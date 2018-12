Dha Yurt Bülteni-4

Kaynak: DHA

1)DONANMA KOMUTANLIĞI DAVASINDA 35 SANIĞIN YARGILANMASINA BAŞLANDI15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'nda yaşanan olaylara ilişkin görülen davada, mahkeme heyeti tarafından dosyaları ayrılan 7'si tutuklu 35 sanığın yargılandığı dava görülmeye başlandı. Fethullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki olaylarda katılanlara yönelik açılan 51'i tutuklu, 15'i firari, 90 sanığın yargılandığı davanın karar duruşmasında 23'ü ağırlaştırılmış olmak üzere 36 sanığa müebbet hapis cezası, 11 sanığa 1 yıl ile 26 yıl arasında cezası verilirken, 8 sanık ise beraat etti. Aynı dava kapsamında Deniz Hava Üs Komutanlığı'nda yaşanan olaylarla ilgili bölüm ise 'Delil toplama süreci ve kamera kayıtlarının incelenme sürecinin tamamlanamaması' nedeniyle ayrıldı. Tutuklu sanık eski Deniz Hava Ana Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın da aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 35 sanığın yargılanmasına bugün başladı. Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar geniş güvenlik önlemleri altına getirildi.Hazırlanan iddianamede, firari sanıklar örgüt elebaşı Fethullah Gülen ve eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay ile tutuklu sanık eski Deniz Hava Ana Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın da aralarında bulunduğu sanıklar hakkında 'Cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' ve 'Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 19 yıldan 36 yıl 6'şar aya, diğer sanıklar hakkında ise 7 yıl 6 aydan 29'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor.Görüntü Dökümü-------------------------Tutuklu sanıkların duruşma salonuna getirilmesi-DetaylarHaber-Kamera: Selda Hatun TAN- Alişan KOYUNCU/KANDIRA(Kocaeli)==============================================2)ANTALYA'NIN 'YEŞİL ENERJİLİ' 2 CAMİSİNDE ARTIK CEMAATTEN PARA İSTENMİYORANTALYA'da güneş enerjisiyle ısıtma ve soğutma sorununu çözen 2 caminin elektrik faturası için artık cemaatten para istenmiyor. İhtiyaç fazlası elektriği sisteme satan camiler, para da kazanıyor. Almanya 'da yaşayan ve orada güneş enerji paneliyle elektrik üreten bir firmanın sahibi olan Ayşe Özkan (51), 2011 yılında Türkiye 'ye gelerek, bu sistemle ilgili girişimlerde bulunmak istedi. 2012 yılında güneş enerjisinden elektrik üretme sisteminin yolunun yasayla açılmasının ardından bu işi bir meslek olarak insanlara kazandırmak isteyen Özkan, Konyaaltı ilçesinde Özel Kariyer Meslek Kursu'nu kurup burada güneş panellerinden elektrik üretimi ve birçok dalda meslek elemanları yetiştirmeye başladı.Güneş panellerinin kullanım alanlarını ve faydalarını anlatmak adına Konyaaltı ilçesindeki Bahtılı ve Çakırlar camilerinin görevli imamlarıyla görüşen Özkan, yaz ve kış aylarında ısıtma ve soğutma sistemleri için camilerin aşırı elektrik tükettiğini tespit etti. 2 bin 243 caminin bulunduğu Antalya genelinde elektrik ihtiyacını güneş enerjisinden karşılayan bir cami olmadığını da tespit eden Ayşe Özkan, İl Müftüsü Osman Artan ile görüşerek camilere uygun fiyatla güneş paneli sistemi yerleştirebileceğini söyledi. Müftü Artan'ın da desteklediği proje kapsamında Bahtılı ve Çakırlar camilerine güneş panelleri yerleştirildi.CAMİ İMAMLARI ARTIK PARA YARDIMI İSTEMİYORİki cami, 30 ile 50 bin TL arasında ödedikleri güneş panelleri sistemini uzun zamandır kullanıyor. Aylık ortalama 300 ile 750 TL arasında değişen ısıtma ve soğutma giderlerini tamamen sıfırlayan camiler, ayrıca kullanımlarından artan elektrik enerjisini de trafo sistemine satarak para biriktirdi. Bahtılı Camii'nin kısa sürede 3 bin TL civarında para biriktirdiği, Çakırlar Camii'nin trafo bağlantı projesinin henüz devam ettiği kaydedildi. Antalya'nın tek 'yeşil enerjili' camileri olan iki caminin görevli imamları da cemaatten para yardımı istemek zorunda kalmadıklarını ifade etti.'KURUŞ KURUŞ PARA İSTERKEN SIKINTI ÇEKİYORDUK'Antalya'nın güneşten yana oldukça iyi bir konumda olduğunu belirten İl Müftüsü Osman Artan, bu enerjinin boşa harcanmaması için projeyi desteklediklerini söyledi. Antalya'daki 2 bin 243 caminin aydınlatma giderlerini Diyanet İşleri Başkanlığı 'nın bütçesinden karşıladıklarını, ancak ısınma-soğutma ve diğer giderleri cemaatin desteğiyle ödeyebildiklerini ifade eden Artan, "Isıtma ve soğutma giderleri ayrı bir abonelikle ayrı faturalandırılır. Bunun giderleri de cemaatten alınır. Çoğu zaman da parayı toplarken kuruş kuruş sıkıntı çekmekteyiz. Çakırlar ve Bahtılı camilerimize böyle bir proje yapılacağı söylendi. Biz de destek olduk. Üretilen elektrik ihtiyaçtan fazla ise trafoya satılıyor. Bunun yaygınlaşmasını istiyoruz. Camilerde kışın vatandaşlarımız sıcakta yazın da serinde namazlarını kılabiliyor. Bir kere masraf yapıldıktan sonra her ay gelen faturalarla cemaat huzursuz olmuyor" dedi.Aydınlanma sayaçlarının devletin ödeme kapsamında olduğunu ve o kısma çok fazla müdahale edemediklerini belirten Ayşe Özkan da imamların cemaatten sürekli para istemek zorunda kalmasının bu sistemle önüne geçildiğini söyledi. Camilerin hiç elektrik kullanmaması halinde aylık ürettiği enerjiyi trafoya satarak 1200 TL'ye kadar para kazanacağını da belirten Özkan, bu paranın camilerin diğer ihtiyaçlarına kullanılabileceğini söyledi.Görüntü Dökümü------------------------Camilerden Drone görüntüsü - panellerİç mekan detayCini detayPanel detayRöp1: Firma sahibi Ayşe ÖzkanPanel Drone görüntüDrone detaylarıRöp2: İl Müftüsü Osman ArtanHaber: Alparslan ÇINAR- Emrah GÜL/ANTALYA-DHA)==================================================3)KÜÇÜK ÖĞRENCİLER, OKUL BAHÇESİNE KUŞ MAHALLESİ KURDUBURSA'nın İnegöl ilçesinde Kocatepe İlkokulu öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, okullarının bahçesine kuş mahallesi kurdu. Velilerin de yardım ettiği projede öğrenciler, mahalle kavramını öğrenirken, hem hayvan sevgisini, hem de matematik bilgilerini pekiştirdiler. Kuş Mahallesi projesi, İnegöl'de ilk defa Kocatepe İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Yaklaşık iki hafta boyunca evlerinde anne ve babalarının yardımıyla kuş evi yapan 2-F sınıfı öğrencileri, kuş evlerini okullarının bahçelerinde oluşturdukları Kuş Mahallesi'nde ağaçlara astılar. Velilerin de yardım ettiği projede, Kuş Mahallesi, öğrencilerin adlarının yazl olduğu cadde ve sokaklarda oluşuyor.'BU PROJE OKULUN HAYATA EL ATMASIDIR'Proje hakkında bilgi veren 2/F sınıfı öğretmeni Bülent Pişkin, "Bu proje aslında okulun hayata el atmasıdır. Yaptığımız sosyal sorumluluk projesiyle öğrencilerimiz hem hayvan sevgisini öğreniyorlar, hem bir mahalle oluşturarak mahalle kavramını bütün kurgularıyla öğreniyorlar, hem de tek ve çift sayılarla birlikte matematik de öğrenmiş oluyorlar. Velilerimizin de tam desteğiyle ortaya harika bir görüntü çıkıyor. Bu proje birçok unsuru içinde barındırması nedeniyle şu anda İnegöl'de ilk gözüküyor. Yaklaşık iki haftalık bir hazırlık dönemimiz oldu. Kuş evleriyle kurduğumuz mahalle ile projeyi burada bırakmayacağız. Bu projenin adım adım gelişmesini sağlayacağız. Tıpkı bir mahalle gibi cadde ve sokak isimleriyle gelişecek. Adım adım bunu büyüteceğiz. Bu projeye sahip çıkılacak. Yapılıp bırakılan bir proje olsun istemiyoruzö dedi.Görüntü Dökümü:--------------------Genel görüntüÖğretmenin konuşmasıYuvaların görüntüsüDetaylarHaber/Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL ( Bursa ),==================================================4)MEZUNLARINA 2500 TL İŞ GARANTİLİ LİSEYE İLGİ YOKRİZE'de turizm sektörünün ara eleman ihtiyacını karşılayan öğrenciler yetiştiren Ekrem Orhan Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi 'nde sınıf derslerinin yanın da atölyelerde uygulamalı yemek, pasta yapımı, sunumu, ve resepsiyon hizmetleri ile otel yardımcı ara eleman eğitimleri veriliyor. Liseli öğrenciler Türkiye'nin değişik bölgelerindeki tatil merkezlerinde 5 yıldızlı otellerde maaşla staj eğitimi görüyor. Öğrenciler mezun olduktan sonra ise staj eğitimi gördükleri işletmelerde aylık 2500 lira ile işe başlıyor. Her yıl 120 dolayında öğrenci alan liseye iş garantisine rağmen ilgi düşük seviyede kaldı. Bu yıl okula 3'de 1 oranında öğrenci kayıt yaptırdı. Türkiye'de turizm temalı meslek liseleri, sektörde yaşanan ara eleman ihtiyacını karşılamak adına önemli bir açığı kapatıyor. Rize 'de turizm sektörünün ara eleman ihtiyacını karşılayan öğrenciler yetiştiren Ekrem Orhan Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınıf derslerinin yanın da atölyelerde uygulamalı yemek, pasta yapımı, sunumu, ve resepsiyon hizmetleri ile otel yardımcı ara eleman eğitimleri veriliyor. Öğrenciler, tam donanımlı mutfaklarda yemek yapmayı, içecek atölyelerinde kokteyl hazırla ve sunumlarını, otel ve konaklama atölyelerinde ise resepsiyon ve kat hizmetlerini uygulamalı öğreniyor. Liseli öğrenciler Türkiye'nin değişik bölgelerindeki tatil merkezlerinde 5 yıldızlı otellerde maaşla staj eğitimi görüyor. Mayıs ayında staj eğitimine çıkan öğrenciler 5 ay boyunca lüks otellerde hem çalışıyor, hem eğitim görüyor. Öğrenciler staj eğitimi sırasında sosyal güvence kapsamına alınıyor, 980 ile 2500 lira arasında maaş alıyor. Öğrenciler mezun olduktan sonra ise staj eğitimi gördükleri işletmelerde aylık 2500 lira ile işe devam edebiliyor. Her yıl 120 dolayında öğrenci alan liseye iş garantisine rağmen ilgi düşük seviyede kaldı. Bu yıl okula 120 kontenjanın sadece 40'ı doldu.'BİN ÖĞRENCİ OLSA HEPSİ İŞE YERLEŞİR'Ekrem Orhan Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Öğretmeni Abdulkadir Bayar, öğrencilerin mutfak uygulama derslerine girdiğini belirterek "Öğrencilerimiz mutfakla ilgili ön bilgileri alıyorlar. 10'uncu sınıfta temel bilgileri alan öğrenciler alan belirliyorlar. Kalifiyeli eleman bulmak çok zor. Bizde istiyoruz ki kendi öğrencilerimiz turizm sektöründe yer alsınlar. Sektörümüzde iş imkanı çok fazla. Bize Antalya'dan ve buradaki işletmelerimizden talep geliyor. Bin öğrencimiz olsa hepsini yerleştirecek yerimiz var" dedi.Lise öğrencisi Dilara Türüt ise "Mutfakta temel olan öğeleri öğreniyoruz. Sos ve çorbalardan başlıyoruz. Alakartacı olmak isteyen pastacı olmak isteyen burada karar veriyor ve kendi geliştiriyor. Yani çok yönlü bir lise. Kültür derslerini de görerek üniversiteye de hazırlanıyoruz" diye konuştu. Lise öğrencisi Baki Kuşdil de "Kültürel derslere göre mutfakta çeşit çeşit yemek, tatlı çeşitleri yapmayı öğreniyoruz" ifadelerini kullandı.OKUL MÜDÜRÜ: ARA ELEMAN YETİŞTİRİYORUZEkrem Orhan Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Muhammet Kan, turizm sektörüne kazandırmak adına okullarında ara eleman yetiştirdiklerini belirterek şunları dedi: "Staj dönemlerinde bile öğrenciler 2 bin 500 liraya kadar maaş alabiliyorlar. Bu yıl 120 öğrenci olan kontenjanımıza 40 öğrenci başvurdu. Okulumuzda bu yıl kontenjanlar boş kaldı. Sadece bizim meselemiz değil, tüm meslek liselerinde durumun aynı olması bizi üzüyor. Bunu gelecek yıl düzeleceğini tahmin ediyoruz. Öğrencilerimiz Anadolu Liselerine kaydırıp üniversite mezunu yapıyoruz. Ancak iş bulmakta zorlanıyorlar. Bizim gibi meslek liseleri ise turizm gibi alanlara ara eleman yetiştiriyor. Geçen yıl Antalya'da otellere 30 öğrencimizi gönderdik. Bu yıl amacımız Rize'de bulunan irili ufaklı işletmelerimizin ara elaman sorunu çözmek. Tüm ortaokul mezunlarımızı iyi düşünüp gidecekleri liselerde dikkatli karar vermelerini ve okulumuza kayıt yaptırmalarını istiyoruz"Görüntü Dökümü:--------------------Okul genel detaylarıMutfakta çalışan öğrencilerÖğrencilerle röp.İçeçek hazırlayan öğrencilerResepsiyon hizmetleri eğitimi Okul Müdürü Muhammet Kan ile röp.DetaylarHaber: Muhammet KAÇAR Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA