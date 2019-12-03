DHA YURT BÜLTENİ - 30

Komşu kavgası ihbarına giden polis, kendi tabancasıyla başından vuruldu

Bursa 'da, komşular arasında yaşanan kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis memurlarından Alaattin Özdemir, yaşanan arbede sırasında kendi tabancası ile başından vuruldu. Hastaneye kaldırılan Özdemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, şüpheli Murat D. gözaltına alındı.

Olay, saat 19.40 sıralarında Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi Su deposu Caddesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Apartmanda komşular arasında çıkan kavga nedeniyle polise ihbarda bulunuldu. Kısa sürede olay yerine giden polis ekipleri, tarafları ayırmaya çalıştı. Bu arada yaşanan arbede sırasında iddiaya göre kavga eden apartman sakinlerinden Murat D., polis memuru Alaattin Özdemir'in silahını almaya çalıştı. İddiaya göre yaşanan arbede sırasında tabancanın ateş alması sonucu polis memuru Alaattin Özdemir, başına isabet eden kurşunla yaralandı.

Meslektaşlarının ihbarı üzerine Özdemir, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Özdemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Olaydan kısa süre sonra Bursa Valisi Yakup Canpolat da hastaneye gelerek, doktorlardan yaralı polisin durumu hakkında bilgi aldı.

Polis memuru Özdemir'in yaralanmasına yol açan Murat D. ise olay yerindeki polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER: Berktuğ ÖNCÜ- Semih ŞAHİN- İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, -

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Hafif ticari aracın çarptığı kişi, öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı Mustafa Su (49), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Bursa Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün Mezit-1 mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Ankara istikametine seyir halinde olan İsmail Döngel yönetimindeki 16 Y 9374 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Su'ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 30 metre sürüklenen Su, olay yerinde hayatını kaybetti. Su'nun cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, sürücü İsmail Döngel ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekipleri inceleme yaparken

-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

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Evinin önünde bıçaklanan genç balerin, ağır yaralandı

Ordu'da, evinin önünde bir saldırgan tarafından bıçaklanan balerin Ceren Özdemir (20), ağır yaralandı. Şüpheli kaçarken, genç kız ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Balerin Ceren Özdemir, antrenman sonrası geldiği evinin önünde kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, kanlar içerisinde yığıldı. Saldırgan kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Özdemir, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, saldırganın kimliğini belirlemeye çalışıyor.

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-Hastane acil servis detayları

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-Ahmet BAYRAK ORDU-DHA,

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Çöp kutusunda 2 bin 300 yıllık tarihi eser ele geçirildi: 3 gözaltı

Kahramanmaraş'ta, tarihi eser kaçakçılarına yönelik bir kahvehaneye operasyon düzenleyen polis, çöp kutusuna gizlenmiş 2 bin 300 yıllık Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 88 sikke ile 2 heykel ele geçirdi, 3 kişi gözaltına alındı.

Karacaoğlan Mahallesi'ndeki bir kahvehanede çalışan M.K.'nın kaçak kazı yaparak tarihi eser aradığı bilgisin ulaşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi takibe aldı. Polis, bugün öğle saatlerinde M.K.'nın çalıştığı kahvehaneye operasyon düzenlendi. Kahvehaneyi didik didik arayan polis, masanın altındaki bir çöp kutusunda siyah poşet ele geçirdi. Poşetin içerisinden 2 bin 300 yıllık Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 88 sikke ile 2 küçük heykel ele geçirildi.

Tarihi eserlere el koyan polis, M.K.'yı gözaltına aldı. Emniyete götürülen M.K., sorgusunda tarihi eserlerin bir kısmını kazı yaparak çıkardığını, bir kısmını da B.K. ve V.D.'den aldığını ileri sürdü. Bunun üzerine çalışmalarına genişleten ekipler 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

3 şüphelinin emniyetteki sorgularının devam ettiği, ele geçirilen tarihi eserlerin ise Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

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Polisin kahvehanede arama yapması

Çöp kutusundan poşeti çıkarması

Poşetin içinden çıkan sikkeler

Aramadan detay

Ele geçirilen tarihi eserler

Tarihi serlerden detay

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA

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Kahramanmaraş'ta yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

Kahramanmaraş polisi, yılbaşı öncesi sahte içki üreticilerine karşı etkin mücadele başlattı. Bu kapsamda gerçekleştirilen ilk operasyonda 33 şişe sahte içki ele geçiren polis, 2 kişiyi de gözaltına aldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada şehre sahte içki getirileceği bilgisine ulaştı. Çalışma sonunda plakası tespit edilen otomobil, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunda yapılan operasyonda durduruldu. Araçta arama yapan polis, 33 şişe sahte içki ele geçirdi. Ekipler, araçta bulunan K.Y. ve A.T.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Görüntü Dökümü

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KOM tabelası

Masaya dizilmiş içkiler

İçkilerden detay

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA

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