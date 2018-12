Dha Yurt Bülteni -4

15 Aralık 2018 Cumartesi 10:23



15 Aralık 2018 Cumartesi 10:23

DHA YURT BÜLTENİ -4Ardahan'da Aktaş Gölü donduDoğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Ardahan'daki Aktaş Gölü'nün yüzeyi soğuk havanın etkisiyle tamamen buz tuttu.Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki, Türkiye ile Gürcistan sınırı arasında yer alan yaklaşık 27 bin metrekare alana sahip Aktaş Gölü'nün yüzeyi buz tuttu. Kenarbel köyü kıyısında bulunan Aktaş Gölü'nün donması üzerine köy sakinleri, buz tabakalarını baltalarla kırarak, hayvanlarının su ihtiyaçlarını gideriyor. Su ihtiyaçlarını karşılamak için Aktaş Gölü üzerine konan karabataklar da ilginç görüntüler oluşturdu.Kenarbel Köyü Muhtarı Serkan Akgün, bu yıl gölün geçen yıla göre 1 ay daha geç donduğunu belirterek, "Bu yıl hava şartları daha iyi gidiyor. Mevsimler yıl geçtikçe daha da değişiyor. Aktaş Gölü tamamen buzla kaplandı. Gölün ortasında adalarımız var. Bizler oradan atlı kızaklarla kum ve ot getiriyoruz. Köyümüzün çeşmesi, hayvanları sulamamız için yetersiz geldiği için, gölün buzlarının kırarak hayvanlarımıza su veriyoruz. Köylülerimiz imece usulü akşam ve sabah gölün buzunu baltayla kırarak, hayvanlarının su ihtiyacını karşılıyorlar. Nesli tükenmekte olan Karabataklar da baharla birlikte köyümüze geliyor, gölün donmasıyla birlikte başka yerlere göç ediyorlar" diye konuştu.Türkiye'yi Kafkaslar ve Orta Asya'ya bağlayan önemli güzergahlardan Çıldır-Aktaş Karayolu üzerinde bulunan deniz seviyesinden 2 bin 159 metre yükseklikteki Mozaret Dağı da TIR sürücülerine geçit vermiyor. Yolların buzlanması ile birlikte çok sayıda TIR, kayarak ulaşımda aksamalara neden oldu. Aktaş Sınır Kapısı'ndan geçerek Azerbaycan'dan İran'a gittiğini söyleyen bir TIR şoförü, "Yolun buz tutmasından dolayı zincirsiz çıkamadım. Şimdi zincir takıyorum. Yolu tuzlasalar çok iyi olur" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------Gölün kıyısında su içen büyükbaş hayvanlardan görüntü-Buz tutan Aktaş gölünden görüntü-Aktaş gölü üzerinde konuşlanan Karabataklardan görüntü-Köy muhtarı Serkan Akgün ile röp.-Yolda kalan tır sürücüsünün zincir takması-Yolda kalan Tırlardan görüntü-Tır şoförü ile röp.-Öğrenci servisi taşıyan araç sürücüsü ile röp.Haber-Kamera: Deniz BAŞLI/ARDAHAN===============2 bin 500 yıllık Roma dönemi mezar odaları talan ediliyorBursa'nın İznik ilçesinde, Roma dönemine ait 2 bin 500 yıllık mezar odaları yağmalanıyor. Roma ve Bizans tarihiyle ilgilenen Nakkaş Yalçın Öztürk, "Mezar odalarına acil önlem alınmazsa, bu tarih yok olup gidecek" dedi.İznik ilçesi Elbeyli Mahallesi Dörttepe mevkiindeki zeytinlikte 15 yıl önce, bir çiftçi çift sürerken çökme meydana geldi. Çökmenin yaşandığı yerde Roma dönemine ait yeraltı mezar odaları ortaya çıktı. Ancak mezar odaları, defineciler tarafından yağmalandı.Bizans ve Roma tarihiyle ilgilenen Nakkaş Yalçın Öztürk, "Bir an önce önlem alınması ve bu tarihi değerlerin korunması gerekmektedir. Eğer bunları korumayacaksak, gün yüzüne çıkarmaya da gerek yok. Mezar odasının kapısı parmakla açılıp kapanıyordu ama tarihi menteşeleri yerinden sökülmüş ve işlevini yitirmiştirö diye konuştu.Heykel sanatçısı İlkay Altay ise, "Roma döneminden kalma bu eserler koruma altına alınmalı ve restore edilmedi. Gerçekten restore edilip sergilenirse ilçe turizmine büyük katkısı olur" dedi.Görüntü dökümü;---------Mezar odalarından detaylar-Dışarıdan görüntüler-Röportaj-DetaylarSüre: 2 dakika 17 saniye, Boyut: 256 MBHaber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK,(BURSA),=============Otomobille ayı kovaladılarRİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde otomobille, önlerine çıkan ayıyı kovalayanlar, o anları cep telefonunun kamerasıyla kayda aldı.Çamlıhemşin ilçesi Topluca köyünde otomobili ile seyir halinde olan Erdal Bergal ve arkadaşlarının önüne aniden bir boz ayı çıktı. Otomobilden ürken ayı, yolda kaçmaya başladı. Otomobille ayının peşine düşen Bergal ve arkadaşları, o anları cep telefonunun kamerasıyla kayda alarak, 'Şu an ayı kovalıyoruz' dedi. Ayı, bir süre sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.Topluca köyü Marselevat yaylasındaki bal ormanında bir ağaca tırmanan ayı yavrusu ise vatandaşlar tarafından görüntülendi. Uzun süre ağaçta kalan yavru ayı kendisini görüntüleyenleri seyretti.Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, 4 ilde yapılan yaban hayatı envanter çalışmasında sayılarında önceki yıllara oranla artış olduğu belirlenen ayılar, indikleri yerleşim yerlerinde bölge sakinleri için tehlike oluşturuyor.Yerleşim yerlerinde önlerine çıkan kişilere saldıran, arı kovanları ile tarım ürünlerine zarar veren ayılar, bölge halkını tedirgin ediyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------Ağaca tırmanan yavru ayı detaylarıAyıyı kovalayan vatandaşlarRİZE,===============Dişçi korkusu çocukluktan geliyorRize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Murat Alkurt, diş tedavisi korkusunun küçük yaşlarda yaşanan kötü deneyimlerden kaynaklandığını söyledi.2013 yılında eğitim-öğretimin yanında sağlık hizmetlerine de başlayan RTEÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde, 3 yılda yaklaşık 81 bin hasta diş tedavisi oldu. Fakülte yılda yaklaşık 27 bin hastaya hizmet veriyor. Diş Fakültesi, Rize ili ve ilçelerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen hastalara da sağlık hizmeti sunuyor.RTEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Yeşil Duymuş, fakültelerinde sağlık hizmetlerinin yanında öğrencilere eğitim verildiğini belirterek: "2013 yılında hem eğitim-öğretime hem de hasta sağlık hizmetine başladık. Hasta sağlık hizmetini; sadece Rize ili sınırlarında değil Artvin ve Trabzon'un bazı ilçeleri dahil olmak üzere hemen hemen bütün Doğu Karadeniz Bölgesi'ne vermekteyiz. Diş sağlığı ile ilgili bütün hizmetleri en iyi şekilde veriyoruz. Sadece basit tedaviler değil genel anestezi altında büyük ameliyatlar da yapıyoruz. Diğer fakültelerde yapılıp da bizde yapılamayan hiçbir işlem bulunmamaktadır. Şu anki fiziki şartlarımız bizi zorlasa da cihaz ve ekipman açısından herhangi bir eksiğimiz bulunmamakta en modern ve yeni teknoloji cihazlarımız ile modern sağlık hizmetlerini en iyi şekilde sunmaktayız. Yapımı devam eden yeni binamızın bitmesiyle birlikte hastalarımız daha fazla hizmeti iyi şartlarda sunabileceğiz.ö dedi.DEKAN YARDIMCISI ALKURT: DİŞ ÇEKTİRME KORKUSUNU YENDİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUMRTEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Murat Alkurt, fakülte bünyesinde kanal tedavisi, protez, implant, çocukların her türlü diş tedavilerini ve cerrahi ameliyatları başta olmak üzere bütün tedavi hizmetlerin imkanlar ölçüsünde vermeye çalıştıklarını belirtti. Diş çektirme korkusunun küçük yaşlarda yaşanan kötü deneyimlere dayanabileceğini belirten Alkurt, "Çocuk hekimlerimiz hastalarımıza çok ilgili ve dikkatli yaklaşıyorlar. Onları motive ederek tedavi yöntemlerini yapıyorlar. Bu konuda başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Artık diş çektirme korkusunu yendiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.Fakültede ellerinden geldiğince son teknoloji ürünlerini kullandıklarını ifade eden Alkurt, sözlerini şöyle tamamladı: "Özellikle protez anlamında dişlerin yapımının ardından hastalarımıza önerilerimiz oluyor. Total veya parsel protezlerin bakımı çok önemlidir, protezlerin temizlenmesini uygulamalı olarak hastalarımıza gösteriyoruz. Kuron ve köprü protezlerde dikkat edilmesi gereken konular da hastalarımıza aktarıyoruz. Cerrahi işlemlerin ardından da hastalarımıza bilgilendirmeler yapıyoruz. Hastalar dediklerimize dikkat ettikleri sürece herhangi bir problemle karşılaşmıyoruz."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------Diş hekimliği detaylarıDr. Murat Alkurt açıklamasıDiş tedavisi detaylarıDetaylarHaber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA=================Konya'da etli ekmeğe rakip 'Recai'Konya'nın meşhur yöresel yiyeceği olan kıyma ve pideden yapılan etli ekmeğe, pide, küflü peynir ve zırhla doğranmış dana etinden yapılan 'Recai' adı verilen hamurlu yiyecek, rakip oldu. 30 yıllık etli ekmek ustası İsmail Küçüker, Konya'nın yeni gözdesi 'Recai'nin isim patentini aldıklarını söyledi.Konya'da 30 yıldır işletmecilik yapan İsmail Küçüker'in yöresel küflü peynir ve zırhlanmış kuşbaşı etin karışımıyla hazırladığı 'Recai' böreği, meşhur etli ekmeğe rakip olarak görülüyor. Küçüker, ismini, Recai adlı bir kişiden aldığı belirtilen böreğin hikayesini şöyle anlattı:"Recai böreğini, bizim yöresel Konya peynirimiz yeşil peşnir veya bilinen adıyla küflü peynirle yapıyoruz. Eski Konyalı bir Recai amcamız vardı. Konya'nın merkezi olarak bilinen Mevlana Meydanı'nda Kadınlar Pazarı'ndan küflü peyniri alır, kasaptan da zırhlanmış eti aldıktan sonra fırına gider, kendine özel bir börek yaptırırmış. Bu gittiği fırın hep aynı fırın olduğu için, fırıncılar dermiş ki; 'Recai amca geldi. Recai amcanın böreğini yapın' derlermiş, ismi buradan geliyor. Gerçekten güzel, lezzetli bir börek. Yöresel peynir, terbiyelenmiş, zırhlanmış etten oluyor. Mayalı hamurla birlikte ateşle buluşmasından çıkan lezzete Recai deniyor" dedi.ETLİ EKMEĞİ GEÇECEKRecai böreğinin Konya'nın meşhur etli ekmeğini geçeceğini de belirten Küçüker, "İsmi farklı olduğu için böreği andırmadığı için herkes şaşırıyor. Yerli yabancı herkes beğeniyor. Konya'da da çığır açtık. Konya'nın etli ekmeği vardı. Biz bunu gelenekselleştirdik yöresel ürünümüzü önce Konya'ya tanıttık şimdi Türkiye'ye ve dünyaya tanıtacağız. Etli ekmekle yarışıyor, etli ekmeği geçecek" diye konuştu.PATENTİNİ ALDIKRecai isminin 5 yıl önce patentini aldıklarını belirten İsmail Küçüker, "Recai böreğinin 5 yıl önce patentini aldık. İsim hakkı bizde. Sadece bizde yapılıyor. Başka kimse yapamaz. Şehir dışından istekler geliyor. Ankara, İstanbul gibi yerlerden duyuldukça isteniyor. Paket istiyorlar. Biz de soğutup, paketler halinde gönderiyoruz. Bütün herkesi Recai böreğini tatmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.Görüntü dökümü:-------------Recai'nin yapılışıRecai'nin fırına sürülmesiRecai'nin fırından çıkartılıp servise sunulmasıİsmail Küçüker'in açıklamalarıHaber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))============