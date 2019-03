Kaynak: DHA

1)HASTANE YÖNETİCİLİĞİNİ BIRAKIP TOSTÇU OLDUADANA'da hastane yöneticiliğini bırakıp eşiyle birlikte tost dükkanı açan Önder Özel (36), "Günde ortalama 100 tost satıyoruz. Ispanaktan avokadoya farklı malzemeler kullanıyoruz. Adana gibi bir kentte kebaba karşı biz de farklı bir tat sunuyoruz" dedi.Merkez Seyhan ilçesi Toros Caddesi'nde geçen yıl hastane yöneticiliğini bırakarak tostçu dükkanı açan Önder Özel, hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyledi. Eşiyle birlikte çalıştıklarını belirten Özel, onlarca çeşit tost yaptıklarını vurgulayarak, "Sağlık sektörünün içinden geldiğimiz için A'dan Z'ye her şeyi düzenleyerek yapıyoruz. Tamamen sağlıklı tostlar üretiyoruz. Aslında evde sürekli eşimle birlikte tost yapıyorduk. Yaparken hem eğleniyor hem de mutlu oluyorduk. Sonra bunun üzerinden neden para kazanmayalım diye düşündük. Çeşit konusunda İstanbul'daki arkadaşımız bize yardımcı oldu. Oradaki denediği tecrübe ettiği şeyleri biz de deneyimleyip üstüne katıp çoğalttık. Ispanaklı tosttan avokadolu tosta farklı malzemeleri tekrar tekrar deneyerek yaptık. Sonrasında zaten malzemeler çoğaldıkça ürün de çoğaldı. 72 farklı ham maddeyle tost üretiyoruz" dedi.AVAKADOLU, MUZLU, ISPANAKLI TOSTMüşterilerinin avokadolu, muzlu, ıspanaklı tost çeşitlerini duyunca şaşırdıklarını belirten Özel, müşterilerin bu tür tostları yedikten sonra tadından çok memnun kaldığını söyledi. Adana insanın lezzetin güzel olduğu her ürüne hakkını verdiğini dile getiren Özel, şöyle konuştu: "Önemli olan onların damak tadını yakalamak. Sucuğu, kavurmayı biraz daha Adanalılaştırdık. Şu an inanın öğle ve akşam öğününde tost yemeye gelen insanlar var. Gününe göre değişse de günde ortalama 100 tost satıyoruz. Tabi Adanalı güneşli havayı gördüğü anda bu rakamlar çok daha yukarı çıkabiliyor. Tost fiyatlarımız 30 TL'ye kadar çıkıyor. İnsanlar ilk etapta biraz pahalı bulsa da yedikten sonra çok memnun ayrılıyorlar. Aslında ana amacımız sağlıklı tostlar yapılabildiğini göstermek. İnsanlar bizi 3'üncü nesil tostçu olarak değerlendiriyor. Bunun sebebi sağlıklı ve zengin içerikli tostlar üretmemiz. Adana gibi bir kentte kebaba karşı biz de farklı bir tat sunuyoruz."Haftanın 4 günü mutlaka Özel'in iş yerinde tost yediğini söyleyen Aydan Karaman adlı vatandaş ise Özellikle avokadolu tostu denediğimde çok beğenmiştim. Kesinlikle tavsiye ediyorum çünkü çok farklı tostlar var" diye konuştu.Görüntü Dökümü---------------------Tostun hazırlanışından detaylarÖnder Özel ile röportajMüşterinin tostu değerlendirmesiAvokadolu tostun hazırlanışıTostun müşteriye servis edilmesiIspanaklı tostun hazırlanışıDetay görüntülerSÜRE: 05'19" BOYUT: 598 MBHaber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,=====================================================2)AŞKI İÇİN MİNAREYE ÇIKIP 'HER YER TRABZON' DİYE BAĞIRDIBURSA'nın İnegöl ilçesinde kayın baba Cengiz Baltacı'nın 1 şart sunması nedeniyle koyu Fenerbahçeli Hasan Sağlam (22), minareye çıkarak "Bu yaşıma kadar fenerliydim, bundan sonra Trabzonsporluyum, bize her yer Trabzonö dedi.İnegöl'de filmlere konu olacak şekilde bir olay yaşandı. İnegöl'de ikamet eden Hasan Sağlam isimli genç, evlenmek istediği kız olan Fatma Baltacı'yı istemek için ailesi ile beraber kız istemeye gittiler. Koyu Trabzonspor taraftarı olan Fatma'nın babası Cengiz Baltacı, Hasan Sağlam'a evliliklerindeki engelin Fenerbahçe olduğunu söyleyerek, şart koştu.Kızı ile evlenebilmesi için şart koyan Kayın baba, Hasan Sağlam'ın bir minareye çıkarak Trabzonspor'lu olduğunu bağırarak söylemesini istedi. Alanyurt'ta bulunan Yunus Emre Camisi'nin minaresine çıkan Hasan Sağlam üzerine giydiği Trabzonspor formasıyla "Ben Hasan Sağlam, bugüne kadar Fenerliydim, bundan sonra Trabzonspor'luyum, bize her yer Trabzonö diye bağırdı. O anlar ise amatör bir kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.O GENÇ KONUŞTUÇılgın genç ekmek fırını çalışanı Hasan Saglam DHA mikrofonlarına konuştu. Sağlam "Ben çok koyu bir Fenerbalçeliyim. Kayın babam benim Fenerli olduğumu öğrenince, bu duruma tepki gösterdi. Kayın babam bana 'Minareye çıkıp Trabzonsporluyum' diye bağırmazsan kızımı vermem dedi. Minareye çıktım bağırdım. Videoyu da kayın babama gönderdim. Sevgi, takımdan daha önemlidir. Bundan sonra Trabzonsporluyumö. Dedi.Görüntü Dökümü----------------------Gencin minarede haykırması-Açıklama-DetaylarGörüntünün süresi: 2.27 DK BOYUT 274 MBHaber-Kamera : Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,==================================================3)'ARAÇ MEZARLIĞI' DEĞİL 'DÖVİZ ÇÖPLÜĞÜ'ANTALYA'da icradan ya da eksik evrak nedeniyle trafikten men edilen binlerce otomobil ve motosiklet, yediemin otoparklarında çürümeye terk edildi. Yeni araçlar için yer bulamadıklarını belirten Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Mustafa Hakan Topcu, "Dışarıdan bakınca burası bir araç mezarlığı gibi görünse de aslında burası bir döviz çöplüğü. Burada dövizimizi heder ediyoruz" dedi. Antalya'da eksik evraktan ya da icralık olduğu için trafikten men edilip yediemin otoparklarına çektirilen otomobil ve motosikletler çürümeye terk edildi. Otoparklara çektirilen araçlar arasında 15 yıldır bekleyenlerin yanı sıra, ne zaman geldiği belli olmayan motosikletlerin de olduğu öğrenildi. Biriken araçlara sürekli yer açmak zorunda kalan ve satışı yapılan icralık araçlardan otopark ücretinin çok altında ücretler aldığı için zarar eden işletme sahipleri ise durumdan şikayetçi.34 dönüm arazi üzerine kurulu otoparkta 2 bin 500 otomobil 2 bine yakın motosikletin olduğunu ifade eden Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Mustafa Hakan Topcu, otoparkların dolmak üzere olduğunu söyledi. 34 dönüm arazi üzerinde otopark hizmeti verdiğini ve her geçen sene yeni yer açmak zorunda olduğunu belirten Topcu, "Bu araçların bu kadar uzun süre buralarda kalmasının nedeni icra iflas kanunundaki aksaklıklardan kaynaklanıyor. Kanunda köklü bir değişiklik yapılması lazım. Yani yakalama haczi koyan kişi aracın 6 ay içerisinde satışının yapılmasından da sorumlu olması lazım. Kanun 6 ay içerisinde satılmasını öngörüyor fakat aracı yakalattıran kurum ve avukatlar tam olarak bunu uygulamadıkları için elimizde 14-15 yıldır bekleyen araçlar var" dedi.Otomobil ve motosikletlerin uzun süre otoparklarda kaderlerine terk edilmesinin hem otopark hizmeti verenlerin hem de araçların sahiplerini ciddi sıkıntıya düşürdüğünü kaydeden Mustafa Hakan Topcu, "Ülke ekonomisine de ciddi sıkıntıları var. Bu araçların tamamı ithal ve döviz karşılığı satın alınıp ülkemize getiriliyor. 6 ay içerisinde satılmış olsa bir katma değer sağlayacak. Burada bekleyince çürümeye terk ediliyor. Dışarıdan bakınca burası bir araç mezarlığı gibi görünse de aslında burası bir döviz çöplüğü. Burada dövizimizi heder ediyoruz" diye konuştu. Bu işe ilk 6 dönüm arazide başladıklarını, zamanla büyümek zorunda kaldıklarını ifade eden Topcu, otoparklarda lüks otomobiller ve motosikletlerin de olduğunu söyledi. Yediemin depolarının uzun süre bekleyen araçlardan zarar ettiğini de anlatan Topcu, Adalet Bakanlığı'nın tarifesinde otoparka bağlanan araçların, icra yoluyla satılması halinde otopark ücreti satış miktarının yüzde 30'unu geçemediği için otopark ücretinden de zarar ettiklerini söyledi.Görüntü Dökümü-------------Araçlardan drone görüntüsüMotosikletler drone görüntüsüAraçlar detayRÖP: Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Mustafa Hakan TopcuDHA Muhabiri Aslı Duran'ın anonsuAraçlardan yakın planDHA Muhabiri Aslı Duran'ın anonsuGenel detaylarHABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,=====================================================4)54 YILLIK TERZİ TEKNOLOJİYE MEYDAN OKUYORİZMİT'te, 54 yıldır terzilik yapan Fikri Alkan, fabrikasyon ürünlerin çoğalmasıyla birlikte terzilerin işlerinin azaldığını söyledi.İzmit Ömerağa Mahallesi'ndeki bir pasajın içerisinde terzilik yapan 70 yaşındaki Fikri Alkan, terziliğe 16 yaşındayken Artvin'de başladı. Ekonomik şartlardan dolayı okuyamayıp, terzilik yaparak notları kendisinden iyi olan ağabeyini okuttuğunu söyleyen Alkan, 18 yaşında ise İzmit'e yerleşerek burada mesleğini sürdürdüğünü söyledi. Geçmişte bayram zamanları dikiş makinesinin başında uyuduğunu söyleyen Alkan, fabrikasyon ürünlerin yaygınlaşmasıyla birlikte el işçiliği yapan terzilere olan rağbetin de azaldığını söyledi. Yeni yetişen terzilerin bir çoğunun ufak tadilat işleri dışında terziliğin ince işlerini yapamadığını da sözlerine ekleyen Fikri Alkan, ileride terzilik mesleğinin geleceğinden endişe duyduğunu belirtti.Çocukluk yıllarında yaşadıkları ekonomik sıkıntılardan ötürü terziliğe başladığını anlatan Fikri Alkan, "1949 Artvin Ardanuş Karlıköy doğumluyum. İlkokulu köyümde okuduktan sonra ortaokula Ardanuş'ta başladım. Ortaokulun 2'nci sınıfında kaçtım ve mesleğe girdim. Terzilik mesleğinde 1 sene çalıştıktan sonra kendim dükkan açmaya mecbur kaldım. O dükkanı açarken doğru dürüst hiçbir şey bilmiyordum ama açmaya mecburdum. Çünkü ağabeyim öğretmen okulunda okuyordu ve onu okutmak mecburiyetindeydim. Dükkanı açtım. Babamız başımızda olmadığı için ağabeyimi okutmaya mecburdum. Bir annemiz vardı, o da gariban bir kadındı. Köyde başkalarının işlerini yaparak bizi okutmaya çalışıyordu. ya ağabeyim ya da ben okumayacaktık. Onun dersleri iyi olduğu için ben terziliğe girerek onu okuttum. Ağabeyim öğretmen oldu" dedi.Eskiden terzilerin fazla mesai yapmaktan dikiş makinesinin başında uyuduğunu anlatan Terzi Alkan, "Geçmişteki durumum çok iyiydi. Öyle işler yapardık ki. Mesela, takım elbiseler yapardık, herkes sıraya girerdi. Provalar için gün verirdik. Ramazan aylarında makinelerimizin başında uyurduk. Ramazan, Kurban bayramlarında eve gitmek yok. Ramazan'da 1 ay makinenin başında uyursun. Eve gidip biraz yıkanıp, temizlenip gelip yeniden başlarsın. Ama o günden bugüne çok şey değişti. Şu anda piyasada bizden sonra terzi bulmak çok zor. Çünkü artık herkes fabrikalarda çalışmak istiyor. Kimse terzilik istemiyor. Bizim yanımızdan ayrılıp da dükkan açan çok oldu. Varsa yoksa paça. Paça yapmayı biliyorlar sadece. Ona 'Bir pantolon kes' desen yapamaz. Kesmesi mümkün değil. Bizden sonra terzilik ne olacak hiç bilmiyorum" şeklinde konuştu.Terzilere olan rağbetin azaldığını ifade eden Fikri Alkan, "Eskiden her şeyi iğne ile yapardık. Mesela bir ceketi meydana getirmek için 3 bin 500 tane iğne sallarsın. Ama şimdi öyle bir şey yok. Şimdi her şey konfeksiyon üzerine. Şu anda yine kıl tela işler yapıyoruz, ama tabii şimdi biraz daha modern yapıyoruz. O zamanlar daha çok el işi yapıyorduk. El işine rağbet çoktu. Şimdi biraz daha makine işi, modern yapıyoruz. Eskiden 3 ay, 5 ay, 6 ay sonrasına prova günleri verirdik. İşler çok yoğundu, yapamıyorduk. Şimdi ise o işlerin olması mümkün değil. Şimdi de ceket dikiyorum, pantolon dikiyorum. Ama bu siparişler ayda veya 2 ayda, 1 ya da 2 tane bile sipariş gelmiyor." diye konuştu.Görüntü Dökümü----------------------------Fikri Alkan'ın dükkanından görüntü-Terzinin dükkanda çalışması-Fikri Alkan ile röp.-DetayHABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),=========================================================5)ANTALYA' DA RUNATOLİA HEYECANIANTALYA'nın fethinin 812. yılı kutlamaları kapsamında 13. Uluslararası Runatolia Antalya Maratonu Fetih Koşusu yapıldı. Antalya Kültür Parkı önünden başlayan yarışlara, 49 ülkeden 10 bin kişi katıldı. Etkinlikte, 42 kilometrelik maratonda 578, 21 kilometrelik yarı maratonda 2 bin 474, 10 kilometre koşularında ise 6 bin 948 kişi yer aldı. Yarışların startını veren Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur koşuya da katıldı.Profesyonel sporcuların da yer aldığı organizasyonu çok sayıda sporsever izledi. Maratona bazı koşucuların bebekleriyle ve film karakterlerinin kostümleriyle katılması dikkati çekti. Etkinlikte 74 sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sağlık, organ bağışı, doğa, engellilerin sorunları gibi konulara ilişkin pankart taşıyarak koştu.Görüntü Dökümü--------------Etkinliğe katılan sivil toplum kuruluşlarından görüntüSporcuların müzik eşliğinde ısınmalarıProtokol üyelerinin verdiği startSporcuları koşarken görüntüsüVali ve beraberindeki müdürlerle koşarken görüntüsüÇocukları ile koşanlardan görüntüFilm karakteri kostümle koşuya katılanların görüntüsüKoşuya katılanlardan görüntüDetaylar580 MB/// 05.14öHABER: Tolga YILDIRIM- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,