DHA YURT BÜLTENİ - 3

Elektrikli arabalar yaşlıların hizmetinde

İÇİŞLERİ Bakanlığı genelgesiyle 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların sokağa çıkmasının yasaklanmasından sonra Erzurum'da Aziziye Belediyesi, elektrikli arabaları devreye soktu. 2'si sürücü 6 personel, yaşlılardan gelen talepleri değerlendirerek ihtiyaçlarını karşılıyor.

Koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler kapsamında yaşlıların sorun yaşamaması için Aziziye Belediyesi, 2 adet elektrikli araç tahsis etti. İlçe sınırları içerisinde ikamet eden 65 ve üstü engelli ile kronik hastalığı olan vatandaşların evlerinden çıkmadan ihtiyaçlarının giderilmesi amaçlanan çalışmada 6 personel görev yapıyor. Aziziye Belediyesi Whatsapp hattı 05350190191 ve çağrı merkezi numarası 4449125 No'lu hattına gelen talepleri değerlendiren çalışanlar, yaşlıların ihtiyaçlarını temin ederek saatte 70 kilometre hız yapan elektrikli araçlarla evlerine ulaştırıyor. Özel kıyafetler, eldiven ve maske takan sürüceler vatandaşların taleplerini yerine getiriyor.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, koronavirüsü ile mücadele kapsamında belediye ekipleri ile sürekli olarak bu ve benzeri projelerin uygulanması amacıyla sürekli olarak çalıştıklarına işaret etti. Başkan Orhan, #evdekal sloganını tam uygulanabilir hale getirmek amacında olduklarını, vatandaşların elzem olan ihtiyaçlarını karşılamada destek olmayı amaçladıklarını söyledi. Başkan Orhan, "İlçe halkımızın tüm taleplerini değerlendirip hayata geçirmek azmindeyiz. Zaten yürümekte zorluk çeken engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızı bu zorlukları atmaları için onlara el ayak oluyoruz. Bu projemizle hem söz konusu hastalığın yayılmasını hem de belediye olarak sosyal anlamda bir eksikliği tamamlamayı amaçladık. Özveri ile 7/24 çalışan beyaz masa birimimiz ve zabıta ekiplerimizin bu konuda gösterecekleri yoğun çalışmalardan dolayı şimdiden teşekkürü borç biliyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Elektrikli araçlar ve Aziziye Belediyesi

-Elektrikli araçların belediye önünde çalıştırılması

-Araçların ilçede caddelerde gitmesi

-Belediye Başkanı Orhan'la röp

Haber-Kamera: ERZURUM,

============

İtfaiyecilerden sağlık çalışanlarına alkışlı, sirenli destek

KORONAVİRÜS salgınına karşı fedakarca mücadele eden sağlık çalışanları için başlatılan alkışlı destek kampanyasına, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye personeli de destek verdi. Antalya'daki 40 istasyonda gece nöbetinde olan itfaiye personeli, saatler 21.00'i gösterdiğinde sağlık çalışanları için 1 dakika alkış yaparken, itfaiye araçlarının da sirenleri çaldı.

Koronavirüs salgınının Türkiye'de de etkili olduğu ilk andan itibaren teyakkuza geçen ve halkın sağlığı için gerekli tüm önlemleri alan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye personeli, sağlık çalışanlarını unutmadı. Antalya genelinde bulunan 40 istasyonda görevli itfaiye personeli tüm Türkiye'de büyük destek gören saat 21.00 alkışına katıldı.

ALKIŞLARLA TEŞEKKÜR ETTİLER

İtfaiye İstasyonu'nda görevli personel, dün saatler 21.00'i gösterdiğinde 'Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi olarak tüm sağlık çalışanlarımızın yanındayız' mesajı vererek, 1 dakika boyunca alkış yaparak sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Bu sırada istasyonda bulunan itfaiye araçlarının da sirenleri çalındı.

'EVDE KAL' ÇAĞRISI

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ayrıca 'Evde Kal' çağrısına da pankartlarıyla destek istedi. Salgına rağmen 7 gün 24 saat görev başında olan itfaiye personeli herkesin kurallara uymasını isteyerek, 'Biz sizin için burada kalıyoruz. Siz de bizim için evde kalın lütfen' mesajı verdi. İtfaiye personeli bu çağrıyı Türkçe, Rusça ve İngilizce yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İtfaiye personeli alkışlarken

Sirenler çalarken

Pankartlı destek görüntüsü

Haber: Hasan ALAYBEYOĞLU- Kamera: ANTALYA,

===============

Adana'da 662 bin lira değerinde kaçak saat ele geçirildi

ADANA'da polis ekipleri, piyasa değeri 662 bin lira olan bin 15 adet kaçak kol saati ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Sarıçam ve Seyhan ilçelerinde gümrük kaçağı kol saati ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Polis ekipleri, iki ayrı adrese yaptığı operasyonda piyasa değeri 662 bin lira olan bin 15 adet kol saati ele geçirdi. Olayla ilgili E.İ.K. ve U.Ö. gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

Ele gecirilen saatler

Araçta arama yapılması

SÜRE: 00'59" BOYUT: 111 MB

Haber-Kamera:/ADANA,

===================

Zabıta memurları, fırın çalışanlarına eldiven ve kolonya dağıttı

ERZURUM'un Yakutiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırlarındaki fırınları denetleyerek, eldiven ve kolonya dağıttı.

Yakutiye sınırlarında bulunan toplu yaşam alanlarından, camii, oto terminal, AVM, Gar Binası ve alışveriş merkezlerinde dezenfeksiyon çalışması yapan Yakutiye Belediyesi ekipleri, ekmek üreten fırınları dolaşarak, hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu. Fırın sahiplerine kolonya ve eldiven dağıtan zabıta memurları, ekmek üretiminde hijyen kurallarına dikkat edilmesini istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Zabıta memurlarının fırınları denetimi

-Fırın çalışanlarına eldiven ve kolonya vermeleri

-Denetimden genel ve detaylar

Haber-Kamera: ERZURUM,

==========

Marmaris'te ekmek de poşete girdi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Halk Pazarı'nda satılan sebze ve meyvelerden sonra ekmekler de poşetlendi. Açıkta hiçbir gıda maddesinin satılmaması için zabıta ekipleri, fırın, pastane, market ve unlu mamul satışı yapan işletmeleri uyararak ürünlerin poşete alınmasını sağladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçen hafta Halk Pazarı'nda satılan sebze ve meyveler poşete alınarak pazarcılara ücretsiz eldiven ile maske dağıtılmıştı. Bugün de Marmaris Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri fırın, astane, market ve unlu mamul satışı yapan işyerlerini dolaşıp, tezgahta satılan ekmek başta olmak üzere tüm gıdaları poşetlemeleri için tebliğ yaptı. Çalışanlar, maske ve eldiven takmaları, kolonya ve dezenfektan bulundurmaları için uyarıldı. Tebliğin ardından, ilçe merkezi ve 13 kırsal mahalledeki pastane, fırın ve unlu mamuller satan işlemeler ekmek başta olmak üzere tüm unlu mamulleri poşetledi.

Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürü Erkan Ünver, "Esnafımızı koronavirüs ve alınması gereken önlemler konusunda bilgilendiriyoruz. Birçoğu da kurallara uyuyor. Bu işimizi kolaylaştırıyor. Park bahçe, temizlik işleri ve zabıta ekipleri olarak hep birlikte işletmelerde tedbirlerin alınması için mesai gözetmeden kontroller devam ediyor" dedi.

Koronavirüs salgınına karşı her açıdan mücadele ettiklerini vurgulayan CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise "Yaptığımız dezenfekte, cadde yıkama, ilaçlama gibi işlemleri sıklaştırdık. İlçemizin tamamında bu çalışmamızı yürütüyoruz. Ayrıca semt pazarlarımızda satılan gıdaların poşetlenme işlemini başlattık. Şimdi de en çok tüketilen gıdaların en başında gelen ekmeğin de poşetlenerek satılması için harekete geçtik. Zabıta ekiplerimiz tüm esnafı gezerek hem bilgilendiriyor hem de denetim yapıyor. Esnafımızın da bu konuda duyarlı olduğunu görüyoruz ve bu da bizi çok memnun ediyor^" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Market ve fırınları denetleyen, işletmecilere bilgi veren zabıta ekiplerinden görüntü

-Poşetlenmiş unlu mamullerden görüntü

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

================

Adana'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

ADANA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez Seyhan ilçesindeki Yeşilyurt ve Gülbahçesi mahallelerinde belirledikleri adreslere operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 kilo 555 gram sentetik uyuşturucu, 9,77 gram esrar, 2 uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Operasyonda, Aysu T. (22), Cumhur A. (33) ve Emrah E. (32) gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Cumhur A. ve Emrah E. tutuklandı, Aysu T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

Polis köpeğinin arama yapması

Bulunan narkotik madde

SÜRE: 00'31" BOYUT: 59,2 MB

Haber-Kamera:/ADANA,

==============

Kaynak: DHA