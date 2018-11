Dha Yurt Bülteni-4

25 Kasım 2018 Pazar 12:11



(ÖZEL)1)PAZARDAKİ BALIK FİYATLARI, HALİ 3'E KATLIYORANTALYA Balıkçı Hali'nde hamsi ve Akdeniz balıklarının sezonu açıldı. Haldeki fiyatlarla semt pazarları ve marketlerin fiyatını karşılaştıran Antalya Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir, "Toptancı hallerindeki komisyoncularda fiyatın çok yüksek olduğu algısı yanlış. Pazar ve market fiyatları, hal fiyatlarını 3'e katlıyor" dedi. Semt pazarındaki bazı balık türlerinin fiyatlarının haldekilerin 3 katı olduğu görüldü. Antalya- Kemer karayolu Topçam mevkiinde kurulan balık halinde, sezonun en hareketli günleri yaşanıyor. Sabaha karşı kıyıya yanaşan teknelerden kasalarla indirilen balıklar, türlerine ve boylarına göre ayrılıp mezat için hazırlanıyor. Akdeniz balıklarının yanı sıra, mezata Karadeniz ve Marmara'dan frigolu araçlarla da balık getiriliyor. Balıklar, türlerine göre kasa ya da kilogram bazında fiyatlandırılarak mezata çıkarılıyor. Market işletmecileri ve pazar esnafının yanı sıra, çok sayıda vatandaş mezata katılıyor. Sabaha karşı açılan mezat, oldukça ilgi görüyor.HAMSİ VE AKDENİZ BALIKLARININ ZAMANIAntalya Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir, palamut döneminin sona erdiğini ve balıkçıların palamuttan memnun kaldığını söyledi. Hamsi, çinekop ve Akdeniz balıklarının zamanının başladığını anlatan Demir, "Akdeniz'e özgü balıklarımız artık tezgaha çıkmaya başladı. Barbun, mercan, lokum, karides, kalamar, sargoz, istavrit, gırgır balıkları var. Balıklarımız ete, tavuğa göre çok uygun fiyatlarda" dedi.TOPTANCI İLE PERAKENDECİ ARASINDAKİ FİYAT FARKIToptancı hallerindeki komisyonculuğun kaldırılmasını öngören yeni hal yasasından yakınan Başkan Demir, toplumda yanlış bir algı olduğuna dikkati çekti. Balık halindeki fiyatla pazar ya da market arasındaki fiyat farkının yerine göre 3 ya da 5 katına çıktığını kaydeden Demir, "Fiyatlarımız genel olarak iyi. Toptancı hallerindeki komisyoncularda fiyatların çok yüksek olduğu algısı yanlış. Buradaki fiyatları da pazardaki fiyatları da biliyorum. Pazar ve marketlerdeki balık fiyatları, bizim fiyatları 3'e katlıyor. Biz hamsinin kilosunu 2- 3 TL'den satarken, pazar ve markette 15-20 TL'den aşağı olmuyor. Perakendecilere pahalı denildiğinde de suçu toptancılara atıyorlar. Ancak böyle bir durum yok" diye konuştu.TOPTANCI HALİNDE FİYATLARBalıkçı halindeki fiyatlar ise yüz güldürecek cinsten. Balıklar arasında en uygunu, kilogram fiyatı 2,5 TL ile 4 TL arasında değişen hamsi oldu. Akdeniz balıklarından çipuranın kilogramı 15- 18 TL, barbun kilogramı 15- 30 TL, levrek kilogramı 15- 18 TL, istavrit kilogramı 3- 5 TL, çinekop kilogramı 20 TL, kupes kilogramı 3- 5 TL, kefal kilogramı 7- 8 TL, lokum kilogramı 15 TL, mercan kilogramı 15-45 TL arasında alıcı buldu.SEMT PAZARINDAKİ BALIK FİYATLARI 3 KATIMuratpaşa ilçesindeki büyük kapalı pazarlardan birinde tezgahlardaki balıkların kilogram fiyatlarının, haldekilere göre 3 kat zamlı oldukları dikkati çekti. İstavrit, hamsi, kupes ve sardalya fiyatlarının komisyoncuları 3'e katladığı görüldü. Balıkların kilogram fiyatları ise şöyle:"Levrek 30 TL, kaya levreği 30 TL, çipura 30 TL, somon 30 TL, kefal 20 TL, barbun 25 TL, mercan 20 TL, çinekop 30 TL, sardalya 15 TL, kupes 15 TL, istavrit 15 TL. Çobanoğlu, "Projesini bizim çizip sunduğumuz tek tip piyango stantlarına birkaç gün önce kavuştuk. Büyükşehir Belediyesi logosu ve odamızın logosu altında tek tip stantlarda satışlarımıza devam ediyoruz. Menderes Türel başkanımıza teşekkür ederiz. Ayrıca üyelerimize farkındalık yaratmak için tek tip önlükler yaptırdık. Bu önlüklere, bayilerimizin adı soyadı, ruhsat numarası ve odamıza üye olduğunu gösteren logolar koyduk" dedi.Antalyalıların bundan sonraki süreçte piyango bileti satın alacağı zaman bu stantlara önem vermesi gerektiğini ifade eden Çobanoğlu, "Çünkü biz dışarıdan gelen bayiye engel olamıyoruz, böyle bir şansımız yok. Alınan ruhsat, Türkiye'nin her yerinde bilet satmaya izin veren bir ruhsat. O yüzden biz de kendi bayimize sahip çıkmak durumundayız, onları fark ettirmekle yükümlüyüz" açıklamasında bulundu.500 OTOBÜSE 500 BİLGİLENDİRİCİ AFİŞÇobanoğlu, günlük 350 bin yolcu taşıyan yaklaşık 500 şehiriçi halk otobüsüne vatandaşların bilgilenmesi açısından 500 afiş astıklarını, asılan afişte öne çıkan vurgunun 'Lütfen biletinizi ruhsatlı Antalya bayisinden alın, hem şehrinize hem bayinize sahip çıkın' olduğunu belirtti.Zor şartlar altında satış yaptıklarını ve işlerinin sıkıntıda olduğunu söyleyen Çobanoğlu, "Bu işin en önemli zamanı yılbaşı. Yılbaşı öncesi insanlarımızın bilgilenmesi gerekiyor. Markettir, şudur, budur demiyorum. Ruhsatlı Antalya bayisinden alınan bir bilette yaşanabilecek her sıkıntıda sorumlu biz oluruz ve ilgileniriz ama dışarıdan gelen bir bayi ile ilgili sıkıntı olursa ona müdahale etme şansımız yok' dedi. Bu sebeple fiyatlar yükseldi. Geçen yıl 4 liradan satılan arpacık soğan bu yıl yüzde 75 fiyat artışıyla 7 liradan satılıyor" dedi. 2018 yılında bin dekarlık alan arpacık soğan ekimi olduğunu belirten Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, " Geçen yıl arpacık kilosu 4 liradan alıcı buluyordu. Geçen yıla göre bu yıl yüzde 50 az ekim oldu. Az ekilmesi fiyatların yükselmesine sebep oldu. Şu anda arpacık soğanı kilosu 7 liradan satılıyor. Az ekilmesinin sebebi bir önceki yılda arpacıkların üreticinin elinde kalması ve çöpe atılması. Bu yıl ekilen bin dekarlık alanda yaklaşık 2 bin ton ürün toplantı. Karacabey'de üretilen arpacıkların yüzde 60'ı satıldı" dedi. Karacabey Soğan Pazarı'nda satışların sürdüğünü aktaran Başkan Erdem, "Şu anda tüccarın elindeki arpacıklar satılarak değerlendirilmeyi bekliyor. Geçen yıllara göre bu yıl çiftçimiz arpacık fiyatlarından memnun. Geçen yıl ellerinde kalan ürünler çöpe atıldığından dolayı bu yıl çiftçimiz az ekim yaptı. Az ekim yapılması fiyatların artmasına neden oldu" şeklinde konuştu. Çeşitli endişelerle internet sitesi kurduğunu söyleyen Ulus, "2010 senesinde internet sitesi kurdum. Her şey internet sitesini kurduktan sonra değişti. Burada insanların bizi bulmaları, bizim, onların dertlerini dinlememiz, onların sorunlarına çözüm üretmemiz daha da kolaylaştı. Sonra işler katlanarak yukarı doğru gitti. Şu anda çok fazla insanın ahşaba ve ahşap işçiliğine ilgisi var. Çünkü bunlar gelişen teknolojiyle birlikte kayboldu. İnsanlar da tekrar bunları canlandırmak için canla başla uğraşıyor. Biz bu işe başladığımız zaman Türkiye'de internet üzerinden ahşapla ilgili hiçbir şeyin satışı yoktu. Tabi ilk yaptığımız zaman bizim de tereddütlerimiz vardı. Çünkü internet bir derya, on milyonlarca ürün var ama ahşapla ilgili hiçbir ürün yok. 'Burada bu ürün satılır m?' dedik. Sonra ben yurt dışındaki internet kanallarının araştırdım. Orada gördüm ki insanlar ahşap satıyor, ahşapları alan insanlar forum siteleri kurmuşlar, burada yaptıkları işleri gösteriyor. Dönüp baktığınız zaman ülkemizde böyle bir şey yok" dedi.'DÜKKANA GELEN HERKES ŞAŞIRIYOR'Babasından devraldığı 38 yıllık atölyede çalıştıklarını belirten Ulus, dışarıdan gelen müşterilerin işyerine görünce şaşırdıklarını söyledi. Ulus, "Yerimiz mahalle içinde evimizin altında. Buraya gelen müşterilerimiz oluyor şehir dışından. Hatta ülke dışından da gelenler oldu. İlk kapıdan girdikleri zaman şaşırıyorlar. 'Acaba yanlış yere mi geldik, biz AVM hayal etmiştik, spot ışıkları, yoğun çalışan pazarlamacıları olan bir yer hayal etmiştik' deyip, şaşırıyorlar. Ancak bizle tanışıp yaptıklarımızı gördükten sonra bütün sorularına doğru cevap alıp, memnun olduktan sonra ilk geldikleri andaki tepki, sempatiye dönüşüyor. Bunun dezavantajını yaşıyoruz, ama bence avantajı daha büyük. Burada biz hizmet işiyle, sanat işiyle uğraşıyoruz. Onun için yerin hiç önemi yok. Önemli olan bilgi. Önemli olan verilen hizmetin kalitesi" diye konuştu.7 KITADAN İTHALAT, 17 ÜLKEYE İHRACATAtölyelerinde 83 çeşit ağaç olduğunu belirten Ulus, "Ülkemizde böyle başka bir yer yok. 7 kıtadan ağaç alımı yapıyoruz. Çünkü her ağaç ayrı bir meslekte, ayrı bir işte kullanılıyor. Her ağacın ayrı bir karakteri var. Her ağaçta yapılacak iş çok farklı. 3 kıtada 17 ülkeye yaptığımız ürünlerden ve malzemelerimizden ihracat yapıyoruz. Türkiye'nin 81 iline ürün gönderiyoruz. Gönderdiğimiz ürünlerden çok güzel eserler yapılıyor" şeklinde konuştu. Gönderdiğimiz ürünlerden çok güzel eserler yapılıyor" şeklinde konuştu.Görüntü Dökümü:----------------------Ahşap atölyesi-Ustaların çalışmasıAhşap ürünlerden detaylar-Sipariş alınması-Kargolanması-Röportaj638 mb, 5 dakika 42 sn(Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA,=============================================================5)BURSALILARIN ASIRLIK DAMAK TADI 'TAHİNLİ PİDE'BURSA'da kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi haline gelen ve yaklaşık 100 yıllık geçmişe sahip olduğu belirtilen tahinli pide, lezzetini, taş fırındaki pişirilme yönteminden alıyor. Diğer fırınlarda pişirildiği zaman lezzetini kaybeden tahinli pide, tadı ve görünümüyle kent sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Bursa'ya özgü bu lezzet, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük illerden yoğun talep alıyor. Mayalı hamurun üzerine pekmezli tahin ve şeker dökülerek fırında pişirilen tahinli pide, kentte kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi haline geldi. Tahinli pide için sabah saatlerinde fırınların önünde kuyruklar oluşuyor. Pideli köfte, cantık, İnegöl köfte, kestane şekeri gibi farklı yöresel tatlara sahip olan Bursa'nın damak tatlarından biri olan tahinli pide, görüntüsünün yanı sıra lezzetiyle de yerli ve yabancı turistlerin tercihi olmaya devam ediyor.39 yıldır tahinli pide üretimi yaptığını belirten Gürsel Kavan, Bursa'ya özgü olan bu lezzeti Türkiye'ye tanıtmak istediğini söyledi. Mesleğin kendisine babasından kaldığını belirten Kavan, "1979'tan beri tahinli pide üretiyorum. Tahinli Pide Osmanlı zamanından kalma Bursa'ya has bir ürün. Birçok şehri gezdim ama başka şehirlerde yok. Bu Bursa'ya has olan bir şey. Yani bunu Bursalılar biliyor ve çok seviyor. Bursa'da ailelerin yaklaşık yüzde yetmişi tahinli pideyle kahvaltılarını yapıyordur. Her sabah dükkanımın önünde Tahinli Pide için kuyruklar oluşuyor, her gün alan müşterilerim var" dedi.'YAPILIŞI ZAHMETLİ VE MASRAFLI'Tahinli pide yapmanın ise oldukça zahmetli ve masraflı olduğuna işaret eden Kavan, "Geçenlerde İstanbul'a gidip birkaç meslektaşımı ziyaret ettim. Onlar da tahinli sarma var ama o da Bursa'daki kadar güzel değil. 'Neden yapmıyorsunuz?' diye sorduğumda zahmetli olduğunu söylüyorlar. İstanbul'dan birçok müşterim var. İstanbul, Ankara ve İzmir'den her gün sipariş geliyor. Bu kişiler için özel karton kutular yaptık, paketleyip yolluyoruz.Tahinli pide taş fırında pişer ve lezzeti taş fırından gelir. Diğer fırınlarda yaparsanız o kıvamı ve lezzeti alamazsınız. Onun için zahmetli geliyor ve yapmıyorlar. Bursalılar için ise olmazsa olmaz bir yiyecek" dedi.Ailece tahinli pideden vazgeçemediklerini dile getiren Rıza Akbalış ise "Bursa'nın kendine özgü iskender kebabı, cantığı ve pideli köftesi gibi yemekleri var. Tahinli pide de Bursa'nın yiyecekleri konumuna geldi. Ailemle birlikte haftanın 4 günü tahinli pide yemeye gelirim" diye konuştu.