DHA YURT BÜLTENİ-3

Van'da 2 mahalle ve 2 mezrada uygulanan karantina devam ediyor

VAN'ın Çaldıran ilçesine bağlı Hanköy Mahallesi'nin ardından Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi ile Çatak ilçesine bağlı 2 mezra, dün akşam saatleri itibariyle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. Jandarma ekipleri karantinaya alınan mahalle ve mezralarda önlem alarak, araçların giriş ve çıkışlarına izin vermiyor.

Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesine bağlı Hanköy Mahallesi'nin ardından İran sınırındaki Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi ile Çatak ilçesine bağlı Alacayer Mahallesi'nin Çemik ve Tellikaya mezraları da dün akşam saatlerinden itibaren koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. Güvenlik güçleri, karantinaya alınan bölgelerde yolları keserek, giriş çıkışlara izin vermedi. Mahalle ve mezraların, İstanbul'dan akrabalarının yanına gelen iki kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındığı öğrenildi. Dışarıdan gelen kişilerin mahallede temas ettiği kişiler ise tek tek tespit edilerek sağlık taramasından geçirildi. Mahalle ve mezralardaki karantinanın 14 gün süreceği belirtildi.

Bu arada Van kent merkezi ve ilçelerinde, koronavirüs önlemleri kapsamında belediyelerin dezenfeksiyon çalışmaları da devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hanköy Mahallesi tabelası

-Yolda güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri

-Detaylar

-Muhabir anonsu

-Detaylar

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, -

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'Bozo' ile aramada otomobil zulasından 3 kilo eroin çıktı

VAN'ın Edremit ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 3 kilo 25 gram eroin ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturdukları uygulama noktasında şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı. Narkotik köpeği 'Bozo'nun da kullanıldığı aramada, aracın ön bölümüne zulalanmış 12 paket halinde 3 kilo 25 gram eroin ele geçirildi. Otomobil sürücüsü İ.P. gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Orhan AŞAN/VAN,

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Dalyan'da güvenlik şeritli koronavirüs önlemi

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinin dünyaca ünlü turistik mahallesi Dalyan'da, sahil şeridi ve Sülüngür Gölü kenarındaki piknik alanı koronavirüsün yayılmasının önlenmesine kapsamında alınan tedbirler kapsamında güvenlik şeridi ile çevrilerek, giriş yasaklandı.

Ortaca'nın tatil cenneti mahallesi Dalyan'da sokaklar koronavirüs tedbirleri kapsamında bomboş kaldı. Dalyanlılar 'Evde kal' çağrısına uyarken, Dalyan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, koronavirüse karşı alınan tedbir kapsamında Dayan kanalındaki tur teknelerinin bağlandığı iskelenin bulunduğu

900 metre uzunluğundaki sahil boyu, 1050 metre uzunluğundaki Sevgi Yolu ile hafta sonları serbest piknik alanı olarak kullanılan 840 metrelik Sülüngür Gölü kıyısını üzerinde Zabıta Müdürlüğü yazılı güvenlik şeridiyle çevrildi. Jandarma ekipleri tarafından güvenlik bandı ile çevrilen bu alanlarda Hükümet tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında gönderilen genelge gereği, giriş yasaklanıp, banklarda oturmak, balık tutmak, yürüyüş yapmak piknik yapmak mangal yakmak ikinci bir emre kadar yasaklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kapatılan yerlerden görüntü

-İsmini vedrmek istemeyen bir tekne kaptanı ile röp.

Haber - Kamera: Süleyman İLTER/ ORTACA (Muğla),

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Sağlık çalışanları için korumalı maske üretiyorlar

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle artan maske ihtiyacına karşı Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Erzincan Gençlik Merkezi'nde 3D yazıcılarla korumalı maske üretimine başlandı.

Erzincan Gençlik Merkezinde, gençlik liderlerinin öncülüğünde antrenörler ve gönüllülerin de katılımıyla 3D yazıcılarda üretilen maskeler, hekimler başta olmak üzere sağlık çalışanlarının kullanması için Erzincan İl Sağlık müdürlüğüne gönderildi. Sağlığın her şeyden daha önemli olduğunu vurgulayan Gençlik Lideri Edanur Keleş ise "Erzincan Gençlik Merkezi olarak, gençlik merkezi liderlerince sağlık çalışanlarımıza maske üretmeye çalışıyoruz. Onları için elimizden geldiğince maske üretmeye çalışıyoruzö dedi.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu ise; "Sağlık çalışanlarımıza kovid-19'a karşı kendilerini sakınmaları için çok güzel bir maske üretiyoruz. Burada çalışan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanlarının sonuna kadar arkasındayız. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak. Bu maskelerin bir kısmını teslim ettik. İnşallah diğerlerini de tamamlayıp bütün sağlık çalışanlarımıza maskelerini teslim edeceğiz. Burada çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederimö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Gençlik merkezi çalışanlarından görüntü

-Maske üretiminden genel detay görüntü

-Gençlik liderinin açıklaması

-Gençlik ve spor müdürünün açıklaması

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

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Başkan yardımcısının oğlunun öldüğü kaza kamerada

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, Germencik Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Bircan'ın oğlu Yusuf Bircan'ın (24) kullandığı kamyonetin aynı yöne giden bir otomobile çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Bircan'ın kullandığı kamyonetin otomobile çarptıktan sonra takla atıp, bir akaryakıt istasyonunu tabelasına çarparak durması yer aldı.

İzmir'den Germencik yönüne giden Yusuf Bircan'ın kullandığı 09 TJ 311 plakalı kamyonet, 27 Mart'ta saat 21.00 sıralarında, aynı istikamette giden Selim Doğan (35) yönetimindeki 09 TG 270 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil hurdaya döndü. Otomobil sürücüsü Selim Doğan ve yanındaki Hayriye Doğan (39) ile kamyonet sürücüsü Yusuf Bircan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Selim ve Hayriye Doğan'ı itfaiye ekipleri çıkardı. Yaralılardan Yusuf Bircan ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Selim ve Hayriye Doğan ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bircan hastanede, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Germencik Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Bircan'ın oğlu Yusuf Bircan'ın yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntü, kazanın detaylarını ortaya çıkardı. Görüntülerde, Bircan'ın kullandığı kamyonetin otomobile çarptıktan sonra takla atıp, bir akaryakıt istasyonunun tabelasına da çarparak durması yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kazanın güvenlik kamerası görüntüsü

-Ölen Yusuf Bircan'ın fotoğrafı

Haber: Burhan CEYHAN/ AYDIN, DHA)

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Alanya'da jandarma 5 dilde 'evde kalın' dedi

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde jandarma, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili alınan önlemler kapsamında devriye görevine çıktı ve 5 dilde yaptığı anonsla zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması yönünde uyarıda bulundu.

Dünyayı etkileyen ve gün geçtikçe vaka ve ölüm sayılarının artmasına neden olan koronavirüs nedeniyle Türkiye'de de önlemler artıyor. Vatandaşların zorunlu ihtiyaçlar haricinde sokağa çıkılmaması tavsiye edildi. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler de sorumluluk bölgelerinde denetimler gerçekleştirerek 5 dilde 'evde kalın' anonsu yaptı. Mahmutlar Mahallesi'nde jandarma ekipleri bölgede vatandaşların yoğun olduğu yerlerde Türkçe haricinde, İngilizce, Rusça, Arapça ve Farsça anons yaptı. Jandarma ekipleri 5 dilde, "Değerli hemşehrilerimiz evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım" anonsu yaptı. Jandarma ekipleri anons yaparken, vatandaşlar da evlerinin balkonundan dinledi.

SAHİLDE GEZEN VATANDAŞLARI EVLERİNE YOLLADILAR

Jandarma ekipleri anonsların yanı sıra yasaklanan sahilleri de denetledi. Sahilde yürüyüş yapan insanları uyararak evlerine gitmesini söyleyen görevli bir komutan, vatandaşlarla konuşurken sosyal mesafeyi korumaya da dikkati çekti. Kendi ve etrafındaki insanların sağlığı için evlerine gitmesini söyleyen jandarma, dışarıdaki vatandaşları uyardı. Jandarmanın, dışarıya çıkamayan vatandaşların da ihtiyaçlarını temin ederek kendilerine teslim etmeye devam ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Jandarmadan genel ve detay görüntüler

Jandarma ekipleri 5 dilde anons yaparken görüntü

Jandarma sahilleri denetlerken görüntü

Jandarma komutanı sahilde gezen vatandaşları uyarırken

HABER- KAMERA: Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya),

Kaynak: DHA