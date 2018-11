Dha Yurt Bülteni 4

28 Kasım 2018 Çarşamba 11:08



DHA YURT BÜLTENİ 4İzmir'de 71 kişi hakkında FETÖ'den gözaltı kararı verildiİZMİR'de, FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları tespit edilen ve aralarında örgütün kriptolu haberleşme sistemi olan ByLock'u kullananların da bulunduğu belirtilen 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 40'ı yakalanarak emniyete götürüldü.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen askerler, eski askeri öğrenciler, çeşitli okullarda görev yapan ve daha önce meslekten atılan öğretmenler ile mahrem imamların aralarında yer aldığı 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi, Terörle Mücadele Şubesi ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri bu sabah eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Örgütün gizli haberleşme sistemi olan ByLock'u kullandıkları tespit edilen 71 kişiye yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda, 40 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Diğer şüphelilerin yakalanması için operasyonların sürdüğü belirlendi. Haklarında yakalama kararı verilen 71 kişinin örgütü diriltmek için faaliyetlerine devam ettiklerinin belirlendiği belirtildi.Davut CAN/ İZMİR,==========================================Kumaş üzerine iple işlenmiş Kur'an-ı Kerim, Bursa'da sergilendiDünyada ilk kez Kur'an-ı Kerim'i kumaş üzerine iple işleyen Suriyeli hattat Muhammed Mahir Haddidi, Bursa'da sergi açtı. Sergide nakış usulüyle işlenmiş Kur'an-ı Kerim ve hadisle birlikte tablolar sergilendi.Merkez Osmangazi ilçesi Bursa Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen 'Kur'an-ı Kerim ve Hat Sergisi' vatandaşların büyük ilgisini çekti. Sergide dünyada ilk olarak nakış usulüyle işlenmiş Kur'an-ı Kerim ve hadisler yer aldı. Suriyeli hat sanatçısı Haddidi, yaptığı sanatın küçüklükten beri hayali olduğunu ve sergide gösterilen ilgiden memnun olduğunu belirterek, "Allah'a hamd olsun ki böyle bir sergi açtık. Bu benim hayalimdi. Hatta küçükken sadece kalemle yazmayı hayal ediyordum Kur'an-ı Kerim'i. Gördüğüm ilgiden memnunum" dedi.TAM 12 YILDA HAZIRLANDISerginin açılışına destek veren Duran Vakfı Başkanı Ahmet Ümit Duran sergilenen ürünlerin 12 yılda hazırlandığını belirterek, "Muhammed Mahir Haddidi'nin 12 ciltten oluşan eserlerini 12 yılda hazırlamış. 41 tane ayet, cüz ve benzeri Arapça metinleri işlediği eserlerden oluşan bir sergi. Bursalıların bu eserleri izlemesi amacıyla biz de elimizi taşın altına koyduk. İnşallah hocamız bu sergi haricinde bu sanatın nasıl yapıldığına dair kurs açarak, Bursalı sanatseverlere katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Sergilenen eserlerin görüntüleri-Ziyaretçilerin görüntüleri-Ziyaretçilerin eserleri incelemesi-Duran vakfı başkanı ahmet ümit duran ile röp-Hat sanatçısı Haddidi ile röpHaber/Kamera: Halil ÖZÇOBAN/BURSA,Süre: 3 dk 31 sn - Boyut: 29.5 mb==============================================Turgutlu'da sağanak yağmur ev ve iş yerlerini bastıMANİSA'nın Turgutlu ilçesinde gece başlayarak sabaha kadar aralıklarla süren sağanak yağmur yolları göle çevirdi. Sel suları, zemin katta kalan ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu.Turgutlu'nun geneli, bugün saat 01: 00 sıralarında başlayarak sabah gün aydınlanana kadar aralıklarla süren sağanak yağmurdan olumsuz etkilendi. Yağmur nedeniyle sokak ve caddeler suyla dolup taştı. Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi'nde bazı yollar, biriken su nedeniyle kapandı. Sabah evden tedbirsiz çıkan bazı vatandaşlar yağmurda ıslandı. Ayrıca yolda sürücüler de araç kullanmakta zorlandı. Zemin katta kalan ev ve iş yerlerinde su baskınları oldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri ve itfaiye ekipleri, tıkanan rögarları açmak ve su baskınlarının tahliyesi için çalışma başlattı. Su birikintileri, ekiplerin çalışması ve yağmurun etkisini yitirmesiyle çekilmeye başladı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Sokaklardaki su birikintileriPark halindeki araçlar suyun içinde kalmasıEsnafın işyerlerinde su baskınıOkula giden küçük çocuklar güçlükle ilerlerken görüntüHaber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),==============================================Otomobil deniz kenarında çamura saplanmış halde bulunduİZMİT'te deniz kenarındaki çamura saplanarak bir kısmı suya giren otomobilin sahibine telefon açıldı. Aracın sahibine ulaşılamaması üzerine otomobil çekici ile bulunduğu yerden alındı.İzmit Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde bulunan özel halk otobüsü garajında bulunan sürücüler, sahil şeridinde 41 ABD 582 plakalı otomobilin çamura saplandığını görerek polise haber verdi. Aracın bir kısmının suyun içerisinde kaldığını, sağ camının tamamen açık olduğunu gören polis, aracın plakasından sahibine ulaşmaya çalıştı. Araç sahibinin telefona cevap vermemesi üzerine otomobil çekici ile bulunduğu yerden kaldırılarak yediemin otoparkına çekildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Deniz içerisindeki otomobilin görüntüsü-Görgü tanığı Erdem Mucır ile röp.-Otomobilin çekiciye yüklenmesi-DetayHABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),=============================================Köyde ardiyeden 4 yıldır hiç çıkmayan motosiklete HGS cezasıKARABÜK'ün Ovacık ilçesinde, ardiyede bekleyen, bozuk olduğu için 4 yıldır kullanılmayan motosiklete, Hızlı Geçiş Sistemi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 77,50 TL ceza geldi. Motosikletin sahibi Dursun Şahin (61), "Postacı, 'Urfa'dan geçmişsin, ceza almışsın' dedi. Şaşırdım, şok yaşadım" diye konuştu.Ovacık ilçesine bağlı Ekincik köyünde yaşayan işçi emeklisi Dursun Şahin, kendisine gönderilen ceza tebligatında 11 Kasım 2017 ve 31 Aralık 2017 tarihlerinde Şanlıurfa'da, otoyolda HGS ihlali yaptığı gerekçesiyle 77,50 TL ceza kesildiğini öğrenince şok oldu. TBMM eski Başkanı Mehmet Ali Şahin'in de akrabası olan Dursun Şahin, cezada sadece plaka ve isminin belirtildiğini, plakanın 4 yıldır bozuk, hurda sayılacak vaziyette evin ardiyesinde bulunan motosikletine ait olduğunu söyledi. Şahin, "Postacı, 'Urfa'dan geçmişsin, ceza almışsın' dedi. Şaşırdım, ben oraya hiç gitmedim, ayak basmadım. Öğrenince de şok yaşadım. Motosiklet 4 yıldır ardiyede duruyor. Urfa'yı, Adana'yı hiç bilmem, gitmedim de. Binemiyorum motosiklete, imkan yok. Bununla bırak Urfa'yı, Ovacık'a gidemedim. 4 yıldır burada yatıyor. Bununla nereye gidiyorsun? Ovacık'a gidemiyorum" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Motosikletten detay-Gelen ceza-Dursun Şahin röpHaber-Kamera: Bülent DİKTEPE/OVACIK(Karabük),Süre: (03.00) Boyutu: (355 MB)=============================================Bir gözü kör oldu, şüpheliler adli kontrolle serbest kaldıMERSİN'de tartıştıktan sonra dövdükleri kişinin sağ gözünü kaybetmesine neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.7 Kasım'da merkez Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi'ndeki bir barın önünde meydana gelen olayda, yolda yürüyen M.Y., yanından süratle geçen araçtakilere tepki gösterdi. Bunun üzerine araçtan inen 3 kişi, M.Y.'ye bıçak ve kemerle saldırıp, olay yerinden kaçtı. Aldığı darbeler sonucu kanlar içinde kalan ve çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye götürülen M.Y.'nin sağ gözü görme yetisini kaybetti.Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu şüphelilerin kimliğini tespit eden Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ö.K., M.U.D. ve Ö.E.'yi Erdemli ilçesinde gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye gönderilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsüEmniyet Müdürlüğü önünden genel görüntüMüdürlük girişinden genel ve detay görüntüZanlıların emniyetten çıkarılması ve polis aracına bindirilmeleriPolis araçlarının emniyetten ayrılmasıHaber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,(BOYUT: 133 MB) (SÜRE: 01.14 DK)=================================GAZİANTEP'TE ULAŞIMA SİS ENGELİGAZİANTEP'te etkili olan ve görüş mesafesinin 50 metrenin altına düşmesine yol açan sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi, uçak seferlerinde aksamaya neden oldu. Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş uzaklığı, 50 metreye kadar düştü. Sürücüler, araçlarının sis lambalarını yakarak, yollarda ilerlemeye çalıştı. Sis nedeniyle uçak seferlerinde aksama olurken, kentte hava sıcaklığı 10 dereceye düştü. Bazı seferlerin iptal olduğu havalimanına bazı uçaklar ise gecikmeli olarak iniş yaptı.Polis ekipleri, trafikte önlem alarak, sürücüleri hız yapmamaları konusunda uyardıGörüntü Dökümü----------------------------------Siste ilerleyen araçlarSisin arasındaki binalarYayaların yürümesiGenel ve detay görüntülerHaber - Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP-GÖRÜNTÜ BOYUTU: 159 MB===================================================ÇOCUKLARI İÇİN EVLENMEK İSTEDİ, DOLANDIRILDIERZURUM'un Karayazı ilçesinde eşi öldükten sonra 6 çocuğu ile kalan Rıfat Can (38), evlenmek istediği Z.K. (35) adlı kadın ve ailesi tarafından yaklaşık 40 bin lira tarafından dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.İlçenin Akarsu köyünde oturan Rıfat Can, kanser hastalığı nedeniyle eşi Nazire Can'ı geçen yılı kaybetti. Köyde, en küçüğü 7, en büyüyüğü ise 15 yaşında olan 1'i kız, 5'i erkek çocukları ile yaşayan Rıfat Can, arkadaşı aracılığıyla evlenmek için Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine gitti. Can, aracıların yardımı ile ilçede ağabeyi ve annesi ile birlikte yaşayan Z.K. ile tanıştı. Bir süre başbaşa görüşen Z.K. ile Rıfat Can evlenmeye karar verdi. Z.K.'nın ailesi damat adayı Can'dan 20 bin lira 'süt parası' istedi. Erzurum'a dönen Rıfat Can iki gün sonra Doğuyubazıt ilçesine dönerek, bu para ile birlikte yaklaşık 20 bin lira değerinde altın taktı. Erzurum'a Z.K. ile dönen Can, evlilik işlemleri için nüfus cüzdanını istedi. Z.K., kimliğinin kaybolduğunu ve yenisinin çıkması için müracaat ettiğini söyledi.Köye gelen Z.K.'nin kendisi ve çocukları ile ilgilendiğini mutlu bir yuva kurmanın sevinci içerisinde olduğunu ifade eden Rıfat Can şunları söyledi:"Her şey çok güzeldi. Z.K: 'yi eve getirdikten bir hafta sonra annesi telefonla arayarak, oğlunun kaçakçılık yaptığı için yakalandığını söyledi. Ben de Z.K.'yi yanıma alarak Doğubayazıt'a 'geçmiş olsun' ziyaretine gittim. Bu sırada hastalanan annesini de hastanede ziyaret ettik. Dönecekken annesi, kızının birkaç gün yanında kalmasını istedi. Ben de 'olur' dedim ve köyüme döndüm. Aradan birkaç gün geçtikten sonra kenisini telefonla arayarak ne zaman geleceğini sordum. O da bana köye gelmeyeceğini söyledi. Ben de para ve altınları istediğimde, 'Sen onları anca rüyanda görürsün' dedi. O sırada dolandırıldığımı anladım. Kendisi ve ailesi hakkında suç duyurusunda bulunacağımı söylediğimde ise "Git istediğin yere şikayet et' dedi. Ben de ilçeye gidip anne, ağabeyi ve kendisi hakkında şikayette bulundum. Bana verdikleri isimlerin bile sahte olduğunu orada öğrendim. Bunlar bir şebekeymiş ve ben ilk dolandırdıkları kişi değilmişim. Köyde hayvancılık yapıyorum. Çocuklarım sahipsiz kalmasın diye evlendim. Umarım paramı ve atınlarımı geri alırım."Görüntü Dökümü--------------------Rıfat Can'ın caddede dolaşmasından detay-Kendisi dolandırdığını iddia eden kadının cep telefondaki resimleri-Rıfat Can ile röpHaber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,SÜRE: 04.22 BOYUT: 826 MB===========================================Zam talep eden saya işçileri iş bıraktıADANA'da ayakkabı firmaları için saya diken işçiler, dikim ücretlerine yüzde 40 zam istedi. Saya işçileri, talepleri kabul görene kadar iş bırakma kararı aldı.İş bırakan saya işçileri, polisin TOMA ile güvenlik önlemi aldığı Tarihi Büyüksaat çevresinde basın açıklaması yaptı. Ayakkabı İmalatı Çalışanları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Özay, 4 bin 500 kişinin dün çalışmayı durdurduklarını belirterek, istedikleri zammı alana kadar üretim yapmayacaklarını söyledi. Akbay, pek çok ihtiyaç malzemesine zam gelmesi nedeniyle işçilerin zor günler yaşadığını belirterek, "Sayacılar zaten 3 TL'den 6 TL'ye kadar dikim yapıyor. Kredi kartları borçları, icralar, çocuklarının bezini alamayanlar oluyor. Biz bunları yaşadıktan sonra çalışmanın ne anlamı var ki? İpliğe, iğneye zam geldi. Kiralarımız var, evimizin geçimini sağlayamaz duruma geldik" dedi.Ayakkabı firmalarının hammaddeye yaptıkları zammı ürünlere yansıttıkları gibi işçiliğe de zam yapmaları gerektiğini vurgulayan Özay, "Türkiye'de şu an en iyi siparişi alan kentlerden bir tanesi Adana'dır. Siparişi almalarına rağmen çalışan işçiyi küçümsemeleri, hafife almaları yanlıştır. Genel olarak bütün piyasalarda zanaatkar, çalışan, olmazsa ülke dönmez. Bırakın bir fabrikayı, ülke dönmez, etkiler. Bütün işi, işçiler yapar. Biz bugün burada yüzde 40'lık zamla çıkmışız, bunu kimse çok görmesin. Toplasan 1,5 - 2 TL yapıyor. Herkes çıkarı için emek veriyor, herkesin çocuğu var. Yıllardan beri çalışıyoruz. Kredi kartı borçları, icralar var. Çocuğunun bezini alamayanlar oluyor. Bizler de yüzde 40 zammı alana kadar iş bırakıyoruz. İsterse 1 sene sürsün" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Toplanan işçilerden genel detayPolis araçlarından detaylarMustafa Akbay ile röportajHaber: Nuri PİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,SÜRE: 5'03" BOYUT: 558MB