Dha Yurt Bülteni 4

29 Kasım 2018 Perşembe 10:36



29 Kasım 2018 Perşembe 10:36

1)ALADAĞ FACİASININ 2'NCİ YIL DÖNÜMÜADANA'nın Aladağ ilçesinde 10'u öğrenci, 1'i çocuk 12 kişinin yaşamını yitirdiği yurt yangınının üzerinden 2 yıl geçti. Yangında ihmali olduğu iddiasıyla 7'si tutuklu 14 sanık hakkında 12'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ancak aradan geçen süreçte tutuklu 7 sanık tahliye edildi. Tutuklu sanığın kalmadığı davada mahkemeye gelen 3 ayrı bilirkişi raporu da birbiriyle çelişti. Aladağ'da 29 Kasım 2016'da meydana gelen olayda, ortaokulda okuyan kız öğrencilerin kaldığı, 'Süleymancı' cemaatine ait özel kız öğrenci yurdunda, elektrik kontağından yangın çıktı. Yangında yurtta kalan eğitmen Fatma Canatan, yurt müdürü Cumali Genç'in kızı Sare Betül Genç, 8'inci sınıf öğrencileri Sema Nur Aydoğdu, Zeliha Avcı, Sevim Köylü, 7'nci sınıf öğrencileri Gamze Bagir, Sümeyye Yetim, İlknur Maden; 6'ıncı sınıf öğrencisi Nurgül Pertlek, 5'inci sınıf öğrencileri Bahtınur Baş, Tuğba Aydoğdu ve Cennet Karataş hayatını kaybetti.3 FARKLI BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLANDIBilirkişiler tarafından hazırlanan olay yeri inceleme tutanağında, yangına eskimiş olan elektrik şalterinin yol açtığı, kilitli olduğu öne sürülen yangın merdiveni kapısının kapı kolu olmadığı, ayrıca yönetmelik dışına çıkılıp ısıya dayanıklı olmayan PVC kapı takıldığı, binanın bayındırlık şartnamelerine uygun olmadığı, acil çıkış kapıları bulunmadığı, camların demirler kesilerek açılabildiği yer aldı. Daha sonra 2 bilirkişi raporu daha hazırlandı. Ancak 3 bilirkişi raporunun da birbiri ile çelişmesi çocukları ölen ailelerin tepkisine neden oldu.TUTUKLU KALMADIAladağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yurt yangınıyla ilgili olarak, kızı da ölen yurt müdürü Cumali Genç, Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur ile dernek yöneticileri Ramazan Keleş, Ramazan Dede, Mustafa Öztaş, Mahir Kılınç ve yurt çalışanı Mahmut Deniz tutuklandı. Davada daha sonra sanık sayısı 14'e ulaştı. Sanıklar hakkında, 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçlamasıyla 5'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezası istendi. Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıkların bazıları ara kararla tahliye edilip, itiraz üzerine tekrar tutuklandı. Sanıklar, itfaiyeyi geç gelmekle ve yurdun üst katlarına ulaşacak merdiveni olmaması nedeniyle suçladı. Çocukları ölen ve yaralanan aileler ise, o dönemde kendilerini yangının çıktığı yurda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri tarafından yönlendirildiğini söyledi. Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik ise o dönemde ilçedeki itfaiye teşkilatının yetersiz olduğunu savundu.Son olarak 7 Eylül 2018'de görülen duruşmada tutuklu kalan 2 sanık Yurt Müdürü Cumali Genç ile Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur da tahliye edildi. Davada tutuklu sanık kalmadı. 12 kişiye mezar olan yurt ise geçen yıl yıkıldı. Tutuksuz sanıklar 17 Ocak 2019'da Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar hakim karşısına çıkacak.KOMİSYON OLUŞTURULDUTBMM'de kurulan yangınla ilgili araştırma komisyonu bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. TBMM Aladağ Yurt Yangınını Araştırma Komisyonu özel yurtların ücretsiz olmayacağını ve barınma amacı dışında kullanılmayacağını açıkladı. Komisyonun hazırladığı rapor sonrası özel yurtların kurulması ve denetlenmesiyle ilgili yeni yönetmelik hazırlandı.Murat KİBRİTOĞLU/ADANA, -=================================================(ÖZEL)2)PALANDÖKEN'DE 1 ARALIK'TA PİSTLER AÇILIYORTÜRKİYE'nin en önemli kayak merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken, 1 Aralık'ta düzenlenecek açılış töreni ile sezona 'merhaba' diyecek. Gündüzleri yağan doğal karın üzerine geceleri suni kar yağdırılan Palandöken'de hazırlıklar tamamlanıyor. Palandöken'deki otelciler, kayağı özleyenleri 1 Aralık'ta Erzurum'a davet etti.IŞIKLANDIRILMIŞ PİSTLERDeniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Dağı'nın dört bir tarafına kurulan oteller yaptırdıkları göletler sayesinde tüm pistlerine suni kar yağdırıyor. Türkiye'de kayak sezonun Palandöken'de başlayıp yine Palandöken'de sona erdiğini söyleyen Palan Oteli Genel Müdürü Ali Güney, "Türkiye'nin en uç noktasında bile olsayınız, uçakla 1.5 saatte Paladöken kayak merkezindesiniz. Hava limanı ile Palandöken 10 dakika, şehir merkezi ise sadece 5 dakika uzaklıkta. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta sezonu açıyoruz. Kayak ve snowboard yapmayı sevenleri Palandöken'e davet ediyoruz. Palandöken'e gelenler ışıklandırılmış pistler sayesinde gece kayağı da yapabiliyor. Kayağın zevki Palandöken'de bir başkadır. Yakıcı güneşi, doğası, kristal karı, otellerin sunduğu imkanlar. Şehrin tarihi yapısı. Kaplıcaları, Kayakla Atlama Kulesi, Buz hokeyi salonları. Herşey tatilcilerin hizmetinde" diye konuştu.TESİSLER SON MODELRusya, Ukrayna, İran, Hollanda ve Almanya'nın yanı sıra Türkiye'nin dört bir tarafından gelen tatilcilerin Palandöken'i tıka basa doldurduğunu sözlerine ekleyen Güney, "Palandöken'de en uzunu 14 kilometre olmak üzere 40'a yakın pist var. 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları ve EYOF 2017'ye ev sahipliği yapan Palandöken'de tüm mekanik tesis yenilendi. Burada tatil yapmak bir ayrıcalıktır. Palandöken'e her yıl olduğu gibi yıl da bir rağbet olacaktır. Palandöken'e hiç kar yağmasa bile suni karlama sisteminin yapıldığı 21 pist her zaman açık olacak" dedi.VALİ OKAY MEMİŞ TWEET ATTIErzurum Valisi Okay Memiş'de Palandöken'in 1 Aralık'ta kapılarını açacağını sosyal meydyadan duyurdu. Vali Memiş attığı tweetde şunları söyledi:"Biz kış turizminin başkenti olmaya hazırız. 1 Aralık'ta sezanu açıyoruz. Buradan herkesi Erzurum'a, Palandöken'e davet ediyoruz. 45 kilometrelik kayak pisti olan Paladöken'de ortalama bir vatanadaşımız dahi rahatlıkla kayak yapabilir."Görüntü Dökümü------------------------Palandöken dağından detay-Pistlerden detay-Kar üstü aracın görüntüsü-Suni kar makinasından detay-Palan otel resepsiyon ve otel içinden detay-Ali Güney ile röp-Palandöken dağı drone ile çekilen görüntüler-Vali Memiş'in attığı tweet habere ekli olarak geçildiHaber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,SÜRE: 05.20 BOYUT: 630 MB==================================================3)BODRUM'DA TEKNEDE 16 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDIMUĞLA'nın Bodrum ilçesinden tekneyle ve yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 16 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.Güney Ege'de devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, dün (çarşamba) saat 23.00 sıralarında, Bodrum'un Yalıçiftlik açıklarında, fiber tekneyle Yunan adalarına kaçmaya çalışan bir kaçak göçmen grubunu fark etti. Tekneye operasyon düzenleyen ekipler, Filistin ve Suriye uyruklu 16 kaçak göçmeni yakaladı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler, yasal işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.Görüntü Dökümü-----------------------Teknedeki kaçakların görüntüsüKaçaklara su ikram edilmesi(Haber- Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,================================================4)BALIKÇILARIN AĞINA 18. YÜZYILA AİT ÇAPA TAKILDIDÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde hamsi avına çıkan balıkçının ağına 2,5 metre uzunluğunda olan ve 18. yüzyılda Osmanlı savaş ya da ticaret gemilerine ait olduğu tahmin edilen çapa takıldı. Tarihi çapa incelenmek ve korumaya alınmak üzere Konuralp Müzesi'ne götürüldü.Akçakoca'da hamsi avı için denize açılan balıkçının ağına 18. yüzyıla ait olduğu düşünülen ve genel olarak savaş ya da ticaret gemilerinde kullanılan çapa takıldı. Akçakoca balıkçı barınağına çıkarılan çapa Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlileri tarafından alınarak Konuralp Müzesi'nin bahçesine getirildi. Çapa burada Düzce Üniversitesi Su Altı Araştırmaları ve Arkeoloji Bölümü'nde görevli akademisyenler tarafından incelenerek, koruma altına alınacak.Düzce Üniversitesi Su Altı Araştırmaları ve Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Ahmet Bilir çapanın 18. ya da 19. yüzyıla ait olduğunu tahmin ettiklerini ifade ederek, "Akçakoca'da balıkçıların ağlarına takılmış. Bizim araştırma alanımız su altı olduğu için son derece kıymetli bir buluntu oldu. 18. ya da 19. yüzyıla ait bir çapa ve esas önemi ise üzerinde taşıdığı ahşap. Bu bizim için oldukça önemli, denizlerde özellikle ahşap yiyen bir kurt yüzünden ahşap ve organik malzemeler günümüze ulaşamamaktadır. Ancak bu çapada ahşap mevcut ve çok önemli bir bulgu olduğuna işaret ediyor. Bununla ilgili olarak restorasyon çalışmaları gerçekleştireceğiz. Ahşap kısmı en sağlam ve bozulmadan muhafaza edebilmek için gerekli laboratuvar çalışmalarını ve analizleri gerçekleştireceğiz. Sonrasında karbon-14 adı verilen yöntemler ile çapanın kesin tarihini tespit etmeye yönelik çalışmaları sürdüreceğiz" dedi."TİCARET GEMİSİ YA DA OSMANLI-RUS SAVAŞINDAN KALMA OLABİLİR"Bilir, çapanın ticaret gemisi ya da Osmanlı-Rus savaşında batan bir gemiye ait olabileceği üzerinde durulduğunu belirterek, "18. ve 19. yüzyılı düşündüğümüzde bu çapaların boyutu itibarıyla 2,5 metrelik bir çapa, bunun bir kalyona ait olabileceğini düşünüyoruz. ya da bir ticaret gemisi de olabilir veya Osmanlı-Rus savaşı ile birlikte batmış bir batığa da ait olabileceğini tahmin ediyoruz. Buna yönelik su altı çalışmalarımızı da gerçekleştireceğiz" diye konuştu.BULUNDUĞU ALANDA DALIŞ GERÇEKLEŞTİRİLECEKBilir, çapanın araştırmalara ışık tutacak bir bulgu olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:"Muhakkak bir yaşanmışlığı söz konusu bu da bizi son derece heyecanlandırıyor. Bu denli korunan bir çapanın da Düzce'nin karasularında tespit edilmiş olması bizim için son derece heyecan verici. Önümüzdeki yıllarda yapılacak çalışmalar içinde bir umut ışığı bizim için. Buna yönelik de kurmuş olduğumuz su altı araştırma merkezinde bu tür araştırmalara ağırlık veriyoruz. Gemisi ile ilgili olarak herhangi bir batığa mı ait? Yoksa çapa münferit bir malzememi bunu tespit etmek için bulunduğu noktada dalışlar gerçekleştireceğiz"Görüntü Dökümü-----------------------Çapadan görüntüÇapanın müze bahçesine indirilirken görüntüsüÇapanın üzerine yapışan deniz canlılarından görüntüDoktor Öğretim Üyesi Ahmet Bilir ile röp ve detayalr(Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,===========================================5)FRENİ BOŞALAN KAMYONUN KAMYONUN LASTİKLERİ YANDIADIYAMAN'da, freni boşalan hafriyat kamyonun lastikleri yandı.Olay, dün gece Adıyaman-Çelikhan karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Çelikhan yönüne ilerleyen Yüksel Aktulum yönetimindeki 31 FAZ 18 plakalı hafriyat kamyonunun freni boşaldı ve ardından arka lastikleri yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü kamyonu durdurarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından lastikler söndürülerek yangının büyümesi önlendi.Görüntü Dökümü-----------------------Olay yeriYanan kamyonun tekerlekleriJandarmanın önlem almasıKamyondan yola fırlayan parçalarGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHABoyut: 90 MB========================================6) KİLOLU GÜNLERİNİ UNUTMAMAK İÇİN 64 BEDEN PANTOLONUNU ÇERÇEVELETECEKANTALYA'da 4 yıl önce tüp mide ameliyatı sonrasında 152,5 kilodan 85 kiloya düşen Uğur Cengiz (32), yaşadığı zorlukları unutmamak için 64 beden pantolonunu çerçeveletip duvara asacak. 5 ay önce ameliyat olduğu klinikte hasta danışmanı olarak işe başlayan Cengiz, kilolu insanları en iyi kendisinin anladığını ve hastalara danışmanlık yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Obezite Cerrahisi Kliniği'nde Doç. Dr. Mehmet Güler'in yanında hastalara danışmanlık hizmeti veren Uğur Cengiz'in hikayesi, kliniğe başvuran hastaların hikayesiyle aynı. 20 yaşından itibaren kötü beslenme nedeniyle kilo almaya başlayan ve 152,5 kiloya çıkınca artık yürüyemeyen, bacak bacak üstüne atamayan, ayakkabısını bağlayamayan Cengiz, 4 yıl önce tüp mide ameliyatı sonrasında 67,5 kilo verdi. Ameliyatın ardından ilk 1 yılda hızla kilo veren ve 3 yıldır da verdiği kiloları almayan 85 kilodaki Uğur Cengiz, makine teknikeri olmasına karşın kendisi gibi aynı sorunları yaşayan kilolu insanlara yardım etmek için 5 ay önce ameliyat olduğu klinikte işe başladı. Kilolu insanların yaşadıklarını çok iyi bildiğini söyleyen Cengiz, hastalara eski fotoğraflarını gösterdiğini, yaşadıklarını anlattığında onlardan olumlu tepkiler aldığını belirterek, "Onların yanında olmamdan çok mutlular" dedi.'BENİM GİBİ KİLOLU OLANLARA KENDİ HİKAYEMİ ANLATIYORUM'Yaklaşık 4 yıl önce Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Obezite Cerrahisi Kliniği'nde Doç. Dr. Mehmet Güler ile tanışınca hayatının değiştiğini kaydeden Cengiz, "Onun sayesinde geçirdiğim tüp mide ameliyatı ile 152,5 kilodan 85 kiloya indim. 3 yıldır da bu kilomu koruyorum. Çok mutluyum" dedi. 5 ay önce işe başladığı klinikte hastalara danışmanlık yaptığını, onlara refakat ettiğini aktaran Cengiz, "Onlara kendi hikayemi anlatıyorum, tecrübelerimi paylaşıyorum. Hastalardan güzel tepkiler alıyorum. 'İyi ki buradasın', 'İyi ki yanımızdasın' diyorlar. Çok mutlu oluyorum" ifadelerini kullandı.SADECE BİR PANTOLONUNU SAKLIYORKilolu olduğu dönemlerde kısa mesafelere bile araçla gittiğini söyleyen Cengiz, şimdiyse yürüyüşler yaptığını, hayatında pek çok şeyin değiştiğini belirtti. Eski video ve fotoğrafların çoğunu silen, kıyafetlerini atan Uğur Cengiz, o dönemlerden kalan bir pantolonunu ise o günleri unutmamak için sakladığını söyledi. Şu anda 48 beden pantolon giyen Cengiz, kilolu dönemlerinde giydiği 64 beden pantolonun içinde adeta kaybolduğunu belirterek, "Bu pantolon dolabımın baş köşesinde. Aslında bunu çerçeveletip asmak istiyorum. Niçin derseniz, bu pantolonu giydiğim dönemlerde ne zorluklar yaşadığımı unutmamak için. Bu pantolonu o günleri unutmamak için ömrümün sonuna kadar saklayacağım" diye konuştu.Görüntü Dökümü-----------------------Tanıtım afişinin görüntüsüUğur Cengiz'in hastane koridorunda görüntüsüUğur Cengiz masada çalışırken görüntüsüTelevizyon ekranında kendi görüntüleriRÖP: Uğur Cengiz64 beden pantolonunu gösterirkenDetaylar235 MB -- 02.07/// HDHaber: Selma KUNAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,========================================7)40 YILDA 5 SERGİ AÇTI, 1 RESİM SATAMADIERZURUM'da, 40 yıldır yağlı boya, oymacılık, kuru kalem ve ahşap yakma üzerine resim ile tablo yapan Canip Cihangir (53), açtığı 5 sergide bugüne kadar tek bir eser satamamanın üzüntüsünü yaşıyor. Cihangir, "Bir sergimde öğrencilerimden biri yaptığı eserini getirip sergime koymak istedi. Hatırı kalmasın diye astım. Sergide tek satılan eser de o oldu" diyerek, gülümseten bir anısını anlattı.Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik ve Görsel Sanatlar Bölümü'nden 2000 yılında mezun olan Cihangir'in yetiştirdiği yüzlerce öğrenci bulunuyor. Yaptığı eserlerinin beğeni topladığını ama iş satışa geldiğinde 40 yıldır siftahsız olduğunu anlatan Cihangir, "Eserlerim 100 liradan başlayıp 2 bin liraya kadar çıkıyor. Ama bugüne kadar neden satamadım anlamış değilim. 40 yıldır siftah yaptığım yok" dedi.Gülükseten bir anısını da anlatan Cihangir, "Hiç unutmam bir sergimde öğrencilerimden biri yaptığı eserini getirip sergime koymak istedi. Tabloya baktığımda asılmayacak bir resimdi. Ama hatırı kalmasın diye astım. Sergide tek satılan eser de o oldu" dedi.Cihangir, "Hediye verdiğim kişiler eserlerimi evinin en güzel yerine asıyor. Ama satamıyorum. Doğuda ahşap yakma sanatı üzerine benden başka sanatçı da yok" diye konuştu.Eserlerinin büyük bir bölümünü atıl durumdaki odunlardan yaptığını sözlerine ekleyen evli ve 3 çocuk babası Canip Cihangir, "Emekli maaşı ile geçiniyorum. Yaptığım eserleri satamayınca yüzlercesi elimde birikti. Ben de eşe, dosta hediye ettim. Sanatımı çok sevdiğim için bırakmayı hiç düşünmüyorum. Eserlerimi satamasam da sanatçı yetiştirmeye devam edeceğim" dedi.Görüntü Dökümü------------------------Resim,ahşap,kuru kalem çalışmalarından detay-Canip Cihangirin oyma sanatı çalışmalarından detay-Ahşap yakma çalışmasından detay-Canip Cihangir ile röpHaber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,SÜRE: 03.56 BOYUT: 440 MB=============================================