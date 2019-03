Dha Yurt Bülteni -4

Kaynak: DHA

Bursa'da FETÖ operasyonu: 25'i muvazzaf 50 gözaltıBursa'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 19 ilde eş zamanlı olarak gerçekleşen operasyonda, 25'i muvazzaf olmak üzere 50 askeri personel gözaltına alındı.Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ve İshibarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine yerleştirilmiş terör örgütü mensuplarının deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını genişletti. Çalışmalar sonucunda, Bursa'daki büfe telefonlarını kullanarak birbiri ile sürekli iletişim halinde olan askeri personel tespit edildi. Bursa merkezli 19 ilde gerçekleşen eş zamanlı opersayonda, 25'i muvazzaf olmak üzere 50 askeri personel gözaltıa alındı. Gözaltına alınan askerlerin arasında rütbelilerin de olduğu belirtildi.GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYORHaber: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, -======================27 yıl önce ölen 263 madenci maden ocağı önünde anıldıZonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü maden ocağında 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren 263 maden işçisi, facianın meydana geldiği ocak girişinde dualarla anıldı.Madencilik tarihinin en büyük kazaları arasında yer alan 27 yıl önceki patlamada ölen madenciler için facianın meydana geldiği 'kuyubaşı' denilen ocak girişinde saat 07.30'da anma töreni düzenlendi. Törene, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Ak Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci ile madenci işçileri katıldı. Ölen madenciler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından konuşan GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, faciada şehit olan 263 madenciye Allah'tan rahmet ailelerine başsağlığı diledi. Her faciadan sonra gerekli önlemlerin tartışıldığını ve alındığını ifade eden Demirci, "Bizim havzamızda da önlemler alınmasına rağmen özellikle taşeron uygulamaları ile disiplin bozuldu ve başka facialar yaşandı. Sonra hep birlikte yaptığımız uyarılar sonucu TTK'da taşeron uygulamasına son verildi. Maden şehitlerimize bazı haklar verilirken yasa kapsamı ile sınırlandırıldı. Burada yaşamını yitiren 263 madenci kardeşimizin ve Armutçuk'ta yaşamını yitiren 103 madenci kardeşimizin yakınları başta olmak üzere 10 Haziran 2013 tarihinden önce şehit olan madencilerin de yakınlarının bu haktan yararlanması gerekir." dedi.TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu da iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli önlemleri büyük bir ciddiyetle almaya devam edeceklerini söyledi. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ise 263 madenciyi 27 yıl önce ekmek mücadelesinde kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Madenciliğin riski yüksek bir iş kolu olduğunu ifade eden Bektaş, "Biz riski azaltmak zorundayız. Her şeyi yaparsanız yine bu risk bu işin karakterinde var. Yüzde sıfır risk bu işn karakterinde değil. O yüzden siz evden çıkarken helalleşerek çıkıyorsunuz. Madencilikte bu var. Madencilik güle oynaya yapılacak iş değil maalesef. Bizde düşen ise bu riski en az indirmek. Bu bize ve size düşen aynı zamanda. Bir yerde bir risk varsa bunu ortadan kaldırmak için, en aza indirmek için her şeyi yapmak mecburiyetindeyiz." diye konuştu.Maden işçilerinden Umut Kılıçarslan da 27 yıl önce yaşanan acıyı bugün aynı duygularla hissettiklerin söyledi. Bugünün madenciler için hüzünlü bir gün olduğunu ifade eden Kılıçarslan "263 madenciyi bugün anıyoruz. Bugün çok üzüntülüyüz. Allah bir daha böyle kazalar yaşatmasın." dedi.Konuşmaların ardından ölen madenciler için Kuran okundu. Ölen arkadaşları için dua eden işçiler, daha sonra ikram edilen mevlüt şekeri ve ellerindeki öğle yemekleriyle yer altına inerek mesailerine başladı.Görüntü Dökümü-----------Ocak önünden detaylar-Maden işçileriyle röp.-İşçilerin toplanması-Konuşmalar-Dua edilmesi-İşçilerin ocağa girmesiSüre: (7.56) Boyut: (888 MB)Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,==================11'inci kattan düşen kadın öldüAdana'da 32 yaşındaki Aydan Toplar, ziyarete gittiği ablasının oturduğu rezidansın 11'inci kattaki dairesinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.Olay, dün merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Aydan Toplar, ablası Sultan Zorlu'nun oturduğu rezidanstaki daireye misafir olarak geldi. Genç kadın, iddiaya 11'inci kattaki dairenin penceresinden bilinmeyen bir nedenle düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Toplar, Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen Aydan Toplar kurtarılamadı. Aydan Toplar'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü--------Rezidanstan detaylarKadının atladığı daireden detayKadının düştüğü zeminden detayGenel ve detay görüntülerSÜRE: 01' 17" BOYUT: 143 MBHaber: Can ÇELİK-Nuri PİR - Kamera: Can ÇELİK/ADANA,==================Merhum Gülriz Sururi anısına konserTürkiye tiyatrosunun önemli sanatçılarından merhum Gülriz Sururi, anısına, Muğla'nın Bodrum ilçesinde konser düzenlendi.Pekdemir Kültür- Sanat Organizasyon tarafından 31 Aralık 2018 tarihinde 89 yaşında vefate eden merhum oyuncu Gülriz Sururi anısına, Herodot Kültür Merkezi'nde konser düzenlendi. Sayısız tiyatro oyununda oynayan ve yöneten aynı zamanda 6 kitap yazan usta oyuncu Gülriz Sururi için düzenlenen konserde İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürü Aytül Büyüksaraç ile Altuğ Dilmaç solistlik yaptı. Seslendirilen 16 eser, ilgiyle dinlendi. Müzik sunumundabale gösterisi de yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren konseri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye başkan adaylarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 600 kişi izledi.Görüntü Dökümü------------Konserden görüntüGenel ve Detay görüntüHaber- Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla),=================Bitlis'te eğitime kar engeli (2)BAŞKALE VE MURADİYE İLÇELERİNDE OKULLARA KAR TATİLİVan'ın Başkale ve Muradiye ilçelerinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, bugün için bir gün süreyle edildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelinin de izinli sayılacağı belirtildi.HAKKARİ'DE TAŞIMALI EĞİTİME KAR ENGELİHakkari'de dünden beri aralıklarla yağan yoğun kar yağışı nedeniyle, 9 köy ve 30 mezrada ulaşım sağlanamıyor. Kar kalınlığının kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreye ulaştığı kentte, taşımalı eğitim kapsamındaki ilk ve orta dereceli okullara eğitime bugün için bir gün süreyle ara verildi.Görüntü Dökümü------(HAKKARİ)Öğrencilerin okula gelişi-Kar yağışı-Genel ve detaylarHaber: Behçet DALMAZ/ HAKKARİ,================Hobi olarak başladığı kaz yetiştiriciliğini gelir kapısına dönüştürdüAksaray'ın Gülağaç ilçesi Kızılkaya köyünde oturan Mehmet Sınav, hobi olarak başladığı kaz yetiştiriciliğini gelir kapısına dönüştürdü. 44 yıldır evinde kaz beslediğini belirten Sınav, 3 yıldır kaz yetiştirip sattığını söyledi. Sınav, "Daha önce kendimiz kesip yemek için 40- 50 kaz besliyordum. Şimdi 300 damızlık kazla üretim yapıyorum. 3 kuluçka makinemle ürettiğim kazları, yetiştirip satıyorum." dedi.Daha önce bakkal işleten yapan Mehmet Sınav (68), emekli olduktan sonra da yıllardır evinde hobi olarak beslediği kaz yetiştiriciliğine başladı. 3 yıldır kaz yetiştirip satan Sınav, "Kaz yetiştirmeye hobi olarak başladım. Emekli olduktan sonrada yetiştirip satıyorum. Şu an 300 adet damızlık kazla üretim yapıyorum. Evim Melendiz Çayı'nın kenarında. Kazlar ise çayın karşısında meralarda otlanıyor. Ayrıca onlara süt yemiyle takviye beslenme yapıyoruz. "dedi.Kaz üretmek için 3 adet kuluçka makinasının bulunduğunu ifade eden Sınav, şunları söyledi:"3 adet kuluçka makinam var. Her biri bin 50 yumurta alabiliyor. Bu yıl yaklaşık 2 bin adet kaz üretip, sattım. Et verimi bakımından yüksek olan Almanya menşeli Emden kazı ile Toros kazlarını üretiyorum."Kaz eti tüketiminin kış aylarında daha fazla olduğunu ifade eden Sınav, "Yaklaşık 1 aylık kaz yavrusunu 30 liraya, diğer besleyip büyüttüklerimi de 100 ila 130 liraya satıyorum. Kış mevsiminde bol kar ve buz olduğunda kaz yağlanır ve etlenir. Bu yılda kar iyi oldu. Geçen yıl ağırlıklı olarak Bursa'ya gönderdim, oradan da Kars'a gitti." diye konuştu.Görüntü Dökümü-----------Kazlardan detay-Kazları beslemesi-Röp.-Genel ve detayHaber- Kamera : Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))===============Güçlü ve iri cüsseli 'guregh' köpekleri, otomobil fiyatına satılıyorŞanlıurfa'da, besicilerin yanından ayırmadığı ve bölgede 'guregh' olarak adlandırılan 'kurtboğan' cinsi çoban köpekleri, otomobil fiyatına satılıyor. Yetiştiricileri, güçlü ve iri cüsseleri ile dikkat çeken, 100 bin liraya kadar satılabilen köpeklerin Orta Doğu ülkelerinden de talep edildiğini söyledi.Karaköprü ve Bozova ilçelerinde özel barınaklarda yetiştirilen 'guregh' olarak adlandırılan 'kurtboğan' cinsi çoban köpekleri, özenle kaynatılan tavuk kemikleriyle besleniyor. 'Çobanların sadık dostu' diye bilinen, güçlü ve iri cüsseleri ile dikkat çeken köpekler, son yıllarda bölgede geçim kaynağı olmaya başladı. Bozova'nın Kesmetaş Mahallesi'nde çiftlik kuran Süleyman Ak, özel yetiştirdiği köpekleri yurt içine ve çoğu Orta Doğu ülkeleri olmak üzere yurt dışına sattıklarını söyledi. 'Guregh' köpeklerin, çobanların vazgeçilmez dostu olduğunu kaydeden Ak, "Biz burada, sıcak bölge ikliminde yaşayan 'guregh' köpeklerini yetiştiriyoruz. Köpeklerimizi mama ve kaynatılmış tavuk kemiğiyle çocuk gibi besliyoruz. Bizim bu cins köpeklerimiz, çobanların en sadık köpeğidir. Sürüyü kurtlardan koruyor. Burada yetiştirdiğimiz köpeklerin fiyatı 3 bin liradan başlıyor ve çok iyi ırk olursa 100 bin liraya kadar satılabiliyor. Köpeklerimiz nerdeyse araba fiyatına satılıyor. Hatta bir müşterimiz geldi, arabasını bırakıp, 'Şero' isimli köpeğimize talip oldu; ama biz teklifi kabul etmedik. Köpeklerimize birçok kentten talep var. Ayrıca çoğu Arap şeyhleri olmak üzere yurt dışına da köpeklerimizi gönderiyoruz" dedi.Ürkütücü sesiyle çevreye da korku salan 'guregh' köpeklerin, insanlarla kısa sürede yakınlık kurduğunu dile getiren besicilerden Ahmet Demir ise bu hayvanların bulunduğu ortama kimsenin yaklaşamadığını kaydetti.Öte yandan barınaklarda beslenen köpekler, zaman zaman çiftlikte birbiriyle dövüşmesi nedeniyle zor anlar yaşattığı için sahiplerince zincirle kafeslerine bağlanarak, saldırgan tavırları engellenmeye çalışılıyor.Görüntü Dökümü---------------Köpek çiftliğinde yetişen Guregh cinsi çoban köpekleriKafesten çıkartılan köpeklerKöpeklere yem verilmesiBahçede birbirlerine saldıran köpekleri güçlükle ayırmaya çalışan sahipleriKöpekler hakkında bilgi veren Süleyman Ak ile Ahmet DemirGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 929MBHaber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)=================Kara yılan kış uykusundan erken uyandıMuğla'nın Bodrum ilçesinde, kış uykusundan uyanan kara yılan, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.Gürece Mahallesi'nde köpeğiyle birlikte doğa gezisine çıkan Murat Güvenin, bir ağacın dalında bulunan yılanı fark etti. Güvenin, kış uykusundan erken uyanan kara yılanı, cep telefonuyla görüntüledi. Yılanın bir süre sonra ağaçtan hızlıca inerek bölgeden uzaklaştığı görüldü. Mayıs ve haziran aylarında kış uykusundan uyandığı bilinen kara yılanın, erken uyanması şaşırttı. Bodrum ve çevresinde sıklıkla görülen kara yılan, çiftçi dostu olarak biliniyor. Zehirli olmayan bu yılan türünün insanlara zararı olmadığı vurgulanırken; yetkililer, zarar verilmemesi konusunda uyardı.Görüntü Dökümü-------Murat Güvenin'in cep telefonuyla çektiği görüntüHaber- Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla),===============Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapisİzmir'de, A.G. (9) isimli kızına, nitelikli cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan E.G. (47), karar duruşmasında hakim karşısına çıkarıldı. "Kızıma karşı bu suçu işlemedim" diyen E.G., 'iyi hal' indirimi uygulanarak, 33 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.Olay, geçen yıl, Menemen'de meydana geldi. M.G., babasının odasından kardeşi A.G.'nin ağlama seslerini duydu. Kapıyı açmak isteyen M.G.'ye, babası, odasına gidip, yatmasını söyledi. Bunun üzerine evden çıkarak, odasının içine pencereden bakan M.G., babasının A.G.'ye cinsel istismarda bulunduğu gördü. Tekrar eve giren M.G., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri eve girdiklerinde E.G., yatak odasının kilitli kapısını bir süre açmadı. Polisin ısrarı üzerine E.G., kızı A.G ile birlikte odadan çıktı. Vücudunda kızarıklıklar göze çarpan A.G., korku içinde polise sığındı. Gözaltına alınan E.G., polis merkezine götürülürken, A.G. ise Çocuk İzleme Merkezi'nde (ÇİM) verdiği ifadesinde, annesinin bir süre önce evi terk ettiğini, babasının ise kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. ÇİM'de hazırlanan raporda da A.G.'nin verdiği ifadenin samimi ve tutarlı olduğu ayrıca anlattıklarının adli muayene raporlarıyla örtüştüğü kaydedildi. Bunun üzerine E.G. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, hakkında 'öz kızına nitelikli cinsel istismarda bulunmak' suçundan dava açıldı.'EVİ TERK EDEN EŞİMİN İFTİRASI'Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık E.G., Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen ve tarafların avukatları katıldı. Sanık baba E.G., üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, "Eşim 4 ay önce evi terk etti. Kendisi bir çocuğumu parayla sattı. Kendisi uyuşturucu madde kullanıyor, çocuklarıma da uyuşturucu madde kullandırıyordu. Ben kendisini savcılığa şikayet ettim. Bu yüzden çocuklarımı bana karşı yönlendiriyor. Ben kızıma karşı bu suçu işlemedim. Gerizekalı bir insan bile kendi kızına cinsel istismara bulunmaz. Evi terk eden eşimin iftirası sonucu suçlanıyorum" dedi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Özen ise sanığa üst sınırdan, indirim yapılmadan ceza verilmesini beklediklerini söyledi. Sanık avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu öne sürerek, "Müvekkilim evi terk eden eşinin iftirasına uğramıştır. Olay günü mağdurun vücudundaki kızarıklar kardeşleriyle şakalaşmalarından dolayı olmuştur. Beraat ve tahliye talebinde bulunuyoruz" diye konuştu.Mağdur avukatı ise sanığın ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, E.G.'nin cezalandırılmasını talep etti. Duruşma savcısı da sanığın üzerine atılı suç dolayısıyla cezalandırması yönünde mütalaa verdi.'İYİ HAL' İNDİRİMİ UYGULANDIMahkeme heyeti, tutuklu sanık E.G.'nin, kızına yönelik zorla 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılmasına, suçu kızına karşı işlemesinden dolayı cezasının 27 yıla, suçu cebir ve tehditle işlemesinden dolayı ise cezasının 40 yıl 6 aya çıkarılmasına karar verdi. Sanığın duruşmalardaki 'iyi hali'nden dolayı ise cezasını 33 yıl 9 aya indiren mahkeme heyeti, E.G.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.Haber: Mehmet CANDAN/İZMİR, -