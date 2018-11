Dha Yurt Bülteni 4

26 Kasım 2018 Pazartesi 10:57



26 Kasım 2018 Pazartesi 10:57

1)IĞDIR'DA PKK 'DAN SINIR KARAKOLUNA SALDIRI: 1 ASKER YARALIIĞDIR'da PKK'lı teröristlerin sınır karakoluna gerçekleştirdikleri roketli saldırıda 1 asker yaralandı. Türkiye- İran sınırında bulunan Şehit Bülent Aydın Hudut Karakolu'na gece yarısı PKK'lı teröristlerce roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 asker bacağından yaralandı. Yaralanan asker Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine kaçan teröristler teröristlerin yakalanması için başlatılan operasyon devam ediyor. Yaralı askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Suat DENİZ/ IĞDIR, -================================================2)GÖKÇEADA VE BOZCAADA FERİBOT SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİÇANAKKALE'nin, Kuzey Ege Denizi 'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Kuzey Ege 'deki kuvvetli lodos nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada'ya bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında, bugün sabah Bozcaada'dan Geylikli'ye saat 10.00'da yapılması planlanan sefer gerçekleştirilemedi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş.'nin yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli'den saat 11.00 seferleri ile Gökçeada-Kabatepe hattında Gökçeada'dan saat 13.00, Kabatepe'den ise saat 15.00'te yapılması planlanan seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Çanakkale Boğazı'ndaki diğer hatlardaki seferler ise normal olarak devam ediyor. Öte yandan kentte kuvvetli lodosla birlikte sağanak yağmur da zaman zaman etkili oluyor.Görüntü Dökümü-----------------------Görüntünün başında ve sonundaki Çanakkale Boğazındaki ferivot seferleri arşiv görüntüsüdür.-Geyilkli feribot iskelesinden görüntü.Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,==================================================(ÖZEL)3)2000 YILLIK HERKÜL KABARTMASINA ÇİRKİN SALDIRIBURSA'nın İznik ilçesinde Roma dönemine ait yaklaşık 2000 yıllık Herkül kaya kabartması tahrip edildi. Herkül'ün asasının ve sakalının yontularak alındığı görülürken, kabartmanın bulunduğu Deliktaş mevkisi de çöplüğe dönmüş durumda. Ayrıca bölgenin, kaçak defineciler tarafından da tahrip edildiği ve birçok yerde çukurlar açıldığı belirtildi.İlçenin kırsal Hisardere Mahallesi yolundaki Deliktaş mevkisinde yaklaşık 2000 yıl önce taş ocağında çalışan işçilerin hem korunması, hem de dini ibadetlerini yapabilmesi için kaya üzerine işlenen Herkül kabartması, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edildi. Herkül'ün sakalı ve elindeki asası yontularak yok edilirken, kabartmanın bulunduğu bölge de çöplüğe döndü. Bizans ve Roma tarihi ile ilgilenen Nakkaş Yalçın Öztürk , tarihi eserlere öncelikle halk olarak sahip çıkılması gerektiğini belirterek, "Burası koruma altına alınmış SİT alanı olması gereken bir yer. Fakat çevresi zeytin çorağı ve atık içerisinde kalmış. Burada 2000 yıl önce yapılmış bir Herkül kabartması mevcut. Kabartma, her türlü saldırıya açık bir durumda. Elindeki asayı ve sakalı yerinden koparılmış durumda. Bir şekilde önlem alıp, korumaya alınması gerekiyor. Bu kadar eser bizim elimizdeyken neden turist gelmiyor diyebiliyorsak bunun sorumlusu biziz. Her yer atık ve pislik içerisinde. Birçok yer defineciler tarafından kazılmış. Heykellerimize, kabartmalarımıza, değerlerimize sahip çıkamıyorsak fazla turist beklememize veya hayal görmemize gerek yok" diye konuştu.Görüntü Dökümü------------------------- Dikilitaş Ocağından görünüler ( Aktüel ve Drone)Herkül Kabartmasından görüntülerÇevre kirliliği, atıklar ve molozlarHerkül'ün sökülen asası ve sakalıRöportajSÜRE: 4 dakika 21 saniyeBOYUT: 487 MBHABER: Berktuğ ÖNCÜ/ KAMERA: Mehmet BULDU/ İZNİK (BURSA),==================================================4)OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: 3 YARALIBURDUR'da kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki ağaca çarptığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 06.30 sıralarında Çatalpınar Kavşağı'nda meydana geldi. A.T.'nin (22) kullandığı otomobil şehir merkezi yönüne giderken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı. Kazada sürücü A.T. ile otomobilde bulunan Hatice Aldemir (24) ve Mustafa Tulunay (27) yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi 'ne götürüldü. Yaralılardan Hatice Aldemir'in sağlık durumunun ciddi olduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü belirtildi.Diğer yandan sürücü A.T.'nin 0.75 promil alkollü olduğu kaydedildi.Görüntü Dökümü--------------Kazaya karışan otomobilÇekiciye yüklenmesiDetay(Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,====================================================5)KAYSERİ'DE DRONLU EVLİLİK TEKLİFİKAYSERİ'de Enes Daylak (22) sevgilisi Cansu Çelik'e (19) drone ve su altından çıkan ekiplerin açtığı pankart ile sürpriz evlilik teklifi yaptı. İşletme sahibi Enes Daylak 3 yıldır sevgilisi olan Cansu Çelik'e sürpriz evlilik teklifi yapmaya karar verdi. Sevgilisi Çelik'i Yamula Barajına getiren Daylak önce başbaşa yemek yedi. Ardından sevgilisini tekneye bindiren Daylak gezmeye başladı. Tekne bir süre ilerledikten sonra deniz altındaki ekipler, "Birlikte yaşamak değil birlikte yaşlanmak istiyorum. Benimle evlenir misin güzel gözlüm" pankartı açtı. Bu sırada drone bağlanan yüzüğü makasla keserek alan Daylak sevgilisine evlilik teklifi yaptı. Duygulanan Çelik, sürpriz evlilik teklifini kabul etti. Enes Daylak, "Değişik bir evlilik teklifi yapmak için haftalardır uğraşıyordum. Çok mutluyum. Bu organizasyonda bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.Cansu Çelik ise, duygulandığını belirterek, çok mutlu olduğunu söyledi.Görüntü Dökümü--------------------------Sürpiz evlilik teklifi-Drone ile çekilen görüntüler-Mutlu çift ile röportaj-Genel detayHaber - Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA)DV 1 Dosya 5 Dakika 36 Saniye/675 MB====================================================6)ŞANLIURFA'DA, AMBULANS ŞOFÖRLERİNE İLERİ SÜRÜŞ EĞİTİMİŞANLIURFA'da, 112 Acil Servis 'te görev yapan 103 sağlık çalışanına, kış şartları için ileri sürüş teknikleri eğitimi verildi. Teorik ve uygulamalı olarak 7 kulvardaki sürüş teknikleri eğitiminde başarılı olan ambulans sürücülerine sertifika verilecek. Sağlık Bakanlığı 'nca hizmet içi eğitim kapsamında, Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu bölgesinde teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Trafiğe kapalı alanda verilen eğitimlerde, ambulansı kullanan sürücüler; dubaları devirmeden, en kısa sürede parkuru tamamlamak için yoğun çaba sarf etti. Eğitmen İbrahim Kaya , Şanlıurfa'da 103 ambulans şoförüne gruplar halinde sürüş teknikleri eğitiminin verildiğini belirterek, şunları söyledi:"Sağlık Bakanlığı tarafından hizmet içi eğitim kapsamında zorunlu olarak verilen ambulans sürüş teknikleri eğitimleri ambulansta görev alan sağlık personeline veriliyor. Kadın ve erkek sağlık personelinin görev aldığı eğitimde, kaygan zemin ve zorlu parkurlarda eğitim veriliyor. Ambulans sürücülerinin panik anında, karşısına biri çıktığı anda yapacağı işlem, karda buzda, yağmurda nasıl ambulansı kullanacak ve nelere dikkat edecek şeklinde teorik ve uygulamalı eğitim veriyoruz. Bu eğitimlerle sadece güvenli sürüşü temin etmek mümkün değil. Vatandaşlarımızın da daha duyarlı olması gerekiyor. Hem vakaya ulaşırken hem de vakayı aldıktan sonra sağlık tesisine götürürken ambulans sireni çaldığında, ışıkları yandığında fermuar mantığıyla o güzergahtaki tüm taşıtların sağa ve sola yanaşmak suretiyle ortadan yolu açmalarını arzu ediyoruz. Çünkü hepimiz her an ambulansın içinde olabiliriz. Özellikle trafikte sürücülerden ambulanslara yol vermelerini istiyoruz.İleri sürüş eğitimine katılan sağlık personeli, trafiğe kapalı alanda dubalarla oluşturulan pistte belirli sürede kulvarı tamamlaması durumunda derecelendirilerek ve çalışanlara sertifika verilecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------------İleri sürüş eğitimine katılan sağlık personelleriStadyumda test sürüşlerine takılan personelAmbulanslarla zorlu parkurlardan geçen personellerEğitmen İbrahim Kaya açıklamada bulunmasıGenel ve detay görüntülerHaber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 609MB