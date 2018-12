Dha Yurt Bülteni -4

10 Aralık 2018 Pazartesi 10:26



DEAŞ şüphelisi 9 Iraklı mülteci adliyeye sevk edildiYozgat'ta, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 9 kişi adliyeye sevk edildi.Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri tarafından sürdürülen, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Irak uyruklu 9 kişinin, Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemleri tamamlandı.Bugün sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen Irak uyruklu Y.M, F.J, A.Z, M.A, T.A, Q.A, H.M, O.A. ve S.I. isimli 9 kişi mahkemeye çıkartılmak üzere Yozgat Adalet Sarayına götürüldü.

'İmar Barışı' uyanıklarıTürkiye genelinde başlatılan 'İmar Barışı' ile 31 Aralık 2017'den önceki yapılara af getirileceği belirtilen düzenlemeyi fırsat bilen kişilerce yayla, mera ve özel koruma statülerine sahip alanlarda inşa edilen kaçak yapılar tespit edilerek ortaya çıkarılıyor. Trabzon'da, 'İmar Barışı'nı fırsat bilen kişilerce yeni inşa edilen kaçak yapıları, 31 Aralık 2017'den önce yapılmış gibi göstererek 'Yapı Kayıt Belgesi' alan 29 kişinin gerçek dışı beyanda bulundukları belirlendi. Kimi yaylacılar ise kaçak yapılarını düşük 'Yapı Kayıt Belgesi' bedeli ödemek için kulübe ve barınak gibi 'Basit Tarımsal Yapı' gösterdikleri de ortaya çıktı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, 'Yapı Kayıt' belgelerini iptal ettiği kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu, kaçak yapıların yıkımı için işlem başlattı.Türkiye genelinde getirilen İmar Barışı uygulaması, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaylalarda inşa edilen ve yıkım kararı alınan kaçak yapı sahiplerini harekete geçirdi. Doğu Karadeniz'de kaçak yapı sahipleri 'Yapı Kayıt Belgesi' almak için illerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvuru yaptı. Trabzon'da 138 bin, Rize'de 40 bin, Giresun'da 22 bin, Gümüşhane'de 15 bin ve Artvin'de 2 bin dolayında olmak üzere 217 bine yakın başvuru olduğu kaydedildi. Doğu Karadeniz'de, 'İmar Barışı'nı fırsat bilen bazı kişilerin yaylalarda inşaatına başladığı betonarme kaçak yapılar da sıkı takibe alındı. Ekipler, yeni kaçak yapılarla ilgili tutanak tutarak başladıkları yıkımları sürdürüyor. Uyarılarda, İmar Barışı uygulamasının 31 Aralık 2017 tarihinden önceki yapıları kapsadığı belirtildi, bu tarihten sonra imar mevzuatına aykırı olarak inşa edilen yapılar için sahiplerine 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngören yasal işlem başlatılacağı duyuruldu.'YENİ KAÇAK YAPILAR ESKİ GİBİ GÖSTERİLMİŞ'Ancak, 'İmar Barışı' ile 31 Aralık 2017'den önceki yapılara af getirileceği belirtilen düzenlemeyi fırsat bilenlerce yayla, mera ve özel koruma statülerine sahip alanlarda yeni kaçak inşaatlar inşa edildi. Trabzon'da 138 bine ulaşan 'İmar Barışı' başvurularında yeni inşa edilen kaçak yapıları, 31 Aralık 2017'den önce yapılmış gibi göstererek 'Yapı Kayıt Belgesi' alan 29 kişinin gerçek dışı beyanda bulundukları belirlendi. Kimi yaylacılar ise kaçak yapılarını düşük 'Yapı Kayıt Belgesi' bedeli ödemek için kulübe ve barınak gibi 'Basit Tarımsal Yapı' gösterdikleri de ortaya çıktı. 'Basit Tarımsal Yapı' olarak barınak ve depo gibi gösterilen kaçak yapılara onda biri kadar düşük bedel ödeniyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri 'Yapı Kayıt' belgelerini iptal ettiği kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu, kaçak yapıların yıkımı için işlem başlattı.'YANLIŞ BEYANLARLA İLGİLİ TAKİPLERİMİZ SÜRÜYOR'Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili Süleyman Gün, kent genelinde 138 bin kişinin imar Barışı'na başvuru yaptığını belirterek başvuruların sürdüğünü söyledi. Doğu Karadeniz'de özellikle yayla alanlarında daha fazla 'Yapı Kayıt Belgesi' verildiğini ifade eden Gün "Burada genelde yapılan yanlışlıklar vatandaşların evlerini 'Basit Tarımsal Yapı' olarak kayıt yaptırmasıdır. Bunlarla ilgili şikayet geldiği durumlarda belgelerin iptali ve suç duyusunda bulunuyoruz. Vatandaşlarımız yanlış beyanlarını düzeltme hakları var. Bu şekilde davranırlarsa süreç daha sağlıklı işler. Yaylaya kaçak yapı yapmışlar. Bu yapılar konut amaçlı kullanılıyor ama 'Basit Tarımsal Yapı' olarak sisteme giriliyor. 'Basit Tarımsal Yapı' tarımsal malzemelerin koyulacağı depodur. Genellikle daha az para vermek için bu tür işlemler yapıyorlar. Bu şekilde 2 bin lira ödenecek yere 300 lira ile ödeniyor. 2018'de bina yapmış ve belediye tarafından mühürlenmiş ancak 31 Aralık 2017'den önce yapılmış gibi sisteme girenlerle ilgili takiplerimiz sürüyor. Biz Belediyenin mühürleme tutanaklarından bunları tespit ediyoruz" dedi.CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DİKKAT ÇEKMİŞTİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'n Rize'deki Ayder Yaylası için "Ayder'i kirlettik, rezil ettik" çıkışı ile gündeme gelen Doğu Karadeniz yaylalarındaki kaçak yapılar için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Hiç kimse kusura bakmasın, kaçak yapılar yıkılacak" açıklaması yapmıştı. Derik'te 2 katlı evde yangınMardin'in Derik ilçesinde 2 katlı evde gece çıkan yangın, mahalle halkını korkuttu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Kale Mahallesi 110'uncu Sokak'ta, adliye çalışanı Halil Ege'ye ait 2 katlı evde dün saat 23.00 sıralarında çıkan yangın, korku ve paniğe yol açtı. İlçe Emniyet Müdürü Tarık Ziya Turan ile birlikte polis ekiplerinin de güvenlik önlemi aldığı yangın, Derik İtfaiye Amirliği personellerinin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda kontrol altına alınmasının ardından mahalle sakinleri evlerine girdi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda kontrol altına alınan yangında, can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar oluştu. Yangının kontrol altına alınmasının ardından mahalle sakinleri evlerine girdi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.Görüntü Dökümü-----------------------------Yangın çıkan evden detayİtfaiye aracı ve elektrik arıza ekipleriYangın çıkan evin çevresinde toplanan mahalleliVatandaşların konuşmalarıGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 190 MBHaber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), -================CHP Milletvekili Bülbül, Aydın Vali Yardımcısı'nı kınadıCumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın'ın Efeler ilçesinde, jeotermal enerji santrali kurulmak üzere satın alınan 31 dönüm arazinin etrafını tel örgüyle çekilmesine karşı çıkan köylüleri nöbet çadırında ziyaret edip, destek verdi. Milletvekili Bülbül, jeotermal enerji santrali kurmak isteyen firma yetkilileri ile yaşanan gerginliğin son gününde jandarmaların kendilerine biber gazı sıkmasından yakınan bir köylüye "Biber gazı yediysen bir şey olmaz. Bir parçacık biber gazından ne olacak?" demesi sosyal medyaya düşen Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat'ı kınadı.Efeler ilçesinin kırsal mahallesi Kızılcaköy'de tarım arazileri üzerine jeotermal enerji santrali kurmak isteyen firma yetkilileri, bazı kişilerden satın alınan 31 dönüm arazinin etrafına tel örgü çekmek için geçen 3 Aralık Pazartesi günü öğle saatlerinde görevlileri iş makineleriyle bölgeye gönderdi. Jeotermal santrali istemeyen mahalle halkı bölgeye gelince, 3 gün süren gerginlik yaşandı. Geçen çarşamba günü bölgeye gelen Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, halkla görüşüp ikna etti. Vali Yardımcısı Arat, firma tarafından, izin alınmadan bölgede herhangi bir şey yapılmayacağı sözünü verince halk olay yerinden ayrıldı. Bu görüşmenin ardından Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Arat ile köylüler arasında geçen bir diyalog, sosyal medyadan paylaşınca tepki topladı. Vatandaşların jandarmanın biber gazı sıktığını yönündeki şikayetleri üzerine Arat'ın, "Tamam. Farz et ben yaptırdım. Özür dilerim. Öfkelenme, neden öfkeleniyorsun bu kadar. Biber gazı yediysen bir şey olmaz. Bir parçacık biber gazından ne olacak? Yememişsinizdir" yanıtı eleştirilere neden oldu. Yaşanan gerginliğin ardından CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, jeotermale karşı geçen 7 Eylül'de kurdukları çadırda nöbete devam eden köylüleri ziyaret edip, konunun takipçisi olacaklarını söyledi. Jeotermal enerji santrali kurulmak istenen yerde incelemelerde bulunan Milletvekili Bülbül, "Hepinize geçmiş olsun. Yaşanan olaylar çok üzüntü vericiydi. Bu konuda, siz haklı bir mücadele içerisindesiniz. Burada bir santral kurulacak ve bizler bu santralin topraklarımızda kurulmasını istemiyoruz. Şu an bir Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci var. Bu süreçler tamamlanmadan burada şirket işlem yapamaz. Bu konuyu TBMM'de de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 'Burada şirketler var, bir de halk var. Güvenlik kuvvetlerinin görevi halkın haklı davasının yanında mı olmak ? Yoksa gidip de söz konusu şirketin yanında mı olmak?' diye sordum. Bunun üzerine dün soruşturma açıldığını öğrendim" dedi.VALİ YARDIMCISINA ELEŞTİRİVali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat'ı da eleştiren Milletvekili Bülbül, "O Vali Yardımcısı o gazı biliyor mu acaba? Gelsin o gazın portakal kokusu halinde genze kaçan kokusunu bir görsün. O Vali Yardımcısı'nı buradan kınıyorum. Bu vatandaşın haklı davasında gaz yemesi mi gerekiyor? O Vali Yardımcısı hakkında da gerekli işlemleri yapıyoruz. Aydın Barosu da gerekli suç duyurusunda bulundu" diye konuştu.'VATANDAŞIN YANINDAYIZ'Her zaman vatandaşların yanında olacaklarının vurgulayan Bülbül, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu işin siyaseti yok. Burada toprak kirleniyor. Kızılcaköy'de oylar partilere göre dağılıyor. Bu işin partisi falan olmaz' diyerek TBMM'de diğer milletvekillerine de söyledim. 'Gidin,hepimize oy veren o vatandaşların haklı mücadelesine sahip çıkın' dedim. Ankara'dakiler gelsinler 76 yaşındaki bir kadına yapılanı görsünler. Burada vatandaşlar taşkınlık yapmamış haklarını korumaya çalışmışlar."