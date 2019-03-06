Dha Yurt Bülteni -4

Kaynak: DHA

Van'da 15 kişilik minibüsten 39 kaçak göçmen çıktıVan-Hakkari karayolu üzerinde uygulama yapan polisin şüphe üzerine durdurduğu 15 kişilik minibüste, 39 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, göç idaresine teslim edildi.Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Hakkari- Van karayolu üzerinde uygulama noktası kurdu. Bu sırada karayolunda ilerleyen bir minibüs, şüphe üzerine durduruldu. Polisler, 15 kişilik minibüsün kapılarını açtığında 18 Afganistan, 9 Pakistan, 9 Bangladeş, 2 Suriye, 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 39 kaçak göçmen ile karşılaştı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. İnsan kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan 1 şüpheli ise sevk edildiği adliyede adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.Görüntü Dökümü--------------------------------Minibüsün yakalanması-Minibüs içerisinden sayarak çıkarılan kaçak göçmenler-Detaylar====================Kayseri'de şafak vakti FETÖ operasyonu: 10 gözaltıKAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 15 kişiden 10'u, şafak vakti düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 ilde yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 15 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Şafak vakti şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kendilerini gizlemek için, saklandıkları evlerin elektrik, doğalgaz ve su aboneliklerini özellikle başkalarına ait kimlik bilgileri üzerinden yaptıkları belirlendi. Diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.Görüntü Dökümü-----------Gözaltına alınan şüphelilerin hastaneye getirilişiFETÖ üyelerinin sağlık kontrolü ardından polis aracına bindirilmesiDiğer görüntülerSüre: 2.36 Boyut: 296 MBHaber -Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ,================Kahramanmaraş'ta sahte para operasyonu: 1 gözaltıKahramamaraş'ın Elbistan ilçesinde polisin yaptığı operasyonda 20 liralık 231 sahte banknot ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede yaşayan Serdar G.'nin piyasaya sahte para sürdüğü bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler Serdar G.'nin evine yaptığı operasyonda, 20 liralık 231 sahte banknot ele geçirdi. Sahte banknotlara el koyan polis, Serdar G.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.Görüntü Dökümü----------Sahte paralarGÖRÜNTÜ BOYUTU: 42 MBHaber-Kamera: Ahmet AKSU-KAHRAMANMARAŞ-DHA)================İşkence gören köpek, artık sıcak yuvasındaİzmir'in Bergama ilçesinde, sahibi Mustafa H. tarafından aracına sığmadığı gerekçesiyle otomobilin arkasına iple bağlanıp kilometrelerce yolda sürüklenen köpeğe, yaşanan üzücü olaydan sonra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü sahip çıktı. Sürüklenmeden dolayı oluşan yaraları tedavi edildi, bakımları yapıldı, sıcak yuvaya kavuştu. Bu arada Mustafa H. hakkında ise yasal ve idari işlemlerin devam ettiği açıklandı.Bergama ilçesi Kozak yolu üzerinde yaşanan olayda, kırsal mahallede oturan Mustafa H., sahibi olduğu köpeğini boğazından iple 35 KDC 14 plakalı otomobilinin arka tamponuna bağlayıp kilometrelerce yolda sürükledi. Bu korkunç işkence anlarına tanıklık eden arkadan gelen TIR sürücüsü de görüntüyü çekip sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan görüntülerde vatandaşlar, olayın cezasız kalmaması için çağrıda bulundu.JANDARMA YAKALADIGörüntülerin çok sayıda sosyal medya hesaplarından paylaşılmasının ardından Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Otomobilin sahibi olan Mustafa H. (Mustafa Haytaoğulları) gözaltına alındı. Savcılığa bilgi verildikten sonra hakkında '5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten', 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' ve 'saygısızca araç kullanmak' suçlarından işlem yapıldı. Köpeğini aracına sığmadığı için bu yöntemle götürdüğünü söyleyen Mustafa H. serbest bırakıldı ancak hakkındaki yasal ve idari işlemlerin sürdüğü açıklandı.Bu arada köpekle ilgili de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ayrı bir çalışma yaptı. Müdürlük yetkilileri, köpeği sahibinin elinden aldı. Müdürlüğe ait barınağa götürdü, burada bakımları yapılan, sürüklenmeden dolayı yaraları tedavi edilen köpek, sıcak bir yuvaya kavuştu.Görüntü Dökümü:---------Köpeğin araç arkasından çekildiği sıradaki görüntüsü.Köpeğin el konulduktan sonraki fotoğrafları====================2 akademisyen, sesin istenilen bölgede duyulmasını sağlayan mercek geliştirdiBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden (MAKÜ) Doç. Dr. Nurettin Körözlü ve Doç. Dr. Ahmet Çiçek, endüstride birçok kullanım alanına sahip, konferans, sinema salonları veya ev sinema sistemlerinde sesi sadece istenilen bölgede duyulabilir hale getirebilecek akustik mercek geliştirdi. Merceğin patentinin alınması için de girişimler başladı.MAKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Nurettin Körözlü ile aynı bölümde öğretim üyesi ve 2018 TÜBA GEBİP Ödülü sahibi Doç. Dr. Ahmet Çiçek, metamalzemelerle ses odaklama alanında Türkiye ve dünyada önemli bir çalışmaya imza attı. İki öğretim üyesi hem çok ince olan hem de standart akustik merceğe göre yüzde 75 oranında daha küçük yarıçapa sahip akustik mercek geliştirdi. Bu akustik merceğin, tıp ve doğrultusal ses sistemleri gibi pek çok alanda kullanılabilecek bir ürün olduğu belirtildi.'SESİ İSTENİLEN BÖLGEDE DUYULABİLİR HALE GETİREBİLİRİZ'Doç. Dr. Nurettin Körözlü, "Geliştirdiğimiz akustik mercek sayesinde kaynaktan gelen ses bir noktada şiddetli bir şekilde odaklanıyor ve üç boyutlu hareket sistemi sayesinde bu noktayı belirleyebiliyoruz. Bu mercek endüstride birçok kullanım alanına sahip. Özellikle konferans ve sinema salonları gibi ortamlarda veya ev sinema sistemlerinde sesi sadece istenilen bölgede duyulabilir hale getirebiliriz. Mesela ev ortamında bir kişi kitap okurken diğer kişi onu rahatsız etmeden televizyon izleyebilir. Bunun yanı sıra toplu ortamlarda kişilere ya da gruplara özgü anons yapılabilir. Ayrıca bu tür akustik mercekler sağlık sektöründe birçok uygulamada kullanılabilir" diye konuştu.'AKUSTİK ODAKLAMA SİSTEMLERİNE ÖNCÜLÜK ETMESİ MÜMKÜN'Akustik merceğin dünyada bu boyutta ilk defa yapıldığını kaydeden Doç. Dr. Körözlü, "Bu merceğin patentini almak için üniversitemizin desteğiyle başvurumuzu yaptık. Ortaya koyduğumuz yaklaşımın özellikle düşük frekanslı akustik dalgaları odaklayabilen, böylece birçok cihaza entegre edilebilecek boyutlara indirgenebilen akustik odaklama sistemlerine öncülük etmesi mümkün. Daha da küçük boyutlu ve daha frekans aralığında çalışan akustik mercekler geliştirmek üzere çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.'PRATİK ŞEKİLDE ÜRETİLEBİLİR'Doç. Dr. Ahmet Çiçek de mercekle ilgili şu bilgileri verdi:"Bu merceğin en önemli özelliği çok ince ve kolaylıkla üretilebilir olması. Literatürdeki merceklerin çoğu 'metamalzeme' olarak adlandırılan yapay yapılardan oluşuyor. Ancak önerilen akustik metamalzeme merceklerin çoğunluğu belirli bir kalınlığa sahiptir ve genellikle detaylı bileşenler içermektedir. Bizim geliştirdiğimiz mercek ise oldukça pratik şekilde üretilebilir. Hesaplamalarımıza dayanarak üzerine belirli geometrilerde yarıklar açılmış, ince bir çelik levhanın bir yüzeyine alüminyum folyo ya da lateks gibi bir malzemeden membran kaplayarak, ses titreşimlerini yönlendirebiliyoruz. Bu sayede odak noktasında yüksek şiddet elde edebiliyoruz. Bu tür merceklerin tıp alanında Yüksek Şiddetli Odaklanmış Ultrases (HIFU) uygulamalarında da kullanılabileceğini öngörmekteyiz."Doç. Dr. Körözlü ve Doç. Dr. Çiçek, TÜBİTAK destekli projelerden elde edilen kaynaklarla akustik araştırmaları için sessiz oda ve tam otomatik üç eksenli hareket sistemini kurduklarını, iki yıl süren çalışmayla geliştirdikleri akustik merceğin uluslararası saygın bir dergide 'Editörün seçimi' olarak yayımlandığını, mercekleri yüzde 80 oranına kadar küçültmek için çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Körözlü ve Çiçek sessiz odada çalışırkenDetaySistemin çalışmasını anlatırkenGeliştirilen sistemKörözlü ve Çiçek ile röp.DetayHABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,==================BIOR renkli görüntülerle başladıMuğla'nın Bodrum ilçesinde 7'nci kez düzenlenen Bodrum International Optimist Regatta (BIOR) (Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları), kortej yürüyüşüyle başladı.Bodrum Belediyesi himayesinde, Türkiye Yelken Federasyonu'nun desteğiyle ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor ev sahipliğinde düzenlenen BIOR'a, 15 ülkeden 400'ün üzerinde sporcu katıldı. Dün (salı) kortej yürüyüşüyle başlayan program renkli görüntülere sahne oldu. Bodrum Marina'dan başlayan yürüyüş, Belediye Meydanı'nda sona erdi. Sporcular, ülkelerinin ve kulüplerinin bayraklarıyla kortejde yer aldı. Bodrum Bandosu eşliğinde ilerleyen korteje, yerli ve yabancı turistler de büyük ilgi gösterdi. CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, 15 ülkeden sporcular, antrenörleri ve aileleriyle birlikte yaklaşık 2 bin kişi etkinliğe katıldı. Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi yöneticilerinden avukat Baran Akcan, Belediye Meydanı'nda kurulan sahnede alanı dolduranlara seslendi. Sponsorlara teşükkür eden Akcan, "4 gün sürecek yarışlarımızın her yıl olduğu gibi bu yıl da, muhteşem geçeceğini düşünüyoruz. Gelenekselleşen bu organizasyonumuz, Türkiye'nin tanıtımı için, Bodrum için, yelken sporu için ve hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Tekrar herkese teşekkür ediyorum. Önümüzdeki sene görüşmek üzere diyorum, herkese iyi yarışlar" dedi.Konuşma sonrası Karya Çiçekleri Gençlik ve Spor Kulübü Halk Oyunları ekibi, yöresel dans gösterisi sundu. Son olarak tüm ülkeden sporcular ile kulüp temsilcileri sahneye çıkarak, hatıra fotoğrafı çektirdi. Öte yandan kortej öncesi deneme yarışına katılan 300'ün üzerinde optimist, Bodrum açıklarında renkli görüntüler oluşturdu. Rüzgarın sıfır noktasına kadar düşmesi nedeniyle deneme yarışları erken bitti.Görüntü Dökümü--------Kortejden görüntüDeneme yarışlarından görüntüGenel ve Detay görüntüHaber- Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla),=================Türkiye şampiyonu Dilovan'ın hedefi Avrupa'da zirveVAN'ın Edremit ilçesindeki Özel Bilim Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Sporcusu Hakkarili Delil Dilovan Bal (17), Mersin'de yapılan ve 330 sporcunun katıldığı 'disk atma' yarışmasında 53,62'lik derecesiyle Türkiye şampiyonu oldu. Milli takıma girerek Avrupa barajını aşan Bal, tek hedefinin önümüzdeki Temmuz ayında yapılacak olan Avrupa ve Balkan şampiyonalarında Türkiye'nin adını altın harflerle yazdırmak olduğunu söyledi.Edremit ilçesinde bulunan Özel Bilim Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü Atletizm Kulübü sporcusu Delil Dilovan Bal, atletizm branşına bağlı 'disk atma' yarışmasında elde ettiği başarılarla dikkatleri çekmeye başladı. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 23-24 Şubat tarihleri arasında Mersin'in Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde, 330 sporcunun katılımıyla 'disk atma, çekiç atma, gülle atma ve cirit atma kategorilerinde Seyfi Alanya Atmalar Ligi 1. Kademe yarışmaları yapıldı. Yarışmada, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Kulübü sporcusu Bal, 53,62'lik derecesiyle Türkiye şampiyonu oldu. Bal, yaptığı dereceyle Avrupa barajını geçerek, yapılacak olan Avrupa ve Balkan yarışmalarında Türkiye'yi temsil edecek.Atletizm Antrenörü Sibel Abalı'nın nazeratinde Van'da sıkı bir çalışma yapan Bal'ın hedefi Avrupa ve 2024 olimpiyat şampiyonu olmak.'DİLOVAN, GURURUMUZ OLDU'Van Özel Bilim Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kurucu Müdürü Kenan Sevgin, 'dist atma' yarışmasında Türkiye şampiyonu olan Dilovan ile gurur duyduklarını belirtti.Sevgin,"Öğrencimiz Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yapılan yarışmalarda bölge birincisi geldi. Daha sonra da Türkiye finallerine katılarak şampiyon oldu. Bu başarasıyla ülkemizi temsil etme hakkı kazanmıştır. Biz bu gururu yaşattığı için kendisine ve hocasına çok teşekkür ediyoruz. Okulumuz özel olması münasebetiyle sosyal ve kültürel etkinliklere son derece önem veriyor.Tabi hedefimiz kısa süreli değil, uzun süreli alt yapıdan öğrenciler yetiştirerek ülkemize milli sporcu kazandırmak" dedi.Okul Müdürü Mehmet Onuk ise Dilovan'nın başarısının kendilerini onurlandırdığını ifade ederek, "Gençlerin dünyalarına, ruhlarına dokunabilmeliyiz ve bunları en iyi şekilde yönlendirebilmeliyiz. 24 Şubat'ta Mersin'de yapılan yarışmada okulumuzun öğrencisi Dilovan Bal, disk atmada Türkiye birincisi olmuştur. Bu konuda büyük destekleri olan okulumuzun kurucularından Kenan Sevgin'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.'TÜRKİYE'NİN ADINI AVRUPA'DA ALTIN HARFLERLE YAZDIRACAĞIM'Van'daki bir amatör sahada, Avrupa ve Balkan Şampiyonası'na hazırlanan Delil Dilavan Bal, tek hedefinin 2024 olimpiyatlarında büyükler Türkiye rekorunu kırarak olimpiyat şampiyonu olmak olduğunu belirtti.Bal, "Elde ettiğim dereceyle Avrupa barajını aştım. Hedefim Avrupa'da da birinci olmak.Türkiye'nin adını Avrupa'da altın harflerce yazdıracağıma inanıyorum" dedi.Görüntü Dökümü------Delil Dilovan Bal'ın amatör sahada ısınma hareketleri yapması-Bal'ın çalışması-Dist atmasından detaylar-Bal ile röportaj-Dilovan'ın Bal'ın aldığı madalyalar-Özel Van Bilim Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kurucu Müdürü Kenan Sevgin ile röportaj-Okul Müdürü Mehmet Onuk ile röportajHaber-Kamera: Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, -