DHA YURT BÜLTENİ - 30

MALATYA'DA ÇIĞIN KAPATTIĞI YOL 7 SAATTE AÇILDI

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, yoğun kar yağışından dolayı düşen çığ karayolunu ulaşıma kapattı. Yol kar küreme ekiplerin çalışmasıyla 7 saatte çıldı.

Kar yağışının aralıklarla sürdüğü Pütürge ilçesinin Dereyolu mevkiinde dün akşam saatlerinde çığ düştü. Karayolunu trafiğe kapatan çığ nedeni ile birçok araç yolda kaldı. Araçların mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda çığdan kapanan yol 7 saat süren çalışmayla yeniden ulaşıma açıldı.

PALANDÖKEN'DE YENİ YIL COŞKUSU

KIŞ turizminin gözde mekanlarından Palandöken'de tatilciler, yeni yıla çoşku ile girdi. Tatilciler, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye varan soğukta sergilenen görsel şovla 2020'ye 'merhaba' dedi.

Palandöken'in 2 bin 500 metre yükseklikteki otellerin önündeki kayak pistinde düzenlenen yeni yıl kutlaması, akşam saatlerinde başladı. Otellerin balo salonunda canlı müzik eşliğinde eğlenen konuklar, meşaleli ve kar motorlarının gece kayak etkinliğinin ardından havai fişek gösterisini izledi. İran, Rus, Ukrayna, Almanya ve Türkiye'nin dört bir tarafından gelen yerli turistlerle dolan Palandöken'de tatilciler gönüllerince eğlendi.

Mersin'de yılın ilk bebeği: Cennet Nur

MERSİN'de yeni yılın ilk bebeği olarak 3 kilo 250 gram ağırlığındaki Cennet Nur Dolunay oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Türkiye'nin ilk Şehir Hastanesi Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Ali Dolanay (32) ile Pınar Dolayı (28) çiftinin Cennet Nur adını verdiği bebeği yılın ilk bebeği olarak dünyaya gözlerini açtı. Dolunay çiftinin 3'ncü çocuğu olan Cennet Nur'u hastanede yılın ilk saatlerinde Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak ile eşi Behiye Gültak hastanede odasında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Cennet Nur'a çeyrek altında takarak çeşitli hediyeler veren Belediye Başkanı Gültak ise 2020 yılının insanlara için hayırlar vesile olması temennisinde bulunarak, "Pınar hanım 2020 yılına kızıyla, Cennet Nur ile girdi. Hayırlı uğurlu, olsun. Allah analı, babalı büyütsün. Tabi her nesil bizim için çok önemli. Biz çok büyük bir Cumhuriyetiz, büyük bir devletiz. Her şeye rağmen bu millet ve devlet her zaman var olacak. Bu çocuklar anneler olacak, bunlardan doğacak Mehmetler olacak ve onlar bu ülkeyi koruyacak. Bizde eşimle birlikte bu gece yılın ilk bebeğini karşılamış olduk. Annemizi ziyaret ettik, bebeğimizi gördük. Bugünde Akdeniz'de 'hoş geldin bebek' projesini başlattık. Annemizin ihtiyaçlarını hediye ettik. 2020 yılının ilk saatlerinde Cennet ile buluşmuş olduk. İnşallah Cennet'lere, nice Mehmetlere sahip olursunuz. Bütün herkesin de yeni yılını kutluyorum. İnşallah 2020 yılı hem Mersin'e hem de Türkiye'ye hayırlara vesile olacaktır" dedi

Çiçeği burnunda anne Pınar Dolunay, yeni yılın ilk bebeğinin kendilerinin olmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, "2 oğlumdan sonra, 1 kızım oldu. Sağ salim bir doğum yaptım. Hastanemizden çok memnun kaldım. İyi ki Şehir Hastanesi'nde doğum yaptım. Çok iyi ilgilendiler. Hepsine çok teşekkür ederim. İsmini Cennet Nur koyduk. Babaannemizin ismini koyduk. Sağlıklı, mutlu büyümesini Allah nasip eylesin" diye konuştu.

MALATYA'DA YENİ YIL KUTLAMALARI COŞKULU GEÇTİ

MALATYA'da, eğlence merkezlerinde düzenlenen yılbaşı vatandaşların katılımıyla coşkulu kutlandı. Kent merkezinde ise polisler tarafından denetim yapıldı.

Yerel şarkıcı ve DJ'lerin hareketli şarkılarıyla coşan kalabalık dans ederek yeni yıla girdi. Saat 00.00'ı gösterdiğinde vatandaşlar 2020'yi konfeti ve yapay karlar eşliğinde kutladı. Renkli ışıklarla ve çam ağaçları ile süslenen mekanlar dolarken, yüzlerce vatandaş hareketli şarkılara eşlik ederek, dans etti.

Büyük ilgi gören eğlence mekanlarının çevresinde ve kent merkezinde yoğun güvenlik önlemi alan polis, olayların önüne geçmek için denetim yaptı. Trafik ekipleri alkol, asayiş ekipleri ise genel bilgi taraması yaptı. Yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan bazı kişiler yakalandı. Alkollü araç kullanan sürücülerin ise ehliyetlerine el konulup ceza kesildi.

2020'NİN İLK BEBEĞİ CEMİLE İKRA OLDU

DENİZLİ'de Devlet Hastanesi'nde gerçekleşen doğumla 2020 yılında doğan ilk bebek, Songül-Ali Osman Soytürk çiftinin Cemile İkra isimli kızları oldu.

Denizli Devlet Hastanesi'nde, Hasret Murat Teker çiftinin saat 23.40'ta kız bebeği dünyaya geldi. Belinay Gülümser ismini verdikleri bebek, 2019'un son bebeği oldu. Yeni yılın ilk bebeği ise Songül Ali Osman Soytürk çiftinin bebeği oldu. Saat 00.25'te gerçekleşen doğumla dünyaya gözlerini açan kız bebeğe Cemile İkra ismi verildi.

Anne Soytürk, bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına aldığı için mutlu olduğunu belirterek, "Çok güzel bir duydu. Sağlıklı bir şekilde bebeğimi kucağıma aldım. Yeni yılma bebeğimle birlikte girdim. Allah herkese nasip etsin" dedi.

YENİ YILA GÖREV BAŞINDA GİRDİLER

DENİZLİ'de görevli yapan polis, itfaiye ve sağlık çalışanları 2020 yılına görevlerinin başında girdi. Kent merkezinde 1200 polis görev yaparken, itfaiye ekipleri de olası bir yangın ve kazalara karşı hazır bekledi. Sağlık ekipleri de ihbarlara zamanında yetişebilmek için gece boyunca zamanla yarıştı.

Denizli'de çalışan polis, itfaiye ve sağlık görevlileri, yılbaşı akşamında mesai yaptı. Ekipler, vatandaşların huzurlu bir yılbaşı akşamı geçirmesi için mesai harcarken, 2020 yılını görevlerinin başında karşıladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde, güvenlik önlemlerini artırdı. Şehrin ana arterleriyle vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği alanlarda ekipler denetimler yaptı. Birçok noktada 1200 personelle görev yapan Denizli polisi, kentin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturarak, şüpheli araçlarda aramalar yapıldı, vatandaşların Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunu gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de muhtemel kaza ve yangınlara karşı yeni yılı görevleri başında karşıladı. Ekipler komuta merkezinden gelen yangın ihbarına doğru çıkış yaparak bölgeye doğru hareket etti.

Yeni yılda vatandaşın huzurlu bir şekilde girmesi için görev başında olduklarını belirten Vardiya Çavuşu Burçin Kemer, "Yaptığımız işle gurur duyuyoruz. Bizim bu özel günlerde çalışmamız önemli değil. Buradaki meslektaşlarımız da bizim ailemiz. Ateş savaşçıları olarak vatandaşlarımız için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

