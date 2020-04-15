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DHA YURT BÜLTENİ - 3

Çarptığı yayayı 100 metre sürükleyip öldüren sürücü kaçtıAntalya'da yolun karşısına geçmeye çalışan Metin Yüksel'e (42), hızla gelen bir araç çarptı.

15.04.2020 10:05 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:05
DHA YURT BÜLTENİ - 3

Çarptığı yayayı 100 metre sürükleyip öldüren sürücü kaçtı

Antalya 'da yolun karşısına geçmeye çalışan Metin Yüksel'e (42), hızla gelen bir araç çarptı. Yüksel'i 100 metre sürükledikten sonra olay yerinden kaçan sürücü aranırken, talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Kepez ilçesi Güneş Mahallesi Mehmet Atay Caddesi üzerinde meydana geldi. Metin Yüksel evine gitmek için caddede yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada cadde üzerinde süratle seyreden sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir araç, karşıya geçmeye çalışan Yüksel'e hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle duramayan araç, altına aldığı Yüksel'i 100 metre sürükledi. Kaza sırasında Metin Yüksel'in ayağındaki ayakkabısı ise ayaklarından çıktı. Kazanın ardından durmayan araç, olay yerinden hızla uzaklaştı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Yüksel'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak olay yerinde ve Yüksel'in cansız bedeni üzerinde incelemelerde bulundu. Polis, kaçan aracı tespit etmek ve sürücüsünü yakalamak için çevrede geniş çaplı çalışma başlattı. Yüksel'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Güncel
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