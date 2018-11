Dha Yurt Bülteni-4

12 Kasım 2018 Pazartesi 10:30



1)KALP KRİZİ GEÇİREN ÖĞRETMENİ, BELEDİYE BAŞKANI MAKAM ARACIYLA AMBULANSA YETİŞTİRDİADANA'nın dağlık bölgedeki Feke ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri sonrası öğrencilere ders verirken kalp krizi geçiren öğretmen Ramazan Atasever'i (39), Feke İlçe Belediye Başkanı Ahmet Sel, makam otomobiliyle ambulansa yetiştirdi.İlçede 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri sonrası öğrencilerine ders vermek isteyen Ramazan Atasever, Gençlik Merkezi'nde aniden fenalaşıp yere yığıldı. Kalp krizi geçiren öğretmene ilk müdahaleyi görevliler yaptı. Atasever'in durumunun giderek kötüleşmesi üzerine, Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, makam otomobiliyle Gençlik Merkezi'ne geldi. Atasever'i aracına alan Sel, zaman kazanmak için çağırılan ambulansla doğru hareket etti. Daha sonra Atasever, ambulansa nakdedildi.BAŞKAN ESKORTLUK YAPTIAtasever'i yanlız bırakmak istemeyen Ahmet Sel, bu kez yine makam aracıyla ambulansın önüne geçerek eskortluk yaptı. Kent merkezine 2 saat uzaklıkta bulunan ilçeden 1 saat 20 dakikada Atasever, Yüreğir Başkent Hastanesi'ne yetiştirildi. Doktorlar ise, Atasever'in zamanında hasteneye yetiştirildiği söyledi. Konuyla ilgili konuşan Sel, " Biz ağabeylik görevimizi yaptık, öğretmen kardeşimizi zamanında yetiştirdiğimiz için çok mutluyuz. Kendisi şuanda tedavi görüyor, kurtulduğuna çok sevindim" dedi.Görünü Dökümü-----------------------Feke İlçe Belediye Başkanı Ahmet Sel ile röpkalp krizi geçiren öğretmen Ramazan Atasever'in fotoğrafıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,=============================================2)MİNİK AZRA'NIN, DUYUP KONUŞABİLMESİ İÇİN 300 BİN TL GEREKİYORMERSİN'de Yasemin Azra Kahraman(3), kısa sürede 300 bin TL'lik implant tedavisi uygulanmaması halinde duyma ve konuşma şansını tamamen kaybedecek.Kent merkezindeki bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan Veysel (43) ile ev hanımı Saadet Kahraman'ın(36) 10 Haziran 2016'da dünyaya gelen kızları Yasemin Azra'nın ismine ve seslere tepki vermemesi üzerine aile kızlarını doktora götürdü. Yaklaşık 1 sene boyunca farklı illerdeki sağlık merkezlerinin kapısını çalan Kahraman Ailesi, geçtiğimiz mart ayında kızlarının işitme kaybı yaşadığını ve 300 bin TL tutarındaki implant tedavisinin uygulanmaması halinde Azra'nın duyma ve konuşma yetisini kaybedeceğini öğrendi.Söz konusu tedavi tutarını ödeyemeyeceklerini dile getiren annesi Saadet Kahraman, yaşadıklarını şöyle anlattı:"1.5 yaşına yakın fark ettik. Seslere dönüp bakmamalar, dokununcaya kadar dönüp bakmamalar, ismine tepki vermemeler, bir de hiç 'anne-baba' demeyince kuşkuda kalıp psikiyatriye götürdük. Bize, 'Genetik olabilir' dediler. O zaman biraz rahatladık ama sonrasında baktık hiçbir şekilde ismine tepki vermiyor. Arkadaşları sokakta çağırdığı zaman dönüp bakmıyor. Tekrar doktora götürdük, işitme kaybı olduğu söylendi. Adana'ya gittik. Adana'dan Malatya, Mersin'e kadar tüm doktorlar aynı şeyi söyledi. 'Kulağına implant, işitme cihazı takılacak. Ameliyattan önce konuşamaz, duyamaz' dedi doktorlar. 'Ama ameliyattan sonra hem konuşacak hem duyacak. Yüksek sesle konuşmanıza gerek kalmayacak' dedi. Ben artık kızımın duymasını istiyorum. Anne-baba demesini istiyorum. Her annenin hakkıdır bu. Kızımın ağzından bir kelime çıkmıyor. Diğer çocuklardan çok farklı. Kıyamet kopsa dönüp arkasına bakmıyor."'BELKİ DE HİÇ SESİMİ DUYMADI'Kızının tedavisi için devletten ve hayırseverlerden yardım beklediklerini aktaran anne, "Bu parayı ödememizin imkanı yok. Neyimizi versek 300 bin TL etmez. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyorum. Çarenin içinde çaresizliği yaşıyoruz şuan. Benim kızım duyabilecek bir çocuk ama bekledikçe o şansını da kaybedecek. 'Zaman geçtikten sonra paran da olsa işe yaramayacak. Bir zaman sonra çocuğun duyma yetisi tamamen kaybolacak' diyor doktor. Yardım istiyoruz çocuklarımız için. Devlet büyüklerimiz duysun istiyorum. Çağırdım zaman dönsün 'Anne' desin, baksın. Görüntü Dökümü--------------------------Azra ile annesinin oyun oynarken genel ve detay görüntüleri-Anne ile röportaj-Azra'nın detay görüntüleri-Oyun oynamasından genel görüntüler-Annesi ile birlikte görüntüsü Türkiye'de Japonya'ya ihracat yapan tek firma özelliğine sahip firma, Japon yetkililer tarafından denetlendi. Susurluk'ta bulunan kesimhaneyi denetleyen ekipler, sonrasında HasTavuk Genel Müdürü Şahin Aydemir'in de katıldığı toplantıda bilgiler aldı. 2 yıl içinde 600 bin ton ithalat talepleri bulunan Japonya'ya ilk etapta 500 tonluk sevkiyat ile başlandı.Üretimde biyogüvenlik şartları ile üretilen tavukların kalitesinin, standartlarının, sadece insan gözüyle ya da insan emeği ile değil bir otomasyon sistemi ile kontrol edildiğinin altını çizen Genel Müdür Şahin Aydemir, "Bantlara asılan her tavuğun kesimi ve parçalanması ve süreçlerinin takibi tamamen bilgisayarlar tarafından yönetilir. Her bilgisayarın önünden geçen kamera sistemi ile haritaları, tabiri caizse röntgeni çekilir. Buna göre her türlü üretim ayrı bantlara yönlendirilerek, kiminden pirzola, kiminden kanat ızgara, kiminden göğüs fileto gibi ürünler üretilerek son tüketicinin hizmetine en sağlıklı, en kaliteli ürün şekliyle sunulacak hale getirilir. Ona göre paketleme sistemine robot sistemi ile el değmeden son tüketiciye ulaşacak şekilde hazır hale getirilirö dedi."Bizim genel bir prensibimiz varö diyerek sözlerini sürdüren Aydemir, " Bu Japonlar için de çok uygun. Ne yediğini bilmeli insan. Japonlar da diğer alıcılarımız da sık sık bizim işletmemize gelip kontrol ederlerö açıklamasında bulundu.EN ÇOK TAVUK TÜKETEN ÜLKELERDEN BİR TANESİJaponlar'ın en çok tavuk tüketen ülkelerden bir tanesi olduğunu hatırlatan Genel Müdür Aydemir, "Kalite standartları Avrupa Birliği standartları ve diğer standartların çok üzerinde. Bu nedenle şu anda Türkiye'den yegane tavuk üreticisi, ürünlerini aldıkları firma olarak biz bulunmaktayız. Üretim standartlarımız, kalite standartlarımız onların beklediği ihtiyaçları karşılayabilmekte. Biz de bundan ayrıca gurur duymaktayız. Çünkü biliyorsunuz dünyada 100 yaşın üzerinde en fazla insan sayısı Japonya'da var. Japonya halkının tüketim alışkanlıklarına baktığınızda 1. sırada balık, 2. sırada tavuk tüketimi gelir. Kişi başı en fazla hayvansal ürün tüketen ülkelerden bir tanesi Japonya. Demek ki bizim halkımızın sağlığı için de tavuk yemek çok daha öne çıkmaktadırö dedi.Denetlemeyi sadece Japonların değil, ihracat yapılan ülkeler ve yurt içindeki alıcıların zaman zaman fabrikayı denetlemelerinin söz konusu olduğunu ve bundan keyif aldıklarını söyleyen Şahin Aydemir, "Çünkü birlikte ürettiğimiz süreci ve üretim kalitemizi onlarla bir daha kontrol etmiş, tescillenmiş oluyoruz Bu da bizim için ayrıca gurur kaynağıö diye konuştu.VEGAN TAVUK ÜRETİYORUZJaponların özellikle kendilerini tercih etme sebebine de değinen HasTavuk Genel Müdürü Şahin Aydemir, "Şimdi biz tamamen vegan tavuk üretiyoruz. Yani tamamen vejeteryan ürünlerle beslenmiş, hayvansal protein kaynağı kullanılmayan yemlerle beslenmiş tavuk üretiyoruz. Bizim çiftliklerimiz, damızlıklarımız kendimize ait, tam dikey bir entegrasyona sahip bir işletmeyiz. Üretim sürecini 1 günlük civcivden, tüketiciye kadar olan bütün süreçler kontrol altında. Bu üretim sürecinin sonucunda ve mevcut olduğumuz kuru kesim gibi teknolojiyerimiz ile ürettiğimiz etlerin kalitesi çok üst seviyede. Japonların yapmış olduğu araştırmada bizim tavuğumuzda inosine asit oranı, yani bu umami dedikleri 5 lezzet, Brezilya ve Tayland'dan aldıkları tavuklardan 5 kat daha fazla. Bu ne demektir, hücre yenilemesi, hücre geliştirmesi ve sağlıklı nesillerin yetişmesi için çok daha fazla hayvansal protein enerjisi içeren bir yapıya sahiptir. Bu nedenle Japonlar bizim tavuğumuzu özellikle tercih ediyorlarö dedi.Görüntü Dökümü:-----------------------Fabrika dışından görüntü-Fabrika içinden görüntüler-İşçiler çalışırken-Genel Müdür Şahin Akyüz Röportaj-Japon heyetle toplantıdan görüntüler-Detaylar Düğüne, Erciş Belediye Başkan yardımcısı Necmettin Karaman, Erciş ilçe Milli Eğitim müdürü Erol Şimşek,kurum amirleri, çiftin yakınları ile arkadaşları katıldı. Çift'in nikahını ise Erciş Belediye Başkan yardımcısı Necmettin Karaman kıydı. Çok mutlu oldukları gözlenen çift, gece geç satlere kadar dans edip, davetlilerle birlikte halay çekerken, maddi imkanları olmadığı için kendilerine yardım eden ilçe kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu'na da desteklerinden dolayı teşekkür etti.Görüntü Dökümü----------------------Gelin ve damattan görüntüler-Gelin ve damatla röportajlar-Düğünde halay çeken gelin ve damat-Nikah töreni ve düğünden detaylar