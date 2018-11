Dha Yurt Bülteni 4

30 Kasım 2018 Cuma 10:59



DHA YURT BÜLTENİ 4Kredi çekerek astronatların yiyeceği 'kinoa' üretti, elinde kaldıBALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde çiftçilik yapan Zeliha Şoför (55), 15 dönümlük arazisine 10 bin TL banka kredisi çekerek, 'astronot yiyeceği' olarak da bilinen kinoa ekti. Büyük umutlar bağladığı ve hasat yaptığı 2 tona yakın kinoaya alıcı çıkmadı. Ürünü bozulmaması için oturma odasında muhafaza eden Zeliha Şoför, "Kinoa tohumu satarak ürünlerini alan bir dernekle iletime geçtim. Kilosu 150 liradan tohumları aldım. 15 dönüm tarlama ektim. Türkiye Kinoa Yetiştiriciliği Derneği, 'Önceliği size tanıyacağız' dedi. Ama bekliyoruz gelmediler, mağduruz" dedi.Sındırgı'nın kırsal Gölcük Mahallesi'nde Alzheimer hastası annesi ile yalnız yaşayan 55 yaşındaki Zeliha Şoför, alım garantisi olduğu ve yüksek gelir elde edildiğini öğrendiği, astronot yiyeceği olarak ta bilinen kinoaları 15 dönümlük arazisine ekti. Kinoa aların tohumları ve bakımları için bankadan da 10 bin lira kredi çeken Şoför, ürünlerini Ağustos ayı sonunda hasat ederek, tohumları temin ettiği ve ürünlerine alma garantisi veren Türkiye Kinoa Yetiştiriciliği Derneği'nden gelecek haberi beklemeye başladı. Ancak 3 ay geçmesine rağmen dernekten kimsenin gelip astronot gıdalarını almadığını söyleyen Şoför, umut ve parasını bağladığı 2 tona yakın ürününü ise bozulmaması için oturma odasında muhafaza etmeye başladı.'ÜRÜNLERİ YETİŞTİRMEK İÇİN 15 GÜN OVADA KALDIM'Geçtiğimiz yıllarda mahalleden bazı komşularının da kinoa ekerek para kazandığını, bunu görünce kendisinin de kiona ekmeye karar verdiğini söyleyen Şoför, "Kinoa tohumu satarak ürünlerini alan bir dernekle iletişime geçtim. Kilosu 150 liradan tohumları aldım. 15 dönüm tarlama ektim. Dernek, 'öncelik size tanıyacağız' dedi. Ama bekliyoruz gelmediler, mağduruz. 10 bin lira kredi çektim bu ürünü ekmek için. Kinoa ekimi, yetiştirilmesi ve hasadı çok çileli. Büyük çaba istiyor. 15 gün ovada kaldım. Tarlada yattım, yılanların içinde. Amelede bulamadım. 3-4 kat elden geçirdim. Derneğe sesleniyorum, ne olursunuz gelip alın bunları" dedi.Borçlarını ödemek ve derman olsun diye çok para kazandırdığını düşündüğü kinoa ektiğini belirten Şoför konuşmasını şöyle sürdürdü:"Kinoaları yağmur yağar, ürün hasar görür diye oturma odamda saklıyorum. Oturma odamı kullanamıyorum. Ürünler zarar görüp elimde kalmasın istiyorum."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Gölcük kırsal mahallesi ve ev görüntüsüÇuvallarda bekleyen kionalardan görüntüler.Çiftçi Zeliha Şoför açıklamaları.Ürünlerden görüntüler.Haber- Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR,605 MB======================================(ÖZEL) 9 AYDIR KAZADA ÖLEN OĞLUNUN MEZARINDA YAŞIYORŞANLIURFA'da, 9 ay önce otomobil çarpması sonucu ölen motosiklet sürücüsü Yusuf İzzetin Toprak'ın (21) babası Mehmet Toprak (45) oğlunun mezarında yatıp kalkıyor. Oğlunun ölümünde kusuru olanların cezalandırılmasını isteyen baba, "Oğlumun ölümüne dayanamıyorum, kimse ceza almadı, olan benim oğluma oldu" diyerek gözyaşı döküyor.Trambüs Projesi nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı Haleplibahçe Caddesi'nde, 27 Şubat günü, otomobil, Yusuf İzzetin Toprak'ın kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Kazada, motosikletten yola savrularak başını kaldırım taşına çarpan Toprak olay yerinde yaşamını yitirdi. Askere gitmeye hazırlanan Toprak,Süleymaniye Mahallesi'ndeki Mehmetçik Mezarlığı'na defnedildi.İnşaat işçisi baba Mehmet Toprak ise oğlunun çlümünü bir türlü kabullenemedi. Günlerini oğlunun mezarında geçiren baba, ilerleyen zamanlarda geceleri de mezarlıkta kalmaya başladı. Oğlunun mezarının yanından bi an olsun ayrılmayan Mehmet Toprak'ın, eşi ve 4 çocuğu ise yakınları ile komşularının yardımıyla geçiniyor.Oğlunun ölümüne tek şeride düşürülen yolda önlem almayan Karayolları ve belediye ile ters yöne giren otomobil sürücünün neden olduğunu ancak hiçbirinin ceza almadığını öne süren acılı baba, "Oğlum ihmaller zinciri sonrası hayatını kaybetti. Benim acım ilk günkü gibi taze. Oğlumun ölümüne, ailemizin dağılmasına ve benim mezarlıkta yatıp kalkmama neden olanlar yaşamlarını kaza öncesindeki gibi sürdürüyor. Oğlumu hayattan koparanların cezalandırılması için Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyorum" dedi.Sadece banyo yapmak için eve gittiğini, bu sırada eşi ve çocuklarını gördüğünü anlatan Mehmet Toprak, şöyle konuştu:"Oğlum nişanlıydı, kazadan 21 gün sonra askere gidecekti. Asker dönüşü evlendirecektim. Çocuğum Balıklıgöl'den eve gelirken, ters yöne giren arabanın çarpmasıyla ölüyor. Oğlumun ölümüne dayanamıyorum. Oğlum öldü ama kimse ceza almadı. Oysa o kazada hem otomobil sürücü hem belediye hem de karayolları suçlu. Ama hiçbirine bir şey olmadı, olan benim oğluma oldu. Eğer oğlumun ölümüne yol açanlar ceza almazsa hayatıma son vereceğim."Görüntü Dökümü---------------------------------Ölen oğlunun kaza yaptığı yolda olayı anlatan Mehmet ToprakOğlunun mezarında yaşayan Mehmet ToprakTürk bayraklı o şimdi asker eşarbının bağlandığı mezarı temizleyen ToprakGözyaşları arasında oğlunun kazasını anlatan Mehmet ToprakKazanın yaşadığı gün cep telefonuyla çekilen görüntülerÖlen Yusuf İzzettin Toprak fotoğrafıGenel ve detay görüntülerHaber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL - ŞANLIURFA======================================================(ÖZEL) AVLAN GÖLÜ, FUTBOL SAHASI KADAR KALDIANTALYA'nın Elmalı ilçesinde 850 hektar büyüklüğündeki Avlan Gölü'nün neredeyse tamamı kurudu. Göldeki su miktarı futbol sahası küçüklüğüne kadar düşünce dinlenmek için burayı kullanan göçmen kuşlar Elmalı'yı 3 yıldır pas geçiyor.Elmalı ilçesinde yer alan karstik oluşumlu Avlan Gölü, doğal halinde büyüklüğü 850 hektarken, son 3 yıldır bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle tamamen kurudu. Sadece futbol sahası büyüklüğünde suyu kalan gölü, birçok canlı da terk etti. Dinlenmek için gölün çevresini kullanan göçmen kuşlar ise 3 yıldır bölgeye uğramıyor.Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, gölün eskiden sedir ormanı ortasında müthiş bir güzelliğe sahip olduğunu, bu güzelliğin artık kalmadığını söyledi. Öztekin, son birkaç yıldır kuraklık nedeniyle zor durumda olduklarını kaydetti. Öztekin, 1970'li yılların başında bazı vatandaşların tarım yapmak için gölün kurutulmasını istediğini söyledi. O dönemdeki yöneticilerin bu isteğe boyun eğdiğini belirten Öztekin, gölün etrafına tüneller açılarak suyun Finike tarafına boşaltıldığını, bu yöntemin gölü kuruttuğunu aktardı.'CİDDİ RİSKLE KARŞI KARŞIYAYIZ'Gölün etrafında dünyada nadir bulunan sedir ormanının yer aldığını belirten Başkan Öztekin, gölün kurumasıyla sedir ağaçlarının kurumaya ve hastalanmaya başladığını söyledi. Öztekin, "Çevrenin olumsuz değişmesiyle gölün tekrar oluşturulmasına karar verilmiş. Devlet Su İşleri (DSİ) 2000'li yıllarda göl için bir çalışma başlattı. 7-8 yıl boyunca yapılan çalışmalar sonrası Avlan Gölü yeniden oluşturuldu. Gölümüz 2015 yılına kadar eski görkemine kavuşmuştu. Ancak kuraklık nedeniyle gölün suyu son 3 yıldır tamamen çekildi. Yok denecek hale geldi. Elmalı'nın yağış ortalaması, son 3 yılda 3 kat azaldı. Bu her şeyi anlatıyor. Böyle devam ederse ciddi bir riskle karşı karşıyayız. Avlan Gölü bizi bu konuda ciddi uyarıyor" diye konuştu.GÖÇMEN KUŞLAR GÜZERGAHINI DEĞİŞTİRDİGöldeki su çekilmeden önce bölgenin kuş cenneti olduğunu belirten Başkan Öztekin, "Göl yok ki, kuş neden gelsin. Kuşlar için gölün üstünde adacıklar yapılmıştı. 3 yıl önce farklı bölgelerden binlerce kuşu burada görebiliyorduk. Göç güzergahı olduğu için kuşlar göç dönemlerinde burayı dinlenme yeri olarak kullanıyordu. Kuş cenneti son 3 yıldır ortadan kalktı" dedi.KÖYLÜLER GÖLÜ YENİDEN İSTİYORGölün çevresinde 60 yıldır yaşayan Dudu Selçuk ise gölün kurumasıyla yaşamlarının kötü yönde değiştiğini söyledi. Selçuk, "Göl kuruyunca hiç balık kalmadı. Önce hayvanlarımız aç susuz kaldı. Şimdi de biz aynı sıkıntıları çekmeye başladık. Gölümüzü yeniden istiyoruz" dedi.Görüntü Dökümü-----------------------Drone görüntüleri-Gölün detay görüntüleri-Oluşan çatlakların detay görüntüleri-Gölün drone ile görüntüsü-Kuruyan gölün içersindeki kuşların konakladığı tepelerin görüntüleri-Gölün içinde otlayan koyunlardan görüntü-Hasan DEMİRBAŞ ın anonsu-Röp 1: Dudu SELÇUK-Röp 2: Ümit ÖZTEKİN (Elmalı beldiye BŞK.)Haber Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA491 MB//4.25 SN'HD======================================Evleri çöken yaşlı çift, geceyi komşuda geçirdiKAHRAMANMARAŞ'ın Elmalar Mahallesi'nde çiftçi Ahmet (77) ve Hatice Açıkgöz (72) çiftinin yaşadığı evin, yağış sonrası 4 odasından 2'si yıkıldı. Korkudan geceyi komşularında geçiren çift, diğer odalarının da yıkılma riski olduğunu belirterek, yetkililerden yardım istedi.Elmalar Mahallesi'nde babasından miras kalan, bir kısmı toprak olan 4 odalı evde yaşamını sürdüren Ahmet ve Hatice Açıkgöz çifti geçtiğimiz çarşamba akşamı yemek için hazırlanırken duydukları gürültüyle kendilerini dışarı attı. Çiftin, 4 odalı evlerinin 2 odası aşırı yağmurdan meydana gelen aşınma nedeniyle yıkıldı.Büyük üzüntü yaşayan çift, diğer odaların da yıkılma ihtimaline karşı geceyi komşularında geçirdi. Hepsi evli olan ve farklı şehirlerde yaşayan 7 çocuğu bulunan çiftten Ahmet Açıkgöz, evlerinin tamamen yıkılmasından endişe ettiklerini belirterek "2 oda yağmurlardan dolayı yıkıldı. Diğer odaların da yıkılma tehlikesi var. Şimdilik komşularımızda kalıyoruz. Yeniden evimize girmek istiyoruz ama cesaret edemiyoruz. Yetkililerin bize yardımcı olmalarını istiyoruz" dedi.Hatice Açıkgöz ise yıkılma riski taşıdığı için eve yaklaşamadıklarını ifade ederek, "Gidecek yerimiz yok. Hiç olmazsa başımızı sokacak bir çadır istiyoruz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYıkılan evGöçük olan bölgeHatice Açıkgök ile Röp.Ahmet Açıkgöz ile Röp.Eşyaların taşınmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mustafa KANLI-KAHRAMANMARAŞ-GÖRÜNTÜ BOYUTU: 217 MB======================================Keşan'da kar yağışı etkili olduEDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.Keşan'da hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğü ilçe merkezinde kar yağışı etkili oldu. Kardan korunmak isteyen vatandaşlar dışarıya şemsiyeyle çıkarken, karın tadını çıkarmak isteyen çocuklar ise kartopu oynadı. Trafikteki sürücüler ise kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Keşan Belediyesi ekipleri, karın yoğun olduğu bölgelerde küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Şehirlerarası yollarda ise karayolları ekipleri yolların trafiğe kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yapmak üzere hazır bekletiliyor.Görüntü Dökümü-----------------------Üzeri karla kaplı ağaçlar, araçlar ve yollar-Karda yürüyenler-Karla kaplı yolda ilerleyen araçlar-Karda yürüyen kedi-Karla kaplı park-Parkta dolaşanlar-DetaylarHaber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),===================Van'da üretilen dolusavara talep yağmuruGülay KUYUCU- Orhan AŞAN/ VAN,- VAN İş Geliştirme Merkezi'nde (İŞGEM) faaliyet gösteren firma tarafından Türkiye'de ilk kez üretilen dolu önleme makinesi büyük talep görüyor. Yaklaşık bin dönümlük alana kurulan cihaz ile yukarı 12 kilometreye gaz püskürtülüp, suyun kristalleşmesi engellenerek, yere yağmur olarak düşmesini sağlayan cihazın ilk ihracatı Azerbaycan'a yapılmıştı. İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik, seri üretime geçtiklerini belirterek gelen taleplerin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.Van İŞGEM bünyesinde faaliyet gösteren 30 firmaya yenilerinin eklenmesi için 'AB katılım öncesi mali yardım aracı' projesi kapsamında, 2016'da 9 milyon 200 bin euroluk 'Van İŞGEM büyüyor' projesi hayata geçirildi. Projeyle 30 modern iş yeri yapıldı. Yeni firmaların eklendiği Van İŞGEM'de Ekim ayında dolu önleme makinesi da üretilmeye başlandı.TÜRKİYE'NİN HER TARAFINDAN TALEP GELDİDolu önleme makinasının yukarı püskürttüğü gaz, yaklaşık 12 kilometrelik mesafeye gidiyor ve bu gaz, suyun kristalleşmesini engelleyerek, yere yağmur olarak düşmesini sağlıyor. Cihaz, kurulduğu yaklaşık bin dönümlük alanda dolu yağmasını engelliyor. Tam otomasyon sistemi ile çalışan makinenin başına gelmeden, cep telefonuyla direkt kumanda ile talimat vererek, dolunun yağması engellenmiş oluyor. Sağlığa ve çevreye zararı bulunmadığı belirtilen ürünün ilk ihracatı da Azerbaycan'a yapıldı. Türkiye'de ilk defa Van'da üretimi yapılan dolu önleme makinasına Türkiye'nin her tarafından yoğun talep geldi. Bunun üzerine firma seri üretime geçti. İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik, gelen taleplerin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.'ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLADIK'Gedik, "Gelen bu taleple gördük ki Türkiye'de hem tarımla hem diğer sektörlerde uğraşan vatandaşlarımız doludan ciddi anlamda zarar görüyor. Bunun direkt ülke ekonomisini olumsuz etkilediğini de gördük. Özellikle tarımda doludan zarar gören çiftçimiz ihracat yapamıyor. Çiftçinin bu ürünlerden zarar görmesi sadece çiftçiyi ilgilendirmiyor. Sonuç olarak ülke ekonomisine etkisi oluyor. Çiftçimizin ürettiği ürünler milli servet. Biz ürettiğimiz ürünle ülke ekonomisine ciddi anlamda katkı sağladığımızı düşünüyoruz" dedi.'MUTLUYUZ GURURLUYUZ'Bu ürün için sadece çiftçilerden talep gelmediğini belirten Mahmut Gedik, "Güneş enerji sistemi panellerinde dolunun oluşturduğu ciddi zararları engelleyen cihaz için Otomotiv firmalarından da ciddi talepler aldık. Şuan cihazlarımız Türkiye'nin farklı noktalarında kuruldu ve faaliyete geçti. Ülke ekonomisine Türkiye'de ilk defa Van'da üretilen bir cihazla katkı sağladık. Bunun mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz çok mutluyuz" diye konuştu.SERİ ÜRETİME GEÇİLDİYoğun talepleri karşılamak üzere dolu önleme cihazında seri üretime geçtiklerini belirten Gedik, "Hatta girişimcimiz daha büyük bir yere ihtiyaç duyuyor. Bu kadar talep beklemiyorduk. Ocak ayından itibaren de stoktan ürün teslimine başlamış olacağız" dedi. Türkiye'nin her yerinden talep geldiğini fakat bazı sorunlarla karşılaştıklarını da belirten Gedik şöyle konuştu:'LÜKS TÜKETİM DEĞİL, ÖTV KALDIRILSIN'"Biz bu ürünün fiyatını; erişilebilir olsun, tüm çiftçilerimiz ve ihtiyacı olan diğer sektörler bunu kullansın, bu zararı minimize edelim düşüncesiyle aşağı çekmek istiyoruz. Fakat bu cihazı özel tüketime soktukları için yüzde 20 özel tüketim vergisi uygulanıyor. Oysa bu cihaz lüks tüketim değil. Çiftçilerin zaruri olarak kullanması gereken bir ürün. Biz yetkili makamlara müracaatlarımızı yaptık. Hem ÖTV'nin kaldırılması hem de bunun yaygınlaştırılması için KDV oranında düşürülmesini istedik. Çünkü çiftçiye faydalı bir cihaz."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Dolusavar cihazından görüntüler-Cihazın yapılması-Cihaz üzerinden çalışma yapılması-Cihazdan detay görüntüler-İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik ile ropörtaj-DetaylarSÜRE: 3 DAKİKA 44 SANİYE - BOYUT: 720 MB========================Afrikalı öğrenciler, Sivas'ta kabartma sanatını öğreniyorSİVAS Uluslararası Şehit Münir Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin öğrencileri Etiyopyalı Ezedin Muhammed Hasen (17) ve Gine-Bissaulu Aruna Rachido Djalo (16), ilk kez kentte gördükleri bakır kabartma sanatına merak saldı. Bakır kabartma ustası Necmettin Sadıkoğlu'ndan (46) ders alan Afrikalı gençler, okullarını bitirip ülkelerine döndüklerinde bu sanatı yaymayı hedeflediklerini söyledi.Sivas'ta 15 Temmuz Şehitler Kampüsünde açılan Uluslararası Şehit Münir Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesinde 35 ülkeden gelen çoğu Afrikalı 65 yabancı öğrenci hem eğitim görüyor, hem de ülkelerinde görmedikleri el sanatlarını öğreniyor. Sivas Belediyesi ve Sivas Halk Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa yaptığı çalışmayla Sivas İhramcızade Kültür ve Sanat Merkezi eğitmenleri okula giderek öğrencilere kurs veriyor. Sanat merkezinin bakır rölyef ustası Necmettin Sadıkoğlu'ndan ders alan öğrenciler, boş zamanlarında da Sadıkoğlu'nun atölyesine giderek hem çıraklık yapıyor hem de ilk defa Sivas'ta gördükleri bakır rölyef sanatını öğreniyor.'ÖĞRENCİLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR'Bakır rölyef ustası Necmettin Sadıkoğlu, bu sanatın özellikle Müslüman ülkelerden gelen yabancı öğrencilerin ilgisini çektiğini ifade ederek "35 ülkeden yaklaşık 65 yabancı öğrencimize bakır rölyef sanatını ders olarak vermekteyiz. Öğrencilerin derse ilgisi çok güzel. Okulda spor ve sanat aktivitelerinde bakır rölyef sanatını yabancı öğrencilere tanıtıyorum. Bakır levhalara Besmele-i Şerif gibi dini figürlerin yanı sıra Sivas'ın objeleri olan Çifte Minareli Medrese, Hayat Ağacı, Kongre Binası'nı da işliyoruz. Öğrencilerimize okulda ders veriyoruz. Kalan zamanlarında atölyemize gelip ek derslerini alıyorlar. Yani boş zamanlarında hem yanımıza gelip işi icra ediyorlar, hem de eksiklerini burada tamamlama fırsatı buluyorlar" dedi.'BU SANATI ÜLKEMDE YAPACAĞIM'Sivas'a Etiyopya'dan gelen 11'inci sınıf öğrencisi olan Ezedin Muhammed Hasen, ülkesinde bakır rölyef sanatının olmadığını, döndüğünde bu alanda dükkan açmak istediğini belirterek "Burada eğitim alıyorum. Ders çıkışları kurslar oluyor. Ben de bu bakır işleme kursuna katıldım. Benim için ilk olduğu için ilgimi çekti. Ben bu işi bir öğreneyim, ülkeme, halkıma yeni bir şey götüreyim diye geldim. Bu işi yaptıkça sevmeye başladım. Çok ilgi çekici bir şey. Ülkemde böyle bir şey görmediğim için bunu yapıyorum. Bir tabloyu rahatlıkla yapabilme seviyesindeyim. İlk defa Sivas'ta gördüm, seve seve yapıyorum" diye konuştu.'ÇOK İLGİMİ ÇEKTİ'Gine-Bissau'dan gelen Aruna Rachido Djalo ise sanatın ilgisini çektiğini belirterek "Derslerde ve boş zamanlarımda rölyef yapıyorum. Ülkemde hiç görmediğim bir sanat. Başka türlü sanatlar var ama bakır üzerine yapılan yok. Ülkeme dönünce geliştirmeyi düşünüyorum. Çünkü bakır insanların ilgisini çekiyor. İslam ve dini figürler işleniyor, bunlar salonlara, odalara, camilere de koyulabiliyor. Ben ilk gördüğümde yapmanın zor olduğunu düşündüm. Bu yüzden önce çekindim. Sonra baktım arkadaşlarım yapabiliyor, ben de yapmaya karar verdim. Şimdi severek yapıyorum" ifadelerini kullandı.Görüntü Dökümü:-Atölyeden görüntüler-Afrikalı öğrencilerin bakır rölyef çalışmaları-Ustanın konuşması-Muhammed Hasen'in konuşması-Rachido Djalo'nun konuşması-DetaylarHaber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER-Hakan KALELİ/SİVAS,(500 mb)