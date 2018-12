Dha Yurt Bülteni -4

07 Aralık 2018 Cuma 10:37



DHA YURT BÜLTENİ -4LİCE'DE ÖRGÜTÜN SÖZDE MALİYE VE CEPHANE BİRİMİNE OPERASYONDiyarbakır'ın Lice ilçesinde, PKK/KCK terör örgütünün sözde Amed eyaleti maliye ve cephane birimine yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel döküman ele geçirildi.Lice ilçesine bağlı Ortaç köyünde R.T. ve M.T. isimli 2 kişinin evlerine düzenlenen operasyon sonuçlarına ilişkin Diyarbakır Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin tespiti amacıyla sürdürülen istihbarı çalışmalar neticesinde; sözde Amed eyaleti maliye ve cephane birimi sorumlusu 'Seyit Batman' kod adlı Ekrem İptaş isimli teröriste ait çantanın Lice ilçesi Ortaç köyünde ikamet eden R.T. ve M.T. isimli şahısların ev ve eklentilerinde bulunduğu yönünde istihbari bilgiler elde edilmesi üzerine, Ortaç köyünde anılan şahısların aynı bahçe içerisinde bulunan ev ve eklentilerinde arama faaliyeti yapmak maksadıyla, 3 J.Komd.Timi ile 1 istihbarat unsurunun katılımıyla 06 Aralık 2018 Perşembe günü saat 05.30 itibariyle icrasına başlanılan Şehit Uzm.J.V.Kad.Çvş. Mehmet Koçak istihbarata dayalı nokta operasyonu, aynı gün saat 21.00 itibariyle başarıyla tamamlanmıştır.OPERASYONDA İŞ MAKİNALARI KULLANILDIOrtaç köyünde icra edilen temas ve adli aramalar neticesinde, anılan şahısların ev, eklenti ve bahçelerinde iş makinelerinin de yardımıyla yapılan aramalarda, ev içerisinde ve bahçede toprağa gömülü 2 jelikan bidon içerisinde; 1 adet Sigsauer marka tabanca, 2 Kalaşnikof P.Tf., 5 Kalaşnikof P.Tf.şarjörü, 60 adet 7.62 mm. Kalaşnikof P.Tf. fişeği, 15 adet 9 mm. tabanca fişeği, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 el dürbünü, 1 panço, 1 met, 26 gizleme ağı, 1 koltuk altı tabanca kılıfı, 1 kütüklük, 36 kg toz ve 8 kg kubar olmak üzere toplam 44 kg esrar maddesi ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan malzemeler ve esrar maddeleri muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince yerinde imha edilmiştir. İcra edilen adli arama faaliyetleri esnasında; hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma' suçundan aranıyor kaydı bulunan A.K. isimli şüpheli, M.T isimli şahsın evinin yatak odasında yatakların altına gizlenmiş şekilde yakalanmış, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı gereğince gözaltına alınmıştır."

AHMET DAVUTOĞLU: PELİKAN DOSYASINI KİM ÇIKARDI BEN BİLİYORUM AMA TOPLUM BİLMİYOR

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Başbakanlık'tan ayrıldığı süreçte 'Pelikan' ismiyle ortaya atılan dosyayla ilgili açıklama yaparak, " Başbakanlıktan ayrılma süreci esnasında 'Pelikan' dosyası diye bir şey çıktı. Beni birazcık tanıyanlar için her birisi iftira olan şeyler. Peki kim bunu çıkarttı, belli değil. Ben biliyorum da, toplum bilmiyor" dedi.

Ahmet Davutoğlu, Karabük'te Milli Türk Talebe Birliği tarafından Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Duruş Konuşmaları' adlı konferansa katıldı. Ahmet Davutoğlu, 420 kişilik salona sığmayan ve ayakta kalanları daha iyi dinleyebilmeleri için sahneye davet ederek, "Talebeyle yüz yüze, göz göze gelemeyen bir ders başarılı olmaz" dedi. Davutoğlu, para ile tutulmuş trollerin algı oluşturduğunu söyleyerek, "İletişim teröristleri çıktı ki ahlakı yerle bir etti. Kim bunlar? Troller. Bunlar iletişim teröristleri. İnsanların şahsiyetini, haysiyetini, izzetini, yok yere bitirecek şekilde para ile tutulmuş adamlar, bir anda bir algı oluşturuyorlar. Her birimiz öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki. Artık fikirler çarpışmıyor, kimin ne kadar trolü var ve karşı tarafa ne kadar zarar verebilir? Başbakanlıktan ayrılma süreci esnasında 'Pelikan' dosyası diye bir şey çıktı. Beni birazcık tanıyanlar için her birisi iftira olan şeyler. Peki kim bunu çıkarttı, belli değil. Ben biliyorum da, toplum bilmiyor. Kendileri saklandılar. Nice hakaretler yaptılar. Bu sadece bana mı yapıldı? Bu bir çete. Çık ortaya eleştireceğin şeyi eleştir, söyleyeceğin sözü söyle, vereceğin kavgayı ver. Ama şahsiyetsiz kimlikler arkasına kimliklerini gizleyerek saldırma. Böyle yapanları tutma. Hiç kimse birbirinden emin olamaz. Emin olma vasfını yitiririz. İletişim teknolojisi şimdi bir insanın itibarını çok kısa sürede yok edebilecek bir şey" diye konuştu.Davutoğlu kendisiyle ilgili bir haber değinerek, "Bir gün bir haber; Davutoğlu'nun erkek kardeşi tutuklandı. Benim 6 tane kardeşim var hepsi de kız. Bir erkek kardeşim olsa mutlu olacağım ama yok. Kız kardeşlerimin evlerine gitmişler tutuklanan mı var diye. Yok. Şimdi bu yalanlama çıktı ya haberi bu sefer aynı sitenin veriş şeyi şu; 'Davutoğlu kardeşini reddetti'. Reddettiğim senin haberin. Şimdi burada bir ahlak olabilir mi? İşte bugün böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Böyle bir dönemde sizlerin yapması gereken şey şu; Sosyal medyayı kullanın, kimi eleştirecekseniz eleştirin. Ama zinhar farklı kimlikler kullanmayın. Ben şuyum ve şuna şuna söylüyorum, onunda sana cevap verme hakkı olsun. Sakın olan bir cazibeye kapılıp, fenomen olma şeyi dahi olsa şahsiyetinizi gizlemeye alışmayın. Bir kere şahsiyetini gizleyen, takiye yapan hayat boyu takiye yapar, kurtulamaz bundan" dedi.

Davutoğlu'na konuşmasının sonunda Safranbolu maket eviyle birlikte çeşitli hediyeler verildi.

ÇANAKKALE'DE HALK OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI

Çanakkale'de, yolcu almak için durağa giren özel halk otobüsünde yangın çıktı. Bir anda alevler içerisinde kalan otobüsteki yolcular kendilerini dışarı attı. Alev topuna dönen otobüsteki yangın, gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu söndürüldü.

Ç-7 hattında çalışan Sabit Yaman yönetimindeki 17 H 0088 plakalı Çanakkale Belediyesi denetimli özel halk otobüsü, Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi Müze kavşağındaki trafik ışıklarını geçtikten yaklaşık 200 metre sonra, duraktan yolcu alacağı sırada henüz nedeni bilinmeyen şekilde alev aldı. Bir anda alevler içerisinde kalan otobüsteki yolcular kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çevre güvenliği alan polis ekipleri de caddeyi çift yönlü trafiğe kapattı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında alev topuna dönen otobüs, ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürüldü. Otobüs kullanılmaz hale gelirken, bir market ile bir apartmanda hafif çaplı zarar meydana geldi. Marketin camları patladı.

Otobüs yangınını gören marken çalışanı Nurcan Özcan, "Bugün sabah saat 07.15'te marketi açtık. saat 07.50 civarında otobüsten dumanlar çıkmaya başladı. Otobüsteki yolcular indi. Otobüs yanmaya başladı. Biz de market içindeydik, marketin camları patladı, tente yandı. İçeriyi dumanlar sardı. Biz de korktuk" dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

'KELEBEK KIZ' DÜŞLERİNE KAVUŞTU

Halk arasında 'kelebek hastalığı' olarak bilinen ve nadir görülen Epidermolysis Bullosa ile doğan Elfida Gündüz, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çok sevdiği tiyatroyla buluştu. Elfida'nın yazdığı ve başrolünü üstlendiği 'Kelebek Etkisi' isimli tiyatro oyunu çok beğenildi. Sanatçı Haluk Levent de sahneye çıkarak Elfida'ya sürpriz yaptı.

Kelebek hastalığıyla mücadele eden 11 yaşındaki Elfida Gündüz, Karşıyaka Belediyesi Vecdi Altay Çocuk Kulübü'nde başlayan tiyatro serüvenini muhteşem bir gösteriyle taçlandırdı. Kulübün yaratıcı drama kursuna devam eden Elfida, geçen haftalarda Karşıyaka Belediye Başkanı CHP'li Hüseyin Mutlu Akpınar'ı ziyaret ederek, kendi yazdığı oyunu sahnelemek istediğini söyledi. Akpınar'ın destek verdiği 'kelebek kız', eğitmenleri ve kurs arkadaşları ile birlikte hazırladığı, Öteki Beriki Tiyatro Topluluğu'nun da katkı sağladığı 'Kelebek Etkisi' isimli oyunu, dün (perşembe) akşam izleyicilerle buluşturdu. Çarşı Kültür Merkezi'nde sahnelenen tiyatro gösterisi büyük ilgi gördü. Hastalığıyla mücadelesini, hayallerini, hüzün ve sevinçlerini başarıyla sahneye taşıyan kelebek çocuk, salonu dolduran izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Gösteride kısa bir rol alan Başkan Akpınar, Haluk Levent sürpriziyle de Elfida'yı sevince boğdu. Akpınar'ın isteğiyle sahnede gözlerini kapatan Elfida, bir anda karşısında çok sevdiği sanatçıyı görünce büyük mutluluk yaşadı. 'Elfida' isimli şarkısını kelebek kız için söyleyen Haluk Levent'e, Başkan Akpınar ve salonu dolduran yüzlerce izleyici de hep bir ağızdan eşlik etti. Duygu dolu anlar yaşayan katılımcılar, Elfida'nın yaşama sevinci ve azim dolu öyküsüne, gözyaşları içinde tanıklık etti.

CHP'NİN AYDIN'DA 2 İLÇEDEKİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BELLİ OLDU

CHP'nin Aydın'ın Germencik ilçesindeki belediye başkan adayı Fuat Öndeş olurken, Yenipazar ilçesinde ise Mehmet Yüsran Erden aday gösterildi.

CHP Parti Meclisi'nin yaptığı toplantının ardından Aydın'ın Germencik ilçesinde Fuat Öndeş, Yenipazar ilçesinde ise 2009-2014 döneminde kentte başkanlık görevi yürüten Mehmet Yüsran Erden aday gösterildi. Adaylığını değerlendiren Fuat Öndeş, "Yıllarca ihmal edilmiş ve hak ettiği yere gelememiş Germencik için hizmete talip oldum. Beni bu görevi layık gördüler. Alnımın akıyla, vatandaşa en iyi hizmeti yapmaya çalışacağım" dedi.Mehmet Yüsran Erden ise, "2009-2014 arası belediye başkanlığı yaptım. İlçemizin çağdaş bir kent olması, insanlarımızın geçiminin iyi olması için tekrar bir adım öne çıktık. Bir önceki dönemde başlayan, sürdürmeyi düşündüğümüz ve yanı sıra yeni başlayacağımız işlerimize devam etmek istiyoruz. Adaletli, milletin malını koruyan, milletin parasını iyi değerlendiren projelerle devam etmek istiyoruz. Yerel siyasette parti yok, hepimiz aynı partideniz" dedi.

Gaybubet ev operasyonunda tutuklu sayısı 19'a yükseldi

Kayseri merkezli yapılan FETÖ/PDY'nin gaybubet evlerine yönelik gerçekleşen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilerek tutuklanarak örgüt üyesi sayısı 19'a yükseldi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 3 gün önce FETÖ/PDY'nin gaybubet evlerine operasyon düzenledi. Kayseri, Ankara, Adana, Eskişehir, İzmir, Muğla ve Mardin'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan 37 kişiden 11'i sorgularının ardından dün mahkemeye gönderildi. Savcılıkta verdikleri ifadenin ardından 2 kişi adliye kontrol şartı ile serbest kalırken 9'u tutuklandı. 2 gün içinde adliye çıkarılan ve tutuklanan örgüt üyesi sayısı 19 olurken, 6 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 12 kişi ise dış illere teslim edildi.