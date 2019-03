Dha Yurt Bülteni -4

Kaynak: DHA

Adana merkezli 33 ilde FETÖ operasyonuAdana merkezli 33 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında operasyon yapıldı. 41'i aktif görevde 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenledi. 33 ilde yapılan eş zamanlı baskınlarda, aralarında teğmen ve yüzbaşıların da bulunduğu 41'i aktif görevde 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüpheliler ise sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Adli Tıp Birimi'ne getirildi.Polis ekiplerinin operasyonu sürdürdüğü bildirildi.29 ASKER GÖZALTINA ALINDICumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, operasyon kapsamında 29 askerin gözaltına alındığı açıklandı. Başsavcılıktan yapılan açıklama şöyle:"İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik Adana merkezli 34 ilde operasyon düzenlenmiştir. Terör Suçları Soruşturma Büromuz tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 41'i muvazzaf toplam 51 asker şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiştir. Hava, deniz ve kara kuvvetleri ile jandarmada görevli 1 binbaşı, 2 yüzbaşı, 4 üsteğmen, 1 teğmen, 22 astsubay ve 21 uzman çavuş rütbesindeki asker şüphelilerin, örgütün mahrem yapılanmasında ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan örgütsel haberleşme yöntemiyle iletişim kurdukları değerlendirilmektedir. Operasyon kapsamında şu ana kadar 3'ü Adana'da olmak üzere hakkında yakalama kararı bulunan 29 şüpheli gözaltına alınmıştır. Haklarında gözaltı kararı bulunan diğer 22 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir."ADANA, -====================İmamın otomobili sele kapıldı: Eşi ve annesi öldüKonya'dan atandığı Şırnak'a giden imam Mustafa Yavuz'un kullandığı otomobil, Cizre ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle oluşan sel suyuna kapılıp, sürüklendi. Otomobildeki imam ve kızı kurtulurken, eşi ve annesi hayatını kaybetti.Olay, dün gece Cizre'nin Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Konya'dan atandığı Şırnak'a giden imam Mustafa Yavuz yönetimindeki plakası belirlenemeyen otomobil, şiddetli yağış nedeniyle oluşan sel suyuna kapıldı. Sürüklenen otomobilin sürücüsü Mustafa Yavuz ile ismi öğrenilemeyen kızı araçtan çıkmayı başardı. Otomobilde mahsur kalıp, sel suyuyla sürüklenen sürücünün annesi Emine ve eşi Gül Nazik Yavuz ise yaşamını yitirdi.İhbarla bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla ölen 2 kadının cesetleri otomobilden 400 metre mesafede bulundu. Cesetler, otopsi için morga kaldırılırken, otomobilden çıkan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.GÖRÜNTÜ GEÇİLİYORHaber-Kamera: Sekvan KÜDEN/CİZRE (Şırnak), -=================Balık karnında kokain sevkiyatıMersin'de polisin durduğu otobüsün bagaj kontrolü sırasında kutudaki balıklardan birinin karnında 56 gram kokain ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin'den doğu illerine hareket eden şehirlerarası yolcu otobüsünü, kent çıkışında durdurup rutin kontrol gerçekleştirdi. Bagaj kontrolü sırasında narkotik dedektör köpeğin, içi balık dolu bir kutuya tepki vermesi üzerine kutuyu açan polis ekipleri, bir balığın içinde 56 gram kokain olduğunu belirledi.Kokaine el koyan polis ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı.Görüntü Dökümü-----------Bagajın açılmasıKöpeğin bir kutuya tepki vermesiKutunun açılması ve balıkların tek tek kontrol edilmesiBir balığın içinden kokain çıkmasıBalıkların ve kokainin sergilenmesiSÜRE: 02'58" BOYUT: 317 MBHaber: Adnan AÇIKGÖZ - Kamera: MERSİN,===============Edirne'ye Balkanlardan alış veriş akınıEDİRNE'ye alışveriş için Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen turistlerin akını devam ederken, Balkanların diğer ülkelerinde yaşayanlarda kenti keşfetti. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, "Edirne'ye sadece Yunan ve Bulgar turistler gelmiyor. Son günlerde Makedonya, Romanya Hırvatistan ve Sırbistan'dan misafirlerimiz gelmeye başladı. Edirne bir turizm cenneti olmaya aday" dedi.Türkiye'de geçtiğimiz yıl 3 milyon turist sayısıyla İstanbul, Antalya'nın ardından 3'üncü sırada yer alan Edirne, Yunan ve Bulgar turistin akınına uğramayı sürdürüyor. Hafta sonunda kente gelen Yunan ve Bulgar turistler, pansiyonlar dahil 4 bin yataklı kentte tüm odaları doldurdu. Sınır Edirne'ye komşu Yunanistan ve Bulgaristan'dan 3 bin binek araç ile 150 otobüs olmak üzere hafta sonu 20 binden fazla turistin kentte geldiği belirtildi. Türkiye'de kur farkı nedeniyle, gıdadan, tekstile hemen her kalemden ülkelerinden daha ucuza ürünleri satın alan Yunan ve Bulgar turistler, hafta sonlarını aileleriyle Edirne'de geçirip bol bol alış veriş yapıyor. 162 bin nüfuslu Edirne'de cadde ve sokaklarda Yunan ve Bulgar plakalı araçların yoğunluğu da yaşanıyor.'BALKANLARLARIN ALIŞVERİŞTE CAZİBE MERKEZİ'Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Edirne'nin Yunanistan ve Bulgaristan başta olmak üzere Balkanların alışverişte cazibe merkezi haline geldiğini söyledi. Zıpkınkurt, "Yunan ve Bulgar turistler uzun zamandan bu yana Edirne'yi ziyaret edip, akşamları da burada kalıyorlar. Bu hafta sonu bir ayrı yoğunluk yaşıyoruz çünkü Yunanların bir tatili var. O tatil dolayısıyla herkes Edirne'yi tercih etti. Edirne konaklamak ve alışveriş yapmak için bir cazibe merkezi. Son günlerde otellerde doluluk oranı mutluluk verici. Yüzde yüz doluyuz. Edirne'de kalacaklar önceden yer ayırtmaları lazım. Edirne'ye sadece Yunan ve Bulgar turistler gelmiyor son günlerde Makedonya, Romanya Hırvatistan ve Sırbistan'dan misafirlerimiz gelmeye başladı. Edirne bir turizm cenneti olmaya aday" dedi.'YATIRIMCILARI EDİRNE'YE OTEL YAPMAYA BEKLİYORUZ'Edirne'de otel yatırımına ihtiyaç olduğunu ifade eden Zıpkınkurt, "Bir kaç iş adamının kentte 2-3 otel yapma projesi var. İnanıyorum bu oteller yapılırsa daha rahatlamış olacağız. Edirne'ye hafta sonu giren binek aracı sayısı yaklaşık gümrüklerden aldığımız sayılara göre 2 bin tane binek araç, 100 tane civarınsa otobüs geldi. Tabi bu dün aldığımız rakamlar, bugünde hesapladığımızda kentte, 150'e yakın otobüs ile 3 bin binek araç geldi. Otel yatırımı için çok müsait bir ortam var. Yatırımcıları ben Edirne'ye davet ediyorum, Edirne'ye gelsinler otel yapsınlar" dedi.'BU DOLULUK ALIŞVERİŞ FESTİVALİ'Edirne'de otellerin yüzde yüz dolu olmasının nedeninin normal bir festival olmadan da yakaladığına vurgu yapan Zıpkınkurt, "Şehirde ciğer, kakava ve Kırkpınar festivallerimiz var. Bu festivallerde de tüm otellerimiz dolu oluyor. Bunlarda destekliyor tabi ki. Ancak bizim festivallerden önce bu doluluğumuz alışveriş festivali. İnsanlar günlük ihtiyaçlarını ve haftalık ihtiyaçlarını, Edirne'den karşılıyorlar. Yalnız turizm olarak bakmayalım ticarette de bir hareketlenme var. Ticarette de alışverişte de Edirne çok yol kat etti. Edirne'de gıdadan tekstile her şeyi bulabiliyorlar. Hem en kalitelisini hem en ucuzunu. Dolayısıyla onlar için fiyatta önemli kalitede önemli. Sadece gıda ve tekstille kalmıyor deterjan, oto yedek parçası ve nalbur malzemesi ile aklınıza gelen her şeyi Edirne'den temin ediyorlar" diye konuştu.ESNAFA YUNAN CA VE BULGARCA DİL KURSUEdirne'de esnaf başta olmak üzere iş yerlerinde çalışan tezgahtarlara, turiste iyi hizmet vermeleri için Yunanca ve Bulgarca dil eğitimi verdiklerini anlatan Zıpkınkurt, "Odamızın açtığı Yunanca ve Bulgarca dil öğrenme kursları devam ediyor. Tüm esnafa ve yanında çalışanlara Yunanca ve Bulgarca konuşmayı öğretiyoruz. En azından günlük konuşacak kadar. Edirne'de turizmle ilgili seferberlik yaptık. Hem çarşı esnafı hem tüccarlar, Ticaret ve Sanayi Odası, belediye tüm birleşenleri biterleştirdik ve Edirne'yi bir alışveriş merkezi haline getirdik. Türkiye'de turistin en fazla geldiği kent İstanbul, Antalya'nın ardından 3 milyon turist sayısı ile Edirne. Hedefimiz bu sayıyı artırıp 2 yıl içinde 5 milyon turiste çıkarmak" dedi.'EDİRNE'DE 1 TON CİĞER SATILDI'Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, Yunanca ve Bulgarca hazırladıkları mönüleri ile turistlerin yoğunluğunu karşılamaya hazır olduklarını belirterek, Edirne'de hafta sonu turistlere 1 ton tava ciğer sattıklarını söyledi. Edirne'de Yunanistan'a açılan Pazarkule ile Kapıkule Sınır Kapısı'nda hafta sonu zaman zaman uzun araç kuyrukları yaşandı.Görüntü Dökümü:---------Kalabalık detayıAlışveriş yapan turistlerYunan ve Bulgar plakalı araçlarOtobüslerCaddelerden detayRecep Zıpkınkurt ile röpFarklı açılardan detayBahri Dinar ile röpPazardan genel detayYunaca ve Bulgarca iş yeri tabelalarıHaber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,===================Yüksekova'da kar yağışıHakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün gece etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.İlçe merkezinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, ilçe merkezi beyaz örtüyle kaplandı. İlçe merkezindeki kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, ulaşımda da zaman zaman aksamalar yaşandı. Yüksekova Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, temizlik çalışması başlattı. İlçe halkı, Mart ayının son haftasında yağan kar yağışına şaşırdıklarını söyledi.Görüntü Dökümü-------------Kar yağışından detaylar-Kar yağışı altından şehir merkezine gelen vatandaşlar-Çevreden genel ve detaylarHaber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), -=================Avrupalı gençlerden Cennet Koyu'nda sanatsal çalışmaMuğla'nın Bodrum ilçesine 10 ülkeden gelen gençler, doğa sanatı çalışması kapsamında Cennet Koyu'ndaki malzemelerden 12 eser yaptı.Bodrum Dans Kulübü Gençlik Kültür ve Sanat Merkezi'nin (BDK) Avrupa Komisyonu Erasmus Plus Gençlik Programı'nın hibe desteğiyle yürüttüğü 'Yaratıcılığını Keşfet' isimli gönüllü projesi kapsamında çalışma yapıldı. Yunanistan, Ermenistan, Rusya, Litvanya, Slovakya, Macaristan, Hırvatistan, İtalya, İspanya ve Portekiz'den Bodrum'a 30 gönüllü genç geldi. Geri dönüşüm, yemek atıklarının azaltılması ve plastik kullanımını azaltmak için çalışmalar yürütmek üzere Bodrum'a gelen gönüllü gençler, 17 gün boyunca eğitim aldı. Gençler eğitimin ardından yeşille mavinin buluştuğu doğa harikası Cennet Koyu'ndaki doğal malzemeleri kullanarak; dev koza, petek, suyun içinde rakam, taşlardan çeşitli şekiller gibi 12 eser yaptı. Birbirinden farklı eserler, koyun çeşitli noktalarında sergilenmeye başlandı.Görüntü Dökümü--------------------------Yapılan eserlerden görüntüGenel ve Detay görüntüHaber- Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla),==================Ödemiş'te rahvan atlar yarıştıİzmir'in Ödemiş ilçesinde, 19'uncusu bu yıl 18 Mart Şehitler Haftası etkinlikleri kapsamında yapılan rahvan at yarışları kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Yarışlarda ilk kez kadınlar kategorisi de koşuldu.Ödemiş Rahvan At Yetiştiricileri Birliği Spor Kulübü ve Ödemiş Belediyesi'nin düzenlediği yarışlara, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden 195 at getirildi. Ödemiş'in kırsal Günlüce Mahallesi'ndeki 73 bin 780 metrekarelik alandaki Geleneksel At Spor Yarışları ve Oyun Alanı'ndaki, ithal at, minikler, tozkoparan, üçlü tay, dörtlü tay, taze beşli, deste, küçük orta, baş, büyük orta, baş altı ve kadınlar kategorilerinde yapılan yarışları, AK Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Ramazan Şerif Delibalta, AK Partili Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı AK Partili Münir Bezmez, CHP Ödemiş İlçe Başkanı Hamdi Halis, Millet İttifakı Belediye Başkan adayı CHP'li Mehmet Eriş, Demokrat Parti İlçe Başkanı Mutahhar Ateş, Demokrat Parti Belediye Başkan adayı Halis Danagüden'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 3 bin kişi izledi.Yarışlar öncesinde konuşan Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, 5 yıl önce seçimler yaklaşırken, bu işe gönül veren insanların çok olduğu bir ilçede yarış alanına ihtiyaç olduğunu söylediğini hatırlatıp, "Söz verdik ve yaptık. Sadece rahvan at yarışlarının değil, geleneksel ata sporlarımızdan okçuluk, deve güreşi, cirit gibi tüm ata sporlarımızın yapılabileceği bir alan hizmete sunduk" dedi.Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu As Başkanı Mustafa Küçükmeral de konuşmasında Geleneksel At Spor Yarışları ve Oyun Alanı'nı Ödemiş'e kazandıran Belediye Başkanı Mahmut Badem'e teşekkür edip, yarışlara katılan binicilere başarı diledi.KADIN BİNİCİLER İLK KEZ YARIŞTIDavul zurna eşliğinde başlayan yarışlarda ilk kez kadın biniciler de yarışma heyecanı yaşandı. İş insanı Kıymet Yıldırım'ın sponsorluğunda düzenlenen kadınlar kategorisinde biniciler Sena Çakıroğlu, Ceren Canbuldu, Sude Çakır, Servet Çakır, Selma Doğancı, Elvan Ersoy yarıştı. Yarışmada birinciliği Ceren Canbuldu, ikinciliği Elvan Ersoy,üçüncülüğü Sena Çakıroğlu elde etti. Dereceye giren kadın biniciler sponsor tarafından 3 bin, 2 bin, ve 1000 TL para ödülüyle ödüllendirildi. Erkek binicilerin yarıştığı diğer tüm kategorilerde dereceye girenler ise Ödemiş Rahvan At Yetiştiricileri Birliği Spor Kulübü tarafından toplam 40 bin lira para ödülü dağıtıldı. Ayrıca yarışlarda dereceye giren tüm binicilere kupa verildi.Görüntü Dökümü------------Yarışlardan görüntü-Dereceye girenlere kupalarının dağıtılmasından görüntü-AK Partili Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem'in konuşması-Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Yüksel BALCI/ ÖDEMİŞ (İzmir),====================Atık malzemelerle üretilen oyuncaklarla çocukları mutlu ediyorlarBülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Ahşap Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde 2 yıl önce başlatılan 'Ahşap oyuncak model tasarımı projesi' kapsamında atık malzemelerden bugüne kadar üretilen 4 bin 800 ahşap oyuncak, sevgi evleri ve şehit çocuklarına ücretsiz gönderildi. Çocukların zeka ve beceri gelişimine katkı sağlayacak şekilde tasarlanan ahşap oyuncaklar, öğretim görevlileri, teknik personel ve öğrencilerin ellerinde hayat buluyor.BEÜ tarafından Çaycuma Meslek Yüksek Okulu'nda 2 yıl önce Ahşap Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu. Ardından başlatılan 'Ahşap Oyuncak Model Tasarımı ve Üretimi Projesi' kapsamında doğal ahşap malzemeler kullanılarak, ahşap oyuncak ve zeka geliştirici materyallerin tasarım ve üretimi yapılmaya başlandı. Proje kapsamında organize sanayi bölgesindeki fabrikalardan atık ahşap malzemeler toplanarak geri dönüşümleri sağlandı. Çocukların zeka ve beceri gelişimine katkı sağlayacak şekilde tasarlanan ahşap oyuncaklar, öğretim görevlileri, teknik personel ve öğrencilerin ellerinde hayat buldu. Bugüne kadar yapılan birbirinden güzel 4 bin 800 ahşap oyuncak, sevgi evlerindeki kalan çocuklara ve şehit ailelerinin çocuklarına ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği okullara ücretsiz dağıtıldı.ATIK MALZEMELER OYUNCAĞA DÖNÜŞÜYORBEÜ Çaycuma Meslek Yüksekokulu Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü öğretim görevlisi Hakan Çetin, proje ile birlikte üretilen 4 bin 800 ahşap oyuncağı sevgi evlerindeki ve şehit ailelerinin çocukları ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın talep ettiği okullarda çocuklarla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Okul sıraları,ve fabrikalarda çıkan ahşap atıkları oyuncaklara dönüştürdüklerini anlatan Hakan Çetin, şöyle dedi:"Mobilya sektöründeki atıkları biz burada oyuncaklara dönüştürüyoruz. Üniversitemizin verdiği destekle üretilen oyuncaklar şehit çocuklarına, sevgi evlerine ve Milli Eğitim Bakanlığı'nca çeşitli okullara dağıtıldı. Zeka oyuncakları, araçlar, trenler, uçak gibi oyuncaklarımız var. Çocuklar bu oyuncaklarla oynadıklarında hem malzemeyi tanımış oluyorlar. İçinde kimyasal barındırmadığı için bu oyuncaklar çok önemli. Oyuncakları ilettiğimiz her yerden geri dönüşler çok olumlu geldi. Bizim için önemli olan çocuklarımızı mutlu etmek. Biz bunu yaptığımız için çok mutluyuz. Ayrıca ulusal ve uluslararası fuarlarda bu oyuncakları, projemizi de tanıtıyoruz."PROJEYE KATKI VERENLERDE MUTLUTekniker Soner Mantarcı atıkları organize sanayi bölgesinde ki fabrikalardan topladıklarını ayrıca okuldaki sıra gibi atık ahşap malzemeleri de oyuncaklara dönüştürdüklerini söyledi.Öğrencilerden Emre Yeni projeye katılmaktan mutluluk duyduklarını söyleyerek, "Burada yapılan oyuncakların şehit ailelerinin çocuklarına, kimsesiz çocuklara gitmesi bizi mutlu ediyor. Burada bu oyuncakları yaparken çok mutlu oluyoruz. Onları ne kadar mutlu edersek bizde mutlu oluyoruz. Burada her yaştan her çocuğa oyuncakları yapıyoruz." dedi.Öğrenci Esma Çıtak ise çocukları mutlu edeceklerini bilerek oyuncak üretimine katkı sağlamanın kendilerini sevindirdiklerini anlatarak, "Bu projede hem dersimizi yapıyoruz ve bu sayede bir şeyler öğreniyoruz. Ancak bu proje bizi hayata hazırlama konusunda çok şey katıyor. Çok önemli bir proje. Bu projede bulunmaktan çok mutluyuz." diye konuştu.Görüntü Dökümü------------Öğrenci, akademisyen ve teknik elemanların çalışması-Yaptıkları oyuncaklar-Öğrenci Emre Yeni ve Esma Çıtak ile röp.-Öğretim görevlisi Hakan Çetin ile röp.-Teknik personel Soner Mantarcı ile röp.-Yapılan ahşap oyuncaklardan detaylarSüre: (8.55) Boyut: (998 MB)Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA(Zonguldak),