüntüsü

Otomobilinin içinde müziğe eşlik etmesi

Gönül Karabekiroğlu ile röp.

Üniversite öğrencisi Merve Şimşek ile röp.

Balkonundan müziği dinleyen kadın ile röp.

Sokakta Yıldırım'ı alkışlayan kalabalık

Polisin görüntüsü

Polisin apartmana girmesi

Uğur Yıldırım'ın videoları

SÜRE: 07'10" BOYUT: 793 MB

Haber-Kamera: Rüşan Anıl ATAR/ADANA,

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Markette şeffaf plastikle koronavirüs önlemi

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde bir market kasiyerlerin bulunduğu alanı şeffaf plastikle kapatarak koronavirüse karşı önlem aldı.

Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'de de ölümlere sebep olan koranvirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir market farklı bir uygulama yaptı. İlçede 8 şubesi bulunan yerel market koronavirüse karşı kendilerini ve müşterilerini korumak amacıyla kasiyerlerin bulunduğu alan ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf plastik örtü ile ayırdı. Eldiven takarak mesailerine devam eden kasiyerler, müşterilere şeffaf plastik örtü arkasından hizmet vermeye başladı. "Hijyen kuralları gereği personelimizin ve sizin sağlığınız için sıfır temas uygulanmasına geçtik" notu asılan şeffaf örtülere para ve ürün alışverişi yapılabilmesi için pencereler açıldı. Çalışanlar ve müşteriler kasada para ve ürün alışverişini bu şekilde yapmaya başladı. Müşteriler, marketin uygulamasından memnun kaldı.

Koronavirüse karşı tedbir amacıyla bu önlemi aldıklarını ifade eden market sorumlusu Recep Nişancı, hem kendilerini korumak hem de müşterilerini korumak istediklerini söyledi.

Görüntü Dökümü:

-Marketten görüntüler

-Kasiyerlerin bulunduğu alandaki koruma

-Detaylar

-Mağaza sorumlusunun konuşmaları

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat),

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Diyarbakır'da koruma polisi Türkiye şampiyonu oldu

DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Orhan Ayten (35), Özer Baysaling Vücut Geliştirme ve Fitness Türkiye Şampiyonası'nın Avrupa Milli Takım seçmelerinin 1.80 klasik vücut geliştirme dalında Türkiye Şampiyonu oldu. Milli takıma seçilen Ayten, hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

İstanbul'da geçen hafta düzenlenen Özer Baysaling Vücut Geliştirme ve Fitness Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Şampiyonaya katılan Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli Orhan Ayten, Avrupa Milli Takım seçmeleri 1.80 klasik vücut geliştirme dalında yarışarak, şampiyon olup milli takıma seçildi.

Hedefinin Avrupa'da başarılı olup dünya şampiyonasına katılmak olduğunu ifade eden Orhan Ayten, "Bundan sonraki hedefimiz Avrupa'da, milli takımda, Türkiye'yi temsil etmek ve Avrupa'da yaptığımız dereceyle dünya şampiyonluğuna gitmek. Bu süre zarfında gerek meslek büyüklerimiz gerek Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu katkıdan dolayı, onlara çok teşekkür ediyorum. Diyarbakır'ın sosyal ve spor alanında çok büyük avantajlarının olduğunu görüyorum. Gençlerin bu imkanlardan faydalanması gerekiyor. 15 yıldır bu sporu aktif olarak yapıyorum. Elde ettiğim başarıda Diyarbakır'ın katkısı çok fazla" dedi.

Görüntü Dökümü

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Orhan Ayten'in spor salonunda çalışması

Şampiyonada sergilediği hareketlerden detay

Orhan Ayten'in konuşması

Genel ve detay

Haber-Kamera: Emrah KIZIL- Selim KAYA/DİYARBAKIR,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 412 MB

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Adana'da sahte rakı operasyonuna 6 gözaltı

ADANA'da 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonda piyasa değeri 650 bin lira olan 3 bin 600 litre sahte rakı ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, sahte rakı üretimi yapılan 3 ayrı adrese baskın düzenledi. Seyhan ve Yüreğir'deki adreslere giden ekipler, piyasa değeri 650 bin lira olan 3 bin 600 litre sahte rakı ele geçirdi. Adreslerde yapılan aramalarda içki üretiminde kullanılan malzemelere el konuldu. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polislerin evlere girmesi

Bidonlardaki sahte rakılar

Polisin şişeleri kırması

Malzemelerden görüntüler

SÜRE: 01'31" BOYUT: 168 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

Kaynak: DHA