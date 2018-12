Dha Yurt Bülteni -4

13 Aralık 2018 Perşembe 10:34



DHA YURT BÜLTENİ -4İşçi servisleri çarpıştı: 17 yaralıAksaray'da işçi taşıyan otobüs, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda önündeki yine işçi taşıyan minibüse çarptı. Kazada minibüste bulunan 17 işçi yaralandı.Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi yolu üzerinde meydana geldi. Süt fabrikasına işçi taşıyan Mehmet Karacaer(34) yönetimindeki 68 S 0349 plakalı otobüs, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda beton mikseri üretin fabrikaya işçi taşıyan İsmail Akın'ın (54) kullandığı 68 S 0355 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada sürücüler ve otobüste bulunan yolcular yaralanmazken, minibüsteki 17 işçi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.Görüntü Dökümü-----------------Kaza yerinden detay-Araçlardan detayGenel ve detayHaber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))=================Okulda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki Sabiha öldüAfyonkarahisar'da ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Sabiha Bağatur (9), dün teneffüse çıkarken kalp krizi geçirmesi sonucu yaşamını yitirdi.Olay, dün saat 15.00 sıralarında Afyonkarahisar merkez Atatürk İlkokulu'nda meydana geldi. 3'üncü sınıf öğrencisi Sabiha Bağatur, ikinci ders sonunda arkadaşlarıyla teneffüse çıktığı esnada aniden fenalaşarak yere düştü. Sabiha Bağatur'u gören öğretmeni Doğan Demirok ilk müdahaleyi yaparak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.Yaşam belirtisi göstermeyen Sabiha Bağatur'a, sağlık ekipleri gelene kadar öğretmeni kalp masajı yaptı. Kısa süre sonra olay yerine ulaşan sağlık ekipleri kalp krizi geçirdiği belirlenen Sabiha Bağatur'u ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede müdahale edilen Sabiha Bağatur tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri sınıfta ve okulda inceleme yaptı. Sabiha Bağatur'un ölümü ailesinin yanı sıra sınıf arkadaşlarını ve öğretmenlerini yasa boğdu. Ailenin 3 çocuğundan en küçüğü olan Sabiha Bağatur'un cenazesi, bugün öğle vakti İmaret Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ(ARŞİV)--------------Okuldan önünden ve tabelasından detayOkul bahçesindeki çocuklardan detaySınıflardaki öğrencilerden detayGenel detayHABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,==================Marmaris'te deniz 20 metre çekildiMarmaris'te deniz 5- 20 metre arasında çekilirken, bazı vatandaşlar deprem olacak endişesi yaşadı. Korkulacak bir durumun olmadığını söyleyen Jeofizik Yüksek Mühendisi Hakan Beyaz, "Bu durum, atmosferik şartlarda yüksek basıncın neden olduğu doğal bir olaydır. Bu tür atmosferik basınçlarla, denizde 5 ila 30 metre arasında çekilmeler olabilir" dedi.Atatürk Caddesi'nden turistik İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan sahil şeridinde deniz, 5- 20 metre arasında çekildi. Adaköy Mahallesi açıklarında ise denizde çekilmeyle birlikte küçük bir adacık oluştuğu görüldü. Kordon Caddesi'nde iskelelerin temelleri açığa çıktı. Bazı vatandaşlar, deniz çekilmesinin depremin habercisi olabileceğini düşünüp endişelendi. Deniz çekilmesini fotoğraflayıp görüntüleyen bazı kişiler sosyal medyadan paylaşıp, 'deprem mi olacak' notuyla paylaştı.'ENDİŞELENECEK BİR DURUM YOK'Jeofizik Yüksek Mühendisi Hakan Beyaz, vatandaşları rahatlatan bir açıklama yaptı. Ortada endişelenecek bir durum olmadığını söyleyen Beyaz, "Güney Ege ve Marmaris sahillerinde aralık ortası ile mart ayları arasında çekilmeler meydana geliyor. Son aylarda yaşanan küçük çaplı depremler, bir çekilme nedeni değildir. Bu durum, atmosferik şartlarda yüksek basıncın neden olduğu doğal bir olaydır. Bu tür atmosferik basınçlarla, denizde 5 ila 30 metre arasında çekilmeler olabilir. Mevsim normalleri dışında bir hava seyretmektedir. Geçtiğimiz yıllarda 50 metreye kadar çekilmeler olmuştu. Marmarisliler, 'Deprem habercisi olabilir mi' diyerek endişe duymakta. Telefonla ulaşan herkese, deprem habercisi olmadığını söyledim. Sosyal medyada paylaşılan bu tür söylenti ve haberlere itibar etmeyin" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------Hakim bir tepede oluşan adacık görüntüHakim tepeden oluşan adacık yakın çekim görüntüAtatürk Caddesi'nden Turban Mevkii'ne kadar 7 kilometrelik sahilde çekilmelerden görüntüSahilde iskelelerin çekilmeyle meydana gelen görüntüDeniz suyu çekilmesiyle gider borularının meydana çıkmasıJeofizik Yüksek Mühendisi Hakan Beyaz ile röp.(Toplam: 3 dakika 47 saniye-273 MB HD görüntü)Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),================='İnşaat sektörü verilen destekle sıkıntıları aşacaktır'Adana Genç İş Adamları Derneği (AGİAD) Başkanı Halid Milli ve Adana Sanayici ve İş Adamları Derneği (ADSİAD) Başkanı Süleyman Sönmez, son dönemde ülkenin yaşadığı ekonomik sıkıntılardan dolayı inşaat sektöründe yaşanan daralma hakkında değerlendirmelerde bulundu.Adana ve çevre illeri için inşaat sektörünün çok önemli bir iş alanı olduğunu belirten Adana Genç İş Adamları Derneği (AGİAD) Başkanı Halid Milli, ekonomik sıkıntılardan inşaat sektörünün doğrudan etkilediğini söyledi. Yaşanan ekonomik daralmadan Adana başta olmak üzere Anadolu şehirlerinin daha çok etkilendiğini vurgulayan Halid Milli, sözlerine şöyle devam etti:"Adana bir İstanbul, Bodrum, Çeşme, Ankara gibi değil. Adanalı birisi İstanbul'da evim olsun ister, fakat İstanbul'da yaşayan insan Adana'da evim olsun istemiyor. Tabi ki bundan dolayı Anadolu şehirlerinde daralma daha fazla hissediliyor. Bunlarla ilgili önlemler alınmaya çalışıldığını biliyorum. Kısa vadede yapılması gereken en önemli şey finansmana erişimin kolaylaştırılmasıdır. Ayrıca devletimizin sektör adına yapacağı vergi indirimleri de faydalı olabilir. İnşaat sektöründe dövizden kaynaklı maliyetlerde artışlar yaşandı."'İNŞAAT, LOKOMOTİF SEKTÖR'ADSİAD Başkanı Süleyman Sönmez ise Türkiye'nin son 10 yılda inşaat ve gayrimenkul sektöründeki çalışmalarının dünya tarafından takdirle izlendiğini söyledi. Fakat son zamanlarda sektöre olan bakış açısının değişmesi ve yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı ciddi sıkıntılar yaşandığını belirten Sönmez, "İnşaat sektörü lokomotif bir sektördür. Yaklaşık 270 farklı alt sektörü hareketlendiren bir yapısı vardır. Ülkemize de bakıldığında bu kentsel dönüşümlerle ve şehirlerin nüfusunun artmasıyla inşaat sektörü olmazsa olmaz bir konumdadır. Dünya'nın her yerinde inşaat yeme-içe gibi temel bir ihtiyaçtır. Barınma dediğimiz olgu insan yaşamanın zorunluluğudur. Özellikle kaliteli barınma tamamen bu sektörün işi. Yaşanan bu sıkıntılardan özellikle Adana ve çevre şehirler biraz daha fazla etkilendi. Fakat tüm sıkıntılara rağmen inşaat sektörü geleceğe umutla bakan bir sektör. Bu daralmayı nasıl aşabiliriz? Belki vergi indirimleri ya da benzer şeylerle devlet tarafından desteklenebilir."Görüntü Dökümü----------------AGİAD Başkanı Halid Milli ile röp.ADSİAD Başkanı Süleyman Sönmez ile röp.İnşaatlardan arşiv görüntülerSÜRE: 03'19" BOYUT: 367 mbHaber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,===================Burdur'da SAGEP başladıBurdur'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Eğitim Fakültesi'nin düzenlediği Sosyal ve Akademik Gelişim Projesi (SOGEP) başladı.İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından öğrencilerin sosyal ve zihinsel becerilerini geliştirerek kişilik, başarı, sosyal uyumluluk ve genel anlamda becerilerinin farkına varmasını ve yaşam içerisinde bu becerilerini kullanmasını sağlamayı amaçlayan SOGEP başladı.Projenin başlaması dolayısıyla Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi'nde tören yapıldı. Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, MAKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Karakelle, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Süleyman Çakıcı, projenin paydaş okulları USO Anadolu Lisesi Müdürü Kadir İpek, Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Şener Duman ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, "Önümüzdeki yıl bu projeyi liselerimizin tamamına yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Projeye katılan tüm öğrencilerimiz gönüllü. 'Öğrencilerimizin becerilerinin, yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve özgüvenlerinin artmasıyla ilgili ne yapabiliriz?' sonucunda ortaya çıkan bir proje. Projeye katılan öğrencilerimize Eğitim Fakültemizin öğretim görevlileri eğitim verecek" dedi.Proje Danışmanı USO Anadolu Lisesi rehber öğretmeni Atiye Yalçın da projenin Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi hazırlık sınıfı öğrencileri ile USO Anadolu Lisesi'nin 9'uncu sınıf öğrencilerinden oluşan ve gönüllülük esasına dayalı olarak seçilen 60 kişilik öğrenci grubunu kapsadığını anlattı. Atiye Yalçın, "Uygulama ana başlıklar halinde zihinsel beceri gelişimi, İngilizce konuşabilme becerisi, hızlı ve etkili okuma becerilerini geliştirme olmak üzere üç kısımdan oluşacak olup Aralık 2018- Mayıs 2019 tarihleri arasında 17 hafta ve 21 etkinlik şeklinde devam edecek. SAGEP öğrencilerin sosyal ve zihinsel becerilerini geliştirerek kişilik, başarı, sosyal uyumluluk ve genel anlamda becerilerinin farkına varmasını ve yaşam içerisinde bu becerilerini kullanmasını sağlamayı amaçlayan bir projedir" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------Salondan detayMahmut Bayram'ın konuşmasıAtiye Yalçın'ın proje tanıtımıSalondan detayHABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,==================Kadın piyangocuların soğuk havada ekmek mücadelesiKayseri'de milli piyango bileti satarak geçimlerini sağlayan piyangocu kadınların soğuk havayla mücadelesi dikkat çekiyor. Soğuktan hem kendilerini hem de ekmek parası biletlerini korumak için akla karayı seçen kadınlar, soğuk kış gününde şemsiye ile naylon kullanarak yağmurdan, rüzgardan, kardan korunmaya çalışıyor.Milli Piyango İdaresi 2019 yılbaşı özel çekilişi için hazırladığı biletleri piyasaya sürdü. 2019 yılbaşı özel çekilişi için hazırlanan çeyrek biletler 17,50 TL'den, yarım biletler 35 TL'den ve tam biletler ise 70 TL'den satışa sunuldu. Çekiliş sonucunda büyük ikramiyeyi tutturan talihliler, çeyrek bilet sahibi olmaları halinde 17,5 milyon TL, yarım bilet sahibi olmaları halinde 35 milyon TL, tam bilet sahibi olmaları halinde ise 70 milyon TL'lik ikramiyeyi kazanacak. Bunun yanında yine değişik miktarlarda ikramiyeler sahiplerini bulacak.İşte vatandaşın zengin olma hayali için gün boyu soğuk havada kar,kış, güneş, yağmur demeden mesai yapan kadın piyangocuların hayatla mücadelesi de dikkat çekiyor. Kayseri Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere değişik bölgelerde yıllardır piyango bileti satarak ekmek paralarını kazanan piyangocu kadınlar, soğuk kış şartlarında zor günler geçiriyor. Gün boyu açık havada bilet satıp, evlerini geçindirmeye çalışan piyangocular soğuk havadan korunmak için de her yolu deniyor. Özellikle kendilerini ve biletlerini kardan, yağmurdan, rüzgardan korumak için naylon ve şemsiye kullanan piyangocu kadınlar, özellikle kışın işlerinin daha da ağırlaştığını belirtiyor."HEM KENDİMİ HEM DE BİLETLERİ KORUYORUMö20 yılı aşkın süredir piyango bileti satarak geçimini sağladığını ifade eden 53 yaşındaki Gülşehir Akyol, hem biletlerini hem de kendini korumak için tezgahını naylonlarla sardığını belirtti. Akyol, "Soğuk nerden geliyorsa, yağmur, kar hangi taraftan geliyorsa naylonla kapatıyorum. Hem kendimi hem de biletleri koruyorumö dedi."ZOR ŞARTLAR AMA YAPACAK BİR ŞEY YOK, İŞİMİZ BUöDöndü Demiryılmaz da (39) 12 ay dışarıda ekmek parası için çalıştıklarını belirterek, "İşimiz bu. 12 ay bu işi yapıyoruz. İnsanları zengin etmeye çalışıyoruz. Zor şartlar ama yapacak bir şey yokö diye konuştu. Bilet satışlarının şu an durgun olduğunu dile getiren Demiryılmaz, "Vatandaş maaşını almadı. Ayın 15'i itibariyle işlerin artmasını bekliyoruz. Çünkü millet maaşını alacak, işteo gün hareketlenme umudumuz var, bekliyoruzö diye konuştu."KIŞIN İŞİMİZ ÇOK DAHA ZORö6 yıldır piyango bileti satarak geçimini sağlayan Serpil Karakaya ise kışın kendileri için zor geçtiğini belirtti. Karakaya, "Kışın özellikle acayip zor oluyor, işimiz. Bizi etkiliyor, satışları etkiliyor. İşler durgun geçiyor. Şimdi de ayın 15'ini bekliyoruz. İnşallah hareketlilik o zaman başlar. Ben her sabah 09.30'da geliyorum, akşam 18.00'de buradan ayrılıp, başka yerde Hunat tarafında da bilet satmaya çalışıyorum. Soğuk havalarda da şemsiye ile korunmaya çalışıyoruz. Biletlerimizi de naylonla kapatıyor ve korumaya çalışıyoruzö şeklinde konuştu.Görüntü dökümü:----------------------------Soğukta çalışan piyangocu kadınlardan görüntüler-Kadın piyangocularla röportaj-Detaylar3 dakika 14 saniye/ 364 MBHaber-Kamera: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, DHA)===================Kırklareli'de yer altında tarihi su tünelleri bulunduKırklareli'nde tarlasını süren bir çiftçi tesadüfen yaklaşık 10 metre derinliğinde su kuyusu buldu. Kuyuda Galeri Mağara Araştırma Grubu üyeleri inceleme yaparak, toprak altında su tünellerinin olduğunu tespit etti. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün ilk incelemesinde yer altındaki su tünellerinin Balkan Savaşları'nda kullanıldığı değerlendirilirken, inceleme çalışmaları sürüyor.Kırklareli'nin Dereköy yolu üzerinde tarlasını traktörle süren bir çiftçi, aracının bir taşa çarpması üzerine inip, baktığında taşın altında derin bir kuyu olduğunu gördü. Çiftçi, durumu tanıdığı Kırklareli Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı Göksal Çidem'e bildirdi. Çiğdem, başka bir çalışma için İstanbul'dan kente gelen Galeri Mağara Araştırma Grubu üyeler ile durumu paylaştı. Grup üyelerinden İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Hakan Eğilmez ile inşaat mühendisi Metin Albukrek, özel kıyafetlerle girdikleri kuyuda yaklaşık 1 saat süren incelemelerde bulundu. Ekipten Hakan Eğilmez, kuyunun derinliğinin yaklaşık 6-7 metre olduğunu belirterek, şöyle dedi:"Galeri Mağara Araştırma ekibi olarak aldığımız ihbar üzerine gelip burada inceleme yaptık. Burası muhtemelen tarihi bir yer, bir kaç kola ayrılıyor. Bilimsel araştırma yapılması gerekiyor. Su akan tüneller olduğu yönünde, koruganlarla daha sonraki dönemlerde entegre kullanımı var. İçeride pek fazla ilerleyemedik, taş duvarlar zayıf çökme riski vardı. Daha detaylı çalışmalar daha sonraki evrelerde olabilir. Müzeye burasıyla ilgili bilgi vereceğiz" dedi. Grup üyelerinden Metin Albukrek ise kuyunun korunma altına alınması gerektiğini belirterek, "Burasının tarihi ile ilgili araştırma yapılması gerekiyor. Harç numune alınıp incelenmesi gerekiyor laboratuvarda. Kültür Bakanlığı ile ortak çalışma yapılması gerekiyor. Buranın bir an önce korum altına alınması gerekir. İçeride duvar ve su var" dedi.BALKAN SAVAŞLARI'NDAN KALMA OLABİLİRKırklareli Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı Göksal Çidem ile Kent Konseyi Doğal Varlıkları Koruma ve Çalışma Grubu üyeleri, dilekçe ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne kuyu bulunduğunu bildirdi. Bildirim üzerine müdürlük uzman ekipler göndererek, kuyuda incelemede bulundu. İlk incelemede, kuyu ve su tünellerinin Balkan Savaşları'ndan kalma olduğu değerlendiriliyor. Yetkililer, yer altındaki su tünellerinin geniş bir alanı kapsadığını belirterek, kapsamlı incelemenin sürdüğünü söyledi. Bölgede eskiden kalma bir kalenin de bulunduğuna dikkat çeken yetkililer, bu kale ile de bağlantısının bulunup bulunmadığının araştırıldığını kaydetti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------Bulunan yapıdan genelTarladan detayTarihi yapıdan çıkan mağaracılarDetay görüntülerHakan Eğilmez ile röp.Metin Albukrek ile röp.Farklı açıdan görüntülerHaber-Kamera: Gurbet GÖKÇE-Ali Can ZERAY/EDİRNE,=================Doğu'da 844 köy yolu kardan kapalı (YENİDEN)Doğu Anadolu Bölgesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 844 mahalle ve köy yolunun merkezlerle olan bağlantısı kesildi.Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Muş'ta kar etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı ve özellikle yüksek kesimlerde yaşanan tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Kars'ın Susuz ilçesine bağlı Doyumlu köyünde hayvan yüklü kamyonet yoğun kar yağışı sebebiyle yolda mahsur kaldı. Şoförün ve hayvanların imdadına Susuz Özel İdaresi ekipleri yetişti. Halat yardımıyla kara saplanan kamyon kurtarıldı. Kamyon sürücüsü daha sonra ekiplerin gözetiminde Doyumlu köyüne ulaştırıldı.Yoğun kar yağışı nedeniyle Erzurum'da 566, Muş'ta 110, Ağrı'da 80, Erzincan'da 65, Kars'ta 26, Ardahan'da 7 olmak üzere toplam 288 mahalle ve köy yolunun merkezlerle olan bağlantı kesildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Özel İdaresi ekipleri kapanan mahalle ile köy yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü, bugün sabah saatlerinde Erzurum'un güney ve güney doğusu kar yağışlı, öğle saatlerine kadar Iğdır çevreleri yağmurlu, Kars, Ağrıve Ardahan çevrelerinin ise kar yağışlı geçeceği tahmin edildiğini bildirdi. Gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğini açıklayan meteoroloji, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin, vatandaşların ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.Haber: Oğuzhan HANÇER/ AĞRI,==================