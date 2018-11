Dha Yurt Bülteni-4

21 Kasım 2018 Çarşamba 10:19



TEZGAHLARDA HAMSİ BOLLUĞU FİYATLARI DÜŞÜRDÜTRABZON'da, denizlerde av yasağının sona ermesiyle birlikte tezgahlarda balık bolluğu yaşanıyor. Palamut sezonu bereketli geçen Karadeniz'de, deniz suyunun soğumasıyla birlikte balıkçıların ağlarına bol miktarda hamsi takılmaya başladı. Geçen hafta tezgahlarda, 7 buçuk ila 15 lira arasında satılan hamsinin fiyatı, avlanmada yaşanan bolluk nedeniyle 5 liraya kadar düştü. Kardeniz'de, 1 Eylül itibariyle başlayan denizlerde av sezonu sürüyor. Son 10 yılın en bereketli palamut sezonunu geçiren bölgede, havaların soğumasıyla birlikte, hamsi de gün yüzüne çıkmaya başladı. Geçen hafta tezgaha düşen ilk yerli hamsilerin ardından bu hafta da, denizden bol çıkan hamsi, hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürdü. Tezgahlarda, ilk hafta içerisinde, 7 buçuk ila 15 lira arasında satılan hamsinin fiyatı, avlanmada yaşanan verim nedeniyle 5 liraya kadar indi. Balıkçılar, ilerleyen günlerde hamsi bolluğunun devam edeceğini, fiyatların da 3 liraya kadar düşebileceğini söyledi.'3 LİRAYI DA GÖRECEK'Verimli bir sezon yaşandığını hatırlatan ve herkesin sabırlı olması gerektiğini ifade eden balıkçı Hami Çolak, hamsi fiyatlarının düşeceğini belirtti. Çolak, "Herkes beklesin, sabırlı olsun, hamsi fiyatları düşecek. Biz bu gün 5 liraya satıyoruz, inşallah 3 lirayı da görecek. Şu an havalar güzel, hava düzeldiği zaman, denizde fırtına olmadığı zaman hamsi bol geliyor. Halkın yüzü gülüyor, bizim yüzümüz gülüyorö dedi.'FİYATLARDA ŞU AN DÜŞÜŞ VAR'Balıkçı Yakup Bektaşoğlu da, deniz suyunun soğudukça hamsinin de daha bol olacağını işaret ederek "Şu anda hamsimiz çok güzel geliyor, iridir, tazedir. Geçen haftaya oranla şu anda fiyatta bir düşüş var. 10 lira, 12 buçuk lira arasında oluyor, bazı ince hamsiler var 7 buçuk lira oluyor. Vatandaş gönül rahatlığıyla yiyebilir. Deniz soğuyor, deniz soğuyunca hamsi daha da bol olur, kar yağınca, yağmur yağınca inanın karaya bile vurabilir öyle bir bolluk varö diye konuşu.'İYİ HAMSİYE İYİ, KÖTÜ HAMSİYE KÖTÜ PARA'Hamsi almak için balık pazarına gelen Reşat Reis ise, hamsinin tam mevsimi olmamasına rağmen bol olduğunu dile getirerek, "Geçen haftaya göre nispeten iyi, hamsiye göre fiyat da değişiyor. İyi hamsiye iyi para, kötü hamsiye kötü para. Şu anda tam mevsimi olmamasına rağmen hamside bolluk var" diyerek hamsinin bolca avlanması temennisinde bulundu.

KADINLARA AT ÜZERİNDE OK ATMAYI ÖĞRETİYORBURSA'da binicilik hobisini atlı okçuluk yaparak geliştiren Melike Özpınar (8), kendisi gibi biniciliğe meraklı kadınlar için atlı okçuluk kursu açtı. Özpınar, 10 yaşından 25 yaşına kadar yaklaşık 20 öğrenciye Osmanlı İmparatorluğu'nun en nitelikli savaş sanatlarından biri olan atlı okçuluk eğitimi veriyor.Bursa'da çocukluk döneminde dedesiyle ardından da babasıyla beraber at yarışlarına gidip atları seven ve atlara özel ilgi duymaya başlayan Melike Özpınar, 10 yaşında at binmeye başladı. Daha sonra okçuluğa da ilgi duyan Özpınar, önce yaya okçuluk öğrendi. Ardından atlı okçuluk için Balıkesir, Ankara ve Muğla'da eğitim alan Özpınar, atlı okçuluğu kadınlara öğretmek için kurs açtı. 10 yaşından 25 yaşına kadar yaklaşık 20 öğrencisi bulunan kursta, öğrenciler, ayrı ayrı binicilik ve okçuluk dersleri alıp ustalaştıktan sonra atlı okçuluk eğitimi alıyorlar."SPOR DEĞİL SANAT"Açtığı kurs ve atlı okçuluk hakkında bilgiler veren Özpınar, "Ben atlı okçuluğu spordan çok savaş sanatı olarak görüyorum. Bunun biz size spor olarak göstersek de geçmişte kullanılan bir savaş tekniğidir. Atın üzerinde mızrak, kılıç, kalkan, bunların hepsi bu alana giriyor. Biz daha çok spor olsun diye değil de o duyguyu hissetmek için yapıyoruz" dedi."ERKEK İŞİ DEDİLER, VAZGEÇMEDİM"Atlı okçuluğa ilk başladığında bunun erkeklere uygun bir spor olduğuna dair tepkiler aldığını söyleyen Özpınar, "Çoğu işte kadınların yapamayacağını düşünüyorlar. Kadınların içerisinde bulunduğu işler giderek artıyor. Yargılar aldım 'yapamazsın, edemezsin' dediler. 'Kadın işi değil erkek işidir, güç gerektirir' diye birçok laf duydum. Ama asla bırakmadım. Yaptığım başarılar sayesinde bu beni onurlandırdı. Çünkü onlara ders vermiş gibi oldum. Kadınlar atlı okçuluğun içinde çok fazla yok. Bu kadar önyargı varken ben biraz da kadınların gücünü göstermek istiyorum" şeklinde konuştu.Türkiye'yi bu alanda yurt dışında temsil etmek istediğini söyleyen Özpınar, "Bir çok yarışa girdim, ama benim hedefim Türkiye birincisi olmak ve Türkiye'yi yurt dışında temsil etmek. Liseyi bitirdim, üniversiteye hazırlanıyorum. Hedefim Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi. Derslerimle birlikte at sporunu da götürmeye çalışıyorum" dedi."BU DUYGU ANLATILAMAZ"Kurs öğrencilerinden olan Gamze Yüce (18) ise yaptığı açıklamada "8 yıldır at biniyorum. Daha sonra atlı okçuluğu öğrendim. Büyük merak saldım ve atlı okçuluğa başladım. Aslında adrenalin meraklılarının başta yapması gereken şey bu olabilir. Bu haz, bu duygu anlatılamaz. Bütün kadınların burada olmasını öneriyorum. Gelsinler ve atlı okçuluğu öğrensinler" şeklinde konuştu.

TAKSİCİYİ GASP EDEN 4 KİŞİ TUTUKLANDIVan'ın Edremit ilçesinde taksi durağını arayarak "hastam var, acil hastaneye gitmemiz gerek" diyerek Kurubaş Mahallesi'ne çağıran yüzleri maskeli ve silahlı 5 kişi taksicinin telefon ve parasını alarak gasp etti. Taksicinin durumu bildirmesi üzerine çalışma yapan polis ekipleri, gasp çetesini yakalayarak gözaltına aldı. Olay, geçtiğimiz 17 Kasım günü taksi sürücüsünün Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet/Gasp Büro Amirliğine gelmesiyle ortaya çıktı. Taksi sürücüsü S.Ç. Van AVM yanında bulunan bir taksi durağında taksicilik yaptığını, saat 22.00 sıralarında tanımadığı bir numaranın kendisini arayarak, "Hastam var, acil hastaneye gitmemiz gerek" diyerek Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesine çağırdığın söyledi. Kurubaş Mahallesi'ne gittiğinde telefon açan kişinin taksiye bindiğini ve evinin biraz uzakta olduğunu söyleyerek, patika ve ağaçlık bir yola girdiklerini belirtti. Biraz ilerledikten sonra yüzleri maskeli ellerinde silah bulunan 3-4 kişi tarafından yolunun kesildiğini, kendisinin ve yanında bulunan kişinin de kafasına silah dayayarak "Sizi öldürürüz, sesinizi çıkarmayın" diyerek gözlerini bağlayıp ağaçlık bir alana götürdüklerini anlattı. Taksici S.Ç, elllerinde silah bulunan kişilerin üzerinde bulunan 2 cep telefonunu ve bir miktar parasını gasp ettiğini, "Bize 5 bin lira para getireceksin, yoksa seni öldürürüz" diyerek bırakıldığını ifade etti.5 KİŞİLİK GASP ÇETESİ YAKALANDIBunun üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, maskeli ve silah zoruyla yol keserek gasp yapan şüphelilerin yakalanması için sokak çalışması başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde, olayın planlı bir şekilde birden fazla kişiyle gerçekleştirildiği, taksiyi müşteri olarak çağıran D.K'nın da olayın içinde olabileceği değerlendirildi. Taksiciye müşteri olarak binen D.K'nın taksicinin çağrıldığı bölgeyi bildiği ve aynı bölgede ikamet edebileceği değerlendirilerek yakın bölgede ikamet eden eşkaller üzerinde çalışma başlatıldı. Büyük bir titizlikle başlatılan çalışmalar neticesinde D.K'nın olayı birlikte planlayarak gerçekleştiren A.S, M.S, N.B ve S.T olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adres ve üst aramalarında, 1 pompalı tüfek, 41 fişek, 1 kuru sıkı tabanca, 3 poşu, 2 cep telefonu, 1 otomobil, 200 lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişi emniyette verdiği ifadelerinde, taksicide fazla para olabileceğini düşünerek plan yapıp taksiciyi kamera olmayan ıssız bir bölgeye çekerek gerçekleştirdiklerini ve yakalanmayacaklarını düşündüklerini, gasp edilen malzeme ve paraları kendi aralarında paylaştıklarını itiraf etti. Gözaltına alnan ve mahkemeye sevk edilen şüphelilerden A.S, adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, diğer 4 kşüpheli ise tutuklandı.

SMA HASTASI KIZLARI İÇİN UMUT ARIYORLARADANA'da yaşayan Mahmut (38) ve Şefika Bayram(35) çifti SMA Tip 2 hastası çocukları Fidan Ebrar'ın(2.5) ilaçlarının devlet tarafından karşılanması ve tedavi edilmesi için umut arıyor.Kebap ustası olarak çalışan Mahmut Bayrak, kızları Fidan Ebrar'ın hastalığını öğrendikten sonra iyileşmesi için ellerinden geleni yaptıklarını fakat ila İlaçların maliyeti ise çok yüksek. Orta düzey bir ailenin karşılaması mümkün değil. Bundan dolayı kızımız gözümüzün önünde günden güne eriyor. Elimiz kolumuz bağlı. Ciğerimiz yanıyor" dedi.Kızına yaptırdıkları fizik tedavinin hastalığın yavaşlaması için yeterli olmadığını söyleyen Bayrak, ilaç tedavisinin şart olduğunu aksi takdirde kızını hayatını kaybedeceğini belirterek şöyle konuştu;"Bu hastalığın bir çaresi var. Bu ilaç kızımın iyi olmasını, koşmasını, yeniden hayata tutunmasını sağlayabilir. Devlet büyüklerimizin bu konu hakkında çalışma başlattıklarını biliyorum. Fakat bu hastalarımız için vakit dar. Her saniye hayati önem taşıyor. Bu hastalık bizim imtihanımız ise devlet büyüklerimizin de imtihanıdır. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza, Türkiye'deki saygın iş insanlarına sesleniyorum. Ülkemiz bu ilacı karşılayabilecek kapasitede. Eğer ivedilikle bu işin üstüne düşülürse çocuklarımız kurtulur. Allah rızası için Fidan Ebrar'lar ölmesin."Görüntü Dökümü----------------------Mahmut Bayram ile röpSMA hastası Fidan Ebrar'ın görüntüsüAnnenin ağlamasıGenel ve detay görüntülerSÜRE: 04'41" BOYUT: 519 MBHaber: Can ÇELİK-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,======================================================5)COŞKUN ARAL: ORTADOĞU POLİTİKASINDA BAŞTA YANLIŞLAR YAPTIK, ŞİMDİ DOĞRU YOLA GİRDİKBURSA tophane Rotary Kulübü'nün düzenlediği 'Ortadoğu ve Savaş' konulu panelde konuşma yapan savaş muhabiri Coşkun Aral, " Türkiye'nin şuan ki Ortadoğu politikası doğru bir politika ama başlangıçta yanlışlar yaptık, fark ettik ve doğru yola girdik. Çünkü bu bölgede biz bu işi ancak komşularımızla çözebiliriz." dedi.Tophane Rotary Kulübü'nün düzenlediği 'Ortadoğu ve Savaş' konulu panele dünyaca tanınan Türk savaş muhabiri Coşkun Aral katıldı. Panelde Ortadoğu ve katıldığı savaşları anlatan Aral, bu coğrafyanın verimli topraklar olması nedeniyle buralarda sürekli savaşların çıktığını belirtti. Yaklaşık 2 saat süren panelde kulüp üyelerinin de sorularını cevaplayan Coşkun Aral, Gazetecilere yaptığı açıklamada etkinlikten ve ilgiden memnun olduğunu belirterek, "Konum tabii ki mesleğim gereği yaşadığım savaşlar ve ortadoğu başta olmak üzere dünyada savaşlar göçler, zorunlu göçler, bunların tarihsel değişimleri. Çok katılımcı, sorgulayıcı bir kitlenin önünde onların sorularına yanıt verirken, benim 44 yıla yaklaşan mesleki tecrübelerimi görsellikle aktardım. Benim için mutluluk verici bir şey. Çünkü insanımız artık çevrede olup bitenlere kulağını kapamıyor. Daha çok sorgulamak, daha çok öğrenmek ve ileride bizi bekleyenler konusunda bilgilenmek istiyor. Bunu 2 saate sığdırmaya çalıştık. Önemli olan buranın böyle bir talebi. Çünkü Türkiye'de bazı sivil toplum örgütlerinin beklentisi günü daha farklı kutlamak ama burada yaratıcı, üretici, Türk ekonomisine ve sanayisine katkıda bulunan insanların bir STK içinde böyle bir şeye ihtiyaç duyması. Bu nedenle ben bütün kulüp üyelerine teşekkür ediyorum." dedi."ORTADOĞU POLİTİKASINDA DOĞRU YOLA GİRDİK"Türkiye'nin daha önce Ortadoğu'da yanlış politika uyguladığını belirten Coşkun Aral, "Türkiye'nin şuan ki Ortadoğu politikası doğru bir politika, ama başlangıçta yanlışlar yaptık, fark ettik ve doğru yola girdik. Çünkü bu bölgede biz bu işi ancak komşularımızla çözebiliriz. Kimsenin gazına gelmeden mevcut değerlerimizi ve yapımızı risklerini göz önüne alıp, Suriye bizim için komşu ülke. Orada yaşayan insanların mağduriyeti bizim için önemli ama ülkemizin geleceği açısından her şeyi daha ince daha sorgulayarak bakmamız lazım. Sanırım öyle bir döneme girdik artık. İnşallah Suriye'nin geleceğinde de hem ülkede yaşayan insanların barışa kavuşması hem bizim gibi ülkelerde kalan mültecilerin evlerine döneceği sağlıklı bir ortam sağlanır. Bunla öncelikle yapacağımız şeyler. Ama burada biz gazeteciler olduğu kadar, sanayicisi sivil toplum örgütleri herkesin provokasyonlara açık bir ortam çok daha duyarlı olmamız lazım. Suriyeliler bizim kardeşimizdir. Kendi arzuları için buraya gelmediler. Onlara yapacağımız muamelenin daha insani olması için başkalarını da uyarmamız lazım. Özellikle emek sömürüsünde bazı haksızlıklar yapıldığını duyuyorum. buna çok dikkat etmemiz lazım. Bir Türk işçisinin yeteneğine Suriyeli işçi de sahipse hak ettiği ücreti aynen almalıdır. bunların aksi yapıldığında ileriki dönemlerde o sorunları tıpkı komşu ülkelerde yaşandığı gibi biz de yaşarız. Hak ve hukuk istiyorsak bütün insanlık için istiyoruz." şeklinde konuştu.Görüntü Dökümü:-------------------------------------------Coşkun Aral konuşma yaparken-Coşkun Aral'ı dinleyenlerden detaylar-Coşkun Aral Röportaj-DetaylarSüre: 4.19 Boyut: 484 MBHaber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,