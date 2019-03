Dha Yurt Bülteni -4

Kaynak: DHA

11 aylık bebeğin cansız bedeni, atık su çukurunda bulunduKONYA'nın Emirgazi ilçesinde bir yayla evinde 11 aylık Nisan Düriye Bayrakçı'nın cansız bedeni, evin arkasındaki atık su çukurunda bulundu. Minik bebeğin, annesi ahırdaki hayvanlara yem verdiği sırada, emekleyerek evden çıkıp çukura düştüğü üzerinde duruluyor.Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kale Mahallesi'ne bağlı Hamdiler Yaylası'nda meydana geldi. Selda Bayrakçı (28), ahırdaki hayvanlara yem verdikten sonra odaya geri döndüğünde kızı Nisan Düriye'nin olmadığını fark etti. Evde ve çevresinde bebeğini arayan anne Bayrakçı, kızını hareketsiz halde, evin arkasında üstü açık atık su çukurunda buldu. Eşi Menderes Bayrakçı, tarlada çift süren Selda Bayrakçı, kayınbiraderi Zafer Bayrakçı'dan yardım istedi. Zafer Bayrakçı, yeğenini sudan çıkararak Emirgazi Devlet Hastanesi'ne götürdü. Doktorlar yaptığı kontrolde Nisan bebeğin öldüğünü belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemede evin giriş kapısı ile çukurun arasındaki mesafenin yaklaşık 16 metre ve derinliğinin de 2 metre olduğu belirlendi. Minik Nisan'ın cesedi de otopsi için Konya'ya gönderildi.Görüntü Dökümü-------------Evden ve çukurdan detay-Jandarmanın inceleme yapması-Genel ve detayHaber- Kamera: Erol ERDAL EMİRGAZİ KONYA DHA))==================Dereye uçan otomobilin sürücüsü, hayatını kaybettiOrdu'da, Melet ırmağına uçan otomobilin sürücüsü, akıntıya kapılarak sürüklendi. Otomobil suda kaybolurken, sürücünün cesedi, 300 metre ileride dere ortasındaki adacıkta bulundu.Kaza, Altınordu ilçesine bağlı Eyüplü Mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 52 AAY 956 plakalı otomobil, virajı alamayarak Melet Irmağına uçtu. Otomobilden çıkmayı başaran sürücü, akıntıya kapılarak sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, AFAD, dalgıç ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil suda kaybolurken, yapılan aramada sürücünün cesedi, 300 metre ileride dere ortasındaki adacıkta bulundu. Sürücünün kimliği belirlenmeye çalışılıyor. Dalğıç ekipleri, suda kaybolan otomobili bulmak için çalışma başlattı. Otomobilde başkaların da olup olmadığı ise bilinmiyor.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü-----------Kaza yeri detaylarıArama çalışmalarıHaber-Kamera: Nedim KOVAN ORDU-DHA================Kameradan belirlenen 2 hırsızlık şüphelisi yakalandıGaziantep'te, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, polis operasyonu ile yakalandı. Şüpheliler, tutuklandı.Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şehitkamil ilçesinde, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgede inceleme yapan polis, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin A.K. ve H.İ.K. olduğunu belirledi. Poliste çok sayıda kayıtları bulanan şüpheliler, düzenlenen operasyonu ile yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 8 iş yerinden çalındığı belirlenen malzemeler ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. ve H.İ.K. nöbetçi mahkemece tutuklandı.Görüntü Dökümü----------Şüphelilerin işyerine girmesiŞüphelilerin işyerinden hırsızlık yapmasıEle geçirilen malzemelerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 217 MBHaber-Kamera: GAZİANTEP-DHA)================Okul bahçesindeki yolcu uçağı, turizme de hizmet ediyorAntalya'da Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesine konuşlandırılan Boeing 737-400 tipi yolcu uçağı, yerli ve yabancı tatilcilerin ilgi odağı oldu. Tatilciler, okul bahçesindeki uçağı görmek için okula geliyor.Almanya'dan 2011 yılında havalanan Boeing 737-400 tipi yolcu uçağının sağ iniş takımları, Antalya Havalimanı'na inişi sırasında kırıldı. Kanadın üzerine inen uçaktaki 196 yolcu ve mürettebat, kazadan zarar görmeden kurtuldu. Uzun süre Antalya Havalimanı'nda atıl halde kalan uçağın satışı için yapılan 1,5 milyon dolarlık ihalede sonuç alınamayınca, tamir maliyetinin yüksek olması nedeniyle uçak hurdaya ayrıldı.UÇAK HAVALİMANINDAN TIR'LARLA TAŞINDIAksu ilçesinde 2016 yılında açılan Türkiye'nin ilk tematik lise ve proje okulu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, hurda halinde bekleyen bu uçağa talip oldu. Uçağı okulun bahçesine yerleştirmeyi hayal eden okul müdürü Haldun Çevik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile iletişime geçerek destek istedi. Bakan Çavuşoğlu ve bir hayırseverin desteğiyle uçak okula kazandırıldı. Kuyruk, 2 kanat ve gövde olmak üzere 4 parçaya ayrılan uçağın havalimanından TIR'larla okula getirilişi de heyecan dolu anlara sahne oldu. Havalimanından çıkış yapılırken kanadın çarpması sonucu önce apronun demir kapısı kırıldı, ardından duvarın bir kısmı yıkıldı. Uçağın çıkış yapması için demir kapının bir bölümü kesilerek kapı genişletildi. Yola çıkan TIR'lar, havalimanı ile lise arasındaki 10 kilometrelik yolu 40 dakikada tamamladı.KÜTÜPHANE VE DERS MATERYALİ OLDUKısa sürede TIR'ın üzerinden okulun bahçesinde indirilen parçaları birleştirilen uçağa, Türk İş Teknik'in hediye ettiği biniş merdiveni de monte edildi. Kokpitten iç aksamına, elektrik devrelerinden yolcu koltuklarına kadar bir bütün olarak konuşlandırılan uçağın kapısından giren öğrenciler, hava aracında ders işlemeye, dokunarak öğrenmeye başladı. Derste öğrendikleri teorik bilgileri pratiğe dökme fırsatı yakalayan öğrenciler, bu sayede büyük başarı elde etti. Okul idaresi uçağın içini ayrıca düzenleyerek kütüphane ve sinema salonuna çevirdi. Öğrenciler boş zamanlarında uçak içerisinde kitap okuyup belgesel izleyebiliyor.TURİZM ELÇİSİ OLDUUçak, öğrenciler kadar Aksu ilçesinde oturanlardan da ilgi görüyor. Öğrencilerden okul bahçesinde uçak olduğunu öğrenen genç- yaşlı ilçe sakinleri, okula gelip uçağa binip yolcu koltuğuna oturuyor. Okul müdürü Haldun Çevik, öğrencilerin uçağa gözü gibi baktığını, uçağın yıkanma işinin dahi öğrencilerden oluşan özel bir takım tarafından yapıldığını söyledi. Okulun tam bir müze havasında olduğunu ifade eden Çevik, "Turist kafileleri geldi okulumuza. Rehberler aracılığıyla bilgiler verildi. İlginç karşıladılar. Öğrencilerimizin hayatlarında hiç uçak görmemiş yaşlı akrabaları gelip gördü. Şehir dışından gelen vatandaşlarımız uçağın koltuğuna oturup inceliyor. Hatta yaşlı bir teyzemiz uçağa binip koltuğa oturunca gözleri yaşardı. Oteller bölgesindeyiz ve antik kentlerin merkezindeyiz. Bu nedenle uçağımız burada bir turizm elçisi gibi görev yapıyor" dedi.Görüntü Dökümü-------------------Okul dış plan görüntü-Okul müdürü ile röp-Öğrencilerden okuldan uçaktan detay görüntüler-Uçak içersinden görüntü çocuklar kitap okurken detaylar-Öğrenci ile röp-Öğretmenle röp-DRONE detay görüntüler599 MB// 5.00 SN HDHaber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-================Van'da 21 yaşındaki Deniz, muhtar adayı olduVan'ın Erciş ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde yaşayan Deniz Gözüaçık (21), muhtar adayı oldu. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Gözüaçık, gündüz satış danışmanı olduğu giyim mağazasında, akşamları da seçim bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.Erciş ilçesinde yaşayan ve ailesine maddi destek sağlamak için bir giyim mağazasında satış danışmanı olarak çalışan Deniz Gözüaçık, muhtar adayı olmaya karar verdikten sonra yoğun bir seçim çalışması başlattı. İşini aksatmayıp, gündüzleri iş yerine giden Gözüaçık, akşamları ise 4 erkek rakibini geride bırakmak için her fırsatta ev ziyaretlerinde bulunarak seçim çalışması yürütüyor. Doğup, büyüdüğü mahalenin sorunlarını gördüğü için aday olmaya karar verdiğini anlatan Gözüaçık, seçmenlerine sorunları kısa sürede çözme vadinde bunuyor.Ailesi ile birlikte yaşayan ve 11 kardeşi olan Gözüaçık, "Akşamları ev ziyaretlerinde bulunup, halkın desteğini istiyorum. Gittiğim bütün ziyaretlerde başta kadınlar olmak üzere her kesimden destek görüyorum ve bu beni daha da umutlandırıyor. Mahallede kadınlar için kurslar, öğrenciler ve bütün mahalle halkı için kütüphane düşünüyorum. Yaklaşık 4 bin seçmeni olan mahallede bir taziye evi yok. Öncelikle bu sorunu ortadan kaldırmak istiyorum. Akşamları ev ziyaretleri, gün içinde ailemin geçimini sağlamak ve onlara destek olmak için bir mağazada satış danışmanı olarak çalışıyorum. Mahallede toplamda 5 adayız, adaylar içinde tek kadın olmanın avantajı olacağını düşünerek kendimi şanslı görüyorum" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------Muhtar adayının ev ziyaretleri-Muhtar adayının işyerindeki çalışmalarından detaylar-Ev ziyaretlerinden detaylar-Muhtar adayı Deniz Gözüaçık'ın konuşmasıHaber-Kamera: Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), -===================Kutsi, kızıyla düet yaptıMuğla'nın Bodrum ilçesinde bir ilkokul yararına düzenlenen konserde ünlü şarkıcı Kutsi, kızı Ceylin ile düet yaptı.Bitez Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu yararına okul aile birliği tarafından 20 TL bilet ücretiyle konser organize edildi. Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'ndeki konser, müzik öğretmeni Cem Cemal Uçaner yönetiminde düzenlendi. Ünlü şarkıcı Kutsi de, gecede sahne aldı. Konser, müzik aletlerini yeni çalmayı öğrenen minik öğrencilerin performanslarıyla başladı. İzleyenlerden tam not alan öğrencilerin heyecanı dikkatlerden kaçmadı. Ünlü şarkıcı Kutsi, ilk olarak öğrencilerden ve okul öğretmenlerinden oluşan orkestrayla sahneye çıktı. Daha sonra okulun öğrencisi kızı Ceylin ile düet yapan Kutsi, salonu dolduranlar tarafından beğeniyle izlendi. Kutsi, "Benim için hatıralar çok önemli. Yine biriktirdiğim hatıralardan biri bu olacak. Çok heyecanlıyız kulis tarafında, bütün öğrenciler olarak. Ama o heyecan olmadan da bu güzellikler paylaşılmıyor. Bir kez daha söylüyorum burada bulunan bütün öğrencilere sonsuz destek vereceğim" dedi.Konserde, okula destek olan bazı velilere plaket verildi. Kutsi'ye okul öğrencilerinin deniz kenarlarından topladıkları tahta parçalarıyla yapılan tekne tablosu hediye edildi. Plaket ve hediyelerin ardından devam eden konserde türküler, şarkılar ve marşlar seslendirildi. Konser okul korosunun 'Tertemiz Dünya'yı seslendirmesiyle sona erdi.Görüntü Dökümü-----------Konserden genel detay görüntüKutsi'nin kızı ile düetiKutsi'nin konuşmasıHaber- Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla),