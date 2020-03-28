DHA YURT BÜLTENİ - 3

Van 'da İran sınırındaki Han Mahallesi karantinaya alındı

VAN'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesine bağlı Han Mahallesi, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı.

Van'ın İran sınırında bulunan Çaldıran ilçesine bağlı Han Mahallesi, jandarma ekipleri tarafından giriş ve çıkışlara kapatıldı. Kaymakamlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlçeye bağlı Han Mahallesi, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeleri esnasında kurallara ve karantina kararına uymalarının Covid-19 salgınıyla mücadelede önem arz ediyor" denildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

VAN,

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Gazipaşa'da otomobil ile TIR çarpıştı: 2 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Ekmel Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Gazipaşa'dan Anamur yönüne giden Zafer Yılmaz'ın (31) kullandığı 07 AHZ 558 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki korkuluk demirlerini kırıp karşı şeride geçerek, Mehmet Şahutoğlu'nun (36) kullandığı 31 AEC 731 plakalı tırla kafa kafaya çarpıştı. Bir süre otomobili önünde sürükleyip savuran tır da karşı şeride geçip, otobüs durağına çarptıktan sonra makaslayıp, durdu. Otomobil hurdaya dönerken, tırın ön kısmı hasar gördü. Kazada her iki sürücü de yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden fırlayıp refüjde bilinçsiz şekilde yatan otomobil sürücüsü Zafer Yılmaz ile tır sürücüsü Mehmet Şahutoğlu'na ilk müdahale olay yerinde yapıldı. İki yaralı daha sonra ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Zafer Yılmaz'ın durumunun ağır olduğu, Mehmet Şahutoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yerinden görüntü

Kazaya karışan araçlar

Araçlardan genel ve detay görüntü

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA,(Antalya),

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Piyasa değeri 2 milyon lira olan sahte temizlik ürünü ele geçirildi

ADANA'da, piyasaya sürülmek üzere olan 2 milyon lira değerinde sahte dezenfektan ürünleri, şampuan, kolonya ve saç kremi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan İlçesi Onur Mahallesi'nde sahte dezenfektan ürünlerin piyasaya sürüleceği ihbarını aldı. Depoya baskın yapan polis, 33 bin 28 el dezenfektan ürünü, 9 bin 972 kutu şampuan, 192 şişe kolonya, bin 101 kutu saç kremi, çeşitli markala ait 71 bin 850 adet ürün adı ve çok sayıda kapak ile boş kutu ele geçirdi. Piyasa değeri 2 milyon lira olan ürünler imha edildi. Depo sahibi, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ekiplerin depoya girmesi

Deponun içindeki sahte dezenfektanlar

Etiketsiz kolonyalar

Tesisten drone görüntüleri

Malzemelerin toplanması

SÜRE: 01'33" BOYUT: 205 mb

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Havuza düşen köpeği, kardeşinin kurtarma çabası kamerada

*- Antalya'nın Serik ilçesinde düştüğü yağmur suyu havuzundan çıkamayan dişi köpeği, erkek kardeşi kurtardı.

*- Bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden köpeklerin sahibi Ferit Çilenker, "Kardeşi buraya düştü, o da kurtarmak için uğraşıyor. Kardeşe bak" dedi.

Serik'e bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde koyun çobanlığı yapan Ferit Çilenker'in 'Kraliçe' adlı dişi köpeği, çevredeki seralardan birinin yağmur suyu havuzuna düştü. Kraliçe, kenarı plastik örtüyle kaplı olan yağmur suyu havuzunda bir süre yüzdükten sonra sudan çıkmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunu gören erkek kardeş köpek 'Reis' ise Kraliçe'yi kurtarmak için havuzun etrafında gezdi, koştu. Reis, havuzun kenarına gelen kardeşi Kraliçe'yi boynundan yakalayıp, ağır ağır kenara doğru çekti ve sudan kurtarmayı başardı.

'KARDEŞE BAK'

Köpeklerin sahibi Ferit Çilenker de tüm bu yaşananları cep telefonu kamerasına kaydetti. Çilenker, o anları "Kardeşi buraya düştü, o da kurtarmak için uğraşıyor. Kardeşe bak" şeklinde yorumladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kraliçe'nin düştüğü havuzda yüzmesi

Kardeşinin kurtarma çabaları

Kardeşinin Kraliçe'yi boynundan tutarak yukarı çekmesi

HABER -KAMERA: Ahmet ACAR/ANTALYA, -

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Van'da toplu taşıma araçları yüzde 50 kuralına uyuyor

VAN'da, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarına yönelik genelgenin ardından toplu taşıma araçları, kapasitelerinin yarısı kadar yolcu taşımaya başladı. Şehir içi minibüslerden bir kısmının, kapasitelerinin yarısı kadar da yolcu bulamayıp, boş gelip gittikleri görüldü.

İçişleri Bakanlığı'nın, tüm toplu ulaşım araçlarında araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50 düşürüleceğini bildiren genelgeyi yayınlamasının ardından, Vanlı şoförlerin bu kurala uyduğu görüldü. Şehir içi otobüs ve minibüslere binen kişiler, diğer yolcularla aralarında bir koltuk mesafe bırakılarak oturtulurken, yolcu taşımacılığı yapan bazı minibüslerin, yolcu bulamayınca boş gelip gitmesi sürücüleri düşündürüyor. Toplu taşıma araçlarında kapasite denetimleri yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, genelgeye uyan sürücü ve yolculara teşekkür etti.

YÜZDE 50 KURALINA UYUYORUZ, ANCAK YOLCU BULAMIYORUZ

Van'da şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan sürücüler ise, koronavirüsten sonra vatandaşların toplu taşıma araçlarına binmediğini belirterek, "Artık minibüs ve otobüslere kimse binmiyor. Sürücüler olarak yüzde 50 kuralına uyuyoruz. Ancak, yolcu bulamıyoruz. Boş gidip, boş geliyoruz. İş olmayınca araç kredileri taksitlerimizi ödeyemiyoruz. Minibüsümüze en fazla 7 kişi alabiliyoruz. Bazen bu sayıyı da bulamıyoruz. Tedbir almak güzel, ancak bizim halimiz ne olacak. Bu konuda devlet yetkililerinden destek bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Boş gelip giden minibüslerden detaylar

-Minibüs içerisindeki yolcular

-Sürücülerle röportajlar

-Detaylar

-Muhabir anonsu

-Boş olan minibüsler

-Trafik polislerinin denetimleri

-Detaylar

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,

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Üniversitelilerin kaldığı evde yangın

Burdur'da prizde unutulan elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı tahmin edilen yangında dumandan etkilenen bir kişi hastanelik oldu.

Burdur merkez Emek Mahallesi Yükselen sokaktaki 6 katlı bir binanın ikinci katındaki öğrenci evinde yangın çıktı. Prize takılı elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı tahmin edilen yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Evdeki eşyaların kullanılamaz hale geldiği yangında dumandan etkilenen Ramazan Erol, sağlık ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yangın diğer dairelere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yanan daireden görüntü

İtfaiye ekipleri

Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Kaya kartallarının yaşamı kamerada

Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü tarafından kaya kartalının yuvasına kamera yerleştirilerek iki yavru ve ebeveynlerinin yuvayı terk edene kadar geçen süre kayıt altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nce, Burdur'da 2018 yılı mayıs ayında tespit edilen bir kaya kartalı yuvasına kamera yerleştirildi. Kamera sayesinde iki yavru ve ebeveynlerinin yuvayı terk edene kadar yaşamları sürekli olarak kayıt altına alınırken, ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Bölge Müdürlüğü Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Tamer Yılmaz ve 4 kişilik ekip tarafından yapılan çalışmayla yırtıcı kuş türlerinin beslenme davranışlarının kaydedilerek, besin zinciri içerisinde yer alan canlıların ve yaşam alanlarının korunmasına yönelik olarak, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde kullanılması amaçlanan çalışmada, yaklaşık 3 haftalıkken tespit edilen yavruların yuvadan uçana kadar ebeveynleri tarafından hangi canlılarla beslendiği araştırıldı. Bu süreçte yabani tavşan, tilki, kaplumbağa, kertenkele, yılan gibi canlıların kaya kartallarının temel besinini oluşturduğu gözlemlendi.

Türkiye'de bugüne kadar tespit edilen 10 kartal türünden biri olan ve son derece iri olan kaya kartalı, oldukça geniş bir yayılışa sahip. Karadeniz ve Ege kıyıları ile İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi hariç her yerde dağılım gösteren kaya kartalları, genellikle yüksek dağları seviyor ve kayalık, ormanlık alanları tercih ediyor. Dağların özellikle sarp kayalık kısımlarını yuva yeri olarak tercih eden kaya kartallarının, besinlerinin çoğunluğunu memeli türler oluşturuyor. Çoğunlukla tavşan, sincap, geleni (tarla faresi, büyük fare) ve tilki gibi memeli türlerinin yanında yılan ve kaplumbağa gibi türler de menüsünde yer alan kaya kartallarının, Türkiye'de üreyen popülasyon büyüklüğünün 2000- 3000 çift olduğu tahmin ediliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaya kartalı yuvasındaki kameradan detay görüntüler

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Akkuyu'da koronavirüs önlemi

MERSİN'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat sahasında koronavirüse karşı önleyici tedbirlerin artırıldığı bildirildi.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şirket bünyesinde kurulan Salgınla Mücadele Merkezi'nin düzenli olarak toplandığı ve alınan kararların şirketin ilgili tüm birimleri ve yüklenicileri tarafından mutlak surette uygulandığı ifade edildi. Açıklamada, Akkuyu NGS Projesi kapsamında çalışılan tüm tesislerde, gelişmiş tıbbi gözetim rejimi uygulamaya konulduğu kaydedilerek, "Tüm çalışanların mutlak surette ateşi ölçülmekte, herhangi bir soğuk algınlığı belirtisinin olması durumunda eve doktor çağrılması kaydıyla çalışan derhal evine gönderilmektedir. İnşaat sahasında sosyal mesafenin korunması önlemleri kapsamında, servis araçları ile taşınan çalışanların sayısının azaltılması maksadıyla inşaat sahasına getirip götüren ve saha dahilinde servis yapan araç sayıları artırılmıştır. Yemekhanelerde yemek yiyen çalışan sayısının yoğunluğunun azaltması için yerlerde işaretlemeler yapılmış, sandalye sayısı azaltılmış ve yemekhane çalışma saati uzatılmıştır. Hazır yiyecekler yalnızca bireysel ambalajlarda servis edilmektedir. Yemekhanelerin tüm çalışanları tıbbi maskeler ve eldivenlerle çalışmaktadır. Ofis, üretim ve sosyal alanlarda dezenfektan solüsyonlarla ellerin yıkanması için temassız cihazlar kurulmuştur. Ortak kullanım, yaşam ve ofis alanlarında dezenfeksiyon çalışmaları yapılmaktadır. Ofis ve üretim alanlarında önleyici tedbirler ve enfeksiyona karşı korunma yolları hakkında bilgilendirici posterler yerleştirilmiştir" denildi.

İdari İşler Bölümü, İş Sağlığı Güvenliği ve Personel Koruma Birimi gibi Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin ilgili tüm birimleri teyakkuza geçirildiğinin vurgulandığı açıklamada, inşaat sahasında çalışan tüm yüklenicilere şirket tarafından uygulamaya koyulan tedbirlerin kendi bünyelerinde de uygulanması için talimat verildiğine de dikkat çekildi.

'COVID-19'A YAKALANAN HİÇ KİMSE BULUNMAMAKTADIR'

Alınan kararlar ile ilgili olarak Salgınla Mücadele Merkezi Başkanı, Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Aleksei Frolov da, pandemiyle mücadeleye katkı sağladıklarını vurgulayarak, "Mevcut koşullarda öncelikli görevimiz, NGS inşaatında yer alan tüm çalışanların sağlığının korunması ve zorlu epidemik durumun projenin gidişatı üzerindeki etkisinin en aza indirgenmesidir. Çalışanların sağlığının korunması için elimizden geleni yapıyoruz. Ortak kullanım alanları, hizmet araçları, ofis ve üretim tesisleri, işçilerin kaldığı lojmanlar da dahil olmak üzere her yerde önleyici çalışmalar yapıyoruz. Çalışanlarımız, kısıtlayıcı önlemlere anlayışla riayet ederek sorumluluk bilinci içinde pandemiyle mücadeleye katkı sağlıyorlar. Şu anda Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin ve yüklenici kuruluşların çalışanları arasında Covid-19'a yakalanan hiç kimse bulunmamaktadır. Durumu kontrol altında tutuyoruz. Akkuyu NGS sahasındaki inşaat-montaj işleri, gerekli tüm güvenlik önlemleri dikkate alınarak ve mevcut takvimlere uygun olarak olağan şekilde yürütülmektedir" dedi.

SEYAHATLERE KISITLAMA

NGS inşaat sahasının epidemik güvenliğinin artırılması amacıyla yüz yüze görüşülerek yapılan toplantılar ve personelin inşaat sahası ile Ankara, Mersin ofisleri arasında hareketleri kısıtlanırken 2020/3 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesine uygun olarak, şirkette tüm toplu etkinliklerin yanı sıra, son derece zaruri olanlar hariç olmak üzere çalışanların iş seyahatleri de iptal edildi. Yurtdışı iş seyahatlerinden dönen çalışanlar mutlaka en az iki hafta süreyle izole edilerek evden çalışmaları sağlanıyor.

Şirket yetkililerinin, çalışanlarda Covid-19 ve diğer solunum enfeksiyonlarının belirtilerinin görülmesi durumunda hızlı müdahalede bulunabilmek amacıyla mülki amirlikler ve resmi sağlık kuruluşları ile sürekli iletişim halinde olduğu da öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Dezenfekte kullanan çalışan

-Çalışanların ateş ölçümü yapılırken

-İşyerine gelenler

-Yemekhaneden görüntü

-Yemeklerin görüntüsü

-Yemek yiyenlerden genel ve detay

-Dezenfekte yapılırken

-Akkuyu inşaat sahasından genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: MERSİN

Kaynak: DHA