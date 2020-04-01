DHA YURT BÜLTENİ - 3

Malatya'da 4 mahalle karantina altında

MALATYA'nın Darende , Hekimhan, Arapgir ve Pütürge ilçelerindeki 4 mahalle, koronavirüs salgını nedeniyle karantina altına alındı. Karantina kararı ile birlikte toplam nüfusu bini aşan 4 mahalleye giriş-çıkış yasaklandı. Jandarma, güvenlik önlemi aldı.

Geçen pazar günü kente yurt içi ve yurt dışından gelen bazı kişilerin Darende, Hekimhan, Arapgir ve Pütürge ilçelerindeki yakınlarının yanlarına gitmesinin ardından 6 kişi, yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu. Şüphe üzerine gözlem altına alınan 6 kişiye yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine 6 hastanın yaşadığı Darende ilçesinin 800 nüfuslu Ilıca Mahallesi, Arapgir ilçesinin 120 nüfuslu Eğnir Mahallesi, Hekimhan ilçesinin 102 nüfuslu Kozdere Mahallesi ile Pütürge ilçesinin 86 nüfuslu Sahilköy Mahallesi karantina altına alındı. Jandarma ekipleri, 4 mahallenin giriş-çıkışlarına barikat kurdu. Mahallelere giriş ve çıkış izni verilmezken vatandaşların ihtiyaçları jandarma tarafından karşılanmaya başlandı.

Sağlık ekipleri de mahalle sakinlerinin ateşlerini ölçerek, kontrollerini yapmaya başladı. Yüksek ateş tespit edilenler, Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'ne götürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Köyün girişinden görüntü

Jandarmanın barikatı

Yoldan detay

Muhabirin anonsu

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA

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Koronavirüs şüphelisi hastaneden kaçtı, ağabeyinin ihbarıyla yakalandı

KAYSERİ'de, koronavirüs şüphesiyle götürüldüğü hastaneden kaçan hasta, ağabeyinin ihbarıyla bulunup, tedaviye alındı.

Adı açıklanmayan 35 yaşındaki erkek hasta, gece yarısı yakınları tarafından koronavirüs şüphesiyle Emel-Mehmet Tarman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne getirildi. Yapılan kontrollerin ardından hastanın, hastaneye yatırılmasına karar verildi. Ancak, yatış işlemleri devam ederken hasta, kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, hastayı bulmak için çalışma başlattı. Ağabeyi, saat 04.00 sıralarında polisi arayarak, kardeşinin eve geldiğini söyledi. Hasta, polis ve sağlık gerevlileri tarafından evinden alınıp, hastaneye götürüldü. Hastaneye yatırılan hastanın, korktuğu için kaçtığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastaneden genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ

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Taciz şüphelisi, kendisini eve kilitledi

KÜTAHYA'da sokakta kadını elle taciz ettiği öne sürülen Arif V. (64), şikayet üzerine gözaltına alınmak isteyince kendisini eve kilitledi. Polisin, kapıyı çilingire açtırarak eve girip gözaltına aldığı Adil V.'nin 'cinsel taciz' suçundan sabıkalı olduğu belirlendi.

Ali Paşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yolda yürüyen I.H. adlı kadın, bir kişinin elle tacizine uğradı. Şüpheli kaçarken, İ.H.'nin şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelinin cinsel taciz suçundan sabıkası bulunan Arif V. olduğunu tespit etti.

Ekipler, Arif V.'nin evine gitti. Polisi fark eden Arif V., kapıyı kilitledi. Tüm uyarılara rağmen şüpheli kapıyı açmayınca, polis çilingir çağırdı. Ekipler, çilingirin yardımıyla eve girerken, Arif V., bu kez kendisini odaya kilitledi. Çilingir odanın da kapısını açınca Arif V. gözaltına alındı.

Arif V., sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çilingirin kapıyı açmaya çalışması

-Oda kapısının açılması

-Polisin odada gözaltı yapması

-Şüphelinin polis aracına bindirilmesi

-Emniyet Müdürlüğüne girişi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,

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Otogarda seyahat izni için yoğunluk

Koronavirüs önlemlerinin ardından şehirlerarası yolculukların izne tabi tutulması nedeniyle Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde zaman zaman yoğunluklar yaşanıyor. Saatlerce bekleyen kişilerin ise otobüse binmeden önce sağlık ekipleri tarafından ateşleri ölçülüyor. Otogarda taksiciler tarafından kurulan masaya ise 'Ticari taksi ile yapılan şehirlerarası yolculuklarda izin belgesine gerek yoktur' yazılı afiş asıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında almış olduğu karar ile bir süre önce şehirlerarası yolculuklar izne tabi tutuldu. Yolculuk etmek isteyen kişiler geçerli bir sebebi olması halinde 'izin komisyonu'ndan yazılı izin belgesi alabiliyor. Yolculuk etmek isteyen kişiler gerekli evraklarıyla birlikte komisyona başvuruyor. Kararın çıkmasının ardından ise bileti almak için terminal içerisine girebiliyor. Kararın çıkması ve otobüslerin saatinin gelmesini bekleyen kişiler ise dışarıda yoğunluk oluşturuyor.

İzin komisyonundan izni çıkan kişiler ise teker teker içeri alınıyor. İsimleri polis aracının megafonundan okunan kişiler belgelerini alarak terminale giriyor. Bu sırada biletlerini alan ve otobüs saati gelen kişiler ise otobüslere alınmadan önce dışarıda bekletiliyor. Sağlık ekipleri otobüslere binecek yolcuların tek tek, ateşlerini ölçerek not alıyor. Ateşi yüksek çıkan kişilerin yolculuklarına izin verilmiyor.

Terminal bahçesinde ise seyyar satıcılar, maske ve kolonya satıyor. Taksiciler tarafından kurulan masaya ise 'Ticari taksi ile yapılan şehirlerarası yolculuklarda izin belgesine gerek yoktur' yazılı afiş asıldı. Taksiciler masa başında otobüs bileti bulamayan, seyahat etmesi için izin çıkmayan kişileri taşımak için bekliyor. Bazı kişiler çantalarının üzerinde otururken, uzun süredir bekleyen kişilerin ise çimlerin üzerinde uyuduğu görüldü.

İstanbul'a gitmek için 2 gündür beklediğini söyleyen Evin Demir (19), "Milli Takım hazırlık kampı için Antalya'ya gelmiştim. Kamp iptal edilince evimize gitmeye çalışıyoruz. İki gündür İstanbul'a gitmek için bekliyoruz. Seyahat izin belgemiz var ancak, sıra henüz bize gelmedi" dedi.

Bilet fiyatlarında ciddi bir artış olmadığını söyleyen otobüs firması yetkilisi Sadık Dilmaç, "Talep olan yerlere sefer koyuyoruz. Adana, İzmir, Hatay, Ankara gibi şehirlere şuan yoğun talep var. Bir otobüse en fazla 20 yolcu alabiliyoruz. Normalde Adana'ya 120 liraya bilet satıyorduk, ancak bakanlığın belirlemiş olduğu fiyat şuan 170 lira" diye konuştu.

GÖRÜTÜ DÖKÜMÜ

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Terminal giriş genel görüntü

Bavulların görüntüsü

Yolcuların bekleyişinden görüntü

Taksicilerin açtığı bankodan görüntü

RÖP 1: Evin Demir

Yolcu salonundan görevlilerin çalışmasından görüntü

RÖP 2: Sadık Dilmaç

Perondan kalabalık yolcu görüntüsü

Sağlık ekipleri yolcuların ve araç personelinin ateşini ölçmeleri

Otobüs içinden görüntü

Detaylar

HABER: Semih ERSÖZLER -KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Seyhan'dan sağlık kabini hizmeti

SEYHAN Belediyesi koronavirüs salgını hakkında halkı bilgilendirmek ve tedbir almak amacıyla, sağlık kabini kurdu.

Seyhan Belediye Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın talimatıyla Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde kurulan sağlık kabini ile vatandaşların ateş ölçümü yapılıyor. Seyhan Belediyesi Sağlık Müdürlüğüne bağlı hemşire ve teknikerler tarafından yapılan ölçümlerde ateşi yüksek olan vatandaşlar önlem alınarak hastaneye kontrole götürülüyor. Sağlık kabininde vatandaşlara salgından korunma yolları hakkında bilgilendirme de yapılıyor. Kişisel hijyen ve sosyal mesafenin korunmasının öneminden bahseden sağlıkçılar, vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması ve temastan kaçınması gerektiğini anlatıyor. Koronavirüsün bulaşma şekilleri de vatandaşlara anlatılarak duyarlılığın artırılması hedeflenirken, belirtiler olması durumunda 184 nolu telefonun aranması gerektiği hatırlatılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sağlık kabininde vatandaşların ateş ölçümünün yapılması

Ellerini dezenfekte eden vatandaşlar

Doktorun vatandaşları bilgilendirmesi

Sağlık kabininden genel görüntü

Haber-Kamera: ADANA,

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Gönüllü kadınlar 100 bin maske üretecek

MERSİN'de Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi bünyesinde faaliyet yürüten gönüllü kadınlar, Koronavirüs ile mücadele için medikal maske kumaşından 100 bin adet tek kullanımlık maske üretmek için çalışmalara başladı.

Gönüllü kadınlar, Koronavirüs ile mücadelenin sürdüğü günlerde vatandaşların sağlığını Koronavirüs'e karşı korumak için dikiş makinelerinin başına geçti. Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde, Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi bünyesinde faaliyet gösteren 20 gönüllünün bir kısmı Barbaros Mahallesi'ndeki Kurs Merkezi'nde dikim yaparken, bir kısmı da kendi evlerinde dikiş makinaları ile vatandaşların sağlığı için maske üretimine başladı. Maskeler üretildikten sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından steril hale getirilecek.

Koronavirüs nedeniyle vatandaşların birçoğu önlem için evlerinden çıkmazken, birçoğu hala evlerine ekmek götürmek için çalışmak zorunda kalıyor. İşe gitmek için sabah yola koyulan, toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda olan ve gün boyu çalışan mevsimlik tarım işçilerini, 65 yaş üstü vatandaşları, kanser hastalarını, engellileri ve Büyükşehir Belediyesi'nin saha personelini virüse karşı koruyacak olan maskeler, dikim bittikçe dağıtılacak. Vatandaşların sağlığı için işe koyulan kadınlar ilk etapta 100 bin adet maske üretecek. Kurs Merkezi'nde bir araya gelen ve sosyal mesafeye dikkat ederek dönüşümlü çalışan gönüllüler, kullan at tarzı yapılan maske dikimini salgın süresince devam ettirecek. Maskeler ilçeler dahil olmak üzere ihtiyaç duyulan her noktaya ulaştırılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kadınlar maske yaparken

-Hazırlanan maskeler paketlenirken

Haber-Kamera: MERSİN,

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Tedavi edilen 3 kızıl şahin doğaya salındı

ŞIRNAK'ta, yaralı halde bulunan 3 kızıl şahin tedavilerinin ardından doğaya salındı.

Şırnak'ta biri 3, diğer ikisi ise 2 ay önce vatandaşlar tarafından kırsal alanda yaralı halde bulunan 3 kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyonu Acil Müdahale Merkezi'nde veteriner hekim Ferhat Ürgen tarafından tedavileri tamamlanan kızıl şahinler, kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta Siirt yolu güzergahında doğaya salındı.

Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak İl Müdürü Orhan Kalay, yaban hayvanlarının doğaya geri kazandırılmalarının, doğal kaynaklarının korunması için önemli olduğunu ifade ederek, "Vatandaşlarımızdan talebimiz, arazide bitkin veya yaralı bir vaziyette, kendi kendilerine yetemeyecek durumda olan yaban hayvanlarını, imkanları varsa bize ulaştırmaları, yoksa telefon ile bize bildirmelerini istiyoruz. Bu tür yaban hayvanlarının doğaya geri kazandırılmaları, doğal kaynaklarımızın korunması anlamında oldukça önemlidir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kızılşahinlerin doğaya salınması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

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Kaynak: DHA