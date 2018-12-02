Dha Yurt Bülteni-4

02 Aralık 2018 Pazar 12:13



02 Aralık 2018 Pazar 12:13

DHA YURT BÜLTENİ-4SUNİ GÖLETİN ÇEVRESİ YAĞMURLA YIKILDI, 3 KÖY VE 2 MEZRADA HASARMardin'in Derik ilçesinde bulunan ve aşırı yağmur nedeniyle çevresindeki bazı bölümlerde toprak kayması ile yıkılma meydana gelen suni göletteki suyun aktığı 3 köy ve 2 mezra hasar gördü.İlçe merkezine 24 kilometre uzaklıkta yer alan Bayır köyünün Yıldız mezrasında, 1976'dan bu yana arazi sulamasında kullanılan suni göleti çevreleyen bazı bölümler, dün aşırı yağmurda toprak kayması sonucu yıkıldı. Göletteki su, Yıldız mezrası ile çevrede bulunan Doğancık, Denktaş ve Alibey köyleri ve Alibey köyünün Kurudere mezrasına aktı. Göleti çevreleyen bazı bölgelerde yıkılmaların da meydana gelmesiyle köy ve mezralar, akan su nedeniyle hasar gördü. Yaralananın olmadığı köy ve mezralardan suyun tahliyesi ile göletin onarılması için çalışma başlatıldı.Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas, İlçe Jandarma Komutanı Seçkin Karadağ ve İlçe Emniyet Müdürü Tarık Ziya Turan ile birlikte gece saatlerinde köy ve mezralarda inceleme yaptı. Bölge sakinleriyle görüşen Kafkas, Mardin Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve itfaiye ekiplerinin iş makineleriyle suyu tahliye etmeye çalıştığını söyledi.Yıldız mezrasında bulunan suni göletin etrafını çevreleyen ve üzerinden yol geçen setin 14 Nisan 2017'de aşırı yağmur nedeniyle ikiye ayrılması sonucu bölgeyi yine su basmış ve mezra ikiye bölünmüştüGörüntü Dökümü-----------Suni göletKöylere akan suÇevreden detayGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin),============BATI KARADENİZ'İN SAKLI CENNETLERİNİN DOĞAL GÜZELLİĞİBatı Karadeniz'in içinde bulundurduğu ağaç ve endemik bitki türleriyle önemli yere sahip Zonguldak ve Karabük ormanları, doğal güzellikleriyle özellikle ekoturizm sevenlerin ilgisini çekiyor.Elvanpazarcık Beldesi Kaymakdere mevkiinde bulunan Kent Ormanı, farklı türlerde ağaç ve endemik bitkilerin yanında yürüyüş yolları, dere ve dere üzerindeki köprüleriyle ilgi görüyor. Orman, sonbaharda ağaçların yapraklarının sararmasıyla ayrı bir güzelliğe büründü. Orman içindeki parkurda yürüyüş yapanlar, eşsiz manzaranın tadını çıkardı. Ortaya çıkan manzara, drone ile havadan görüntülendi. Ayrıca Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli Beldesi'nde, 4 bin 114 yaşındaki dünyanın en yaşlı porsuk ağacıda bölgedeki ekoturizmi arttırdı. Türkiye'nin birçok noktasından gelen yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistler de ağacı görmek için Zonguldak'a gelmeye başladı. Orman Genel Müdürlüğü de zaman zaman porsuk ağacını tanıtan videolar yayınlayarak tanıtımına katkıda bulunmaya çalışıyor.Türkiye'nin en büyük blok ormanlarının bulunduğu Karabük'ün Yenice ilçesinde ki ormanlar da doğallığıyla ekoturizm seyahatini sevenlerin uğrak yeri olmaya başladı. Başta Ankara olmak üzere Bolu ve Bartın gibi çevre illerdeki doğaseverler hafta sonları yürüyüş parkurlarında doğal manzaranın tadını çıkarıyor.Görüntü Dökümü---------Ormanlardan detay görüntüler-Ormanda yürüyenler-Kent ormanı dronelu çekim-4 bin 114 yaşındaki ağacın dronelu çekimiSüre: (7.00) Boyut: (784 MB)Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,=================APOLLON TAPINAĞI'NDA ŞİMŞEK ŞÖLENİANTALYA'da önceki gün sağanak yağış ve şimşek etkili olurken ilçedeki 1800 yıllık Apollon Tapınağı'nda da eşsiz bir manzara oluştu. Şimşekleri izleyen yerli ve yabancı turistler aynı zamanda fotoğraf çekerek doğa olayını ölümsüzleştirdi.Manavgat'ın Side Mahallesi'nde bulunan ve MS 2. yüzyılda Romalılar döneminde yapıldığı bilinen Apollon Tapınağı her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği uğrak noktaların başında yer alıyor. Yerli ve yabancı tatilciler denize sıfır noktadaki Apollon Tapınağı'nın da bulunduğu fotoğrafları ve video kayıtlarıyla hem tatillerini hem de tarihi ölümsüzleştiriyor.GÖRSEL ŞOV OLUŞTURDUFotoğraflarda genellikle güneşli ve açık havada kadraja giren Apollon Tapınağı'na bu kez ilçede son dönemde etkili olan sağanakla birlikte şimşekler eşlik etti. Deniz üzerinde toplanan yağmur bulutlarında çakan şimşekler, Apollon Tapınağı'nın sütunlarıyla eşsiz görsel şov oluşturdu. Bölgede tatil yapan turistler de eşine ender rastlanacak bu görüntüyü cep telefonlarının kameralarıyla görüntülemeye çalıştı.TARİHİ MS 150'Lİ YILLARA DAYANDIRILIYOR'Roma Barışı' olarak bilinen dönemde inşa edilen iki tapınaktan biri Side Apollon Tapınağı. Bu tapınak adını, ışık, güzellik ve sanat tanrısı olarak hafızalara kazınmış, Yunan mitolojisinde geçen tanrılardan biri olan Apollon'dan alıyor. Tapınak üzerinde Korint başlıklı sütunlar bulunuyor. Bizans bazilikasının tam ortasında kalan Apollon Tapınağı'nın bir kısmı bazilika yapımında kullanılmak için söküldü. Roma düzeninde ve peripteros planına uygun biçimde yapılandırılan bu tapınağın büyük sütunlarından bazıları restore edilip yerlerine konuldu. Apollon Tapınağı'nın tarihi MS 150'li yıllara dayandırılıyor.Görüntü Dökümü------------Çakan şimşeklerden görüntülerHABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),=================KİLOSU 250 LİRA OLAN IHLAMUR GRAMLA ALINIYORAntalya'da, kış aylarında hastalıktan korunmak için sık kullanılan ıhlamurun kilo fiyatı 250 lirayı bulunca kent sakinleri, aktarlardan bütçelerine göre 40'ar ya da 100'er gramlık paketlerden ürünü satın almaya başladı.Havanın soğumasıyla vücut direncini artırıp, hastalıktan korunmak isteyenler, soluğu aktarlarda almaya başladı. Soğuk kış akşamlarında ya da gün içinde sıcak bitki çayı içmek isteyenlerin öncelikli tercihi arasında yer alan ıhlamur, fiyatıyla şaşırttı. Gram altın yaklaşık 200 liradan satılırken, kış aylarının gözde sıcak içeceği ıhlamurun kilo fiyatı 250 lirayı buldu. Altınla yarışan ıhlamurun fiyatını görenler, bütçelerine göre ürünü gramla satın almaya başladı. Fiyatının yüksek olması nedeniyle ıhlamur, aktarlardaki raflarda 40 ya da 100 gramlık paketler halinde yer aldı.GRAMLA 4'ER LİRALIK PAKETTE SATILIYORAktar Mustafa Akpınar, kalitesine göre ıhlamurun kilosunun 100 lira ile 250 lira arasında satıldığını söyledi. Kent sakinlerinin bütçesine göre daha fazla tercih etmesi için dükkanında 4'er liralık paketler hazırladığını belirten Akpınar, birkaç yıl önce ıhlamuru köylüden 35- 40 liradan satın aldığını, bu sene ise fiyatın 80 liraya yükseldiğini anlattı. Akpınar, kış aylarında soğuk algınlığından, öksürükten, nezleden ve gripten korunmak isteyenlerin ıhlamura yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.KİLOSU 250 LİRAAktar Mustafa Uzun ise ıhlamur alınırken, pakette böcek olmamasına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Ihlamurun dedelerden, ninelerden öğrenildiği gibi soğuk havalarda gripten, nezleden, öksürükten korunmak için tercih edildiğini vurgulayan Uzun, zencefil ve tarçın gibi farklı bitkilerle karışımında ıhlamurun daha şifalı olduğunu dile getirdi. Havanın soğumasıyla talebin artması sonucu ıhlamur fiyatının yükseldiğini anlatan Uzun, "Ihlamurun kilosu 200 ile 250 lira arasında değişiyor. Müşterilerimizin tercihinden dolayı 100'er gramlık paketlerde satıyoruz" dedi.Görüntü Dökümü------------------------Aktarda ıhlamurdan detayFiyat etiketinden detayRÖP 1: Mustafa Uzun (Aktar)RÖP 2: Mustafa AkpınarSatın alanlardan detayHABER- KAMERA: Tolga YILDIRIM/ANTALYA,======================PLASTİK SANDALYEYİ BASTON GİBİ KULLANIYORŞanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, yalnız yaşayan Sadık Akyüz (67), 4 yıl önce diyabet nedeniyle sol bacağını kaybetti. Maddi durumu iyi olmayan Akyüz, kendisine tekerlekli sandalye alamadı. Akyüz, plastik sandalyeyi baston gibi kullanarak günlük yaşamını sürdürmeye çalışıyor.Hiç evlenmeyen ve tek odalı evde yalnız yaşayan Akyüz, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte ısınamadığını belirtti. Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmadığını, çıktığı zamanlarda ise plastik sandalyeyi baston olarak kullandığını belirten Akyüz, bu nedenle çok zorlandığını ve tek isteğinin tekerlekli sandalye olduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:"Şeker hastasıyım ve iki kez de felç geçirdim. Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmıyorum. Tekerlekli sandalye olmadığı için sandalyeyi baston gibi kullanıyorum. Yorulunca üzerine oturuyorum, kendimi iyi hissedince yoluma devam ediyorum. Yetkililerden isteğim bana protez bir bacak taktırmaları ya da bir tekerlekli sandalye yardımı yapmaları."Komşuları da yalnız yaşayan Akyüz'e gıda ve giysi yardımında bulunduklarını ama tekerlekli sandalye alamadıklarını belirterek, yetkililerin bu konuda duyarlılığını beklediklerini kaydetti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------------------Engelli Sadık Akyüz evden çıkmasıAyağının altına koyduğu plastik sandalyeye cadde ve sokakta ilerlemesiBakkaldan kendisine verilen yiyecekYaşadığı sıkıntıyı güçlükle anlatan Sadık AkyüzGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)=================OTOMOBİLDE VURULUP ÖLEN DİLEK'İN SEVGİLİSİNE MÜEBBET İSTEMİBursa'da dolaşmaya çıktıkları otomobilde silah pazarlığı yaparken tabancanın ateş alması sonucu Dilek Bozal'ın (26) ölümüne neden oldukları iddiasıyla yargılanan 4 sanığın davası, karara kaldı. Savcı, ölen kadının sevgilisi olduğu belirtilen ve olayın ardından tutuklanıp 9 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Muhammet E. (29) hakkında müebbet hapis talep etti. Muhammet E., "Olay sırasında silaha dokunmuş değilim. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" dedi.Olay, geçen yıl 13 Haziran gecesi merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Dilek Bozal, Muhammet E., Yasin K. ve Resul E., kiraladıkları otomobille gece dolaşmaya çıktı. Yüksek İhtisas Hastanesi'nin bahçesine gelen grubun yanına Oğuz T. de geldi. 4 erkek, iddiaya göre, bir ara tabanca satışı için pazarlık yapmaya başladı. Resul E., tabancayı çıkarıp Muhammet E.'ye verdi. Bu sırada tabanca ateş aldı ve Muhammet E.'nin yanında oturan Dilek Bozal bacağından yaralanarak bayıldı."Genç kadının yaralandığını fark etmeyip, silah sesinden korkup bayıldığını düşündüklerini öne süren Muhammet E., Yasin K. ve Resul E., Dilek Bozal'ı otomobille 1 saat dolaştırıp ayılmasını bekledi. Bir kokoreççiden soğan alan 3 kişi, Dilek Bozal'a koklattı. Ancak Bozal ayılmadı. Bunun üzerine paniğe kapılan Muhammet E. ile Yasin K., yaralı kadını bir özel hastanenin acil servisine götürdü.AŞIRI KAN KAYBINDAN ÖLDÜAcil serviste yapılan muayenede Dilek Bozal'ın aşırı kan kaybından yaşamını yitirdiği belirlendi. Bozal'ın öldüğünü öğrenen Muhammet E., Yasin K., aynı otomobille kaçtı. Muhammet E. ve Yasin K.'nin genç kadını hastaneye getirdiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Kurulan özel ekip, Mobese ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, otomobili ve şüphelileri tespit etti. Dilek Bozal'ı öldürdüğü öne sürülen sevgilisi Muhammet E. ile diğer 3 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Muhammet E. ve Yasin K. tutuklandı, Resul E. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'adam öldürmek' suçlamasıyla yargılanan sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Dava sürecinde 2 tutuklu sanık da tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.SAVCI, MÜTALAA VERDİDavanın son duruşmasına Muhammed E., Yasin K., Resul E. ve Oğuz T. ile avukatları katıldı. Mütalaasını veren Cumhuriyet savcısı, Dilek Bozal'ın sevgilisi Muhammet E. hakkında müebbet hapis cezası ve ayrıca ruhsatsız silah taşımak suçundan 2 yıl hapis, Yasin K.'nin ruhsatsız silah taşımak suçundan yeterli delil elde edilemediğinden beraatini, Resul E. ve Oğuz T.'nin ise ruhsatsız silah taşımak suçundan cezalandırılmalarını talep etti.'SUÇLU DEĞİLİM, BERAATİMİ İSTİYORUM'Savcının mütalaasını kabul etmediğini söyleyen sanık Muhammed E. ise "Yapmadığım bir olaydan dolayı 9 ay boyunca tutuklu kaldım. Silaha dokunmuş değilim. Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum" dedi. Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğu yönünde savunma yaptı. Mahkeme heyeti, duruşmayı karar verilmek üzere 7 Şubat 2019 tarihine erteledi.Haber: Halil ÖZÇOBAN/BURSA, -=============Zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan üniversiteliler taburcu edildiVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ) önceki gün gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 337 öğrenciden, tedaviye alınan 77'si de taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.YYÜ kampüs yerleşkesinde bulunan yurtlarda kalan öğrencilerde önceki gün akşam saatlerinde mide bulantısı ve yüksek ateş şikayetleri görülmeye başlandı. Bunun üzerine görevliler, sağlık ekiplerine haber verdi. Kampüse sevk edilen ambulanslarla 293 öğrenci üniversite hastanesine, 36 öğrenci Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne, 8 öğrenci ise Lokman Hekim Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrencilerden 260'ı aynı gün müdahalelerinin ardından taburcu edildi.YYÜ rektörlüğü tarafından öğrencilerin zehirlenmesiyle ilgili soruşturma komisyonu kurulurken, İl Sağlık Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğü ekipleri, incelenmek üzere öğrencilerin yedikleri yemeklerden numuneler aldı.Tedavisi süren diğer 77 öğrenci de dün gece taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.Haber: VAN, -