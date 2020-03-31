DHA YURT BÜLTENİ- 3

Malatya 'da 3 mahalle karantina altında

MALATYA'nın Darende , Hekimhan ve Arapgir ilçesindeki 3 mahalle, koronavirüs salgını nedeniyle karantina altına alındı. Karantina kararının ardından bini aşkın kişinin yaşadığı ve giriş çıkışın yasaklandığı 3 mahallede jandarma önlem aldı.

Pazar günü şehir dışı ve yurt dışından Malatya'ya gelen bazı kişiler yakınlarının yaşadığı Darende, Hekimhan ve Arapgir ilçelerindeki mahallelere gitti. Burada bir süre sonra yüksek ateş şikayetleri oluşan 5 kişi yakınları tarafından hastanelere götürüldü. Yapılan kontrollerde 5 kişinin koronavirüs belirtilerine sahip olduğu görüldü ve testleri de pozitif çıkınca karantinaya alındı. Bu kişilerin bulunduğu Darende ilçesinin 800 nüfuslu Ilıca Mahallesi, Arapgir ilçesinin 120 nüfuslu Eğnir Mahallesi ile Hekimhan ilçesinin 102 nüfuslu Kozdere Mahallesi de karantina altına alındı.

MAHALLELER GİRİŞ-ÇIKIŞA KAPATILDI

Gelişmelerin ardından Valilik, karantina kapsamında 3 mahalleye giriş ve çıkışları durdurdu. 14 günlük karantina uygulamasıyla mahallelere gelmek isteyenlere izin verilmezken, mahalleden farklı yerlere gitmek isteyenlerin bu talepleri de kabul edilmedi. Kimsenin girişine izin verilmeyen mahallelere sadece gün içerisinde kontrol için ambulanslarla sağlık ekipleri girebiliyor. Sağlık görevlileri de gün içerisinde mahallelerde bulunanların genel kontrollerini yapıp, rahatsızlığı bulunanları hastanelere sevk ediyor.

JANDARMADAN 'SOSYAL MESAFE'Lİ ÖNLEM

3 mahallede yaşayan vatandaşların karantina uygulaması kapsamında evlerinden ayrılmaması için görevlendirilen jandarma ekipleri de mahallelerin giriş ve çıkış noktalarında görev yapıyor. Yollarda barikat kuran ve mahallelere giriş ve çıkışı engelleyen jandarmaların, maske ve eldiven ile görev yaptığı, nöbet sırasında da sosyal mesafeye dikkat ederek birkaç metre aralıklarla durdukları görüldü.

VATANDAŞLARIN İHTİYAÇLARINI VEFA DESTEK GRUBU KARŞILIYOR

Karantina uygulaması nedeniyle evlerinde çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları da kaymakamlıklar tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor. Vatandaşların gün içerisinde talepleri toplanıp, ilçe merkezlerinden temin edildikten sonra mahalleye getirilerek teslim ediliyor. Öte yandan 65 yaş ve üzeri kişilerin de ihtiyaçları mahallede görevli jandarma ve Vefa Sosyal Destek Grubu'nca karşılanıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

Hasan Kırmızıtaş anons

Köyden detaylar

Köyün girişinin kapatılması

Jandarmadan detaylar

Köyü tabelası

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 424 MB

============

Özel izinle Kahramanmaraş'a dönen 17 işçi, 'Karantinada kalacaklarını' taahhüt edip eve gitti

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde çalıştıkları inşaat şantiyesinin kapatılması üzerine özel izinle memleketleri Kahramanmaraş'a dönen 17 işçi, yapılan muayenenin ardından '14 gün ev karantinasında kalacaklarını' taahhüt eden belgeyi imzalayıp, evlerine gitti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, çalıştıkları inşaat şantiyesi kapatılan 17 işçi, Bodrum Kaymakamlığı'ndan aldıkları izin belgesiyle, dün memleketleri Kahramanmaraş'a geldi.

İşçileri otobüs terminalinde, polis ve sağlık görevlileri karşıladı. Tek tek ateşleri ölçülen ve hastalık belirtisi gözlenmeyen işçilere, 14 günlük karantina süresini evlerinde geçirmeleri gerektiği aktarıldı. Gerekli tedbirlere uymayanlar hakkında TCK'nın 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı kaydedildi.

17 işçi, '14 gün ev karantinasında kalacaklarını' taahhüt eden belgeyi,imzaladıktan sonra evlerine gitti.

'160 LİRALIK BİLETİ 400 LİRA YAPTILAR'

İşçilerden Sait Gül, Kahramanmaraş'a gelebilmek için bilete 400 lira ödediklerini söyledi. Fırsatçıların bilet fiyatlarını yükselttiğini belirten Sait Gül, "Virüs nedeniyle şantiyeyi kapattılar. Bir hafta önce gitmiştim ve biletimi 160 liraya almıştım ama gelirken 400 lira aldılar. Şu an sağlık konusunda işlemler yapılıyor. Bunlar tamamlanınca evimize gönderecekler" dedi

Adem Poyraz da evlerine dönebilmek için otobüs biletine 400 lira verdiklerini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

Otogar tabelası

Otogar binası

Polisin işçileri uyarması

İşçilerin valizleri

Sait Gül ile röp.

İşçilere taahhütname imzalatılması

Adem poyraz ile röp.

İşçilerin izin belgelerini göstermesi

Hasan Akkuş ile röp.

İşçilerden detay

Hamza Satılmış ile röp.

İşçilerin otogardan ayrılması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 631 MB

==========

Çorum'un Fındıklı köyü 8 gündür karantina altında

ÇORUM'un Mecitözü ilçesinde koronavirüsten yaşlı bir kadının hayatını kaybettiği Fındıklı köyü, 8 gündür karantina altında tutuluyor.

İstanbul'da yaşayan K. A. (82) isimli kadın ailesiyle birlikte memleketi Çorum'un Mecitözü ilçesi Fındıklı köyüne geldi. Bir süre sonra rahatsızlanan yaşlı kadın yakınları tarafından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan testlerde yaşlı kadında koronavirüs testi pozitif çıktı. Yapılan tedaviye rağmen kurtarılamayan kadın hayatını kaybetti. Fındıklı köyü, 24 Mart itibariyle karantinaya alındı. 13 haneli yaklaşık 25 kişinin yaşadığı köyün girişi jandarma ekipleri tarafından şeritle kapatıldı. Ekipler, köyün girişinde güvenlik tedbiri alırken, kimsenin köye giriş ve çıkışa izin vermiyor.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Köyden detaylar

-Jandarma ekibinden detaylar

-Muhabir anonsu

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/MECİTÖZÜ(Çorum),

===============

Kilis'te, trafik ışıklarıyla mesaj

KİLİS'te, sinyalizasyon ışıklarında, yeşil ışık yandığında 'Eve Git', kırmızı ışık yandığında ise 'Evde Kal' yanıyor.

Kilis Belediyesi kent merkezinde bulunan sinyalizasyon ışıklarında vatandaşların evde kalması için uyarı sistemini devre koydu. Sinyalizasyon yeşil ışık yandığında 'Eve Git' kırmızı ışık yandığında ise 'Evde Kal' yanıyor. Uygulamayı gören vatandaşlar memnun olduklarını dile getirdiler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

Işıkta bekleyen vatandaşlar

Işıklardan görüntüler

Yanıp sönen ışıklar

Işıkta seyir eden araçlar

Yanan sönen ışıklar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 105MB

======================

Yusufeli'nde halk eğitim merkezinde maske üretiliyor

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlık personeli ve güvenlik güçleri için maske üretimi başladı.

Yusufeli Halk Eğitim Merkezi'nde görev yapan usta öğreticiler, gönüllü olarak maske üretimine başladı. Sağlık personeli ve güvenlik güçleri için haftada bin adet maske üretimi yapmayı hedefleyen usta öğreticiler, ilerleyen zamanlarda üretilen maskeleri vatandaşlara da hediye etmeyi planlıyor.

'GEREKİRSE EVDE DE MASKE ÜRETECEĞİZ'

Yusufeli Halk Eğitim Merkezi'ni ziyaret eden ve üretilen maskeleri inceleyen Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, "Sağlık personeli ve güvenlik güçlerimizin maske ihtiyacı var. Halk Eğitim Merkezi olarak bu ihtiyacı karşılamak için maske üretimi yapıyoruz. Gönüllülük esasıyla bu işi yürüteceğiz, gerekirse evde de maske üreteceğiz. Halk Eğitim Merkezi'nde, bu çalışmalara devam edeceğiz. Halkımızın, alınan tedbirlere uyması gerekiyor. Salgın küresel, mücadele ulusal. Kendi olağanüstü hal ilanımızı yapacağız ve sokağa çıkmayacağız. Hastanelerde de tüm tedbirlerimizi aldıkö şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Maske üretiminden detaylar

-Maskeleri inceleyen İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir'den detaylar

-İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir ile röportaj

-Detaylar

-Maske diken usta öğreticilerden detaylar

Haber-Kamera: Nusret DURUR/YUSUFELİ, (Artvin), –

Kaynak: DHA