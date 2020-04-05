DHA YURT BÜLTENİ -3

Cezaevi personeline bir aylık izolasyon

BURDUR E Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki 202 görevli bir aylık zorunlu izolasyona girdi.

Burdur E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yapan 202 personel, koronavirüsten korunmak hem de hükümlü ve tutuklulara virüsün dışarıdan bulaşma ihtimalini bertaraf etmek amacıyla izolasyona tabi tutuldu. 202 cezaevi personeli koronavirüs salgını dolayısıyla izole edildikleri için bir ay boyunca ailelerini göremeyecek.

İzole edildikleri yurdun önünde bir araya gelen cezaevi personeli ailelerine moral için alkışlar ile selam gönderdi.

Aileler ise çektikleri videolar ile cezaevi personeline moral verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cezaevi personeli (cep telefonu çekimi)

Aileler (cep telefonu çekimi)

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Otomobil uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde otomobilin yaklaşık 250 metrelik uçurumdan yuvarlandığı kazada araçtan fırlayan Bahri Şenli (24) yaşamını yitirdi, sürücü Abdurrahman Alaettinoğlu (39) ise ağır yaralandı.

Kaza, Alanya kırsalındaki Deretürbelinas Mahallesi Susuz Yayası yolunda sabaha karşı meydana geldi. Abdurrahman Alaettinoğlu'nun kullandığı 07 NA 2277 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle uçurumdan yuvarlandı. Kazayı fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletirken, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, jandarma, itfaiye ve AKUT ekibi sevk edildi.

Uçuruma inen ekipler, yaklaşık 250 metre aşağıda otomobile ulaştı. Sürücü Abdurrahman Aleattinoğlu ile aynı araçta Bahri Şenli'nin ise araçtan fırladığı tespit edildi. Abdurrahman Aleattinoğlu aracın yakınlarında ağır yaralı halde bulunurken, Bahri Şenli'ye ise aracın yaklaşık 100 metre ilerisinde hareketsiz yatarken ulaşıldı. Yapılan incelemede Bahri Şenli'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

AKUT ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaralı Abdurrahman Aleattinoğlu bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Hastanede tedaviye alınan Abdurrahman Aleattinoğlu'nun durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Bahri Şenli'nin cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından bulunduğu yerden çıkarılarak Alanya Belediye Mezarlığı morguna konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Cep telefonu)

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Olay yerinden görüntü

Ölen Bahri Şenli'nin fotosu

HABER- KAMERA: Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya),

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Sokakta yaşıyordu, barınma evine yerleştirildi

KOCAELİ'de sokakta yaşayan, diyabet hastası ve bir bacağı olmayan Katip Deniz (54), koronavirüs salgını tehlikesine karşı barınma evine yerleştirildi.

Kocaeli'de, diyabet hastası olduğu öğrenilen ve bir bacağını geçirdiği rahatsızlık sonucu kaybeden Katip Deniz'i görenler, durumu belediyeye bildirdi. Koronavirüs salgını nedeniyle sokakta olması risk taşıyan Katip Deniz'i, sokak sokak gezerek bulan zabıta ekipleri, barınma merkezine götürmek için ikna etti. Tedavi ve bakımını tamamladıktan sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi'ne getirilen Deniz, yaşadığı mutluluğu dile getirerek, "Sıcak bir yuvaya kavuştum, emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.

Görüntü Dökümü

-Zabıta ekiplerinin Katip Deniz'e ulaşması

-Barınma evine götürülmesi

-Katip Deniz ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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HDP önündeki eylemde 216'ncı gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına göre, 216'ncı günde de sürdürdü. 2015 yılında kaçırılan Hamdullah Dicle (19) için Çınar ilçesinden gelip, oturma eylemine başlayan Mehmet Dicle, kardeşini almadan eylemine son vermeyeceğini söyledi.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

'KARDEŞİMİ ALMADAN GİTMEYECEĞİM'

2015'te kaçırılan Hamdullah Dicle için Çınar ilçesinden gelip, oturma eylemine başlayan Mehmet Dicle, "Ben kardeşim Hamdullah için buraya geldim. Kardeşimi kandırarak dağa götürdüler. Onu almadan burada eylemime son veremeyeceğim. 216 gündür burada oturma eylemi yapıyoruz. 216 sene de geçse burada oturmaya devam edeceğiz. Burada kardeşime de sesleniyorum. Eğer beni görüyor ve duyuyorsan kaç, teslim ol. Askerlerimize, polislerimize teslim ol. Ailece seni bekliyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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HDP il binası önü

Ailelerin bekleyişi

Ailelerin Maske ve sosyal mesafe kullanarak bekleyişi

Mehmet Dicle ile röp

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN- Selim KAYA/DİYARBAKIR,

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Evden çıkamayanlara özel gösteri

AFYONKARAHİSAR Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Kültür Sanat Akademisi Efeler Ekibi zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmayan vatandaşlar için halk oyunu gösterisi sundu.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayan vatandaşlar için Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sanat Akademisi'nin orkestra ekibi, şehrin çeşitli mahallelerinde konser verdi. Vatandaşlar konseri evlerinin pencereleri ve balkonundan dinledi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar, 'evde kal' çağrısına uyan vatandaşlara sosyal hayatın imkanlarını sunduklarını söyledi. Bu zorlu süreçte alınan tedbirler kadar moralin de önemli olduğunu vurgulayan İhsan Akar, vatandaşların yüzlerinde küçük bir tebessüm oluşturmalarının kendilerini de mutlu ettiğini ifade etti. Desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e teşekkür eden Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar açıklamasına şöyle devam etti:

"Evlerinde sıkılan, daralan, bir nefes alma niyetinde olan hemşehrilerimize Kültür Sanat Akademisi olarak böyle güzel bir sürpriz yaptık. Amacımız Afyonkarahisarlıların bu süreçten daha az etkilenmelerini sağlamak. Afyonkarahisarlıları devlet büyüklerimizin çağrısına uyarak zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaya davet ediyorum" dedi.

Diğer yandan gösteriler sırasında çekilen görüntülerden oluşturulan bir de klip hazırlandı. Klibin sonunda ise yerel şiveyle "Evde gal, evden gıyneşme" mesajı verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Klipten görüntüler

HABER-KAMERA: Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR,

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Habur'da bekleyen şoförlere maske, eldiven ve dezenfektan dağıtıldı

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Türk Kızılayı tarafından Habur Sınır Kapısı'nda bekleyen şoförlere maske, eldiven ve dezenfektan dağıtımı yapıldı.

Silopi Kızılay Şubesi, Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak'a yük taşıyan TIR ve kamyon kamyonların bekletildiği İl Özel İdaresi Parkı'nda koronavirüs salgınına karşı eldiven, maske ve dezenfektan dağıttı. Şoförlerin sıra beklediği kuyrukta sosyal mesafeyi koruyarak dağıtım yapan Kızılay ekibi, dağıtılan maske ve eldivenin takılması uyarısı da yaptı. Şoförlerde dağıtım yapan Kızılay ekibine teşekkür ederek "Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

Görüntü Dökümü

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Şoförlere hijyen malzemesi dağıtımı

Dağıtımdan detaylar

Şoförlerin teşekkür etmeleri

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

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Gönüllülerden 'evde kal' çağrısı

AFYONKARAHİSAR'da vatandaşların evinde kalması ve ihtiyaçlarının karşılanması için Vefa Sosyal Destek Grubu'na gönüllü olarak katılan gençler vatandaşlara "Biz sizin için çalışıyoruz, lütfen evde kalın" çağrısında bulundu.

Afyonkarahisar Valiliği tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmalarında gönüllü olarak faaliyetlere destek veren genç gönüllüler vatandaşların ihtiyaçları için sahada çalışmalarını sürdürüyor. Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında 65 yaş üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altındaki gençlerin sokağa çıkmasının yasaklanmasının ardından Vefa Destek Grubu tarafından vatandaşların ihtiyaçları hızlı bir şekilde karşılanıyor.

Vefa Destek Grubu'nda görev yapan Afyonkarahisar AFAD gönüllü üyesi olan ve Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Matematik Bölümü öğrencisi olan Rabia Akçeşme, 6 ay önce gönüllü olarak çalışmaya başladığını ve koronavirüs salgınının ardından yürütülen çalışmalarda vatandaşların yardımına koşmak için gönüllü olduğunu söyledi. Akçeşme, "Ülkemizin koronavirüs salgınından dolayı geçirdiği zor zamanlarda tüm milletimize yardım için buradayız. Gece gündüz demeden her türlü ihtiyaçların karşılanması için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz; evinizde kalmanızı istiyoruz. Sizlere yardım için sahadayız ve size daha iyi hizmet edebilmemiz için lütfen evde kalın. Endişeye kapılmayın bizim burada tüm sağlık kontrollerimiz yapıldı. Hiçbir sağlık problemimiz olmadan bütün arkadaşlarımızla beraber kişilere gece gündüz yardım etmeye çalışıyoruz. Gönüllü olmak isteyen genç arkadaşlarımızı da aramıza bekliyoruz" dedi.

Özel bir hastanede sağlık personeli olarak çalışan ve aynı zamanda Kızılay gönüllüsü olan Büşra Nur Aksu, vatandaşlar için 7/24 çalıştıklarını söyledi. Aksu, "3 yıldır birçok STK'da gönüllü olarak çalışıyorum. Bu dönemde de Vefa Destek Grubu bünyesinde Valiliğimizin de desteğiyle 65 yaş üstü yaşlılarımıza, engellilerimize, kronik hastalığı olan insanlara yardım götürüyoruz. Sizlerden tek isteğimiz hem bizim sağlığımız hem de sizlerin sağlığı için, ülkemizdeki salgının daha da ileriye gitmemesi için evde kalmanızı istiyoruz. Bizler bu kadar insanla sizler için 7/24 hizmet vermekteyiz. Maaşlarınız, ihtiyaçlarınız, özel ihtiyaçlarınızı karşılamaktayız. Sağlık kontrolünden geçerek sizlere hizmet vermeye çalışıyoruz. Sizlerin de bizleri anlamanız için evinizde kalmanızı istiyoruz" diye konuştu.

Afyonkarahisar AFAD gönüllüsü olan ve futbol hakemliği yapan Serpil Kurt da şöyle dedi:

"Soğukkanlı olmaya çalışıyoruz. Dünyanın ve ülkemizin cebelleştiği bu sorunla mücadeleyi inşallah daha fazla can kaybı olmadan atlatırız diye umut ediyoruz. Sizlerden rica ediyoruz büyüklerimizi uyarıp evlerinde tutmanızı, gençlerimizin soğukkanlı olmalarını ve 'bize bir şey olmaz' diyerek dışarıya çıkmamalarını rica ediyoruz. Virüsten korunmak için gerekli olan 14 kurala uyalım. Bizler evinize geldiğimizde eldivenlerimizi ve maskelerimizi sürekli değiştiriyoruz. Sırf sizler dışarıya çıkmayın, sizler ve ülkemiz daha fazla zarar görmesin diye ülke olarak süreci çabuk atlatalım diye uğraşıyoruz. İnşallah kısa sürede atlatırız. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Vefa Destek Grubu'nun yardım çalışmalarından görüntü detayları

Yardım grubunun vatandaş evine yardım ulaştırma detayı

AFAD Gönüllüsü Rabia Çeşme'nin açıklaması

Kızılay Gönüllüsü Büşra Nur Aksu'nun açıklaması

AFAD Gönüllüsü Serpil Kurt'un açıklaması

HABER-KAMERA: Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR,

Kaynak: DHA