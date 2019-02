Dha Yurt Bülteni-4

Kaynak: DHA

1)KAZAYI GÖREN KADIN DOKTOR YARALILARIN YARDIMINA KOŞTUADANA'da kaza sonucu devrilen panelvandan çıkarılan 2'si kadın 3 yaralıya ilk müdahaleyi yoldan geçen kadın doktor yaptı. Kaza, Yüreğirİlçesi Hacı Sabancı Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, direksiyon hkontrolünü yitiren panelvan sürücüsü kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yan devrildi. Bu sırada araç içinde bulunan 2'si kadın 3 kişi, çevredekiler tarafından çıkarıldı. Hafif yaralanan kadınlar ise kazanın ardından şoka girdi. Bu sırada yoldan geçen kadın doktor, kazayı görüp yaralıların yardımına koştu. İlk müdahaleyi yapan doktor, "Ben doktorum, lütfen sakin olun ambulans gelene kadar hiçbir yere gitmeyeceğim" dedi. Ayrıca kadın doktor şoka girenlere su içirdi, konuşarak onları sakinleştirmeye çalıştı. Kazazedeler ise sağlık durumlarının iyi olduğunu söyleyerek hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Panelvan araç çekici yardımıyla kaza yerinden alındı. Mezarı definecilerin kazdığını öne süren vatandaşlar, olayın aydınlatılmasını istedi.Mezarın bulunduğu arsa sahibi Cemre Yılmaz, kendi arazilerinde eski tarihlere ait mezarlar bulunduğunu belirterek "Burada bizim arazimiz var. Dedemin mezarı da burada. Tanımadığımız mezarlar da var. Bizim haberimiz olmadan tanımadığımız mezarlardan birini kazmışlar. Muhtemelen definecilerin yaptığını ve buradan bir şey alındığını düşünüyoruz. Çünkü buradan kemik çıkmamış. Jandarmada araştırma yapıyor ama henüz hiçbir bilgimiz yok. Olaydan da yeni haberimiz oldu. Bizim mezarlarımızı koruyabilmemiz için mezarlarımızın başında mı durmamız lazım?" dedi.Mithat Pervanlar da "Burada eskiden bir karakol vardı. Halk dilinde bu karakolun etrafında para olduğu söyleniyordu. Bu söylenti definecilerin kulağına gitmişse gelip burayı kazıdılar. Teknolojiden yararlanıp makineyle geldiklerini duyduk. Buradan havalarını almışlardır. Bu defineciler böyle bir şey duyunca hemen başına konar. Defineci budur. Dağlarda taş başlıklı mezarlar vardır. Bunların hepsini kazdılarö ifadelerini kullandı.Görüntü Dökümü--------------------------Mezarlıktan detaylar-Mezarın içine girip kontrol edilişi-Röportajlar-Mezarın içine girip Anons yapılması-Genel detaylarHABER: SELÇUK BAŞAR KAMERA: ALEYNA KESKİN/DHA-TRABZON==================================================3)SAMSUN'DA YERLİ UÇAK 'KUZGUN' PROJESİ GELİŞTİRİLDİSAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sivil Havacılık Yüksek Okulu Pilotaj Bölümü Öğretim Görevlisi Cevat Sunol ve ekibi tamamen yerli kaynaklar ve imkanlarla spor uçak üretmek için çalışma başlattı. Lifesport sınıfına dahil olacak olan projede kalkış ağırlığı 600 kilogram olacak uçağa 'Kuzgun' adı verildi.Samsun OMÜ Sivil Havacılık Yüksek Okulu Pilotaj Bölümü Öğretim Görevlisi Cevat Sunol ve ekibi tamamen yerli kaynaklar ve imkanlarla spor uçak üretmek için çalışma başlattı. Lifesport sınıfına dahil olacak olan projede kalkış ağırlığı 600 kilogram olacak uçağa 'Kuzgun' adı verildi. 600 mil mezile sahip olması planlanan uçak, 5 bin metre yüksekliğe çıkacak, saatte 222 kilometre hıza ulaşacak. 7 metre boyunda 9 metre kanat uzunluğuna sahip uçak 110 beygir güçte olacak.Samsun Teknopark bünyesinde kurulu olan Araştırma-Geliştirme (AR-GE) ve havacılık şirketlerinin 2013 yılından itibaren faaliyet gösterdiğini anlatan Samsun OMÜ Sivil Havacılık Yüksek Okulu Pilotaj Bölümü Öğretim Görevlisi Cevat Sunol, Türkiye'de genel havacılığın gelişmesi için hafif spor uçakların tasarımı ve üretimini misyon edindiklerini söyledi. Sunol, "Kompozit malzemelerle üretim konusunda zaten firmamızın eskiye dayalı bir tecrübesi var. Ayrıca uçak tasarımı içinde uzun süredir çalışmalarımız devam ediyor. Bu bağlam da 'Kuzgun' ortaya koyduğumuz yeni bir proje. Spor havacılıkta ihtiyaç duyulan 600 kilogram sınıfında lifesport olarak tabir edilen uçak sınıfında bir hava aracı olacakö dedi.'GENÇ VE TECRÜBELİ MÜHENDİSLERİMİZ BİR ARADA ÇALIŞIYOR'Tasarım çalışmalarının, endüstriyel tasarımcılardan ve uçak mühendislerinden oluştuğunu dile getiren Sunol, "Proje kapsamında tasarımda kullandığımız bir takım hesapları kolaylaştıran yazılımlarda gerçekleştirmekteyiz. Bizim buradaki hedefimiz 'Kuzgun'un büyük oranda şirket bünyesinde, yerli imkanlarla ve yerli kaynaklarla üretilmesi. Biz burada sonuçtan çok sürece odaklı çalışmalar yürütüyoruz. Çünkü bizim için önemli olan bu işin sürdürülebilir olması. Sürdürülebilir olması içinde en fazla insan kaynağına ve bilgi kaynağına bağlı. Şuan biz onları da yetiştiriyoruz. Genç mühendislerimiz, tecrübeli hocalarımız bir arada çalışıyor. Projemiz kavramsal tasarım aşamasında ilk eskizlerimiz ortaya çıktı. Buna paralel olarak mühendislik hesapları ve tasarım hesapları sürmekte. Yaptığımız proje üzün süreçli bir proje. Proje kapsamında aynı zamanda bu tip uçakların en büyük maliyetini oluşturan motorunda ucuzlatılması da hedeflenmekte. Bu bağlamda otomobil motorundan uçak motoruna dönüşüm projemiz yürümekte. İlk test ürünlerimiz ortaya çıkmak üzere. Bu ürünler tamamlandıktan sonra motorunda maliyetinin de düşürülmesiyle hem Türk hem de dünya havacılığına düşük maliyetli etkin ve yüksek performanslı bir hava aracını kazandırmayı hedefliyoruzö diye konuştu.'600 MİL UÇUŞ MESAFESİNE SAHİP OLACAK'Havacılık sektörünün Türkiye'nin hedeflerinde olan bir konu olduğunu kaydeden Sunol, "Bizde bu bağlamda Türk havacılık sanayisine katkıda bulunmak istiyoruz. Kuzgun sertifikasyonu lifesport sınıfında olacağı için bu sertifikasyon şartlarını sağlayacak şekilde olacak. İki kişilik bir uçak olacak, 600 kilogram kalkış ağırlığına sahip olacak, 600 millik bir uçuş mesafesine sahip olacak ve bu tür uçaklarda kabin basınçlandırması olmadığı için en fazla 5 bin metre yüksekliğe çıkabilecek bir uçak olacak. Üretiminde tamamen yerli kompozit malzemeler kullanılacak. Modern ve yenilikçi bir görünüm kazanması için tasarımda tecrübeli endüstriyel tasarımcılarla beraber çalışıyoruz. Bizim bu projedeki hedefimiz asla yerli pazar değil, uluslar arası pazarda rekabetçi olmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.Görüntü Dökümü:---------------------Uçağın eskiz görüntüsü-Cevdet Sunol'dan detay-RöportajHaber-Kamera: Hüseyin KALAY/SAMSUN,=======================================================4)LİSELİLERE PALANDÖKEN'DE KAYAK DERSİERZURUM'un Palandöken Kış Sporları Merkezi'nde, Yakutiye Kaymakamlığı'nın 'Haydi Liseliler Kayağa' projesi kapsamında, ilçedeki tüm lise öğrencilerine kayak dersi veriliyor. Kayak eğitmeni Tuğrul Aksu, "Her kış eğitim veriyoruz. İlçede kayak bilmeyen lise öğrencisi bulunmuyor" dedi. Denizden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2400 rakımında bulunan Polat Erzurum Resort Otel'in pistlerinde, eğitmenler eşliğinde kayak dersi alan öğrenciler, çok şanslı olduklarını söyledi. 50'nci yıl Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan kayak eğitmeni Tuğrul Aksu, 2016 yılında başlatılan proje kapsamında, bugüne kadar yaklaşık 2 bin öğrenciye eğitim verdiklerini söyledi. Aksu, "Her kış olduğu gibi bu kış da 15 hafta boyunca her gün bir lisenin öğrencilerini gruplar halinde Palandöken'e getirip, burada kayak eğitimi veriyoruz. İlçede kayak bilmeyen lise öğrencisi bulunmamakta. Eğitimlerimiz Nisan'ın 15'inde sona erecek" diye konuştu.Birçok öğrenci ilk kez bulunduğu Palandöken'de kayak yapmanın keyfini çıkardı. Kısa sürede iyi kayağı öğrenen öğrenciler, hayatlarının en güzel günlerinden birini yaşadıklarını söyledi.Şehit Murat Tatar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin öğrencisi Nisanur Harmandar, "Palandöken'e gelmiştim ama kayak yapmayı denememiştim. Proje sayesinde öğrendim. Çok eğlenceli bir spor. Bize bu imkanı tanıyan kaymakam beye teşekkür ediyorum" dedi.Polat Erzurum Resort Hotel'in Genel Müdürü Bora Kanber ise kente gelen herkesten kayak yapmasını ve kayağı öğrenmesini istediklerini belirtti. Kanber; kaymakamlık, belediye, üniversite ve STK'ların pistlerinde açtığı kurslarda ücret almayarak, destek olmaya çalıştıklarını söyledi. Kanber; kaymakamlık, belediye, üniversite ve STK'ların pistlerinde açtığı kurslarda ücret almayarak, destek olmaya çalıştıklarını söyledi.Görüntü Dökümü----------------------Palandöken kayak merkezinden detay-Öğrenciler kayak öğrenmesi-Telesiyej ile kayak merkezine çıkan öğrenciler-Tuğrul Aksu ile röp-Nisanur Harmandar ile röpHAber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,SÜRE: 06.00 BOYUT: 700 MB========================================================5)ZORLUKLARI AŞTI, MADALYALARA KOŞTUFenerbahçe Spor Kulübü'nün başarılı atleti Akın Özyürek, yaşadığı zorlukları spor tutkusu ile aştı. Babasıyla inşaatlarda çalışan ve bu nedenle zaman zaman antrenmanlara gitmekte zorlanan Özyürek, "Eğer sen bir şeyi istiyorsan, asla imkansız değildir" dedi.Ulusal ve uluslararası düzeyde birçok başarı elde eden milli atlet Akın Özyürek, sprintleriyle gösterdiği mücadeleyi pist dışında da sergiledi. Maddi imkansızlıklara karşın pes etmeyen 20 yaşındaki atlet, azmi ve kararlılığıyla şampiyonalarda dereceler aldı. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 6 yıldır formasını giyen başarılı sporcu, antrenör ve kulüp camiasının desteğiyle birlikte geleceğine ışık tuttu.ULUSLARARASI DÜZEYDE BİRÇOK BAŞARI ELDE ETTİAtletizme ilk olarak 4'üncü sınıfta okul seçmelerinde başladığını belirten Akın Özyürek, kendisini bu yönde teşvik eden ismin ise 10 yıldır beraber çalıştığı antrenörü Abdurrahman Deriş olduğunu kaydetti. Okul seçmelerinde elde ettiği birinciliklerin ardından kros koşmaya başlayan Özyürek, Bursa'da aldığı çeşitli şampiyonlukların ardından tamamen atletizme yönelirken, sonraki süreçlerde kariyerine 30'u aşkın derece ve bunun yanında rekorlar sığdırdı. Dünya Gençler Şampiyonluğu'nun yanı sıra Sırbistan ve Almanya'da yapılan Avrupa Büyükler Salon Şampiyonası'nda da boy gösteren genç sporcu, birçok yarışta podyum görerek zafere ulaştı.ATLETİZME TUTUNDUDemirören Haber Ajansı'na konuşurken zorlu dönemlerden geçtiğini aktaran Akın Özyürek, asla yılmadığını belirtti. Antrenmanlara gitmesinin bazen zorlaştığını söyleyen başarılı sporcu, "İlk süreçte zorluklar yaşadım. Babam inşaat işçisi olarak çalışıyordu. Ben de çoğu zaman ona destek olmaya çalışıyordum. Bazen babamla tuğla taşıyıp sonra da antrenmana gidiyordum. Birçok zorluk yaşadım ama ailem ve hocam bana çok destek verdi. Şimdi de kulübüm Fenerbahçe'nin desteği ile hedeflerime yürüyorumö dedi.SPOR HAYATLARI DEĞİŞTİRDİSporda elde ettiği başarılarının ardından kendisinin ve ailesinin hayatının değiştiğine işaret eden genç atlet, "Mahallemizde kötü alışkanlıkları olan çok arkadaşımız vardı. Bu kötü alışkanlardan kurtulmak ve uzak durmak için tüm gençlerin spora başlamalarını öneriyorum. Mahalle dediğim yer gecekondu tarzında. Buradan şu anda sporcular da çıkıyor, okuyan insanlar çıkıyor, ama tek tek parmakla sayıyoruz onları. Bu da üstün bir başarı olarak görülüyor ancak okumak aslında üstün bir başarı olarak değerlendirilmemeli, çünkü artık herkes okumalı" diye konuştu.Akın Özyürek, kulübünün bu noktada kendisine olan desteğinden de söz ederek, "6 yıldır Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün sporcusuyum. Fenerbahçe, sporcularına destek veren, bizlere değer veren, her anlamda yanımızda olan bir kulüp. Fenerbahçe bir aile gibi. Onların içerisine girdiğinde bir ailen daha oluyor. Bu yüzden kulübümü seviyorum ve inşallah bu ailenin bir parçası olarak başarılarıma devam edeceğim" ifadelerini kullandı.'RAMİL MÜKEMMEL BİR İNSAN'Sarı lacivertli kulübün öne çıkan sporcularından dünya şampiyonu atlet Ramil Guliyev'e dair düşüncelerini de paylaşan Özyürek, onu "Ramil mükemmel bir insan. Antrenman disiplini, kişiliği ve tabii ki bu işe verdiği emek çok güzel. Fenerbahçe'ye de büyük bir katkısı var. Atletizmde dünya şampiyonu bir sporcu. Bu sene çok iyi dereceler yaptı dünya şampiyonasında, seneye de olimpiyatlarda başarılar diliyorum. İnşallah ipi göğüsler ki ben şampiyon olacağına inanıyorum. Örnek aldığımız bir sporcu" diye tanımladı. Bu çerçevede Türkiye'den çok fazla sprinter çıkmadığını da dile getiren Özyürek, yetenekli sporcuların bulunduğunu ve altyapıya desteğin verilmesi gerektiğini kaydetti.'BÜTÜN ZORLUKLAR AŞILABİLİR'Spor ile hayatın iç içe olduğunu ve kararlılıkla bir insanın hayatını değiştirebileceğini de söyleyen Özyürek, "Bütün zorluklar aşılabilir, eğer sen bir şeyi istiyorsan kesinlikle imkansız değildir. Ben spora ilk başladığımda antrenmandan sonra evime yürüyerek gittiğimi biliyorum. Ancak hedeflerim doğrultusunda ailemin ve antrenörümün ve Fenerbahçe'nin katkılarıyla kendimi geliştirdim. Bu konuda bazı şeyleri kararlılıkla aştım, herkesin de aşabileceğini düşünüyorum" diye konuştu.Şu an Uludağ Üniversitesi'nde Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünde okuyan ve 200-400 metre koşan Akın Özyürek, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılabilmek için mücadele veriyor.