Dha Yurt Bülteni 4

DHA YURT BÜLTENİ 4Emeklilikte yaşa takılanlardan tabutlu eylemDüzce'de sosyal medya üzerinden yapılan çağrı ile bir araya gelen ve kendilerini Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) mağdurları olarak isimlendiren grup, mezarda emekli olmak istemediklerini belirterek, tabutlu eylem yaptı.Grup, üzerine 'Mezarda emekli olmak istemiyoruz' yazısı koydukları tabutla bir banka şubesi önüne gelerek, temsili olarak emekli olmadan hayatını kaybeden bir kişinin emekli maaşını çekti. Seçimlerde kendilerinin sorunlarını dile getiren siyasilere destek vereceklerini belirterek, yanlarında temsili bir seçim sandığı da taşıyan grup adına konuşan Mehmet Ali Çelik, "Emekli olmak ve yasal haklarımızı istiyoruz. Bizler yaşa takılanlar olarak emekli olmak istiyoruz" dedi. Çelik sözlerini şöyle sürdürdü;"Ülke genelinde bizler hakkında yanlış ithamlara rastlıyoruz. Bizlerin genç yaşta emekli olmak istediğini düşünen arkadaşlar var. Bizler yıllardır bu ülkenin toprağına, havasına, suyuna, sanayisine hizmet eden işçileriz, memurlarız, çiftçileriz. Bizler bugüne kadar yasa çerçevesinde elimizden alınan haklarımızı geri istiyoruz. SSK primi ödemediğimiz zaman sağlık hizmetlerinden faydalanamıyoruz. Yaşımız 50-55'e geldiği zaman fabrikalarda iş bulamıyoruz. Diyoruz ki bizleri yasal haklardan faydalandırın, bizler çalışmadığımız zaman sağlık primi ödemekten kurtarın. Çalışan arkadaşlarımızın kıdem tazminatlarına el koymaktan vazgeçin. Bizler sosyal güvenlik yasasında reform yapılmasını ve bizlere gerekli önemin verilmesini işitiyoruz."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------EYT mağdurlarının alana tabutla gelirken görüntüsüEYT mağdurlarının temsili para çekmesiEYT mağdurlarının seçim sandığı içerisinde EYT yazılı oy pusulası çıkarmasıMehmet Ali Çelik'in grup adına konuşması ve detaylarHABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,=================Van YYÜ'de 337 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldıVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ) öğrenim gören 337 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.YYÜ kampüs yerleşkesinde bulunan yurtlarda kalan bazı öğrencilerde dün akşam saatlerinde mide bulantısı ve yüksek ateş şikayetleri görülmeye başlandı. Bunun üzerine görevliler, sağlık ekiplerine haber verdi. Kampüse sevk edilen ambulanslarla 293 öğrenci üniversite hastanesine, 36 öğrenci Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne, 8 öğrenci ise Lokman Hekim Hastanesi'ne kaldırıldı. Üniversite hastanesinde müdahale edilen öğrencilerden 260'ı taburcu edildi. Tedavileri süren öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.Sağlık İl Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğü ekipleri, incelenmek üzere öğrencilerin yedikleri yemeklerden numuneler aldı. YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Olayın tüm detaylarının araştırıldığını belirten Rektör Battal, "Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 293 öğrencimiz, üniversitemiz hastanesine, 36 öğrencimiz Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne, 8 öğrencimiz ise Lokman Hekim Hastanesi'ne müracaat etmiştir. Başvuran öğrencilerimizin büyük kısmında ateş ve bulantı şikayeti mevcuttu. Başvuranlara gıda zehirlenmesi ön tanısıyla gerekli tüm müdahaleler yapılmıştır. Bir süre müşahede altında bulundurulan 260 kişi taburcu edilmiştir. Şu an hastanemizde 33 kişi müşahede altında bulunmaktadır" dedi.'SORUŞTURMA BAŞLATILDI'Öğrencilerin hayati tehlikelisinin bulunmadığını belirten Rektör Prof. Dr. Battal, şu ifadeleri kullandı:"Bu öğrencilerimizden bazılarının ne merkez yemekhanesinde, ne de KYK yurtlarında yemek yememesine rağmen aynı şikayetle hastanemize başvurmuşlardır. Durum bize intikal eder etmez, bir soruşturma komisyonu kurulmuş, soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma ekibimiz çalışmalarına başlamış olup, gerek üniversitemizin ve gerekse KYK yemekhanelerindeki yemeklerden örnekler alınmıştır. Aynı zamanda Sağlık il Müdürlüğü ve Tarım İl müdürlüğü ekipleri de yemeklerden örnekler almışlardır. Ayrıca hastalarımızdan da biyolojik tetkikler için gerekli numuneler alınıp etkenin izolasyonu için tetkikler yapılmıştır."İncelemelerin titizlikle sürdüğünü belirten Rektör Prof. Dr. Battal, "Sonuçlar çıkınca durum netleşecek ve sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır. Bu konuda kimsenin en küçük şüphesi olmasın. Öğrencilerimize her zaman olduğu gibi, bir baba şefkati içerisinde sahip çıkılmıştır. Haberi alır almaz rektör, rektör yardımcıları ve bütün idari kadroyla birlikte bizzat hastaneye gidilerek tek tek öğrencilerimizle ilgilenilmiş ve sürekli takipleri yapılmıştır. Yapılan soruşturma ve incelemeler neticesinde durum netleşince elde edilen bütün bilgiler paylaşılacaktır. Tekrar hepimize geçmiş olsun"Görüntü Dökümü------------Hastanede bekleyenler-Ambulansların görüntüsü-Hastaneden genel ARŞİV görüntüleriHaber: Gülay KUYUCU/VAN, -===============İzmir'de işyeri yangınıİZMİR'in Karabağlar ilçesinde, sabah saatlerinde çıkan yangında bir işyerinde maddi hasar meydana geldi. Olayda, ölen ya da yaralanan olmadı.Bugün sabah saatlerinde, Eskiizmir Caddesi üzerindeki bir oto tamircisinde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çalışanların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak müdahale ettikleri alevleri söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, işyerinde maddi hasar oluştu.Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------Yangından görüntüHaber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,================Tatbikat gereği düşen helikopterdeki yaralılar için zamanla yarıştılarMardin'de, İl Sağlık Müdürlüğü'nce düzenlenen 'Helikopter Enkaz Alanına Yaklaşım ve Uluslararası Bina İşaretleme' tatbikatı' gerçeği aratmadı.İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından 30 personel ile 'Helikopter Enkaz Alanına Yaklaşım ve Uluslararası Bina İşaretleme' tatbikatı yapıldı. İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, Sağlık Hizmetleri Başkanı Servet Yıldız, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcıları Hasan Timurağaoğlu ile İsa Aydoğan, 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Osman Ballı, Afet ve Acil Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Feyzi Özünal'ın izlediği tatbikat, Artuklu ilçesinin Sultan köyü yakınlarında gerçekleştirildi. Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin de (UMKE) katıldığı tatbikatta, senaryo gereği Diyarbakır'a giderken olumsuz hava şartları nedeniyle Sultan köyü yakınlarına düşen bir helikopterin enkazına ulaşma ile yaralıların tahliyesinden sonra hastanelere nakli sağlandı.İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, tatbikatla, oluşabilecek bir afette ekiplerin doğru ve hızlı müdahale etmelerini sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "Tatbikatları heyecanla izledik, gerçeğini aratmayan bir tatbikattı. Mardin UMKE ekiplerimiz, Sultanköy bölgesinde 3 gün kamp gerçekleştirdiler. Burada arkadaşlarımızın olayda intikal kabiliyeti, yol emniyetinin alınması, yaralıların sağlıklı bir şekilde çıkarılıp, ilgili sağlık kuruluşlarına taşınması işlemini, izlemiş olduk. Bu anlamda UMKE olarak değişik zamanlarda ve acil durumlarda ekipleri hazır hale getirmek için tatbikat yapmaktayız. Ekiplerimizin daima hazır olmalarını sağlamak için bundan sonra da tatbikatlarımıza devam edeceğiz. Bu çalışma için de katkı veren tüm ekip çalışanlarımıza ve yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.Görüntü Dökümü--------------Tatbikat alanıEkiplerin olay yerine intikaliSenaryo gereği enkazdaki yaralıların çıkarılmasıİl Sağlık Müdürü'nün konuşmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Nezir GÜNEŞ-MARDİN-DHA=========================Defineciler, salyangozu andıran kayayı parçaladıErzurum'un Oltu ilçesi Kayaaltı Mahallesi'ndeki salyangozu andıran kaya parçalandı. Kayaya definecilerin zarar verdiği değerlendiriliyor.Demirören Haber Ajansı'nın Oltu ilçesi Kayaaltı Mahallesi'nde bulunan salyangozu andıran kaya ile ilgili haberi ses getirdi. Haberin ardından 22 Kasım günü Oltu ilçesine gelen Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü Şehit Cuma Tabiat Müzesi'nde Mineraloji ve Petrografi Uzmanı olarak görev yapan Dr. Koray Sözer, 1 metre 40 santim uzunluğunda ve 90 santim yüksekliğindeki kayada inceleme yaptı. Sözer, salyangoz benzeri kayanın yaklaşık 70 milyon yıl önce derin denizlerde oluşmuş sedimanter yapılardan biri olduğunu belirterek, "Çok önemli bir ekonomik değeri yok. Sadece görsel açıdan güzel bir görünüme sahip. Müzeye koyabilirdik, ancak çok fazla kırık ve çatlak bulunduğu için yerinde bırakmaya karar verdik. Salyangoz kaya burada korumaya alınabilir. Bu tür kayalar özellikle derin denizlerin çekilmesiyle oluşmuştur. Bu oluşuk da, derin denizlerde oluşmuş sedimanter yapılardan bir tanesidir. Bu tür bölgelerde çok sık olmasa da görebiliyoruz" dedi.Ancak önceki gün salyangoz kaya parçalandı. Bölge halkı, kayayı define avcılarının kırmış olabileceğini söyledi. Vatandaşlar, definecilere ağır cezalar getirilmesi gerektiğini ifade etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:---------Salyangoz kayanın uçtuğu yer-Çevreden detaylar-Salyangoz kayanın parçası-Köyden detay-Yılmaz aydın röp-Mustak yıldız röpMurat AYDIN/ OLTU (ERZURUM),. (Süre: 2,43DK/298 MB)===========================Noel çelengini köylü kadınlar yapıyorHristiyan dünyasının en önemli bayramı Noel için Antalya, Isparta ile Burdur'un dağlık ve ormanlık alanlarından toplanan bitkilerle köylü kadınların yaptığı çelenkler, Avrupa'ya ihraç ediliyor. Bu yıl 750 bine yakın çelenkten 2 milyon Euro gelir sağlandı.Antalya'da 1990'lı yılların ortalarında ilk olarak Alman bir kadın tarafından üretimi ve ihracatı gerçekleştirilen çelenkler, Hristiyanların 24 Aralık'ta başlayan Chrismas Bayramı, diğer adıyla Noel ve yılbaşı için ihracatta son günlerini yaşıyor. Süs bitkileri sektörü tarafından Isparta, Burdur ile Antalya'da dağlık ve ormanlık alanlarda köylülere toplatılan çeşitli bitkilerden yapılan ve Hristiyanların kapı ve yemek masası süsü, mezarlık gibi alanlarda kullandığı aranjmanlardan bu yıl yaklaşık 750 bin adet üretildi.KADINLAR YAPIYORÇelenkler, ormanlık alanlardan izinle toplanan dağ çileği, okaliptus, mersin yaprağı, kızılcık, çam, andız kozalakları, siyah üzüm, ateş dikeni, selvi yaprağı, Amerikan sarmaşığı, fosfor, ayışığı ve süs narı gibi bitkilerden üretiliyor. Çelenkler, Antalya kent merkezi ile Zeytinköy ve Altınova'daki atölyelerde ya da evlerin önünde kadınlar tarafından işleniyor. Yaklaşık 750 bin adet üretimin 400- 450 bin adedi ise Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler Beldesi'nde yapılıyor. Hem köylü kadınlar hem kentteki kadınlara gelir imkanı sağlayan çelenkler, Avrupa ülkelerinde Hristiyanlar için Hz. İsa'nın doğumunu simgeleyen sıfır ve bereketi temsil ediyor.2 MİLYON EURO GELİRBölgede en çok çelenk üretimi yapılan Kocaaliler Beldesi'nde köylülere toplatılan bitkilerden yine köylü kadınlara yaptırdıkları çelenkleri Avrupa ülkelerine ihraç eden Anttar Flowers'ın sahibi Adnan Aksoy, Antalya'da bu yıl Avrupa ülkelerine gönderilmek üzere Eylül ayından itibaren başlayan hazırlıklar kapsamında 750 bin adet çelenk üretildiğini söyledi. Aksoy, çelenklerden bu yıl 2 milyon Euro gelir sağlandığını aktardı.KIRMIZI RENK VE KOZALAKÇelenk sezonunun 2 haftaya kadar tamamlanacağını belirten Aksoy, Kocaaliler'de yaşayanlar için çelenk üretimi ve ihracatının önemli bir gelir kapısı olduğunu anlattı.Beldedeki çelenk yapım işinin firma sorumlusu Ulaş Aktürk ise isteyen köylü kadınların atölyede çalıştığını ama genellikle her gün evlerinin önüne saat 08.00'de bitkilerin bırakıldığını, akşam da yapılan çelenklerin toplandığını söyledi. Toplanan çelenklerin depoda paketlendiğini ve ihracata gönderildiğini kaydeden Aktürk, bir kadının günde 40-50 civarında çelenk yaptığını, sezonda aylık 3 bin TL'ye yakın gelir elde ettiğini dile getirdi.15 YILDIR ÇELENK YAPIYORLARKocaaliler'de 15 yıldır neredeyse herkesin yaklaşık 4 ay boyunca çelenk yapım işiyle uğraştığını anlatan Rahime Yiğit, 15 yıldır bu işi yaptığını ve gelirinden memnun olduğunu dile getirdi. Rahime Yiğit'in eşi Kadir Yiğit de dağ çileği, okaliptus, siyah üzüm, kızılcık gibi orman meyvelerini demet haline getirerek, eşinin yaptığı çelenklere yardım ediyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------Belde'nin genel görüntüsüBitkilerin toplandığı ormanlık alandan genel görüntüKadınların çelenk yaparken görüntüleriRÖP 1: Rahime YiğitRÖP 2: Ulaş AktürkRÖP 3: Kadir YiğitToplanan bitkilerden görüntüYapılan çelenk görüntüsüDetaylar440 MB -- 03.58 /// HDHaber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,======================================Ormanda erkeklerle birlikte balta sallıyorlarManisa'nın Demirci ilçesine bağlı kırsal Kargınışıklar Mahallesi'nde yaşayanlar, ilçe ormanlarında gerçekleştirilen üretim çalışmalarında görev alıyor. Bu çalışmalara katılanlar arasında aile bütçelerine katkıda bulunmak isteyen, eli balta tutan köylü kadınları da bulunuyor.Orman Genel Müdürlüğü rakamlarına göre, sınırları içinde veya bitişiğinde devlet ormanı olan toplam 22 bin 661 orman köyü ve bu köylerde yaşayan toplam 7 milyon orman köylüsü yer alıyor. Orman Genel Müdürlüğü orman köylüsünün hayat kalitesini iyileştirmek ve ormana olan baskıyı azaltmak amacıyla, ormancılık çalışmalarında onlara da iş veriyor ve destek verici kredili projeler üretiyor. Bu orman köyleri arasında Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Kargınışıklar da bulunuyor. Demirci ormanlarında gerçekleşen üretim çalışmalarında Karagınışıklar köylüleri de çalışıyor. İçlerinde eşlerine ve aile bütçelerine destek olmak amacıyla ellerindeki baltalarla çalışan kadınlar da yer alıyor. Ağır ve tehlikeli işler sınıfında olan ağaç kesim işçiliğinde çalışan kadınlar Anadolu kadının ne kadar fedakar ve cefakar olduğunu bir kere daha gösteriyor.Köylü kadınlardan Fadime Çalışkan, 5 yıllık evli olduğunu 2 çocukları bulunduğunu, eşi Hasan Çalışkan'a destek olmak, aile bütçesine katkıda bulunmak için çalıştığını söyledi. Çocuklarını büyük annelerine emanet ettiklerini, ormandaki işi bitince ev hanımlığına devam ettiğini dile getirdi. Kargınışıklı bir diğer orman köylüsü kadın Aynur Erdoğan da 8 yıllık evli ve 2 çocuklu olduğunu, üretimde çalışarak eşine destek olmaya geldiğini, tomrukta metreküp hesabıyla çalıştıklarını anlattı. Tomrukta 1 metreküp de 60 TL, lif yongada 30-35 TL arası para kazandıklarını söyledi.Demirci Orman İşletme Müdürü Ahmet Aydın; orman köylüsüyle hasım değil hısım olduklarını, ormanların korunması, işletilmesi ve geliştirilmesi işini yürütürken ormanın komşusu olan köylü ile işbirliği yaptıklarını anlattı. Aydın, 2017 yılında Demirci ormanlarındaki silvikültür çalışmaları için 740 bin TL, üretim çalışmalarına da 2.5 milyon TL ödeme yaptıklarını, orman köylüsünün kalkınması, ekonomik olarak refaha ulaşması için de her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:---------Kadınların ellerindeki baltalar ile ormanda çalışmalarından görüntüKöylü kadınlar ve köylü bir erkek ile röp.Genel ve detay görüntüHaber-Kamera: DEMİRCİ (Manisa),======================================Girişimci kadınlar iş hayatına atıldıAfyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Girişimcilik Kursu'na katılan 10 kadın iş yeri açtı.Sandıklı'da geçen yıl KOSGEB tarafından 32 saatlik Uygulamalı Girişimcilik Kursu açıldı. Bu eğitime katılan 10 kadın kursu başarıyla tamamladı. Kurs sonrası KOSGEB'den geri ödemesiz 50 bin liraya kadar destek alan kadınlar belediye tarafından yaptırılan Bedesten Çarşısı'ndan ihale usulüyle dükkan kiraladı. Kadınlar kiraladıkları bu dükkanlarda giyim, çeyiz ve tekstil gibi ürünlerin satışı yapılan işletme açtı. Birdane Akyıldız, Elif Çetinkaya, Raziye Kocaman, Gülçağ Ulusoy, Emine Mezgil, Safiye Aktürk, Kadriye Yaman, Raziye Arık, Fatma Uludağ ve İlayda Gürgan iş hayatına atılıp, ev ekonomilerine katkı sağlamaya başladı.'EV HANIMLARINA EK GELİR OLDU'KOSGEB sayesinde iş yeri açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Gülçağ Ulusoy, "KOSGEB kurslarına katıldık. Oradan aldığımız belgelerle KOSGEB'in iş yerlerimizi açmamızda çok fazla faydası oldu. Bedestende de dükkanlar ihale usulüyle uygun fiyatlara kiralanınca daha güzel işler yapmaya başladık. İş yerlerimizi açtık. Ev hanımlarına bir ek gelir oldu. Bildiğimiz gibi alışverişleri genelde kadınlar yapıyor. Bu iş yerlerini de kadınlar çalıştırdığı için kadınlar burada rahatlıkla gezebiliyor. İstediği gibi rahatlıkla alışverişlerini yapabiliyor. Bu da avantaj oluyor" dedi.'OKUL SONRASI İŞ ARAMAK ZORUNDA KALMADIM'İşletme önlisans mezunu olan Elif Çetinkaya, "Okulumu bitirdikten sonra iş yeri açmak istedim. KOSGEB'in verdiği destek sayesinde kolay şekilde iş yerimi açtım. Bedesten'de uygun fiyata iş yeri kiraladım. Okul sonrası iş aramak zorunda kalmadım" diye konuştu.'ÖŞİMDİ İŞ SAHİBİ OLDUM'Raziye Arık, "Önceden ev hanımıydım. KOSGEB desteğiyle kendi işimin patronu oldum. Allah razı olsun KOSGEB ve devletimizden" dedi.'UFAK UFAK BAŞLADIK'Ev hanımıyken işletme sahibi olmanın mutluluğunu yaşadığın belirten Emine Mezgil de "KOSGEB sayesinde iş yeri açtık. İş hayatına tekstil ve konfeksiyon üzerine ufak ufak başladık. Gayet güzel. Memnunuz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------İş yerlerinin açıldığı bedesten çarşısı girişinden görüntüİş yerlerinin açıldığı bedesten çarşısı genel görüntüİş yerinde alış veriş yapmak için ürünleri inceleyen müşteri görüntüsüKOSGEB yardımı ile iş yeri açan Gülçağ Ulusoy'un işyerinde çalışmasından görüntüRÖP 1: Güçağ Ulusoy (KOSGEB'den yararlanan kadın)KOSGEB yardımı ile iş yeri açan Elif Çetinkaya'nın işyerinde çalışmasından görüntüRÖP 2: Elif Çetinkaya(KOSGEB'den yararlanan işletme mezunu kadın girişimci)KOSGEB yardımı ile iş yeri açan Raziye Arık'ın işyerinde çalışmasından görüntüRÖP 3: Raziye Arık(KOSGEB'den yararlanan ev hanımı)KOSGEB yardımı ile iş yeri açan Emine Mezgil'in işyerinde rafları düzeltirken çalışmasından görüntüKOSGEB'den yararlanan kadınlar toplu olarak teşekkür ederken348 MB/// 03.08"HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar),======================================Güreşçi develeri yetiştiren anne-kız belgesel olduÇanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Kutluoba köyünde, dededen kalma güreşçi deve yetiştiriciliğini 20 yıldır devam ettiren ve güreş alanlarına gelen Seniha Yüksel (70) ile kızı Habibe Yüksel'in (45) hikayesi, belgesele konu oldu. 52 dakikalık 'Namın Yürüsün' belgeselinde, anne kızın develeriyle birlikte sürdürdükleri yaşamları anlatılıyor.Bayramiç ilçesine bağlı Kutluoba köyünde, dededen kalma 70 yıllık deveciliği devam ettiren Seniha Yüksel ve kızı Habibe Yüksel'in 20 yıldır deve güreşi arenalarında geçen hayatları ile devecilik kültürüyle içiçe olan yaşamlarının belgeseli çekildi. Aslen Bayramiçli olan ve profesyonel fotoğrafçılık yapan Serkan Uslu, 5 yıl önce Bayramiç'te güreş alanında gördüğü deveci Seniha Yüksel ile kızı Habibe Yüksel'in güreş arenasında fotoğraflarını çekmeye başladı. Fotoğraflarla yetinmeyen Uslu, güreş alanında video görüntülerini de çektiği anne ve kızı belgesel yapmaya karar verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle 52 dakikalık 'Namın Yürüsün' belgeselinde Seniha ve Habibe Yüksel'in deve güreşlerindeki video görüntülerinin yanı sıra, develerin günlük hayatta bakımlarının yapıldığı görüntüler de yer aldı.'NAMIMIZ YÜRÜSÜN'Habibe Yüksel, "Serkan Bey, beş yıl önce bize geldi. Annem ve benim, develerimizin de yer alacağı bir belgeselini çekmek istediğini iletti. Biz de kabul ettik. Deve güreşi arenalarında bizi adım adım takip etti ve belgeselimizi çekti. Devecilik hayatımız 'Namın Yürüsün' belgeselinde yer aldı. Mutluyuz. Annem ve benim deve merakım dedelerimizden gelir. Deveyi sevmeyen insan bu zorlu yolu seçmez. Namımız yürüsün diyorum" dedi.BELGESELİN GALASI, BAYRAMİÇ'TE YAPILACAKBelgesele imza atan Serkan Uslu da "Bayramiç'te deve güreşi arenasında Seniha Yüksel ile kızı Habibe Yüksel'i gördüm. İlk defa bir kadının deve güreşlerine katıldığını ve Efecan1, Efecan 2 isimli develerini güreştirdiğine şahit oldum. Bu durum dikkatimi çekti. Fotoğraflarını çekerken, bir belgeselin daha iyi olacağı kanaatine vardım. Son 4 yıldır da Bayramiç'te develerine bakarlarken, çeşitli güreş alanlarda develerini güreştirirken, anne ve kızın video görüntülerini çektim. Projem, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklendi. Deveci anne kızın belgeselini bitirdim. 'Namın Yürüsün' belgeselinin galasını da Bayramiç ilçesinde yapacağım" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------Habibe Yüksel ve annesi Seniha Yüksel'in deve güreşi arenalarında deve güreştirmesinden görüntü.-Deve ile birlikte Habibe Yüksel anne Seniha Yüksel ve belgeseli çeken Serkan -Uslu'dan görüntü-Habibe Yüksel ile röportaj-Namın Yürüsün belgeselini çeken Serkan Uslu ile röportajHaber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale),============================