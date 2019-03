Dha Yurt Bülteni-4

Kaynak: DHA

1)HDP'Lİ TEMELLİ HAKKINDA TERÖR SORUŞTURMASITUNCELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında, terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında hazırlanan dosya, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması için yetkili olan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında, 31 Ocak günü Tunceli'de katıldığı partisinin aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşma nedeniyle Cumhriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Aday tanıtım toplantısında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan hakkında övücü sözler söylediği ve konuşmanın çeşitli bölümlerinde yasadışı terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Temelli'nin dokunulmazlığının kaldırılması için dosya hazırlandı. Hazırlanan dosya, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasında yetkili olan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Yine aynı toplantıda konuşma yapan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkan Yardımcısı Halide Türkoğlu'nun da örgütün Tunceli'deki dağ kadrosunda bulunan ve yakın zamanda güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen sözde lider kadrosunda yer alan teröristi övdüğü, ayrıca konuşmasının çeşitli bölümlerinde yasadışı terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü-----------------------Temelli' nin 31 ocak tarihinde Tunceli' de aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmanın görüntüleriTUNCELİ,================================================2)KALP RAHATSIZLIĞI BULUNAN BEBEK HELİKOPTERLE NAKLEDİLDİAYDIN'da 5 gün önce dünyaya gelen ve henüz ismi bile konmayan kız bebek, kalp rahatsızlığı sonucu İzmir'deki daha donanımlı bir hastaneye ambulans helikopterle sevk edildi. Aydın'da yaşayan Halis Gelturan ve Safiye Gelturan çifti, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde bebek sevinci yaşadı. Safiye Gelturan, 15 Mart Cuma günü, bir kız bebek dünyaya getirdi. Yapılan tetkikledi bebekte doğuştan gelen bir kalp hastalığı olan 'Fallot Tetralojisi' saptandı. Bunun üzerine doktorlar, ileri tetkik ve ameliyatların yapılması için bebeğin İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakline karar verdi. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığı Hava Nakil Koordinasyon Birimi ile irtibata geçilerek helikopter ambulans talep edildi. Bakanlık tarafından talep hızla değerlendirilerek, helikopter ambulans tahsisi yapıldı. Helikopter dün (pazartesi) akşam Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan helikopter pistine indi. Kara ambulansıyla alana getirilen bebek, kuvözle helikoptere nakledildi. Helikopter bebeği, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.FALLOT TETRALOJİSİ NEDİR?Fallot Tetralojisi morarmaya yol açan doğuştan kalp hastalıklarının içinde en sık görülenidir. Bu hastalıkta birkaç problem bir arada bulunur .Görüntü Dökümü--------------------Helikopterin gelişiAmbulasla getirilen bebeğin helikopterle götürülüşüHaber- Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,=================================================3)KIZILTEPE'DE DRONE DESTEKLİ OPERASYONDA 39,5 KİLO ESRAR ELE GEÇTİMardin'in Kızıltepe ilçesinde, polis ekiplerinin drone desteğiyle düzenlediği operasyonda durdurulup arama yapılan kamyonda 39 kilo 650 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kızıltepe ilçesinden geçen uluslararası İpekyolu'nda operasyon düzenledi. Ekipler, uyuşturucu taşıdığı tespit edilen bir kamyonu drone ile takibe aldı. Nusaybin girişinde durdurulan S.Ö. yönetimindeki plakası açıklanmayan kamyonda narkotik köpeği eşliğinde arama yapıldı. Aracın yakıt deposuna gizlenmiş 39 kilo 650 gram esrar ele geçiren ekipler, sürücü S.Ö.'yü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen S.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Görüntü Dökümü:----------Drone destekli operasyondan görüntüKamyonun takibiKamyonun durdurulmasıKöpeklerin arama yapılmasıEsrarın ele geçirilmesiGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,===============================================4)OKULDAKİ ATATÜRK BÜSTLERİNE SALDIRIYA 18 YIL 8 AY HAPİSAdana'da, iki okulun bahçesindeki Atatürk büstlerine tabancayla ateş edip molotofkokteyli atan Ali Balduz (30), tutuklu yargılandığı davada 18 yıl 8 ay hapis cezası çarptırıldı. Merkez Seyhan ilçesindeki Cumhuriyet İlköğretim Okulu'na 11 Aralık'ta gelen Ali Balduz, Atatürk büstüne tabanca ile ateş ederek kaçtı. Balduz, iki gün sonra da Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan Kanuni İlköğretim Okulu'ndaki Atatürk büstüne üç el ateş etti. Saldırının ardından evine giden Ali Balduz, cep telefonundan polisi arayıp, "Kanuni İlköğretim Okulu bahçesinde silah sesleri duydum, Atatürk büstüne ateş edip kaçmışlar" dedi. Balduz daha sonra evinden ayrıldı. Saldırganı yakalamak için çalışma başlatan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. Atatürk büstüne ateş edildiğini tespit eden polis, daha sonra telefon kayıtlarından ihbar yapılan evin adresine ulaşarak, Ali Balduz'un nikahsız yaşadığı Şükran T. (26) ile görüştü. Genç kadın ifadesinde, "Saldırıyı eşim gerçekleştirmiş olabilir. Akli dengesi yerinde değil" dedi. Bunun üzerine Balduz gözaltına alındı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Adana 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Ali Balduz, 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme, Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veya kabrini kırma veya bozma' suçlarından 18 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.Görüntü Dökümü:---------------------ARŞİV GÖRÜNTÜLER-Güvenlik KamerasıZanlının okulun bahçesinde görüntüsüAtatürk büstüne yaklaşmasıTabancasıyla Atatürk büstüne ateş etmesiGidişiZanlının polis aracından indirilmesiAdli Tıp Birimi'ne getirilmesiAdli Tıp Birimi tabelasıZanlının Adli Tıp Birimi'nden çıkarılmasıPolis aracına bindirilmesiPolis aracının gidişiHaber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,================================5)YARIM ASIRLIK HAYAL GERÇEK OLDU; GÜMÜŞHANE ÇEVRE YOLU AÇILDIGümüşhane'de, dik ve engebeli arazide ulaşımı kolaylaştırmak için 1970'li yılların başında planlanan ve 3 yıl önce yapımına başlanan Çevre Yolu Projesi tamamlandı. Doğu Karadeniz Bölgesi'ni Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta inşa edilen devasa köprülü kavşaklar, viyadükler ve tünellerden oluşan 11.2 kilometrelik Çevre Yolu projesi ile bölgede ulaşım rahatladı. Doğu Karadeniz Bölgesi'ni Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği Gümüşhane'de, trafiğin rahatlatılması için 1970'li yılların başında Güney Çevre Yolu projesi planlandı. Hayata geçirilemeyen proje için 2016 yılında Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı'nca çalışma başlatıldı. Proje kapsamında, devasa köprülü kavşaklar, viyadükler ve tünellerden oluşan 11.2 kilometrelik Çevre Yolu projesi 3 yılda tamamlandı. 8 kilometresi çift tüplü tünellerden oluşan ve 1 milyar liraya mal olan yolla birlikte, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne transit araç geçişleri ile kent merkezine bağlantı güzergahlarında trafik akışı rahatladı.'KENTE ÇOK ŞEY KATACAK'Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, kentin eski yollarının tek geçişli ve alternatifi olmayan yollar olduğunu belirterek artık kentin her noktadan Çevre Yolu'na bağlanabildiğini söyledi. Çimen, "Şehrimizin ortasından geçen bir İpek Yolu vardı. Tek geçişi olan ve alternatifi olmayan bir güzergahtı. 3 yıl süren Çevre Yolu projemiz tamamlandı. Bunun 8 kilometresi tünellerle, kalan 3,2 kilometreside viyadüklerle geçildi. Biz bu Çevre Yolu'nun şehre faydası olması açısından her zaman proje ekibimizle birlikte çalışma yaptık. Şehrimizin bir batıdan, bir de doğudan giriş-çıkışını ekibimizle ve yüklenici firmayla projelendirdik. 3 tane daha kavşak ilave ettirdik. Şu anda Gümüşhane'den istediğiniz her noktadan yola bağlanabiliyorsunuz. Şehre büyük bir katma değer sağladı Bundan sonraki süreçte de alternatif bir yolumuz oldu. Şehrimizde yıllardır beklediğimiz bir yatırımdı. Bu nedenle çok mutluyuz. Kente çok şey katacak dedi.'AVRUPA'DA GÖREBİLECEĞİMİZ YOLLARDI'Devasa köprülü kavşaklar ve viyadükleri televizyonlarda gördüklerini anlatan Adem Ağaç da "Şimdi bu yollar Gümüşhane'de var. Bu yollar Avrupa'da görebileceğimiz yollardı. Bunları şehrimizde de görmek bizi çok mutlu ediyor. Şehrimizdeki trafik yoğunluğunun büyük bir bölümünü aldıö diye konuştu.Bayburt-Trabzon arasında yolcu taşımacılığı yapan sürücü Engin Ateş ise, yeni yolların Gümüşhane trafiğini rahatlattığını söyleyerek, "Yeni yollar çok güzel oldu. Bunun değerini eski yolları kullananlar bilir. Gümüşhane'ye lazımdı. Gümüşhane trafiği de rahatladı, biz de rahatladık" ifadelerini kullandı.Görüntü Dökümü:----------Drone ile yol detaylarıYol ve tünel detaylarıSürücülerle röp.Belediye Başkanı Ercan Çimen ile röp.Haber: Uğur AYDIN - Kamera: Sinan UÇAR GÜMÜŞHANE-DHA================================6)MEZAR TAŞINDAN SURE OKUNUP, KİŞİNİN ÖZGEÇMİŞİ DİNLENEBİLİYORKonya'da inşaat işleri yapan Durmuş Ali Çınar (31), 3 yıl önce hayatını kaybeden kız kardeşinin mezarına konuşabilen mezar taşı yaptı. Güneş enerjisiyle taşın içerisine konulan bir sistemle, Yasin, Fatiha, İhlas suresini ve ölen kişinin bilgilerini okuyabiliyor. 3 yıl önce vefat eden kardeşi Ayşe Demir'in mezar taşını diğer, taşlardan farklı bir şey yapmak için kolları sıvayan Durmuş Ali Çınar, sesli dua okuyup, ölen kişi hakkında bilgi veren taş yaptı.Mezar ziyaretlerinde internet aracılığıyla dua okutanları görünce kendisi de farklı bir mezar taşı yapmak istediğini ifade eden Çınar, şunları söyledi: "Mermeritten mezar taşı yaparken, farklı bir şey olsun istedim. Enerjisini güneş panelleriyle elde eden, tuşlarıyla kumanda edilerek Fatiha, İhlas suresi ile ölen kişinin özgeçmişini seslendiren mezar taşı yaptım. Merhumun yakını ne isterse taşa onu yükleyebiliriz. Güneş panelleriyle beslendiği için herhangi bir şarj sorunu da yok. 6 saat güneş aldığı zaman 24 saat aralıksız çalışabiliyor. İsteyen hatimde yükleyebilir."PATENT BAŞVURUMUZU YAPTIKKardeşinin yaptığı mezar taşı için patent başvurusunu yaptığını belirten Çınar, sesli dua okuyan taşın seri üretimini yapmak istediğini söyledi. Çınar, "8 ay önce patent başvurumuzu yaptık. Hiçbir sıkıntı yok. Patent geldiği an seri üretime geçeceğiz. Bu mezar taşı sistemine çok yoğun bir talep var. Özellikle diğer illerden yoğun bir talep alıyoruz. Bizi dört gözle bekliyorlar. Mezar taşı çok ilgi çekiyor" dedi.Kız kardeşinin mezarına yaklaşık 1 hafta önce taşın montajını yaptıklarını hatırlatan Çınar, "Daha buraya kuralı bir hafta oldu; ancak yakınlarımız gelip telefonla bu durumu çekiyor. Herkesi bu nedir diye meraklandırıyor. Herkesin ortak kanaati güzel olduğu yönünde" diye konuştu.BÖYLE BİR ŞEYE İHTİYAÇ OLDUĞUNU HİSSETTİMMezarlığı gelip giderken böyle bir sisteme ihtiyaç olduğunu hissettiğini belirten Çınar, "Mezarlıklarla görüyoruz. İnsanlar ellerinde Kuran-ı kerimlerle, Yasinlerle mezara geliyor. Baktım ki bu bir ihtiyaç. Mezarın başına gelip kuranı açıp okuyorlar veya para verip bir hoca çağırıp ona okutturuyorlar. Dedim ki biz bunları neden mezar taşlarına yüklemeyelim. Kimse yanına ne hoca alsın gelsin nede Yasin'i ezbere bilmiyorsa uğraşmasın istedik. Hepsini buraya yükledik" dedi.Gelen kişinin bundan korkmaması gerektiğini de belirten Durmuş Ali Çınar, "Gelen kişiler bundan korkmasın. Geceleri kendi kendine çalarsa ya da mezarlığı birisi gelip açarsa elbette birileri korkabilir, mezardan ses geliyor diye. Aksi halde gündüz duyduklarında kimse korkmaz" diye konuştu.Görüntü Dökümü-------------------Mezar taşısından detay_ Sistemin çalışması_Genel ve detayÇınar röp.Haber- kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))==============================================(ÖZEL)7) ARSLANTEPE HÖYÜĞÜ 'KALICI KÜLTÜR MİRASI LİSTESİ'NE ADAYAnadolu'nun en eski şehir devletinin kurulduğu Malatya'daki Arslantepe Höyüğü, Hititler'den Roma ve Bizans'a kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yaptı. UNESCO, Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü'nün kalıcı listeye girmesi için çalışmalar yapıldı. Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi, höyüğün kalıcı listede yer alması için kesin kararını Mart 2020'de açıklayacak. Anadolu'nun en eski şehir devletinin kurulduğu Arslantepe Höyüğü'nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle başlayan kazıda, 3'te 1'lik bölümde çalışmalar tamamlandı. Bu yılki kazı çalışmaları Ağustos ayında başlayacak. Geç Kalkolitik Dönem'den Demir Çağı'na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan Arslantepe, Hititler'den Roma ve Bizans'a kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yaptı. Geçmiş yıllardaki kazılarda Geç Hitit Dönemi'ne ait, girişinde aslan heykelleri ve devrilmiş bir kral heykelinin bulunduğu höyükte, dünyanın ilk yağmur drenaj hattı gibi şehir altyapısı bulunan kerpiçten saray ve 2 bini aşkın mühürle, Anadolu'da 'İlk Şehir Devleti'nin yapıları ortaya çıkarıldı.ICOMOS DOSYAYI İNCELEYECEKArslantepe UNESCO Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne girmesi için 2014 yılından beri çalışmalar yürütülüyor. Arslantepe, o tarihte geçici listede alınmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Şubat 2019'da dosyayı UNESCO'ya gönderdi. Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS), UNESCO adına dosya üzerinden inceleme yapacak. ICOMOS heyeti Ekim ayında Malatya'ya gelerek Arslantepe'yi yerinde incelemeleri bekleniyor. Bu çalışmaların ve ardından yapılacak komisyon toplantılarının tamamlanmasının ardından Mart 2020'de UNESCO Arslantepe Höyüğü ile ilgili kararını açıklayacak.BAKAN ERSOY: KALICI LİSTEYE GEÇİRİLMESİNİN HAYATİ ÖNEMİ VARGeçtiğimiz günlerde Malatya'ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Arslantepe Höyüğü'nü ziyareti sırasında "Aslantepe Höyüğü'nün kazıların tanımlanması ve UNESCO geçici miras listesinden, kalıcı listeye geçirilmesinin hayati önemi var" açıklamasında bulunmuştu.Görüntü Dökümü:----------Arslantepe'nin havadan drone görüntüsüÇalışanlardan detaylarHeykellerden görüntülerŞaryo detaylarDuvardaki izlerGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)================================8)BU KÖYDE HER SALI 'KADINLAR GÜNÜ'Amasya'nın Merzifon ilçesi Karatepe köyünde, 5 yıl önce salı günleri 'kadınlar günü' ilan edildi. Kadınlar her salı günü, köy konağındaki lokalde bir araya geliyor, çay içip, kitap ve gazete okuyor, el işi örüp, sohbet ediyor. Uygulamaya destek veren erkekler de, aynı gün ev ve bahçe işlerini yapıyor. Merzifon ilçesi Karatepe Köyü Muhtarı Rumi Erikçi'nin öncülüğü ile 5 yıl önce salı günleri 'kadınlar günü' ilan edildi. 112 haneli yaklaşık 300 nüfuslu köyde, kadınlar her salı günü, köy konağında bir araya gelmeye başladı. Çay içip, kitap ve gazete okuyan kadınlar, el işi örüp, sohbet ediyor, getirdikleri yiyecekleri birbirlerine ikram ederek yiyor. Uygulamaya destek veren erkekler de, aynı gün ev ve bahçe işlerini yapıyor. Kimi erkekler ebvde yemek yapıyor, bulaşık ve çamaşır yıkıyıor, kimi erkeklerde baü ve bahçe işlerini yapıyor. 5 yıldır sürdürülen gelenek, kadınları sevindiriyor.'KADINLAR LOKALDEYKEN EV İŞLERİ ERKEKLERİN'Karatepe Köyü Muhtarı Rumi Erikçi, kadınların bir araya gelerek haklarını bilmesinin önemli olduğunu belirterek buna katkı sağlamak amacıyla her salı gününü 'kadınlar günü' ilan ettiklerini söyledi. Erikçi, "Köyde erkekler olarak, 'kadınlar günü yılda bir kez değil, haftada bir gün olsun' diye karar aldık. 'Erkeklerde bu günde evinini işlerine yardım etsin' dedik. Kadınlar lokaldeyken erkekler de evde kimi bulaşıkları yıkıyor, kimi evi süpürüyor. Kadınlarımızda bir araya gelip sohbet ediyorlar, dertleşiyorlar. Erkeklere de teşekkür ediyorum. Onlarda bu uygulamaya destek veriyor. Bizim köyümüzde hayat müşterektir, kadın ve erkek eşittir" dedi.'KİTAP OKUYUP, EL İŞİ YAPIYORUZ'2 çocuk annesi Beyhan Çopur, evlerinde yemekler hazırlayıp lokale getirdiklerini belirterek "Burada hep beraber yemek yiyoruz. Kimimiz sohbet ediyor, kimimiz eli işi yapıyor, kimimiz ise kitap, gazete okuyor. Burada hep birlikte oluyoruz. Bağ bahçe işleriyle ilgili ne zaman ne dikilecek onların aramızda konuşmasını yapıyoruz. Her hafta salı günleri köy dışında işi olmayan bütün kadınlar burada toplanıyoruz. Haftada bir günü kendimize ayırıyoruz. Stresimiz kalmıyor, dinleniyoruz. Biz buradayken ev ve tarla işlerini de erkekler yapıyor" diye konuştu.'ERKEKLER HER ZAMAN HANIMLARINA DESTEK OLUYOR'Köylerinde yaşayan erkeklerin her zaman hanımlarına büyük destek verdiğini belirten Türkan Erikçi de "Köylerde iş yoğunluğundan komşu komşusuna bile bazen gidemiyor ama bu lokalde bütün hanımlar salı günleri bir araya geliyorlar. Sohbet ediyoruz. Burada samimi bir topluluk var. Hafta bir gün kadınlar günü olması aslında bizim köyümüzde kadınlara ne kadar çok kıymet verildiğinin de bir göstergesi" ifadelerini kullandı.'KÖYÜMÜZDE KADIN VE ERKEK EŞİT'Seher Ekim ise köylerinde kadınlarla erkeklerin eşit olduğunu belirterek "Burada bir çok etkinlikler planlıyoruz. Sohbet ediyoruz, yeri geliyor şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim okuyoruz. Beraber gezi programları organize ediyoruz. Her hafta köyün tüm kadınları olarak bir araya geliyoruz. Böyle bir uygulama başka bir yerde yok" diyerek uygulamanın çok güzel olduğunu söyledi.Görüntü Dökümü:----------Drone ile köy detaylarıKöydet detaylarKöy konağındaki kadınlardan detayKadınlarla röp.Evde iş yapan erkekKöy Muhtarı ile röp.DetaylarHaber-Kamera: Yaprak KOÇER - Hüseyin KALAY AMASYA-DHA=========================================================9)SOKAK HAYVANLARININ SAYISI ARTIYORAdana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, Türkiye'de yaklaşık 8 milyon sokak hayvanı olduğu düşünüldüğünü ve bunun hem hayvanlar hem de insanlar açısından çeşitli riskler taşıdığını belirtti.Sokak hayvanları popülasyonunun sınırlandırılması gerektiğini söyleyen Köse, "Hayvanlar, özellikle kedi-köpekler her doğumda birden fazla yavru dünyaya getirdikleri için sokak hayvanlarının sayısını sınırlandırmak zorlaşıyor. Bir araştırmaya göre yüzde 70 civarında hayvan kısırlaştırılabilirse ancak sayının sabitlenme ihtimali var" dedi. Bunun da büyük maliyet getireceğini vurgulayan Köse, insanların bilinçli olarak hayvan beslemesi gerektiğini söyleyerek şöyle konuştu:"Bizim ülkemizde hayvan sahiplenmek karne hediyesi gibi bir şey. Veliler çocuklarına bisiklet almak yerine kedi- köpek alıyor. Daha sonra o hayvana bir süre bakıyorlar. Çocuk korkuyor, komşusu sevmiyor, evde mutsuz oluyor gibi bahanelerle sokağa bırakıyorlar. Böyle bir şey olamaz. Çocuklarımıza hayvan hediye almak yerine onlara gerçek hayvan sevgisini aşılamalıyız. Hayvan sahiplenmenin çeşitli otoritelere bağlı olması gerekiyor. O hayvana bakıp bakılmayacağının kontrol edilmesi lazım. Daha sonra gerçekten bir aile bireyi olarak sahiplenilecekse hayvanın ona teslim edilmesi gerek. Bir kimlik çıkartılıp sürekli takibi yapılmalı. Eğer hayvan tekrardan sahibi tarafından sokağa bırakılırsa bunun ciddi yaptırımları olmalı."Görüntü Dökümü------------------------------Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse ile röp.Sokak hayvanlarından detaylarHaber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,================================